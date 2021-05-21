Крушение самолета МАУ в Иране было террористическим актом, - суд Канады

Суд Канады признал крушение самолета МАУ в Иране террористическим актом. Иран получил судебные бумаги, но не защищался в судебном процессе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Global News, такое решение вынес Верховный суд Онтарио.

Судья Эдвард Белобаба установил "на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были преднамеренными".

"Истцы установили, что сбивание ответчиками рейса 752 было террористическим актом и представляет собой "террористическую деятельность", - добавил судья.

В своем решении судья опирался на мнения двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что Стражи исламской революции "знали, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и намеренно сбили его с целью уничтожить".

Судья вынес решение против Ирана по гражданскому иску, поданному четырьмя семьями погибших на борту рейса МАУ.

Отмечается, что Иран получил судебные бумаги, но не защищался в судебном процессе.

В деле фигурируют, среди прочего, Иран, Стражи исламской революции, Иранские вооруженные силы и верховный лидер Али Хаменеи.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

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