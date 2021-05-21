Крушение самолета МАУ в Иране было террористическим актом, - суд Канады
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Суд Канады признал крушение самолета МАУ в Иране террористическим актом. Иран получил судебные бумаги, но не защищался в судебном процессе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Global News, такое решение вынес Верховный суд Онтарио.
Судья Эдвард Белобаба установил "на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были преднамеренными".
"Истцы установили, что сбивание ответчиками рейса 752 было террористическим актом и представляет собой "террористическую деятельность", - добавил судья.
В своем решении судья опирался на мнения двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что Стражи исламской революции "знали, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и намеренно сбили его с целью уничтожить".
Судья вынес решение против Ирана по гражданскому иску, поданному четырьмя семьями погибших на борту рейса МАУ.
Отмечается, что Иран получил судебные бумаги, но не защищался в судебном процессе.
В деле фигурируют, среди прочего, Иран, Стражи исламской революции, Иранские вооруженные силы и верховный лидер Али Хаменеи.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.
В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.
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Т.е. государство Иран здесь не при чём.
Ахренеть какие умники.
Государство не может быть террористом. В Иране есть общепринятые террористические организации.
Но есть международные законы и определения! Государство может быть агрессором, фашистским ... Теракт, это акт запугивания государственных органов внутри государства. И не обязательно с жертвами.
Есть такие вещи - Государство - террорист!
и не спорь, башка взорвется
Есть международное право, есть ООН.
Можешь сам почитать.
Если диагноз поставлен неверно, выздоровления не наступит!
Там же, кстати , где ты мне советовал.
"Спорить?
Есть международное право, есть ООН." ))))))))))))))))))))))))
Вот там и почитай! Или подсказать, где читать?
іранців керували кацапи а може й вони самі скоїли це западло!
Бо досвід в них вже був з малазійським літаком! Рукожопа
провокація проплачена кремлівським ідіотом!!!
которому показывали все в режиме реального времени
Поэтому он и возвращался на самолёте Патрушева
Который случайно оказался вблизи катастрофы