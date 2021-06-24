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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Проведенная Канадой судебная экспертиза не подтвердила умышленное уничтожение самолета МАУ Тегераном: действия властей Ирана привели к опасной ситуации

Проведенная Канадой судебная экспертиза не подтвердила умышленное уничтожение самолета МАУ Тегераном: действия властей Ирана привели к опасной ситуации

Официальная судебно-медицинская экспертиза крушения самолета МАУ, проведенная в Канаде, не обнаружила подтверждений, что самолет был сбит намеренно.

Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В то же время указывается, что Иран не предоставил достоверного объяснения, почему и как его военные сбили самолет.

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"Принимая во внимание совокупность доступной информации, судебно-медицинская команда пришла к выводу, что ряд поступков и бездействия иранской гражданской и военной власти привел к опасной ситуации, при которой ранее определенные риски были недооценены и не учтены", - говорится в отчете.

Отмечается, что этот отчет дает Канаде возможность введения санкций против Ирана:.

"Гражданская и военная власть Ирана своими действиями и бездействием непосредственно подвергли рейс PS752 и другие гражданские самолеты  опасности, создав условия, в которых оператор боевой системы имел возможность запустить ракеты, не сумев принять адекватные меры для уменьшения этого высокого риска".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

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В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

Автор: 

Иран (1790) Канада (2077) самолет (3589) судмедэкспертиза (52) МАУ (329)


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Топ комментарии
+5
Т.е. запуск ракет по пассажирскому лайнеру - это досадный несчастный случай.

Прецедент создан. Ждем теперь использование этого прецедента в защите Роиси по делу МН-17.
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24.06.2021 11:29
+4
Ничего не пропало. Убийство по неосторожности все равно остается убийством.
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24.06.2021 09:27
+4
вот это поворот, оказывается можно ракетой убивать неумышленно, а чисто на рефлексах и за это ничего не будет .... где бы взять парочку ?
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24.06.2021 11:30
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Все пропало, шеф.
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24.06.2021 09:11 Ответить
Ничего не пропало. Убийство по неосторожности все равно остается убийством.
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24.06.2021 09:27 Ответить
Світ їпанувся повністю! Щоб підтвердити очевидний факт треба проводити експертизу!
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24.06.2021 09:50 Ответить
У Ізраїля треба запитати якого "чергового фізика" вони чекали цим рейсом, отож аятоли уже не проморгали і збили. Східне лукавство меж не знає.
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24.06.2021 09:50 Ответить
Т.е. запуск ракет по пассажирскому лайнеру - это досадный несчастный случай.

Прецедент создан. Ждем теперь использование этого прецедента в защите Роиси по делу МН-17.
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24.06.2021 11:29 Ответить
В точку
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24.06.2021 12:35 Ответить
вот это поворот, оказывается можно ракетой убивать неумышленно, а чисто на рефлексах и за это ничего не будет .... где бы взять парочку ?
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24.06.2021 11:30 Ответить
Ну да,двумя ракетами,чтобы наверняка быть неумышленно невиновными.
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24.06.2021 11:57 Ответить
Человеческой ошибкой здесь и не пахнет возможно именно этот самолет сбили по ошибке потому что вылетел на 45 минут позже.Кто по расписанию должен был вылетать в это время?А возможно и не по ошибке,почему наш самолет наполовину заполненый пассажирами задержали вылет на 45 минут из-за перегруза,что перевозили на самолете?Возможно сбили именно из-за этого груза.Есть и третий вариант что кого-то из пассажиров решили таким образом убрать.
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24.06.2021 11:57 Ответить
Нет. Сбило его ПВО "КСИР". Они в общую систему не включены. Это отдельная армия (в Иране, по факту, 2 отдельные друг от друга/не подчиняющиеся друг другу/слабо взаимодействующие армии: ВСИСИ и КСИР). В принципе, это с самого начала понятно было....
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24.06.2021 12:46 Ответить
В таком случае имеют право на жизнь вторая и третяя версии,но это не снимает ответственности из законного правительства Ирана.Оно обязано обеспечивать безопасность полетов гражданских самолетов.
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24.06.2021 16:40 Ответить
Конечно обязано обеспечить. Много что обязаны многие. Но не обеспечивают.
Что касается второй, третьей, сто двадцать второй версий, то - бритвы оккамы вполне достаточно, тем более, что ситуация была ясна с самого начала....
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24.06.2021 17:04 Ответить
Ну вот и всё. Способ отпетлять от трамповских люлей сработал. Украина давно утёрлась, канадцы отступились, а штатам это уже не интересно
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24.06.2021 11:58 Ответить
Ну никак не могли опознать на радарах пассажирский самолет на взлете.
Самолет Качинського тоже сам упал, зацепившись крылом за березу.
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24.06.2021 14:55 Ответить
а какая разница то? если не умышленно, то завтра можно будет воскресить этих людей?-нет. Умышленно не умышленно это не уменьшает степень вины властей Ирана, которые пытались замолчать преступление.
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24.06.2021 15:30 Ответить
Не верю самолет Кочинского , тоже первоначально , из-за погодных условий упал , а дальше вон оно как вышло . С-4 нашли и лапку (не кролика ) , а русни Тот кто знаком с системой ПВО понимает , случайно сбить не возможно , или там управляли обезьяны
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24.06.2021 16:24 Ответить
Короче чушь и дичь какая -то , Канадские эксперты . случайно не иранцы
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24.06.2021 16:32 Ответить
 
 