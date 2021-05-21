РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12761 посетитель онлайн
Новости За рубежом Крушение самолета МАУ в Иране
4 690 35
авиакатастрофа (1659) Иран (1552) Канада (1886) суд (24693) терроризм (18674) МАУ (327)

Крушение самолета МАУ в Иране было террористическим актом, - суд Канады

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Крушение самолета МАУ в Иране было террористическим актом, - суд Канады

Суд Канады признал крушение самолета МАУ в Иране террористическим актом. Иран получил судебные бумаги, но не защищался в судебном процессе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Global News, такое решение вынес Верховный суд Онтарио.

Судья Эдвард Белобаба установил "на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были преднамеренными".

"Истцы установили, что сбивание ответчиками рейса 752 было террористическим актом и представляет собой "террористическую деятельность", - добавил судья.

В своем решении судья опирался на мнения двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что Стражи исламской революции "знали, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и намеренно сбили его с целью уничтожить".

Судья вынес решение против Ирана по гражданскому иску, поданному четырьмя семьями погибших на борту рейса МАУ.

Отмечается, что Иран получил судебные бумаги, но не защищался в судебном процессе.

В деле фигурируют, среди прочего, Иран, Стражи исламской революции, Иранские вооруженные силы и верховный лидер Али Хаменеи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада предоставит статус постоянных жителей родственникам жертв катастрофы МАУ в Иране

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

Также читайте: Главу МИД Ирана Зарифа вызвали для дачи объяснений из-за утечки секретной аудиозаписи о причинах катастрофы самолета МАУ

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Да какая разница? У нас вон от коронавируса зе-команда каждый день по боингу сбивает, а то и по два...
Крушение самолета МАУ в Иране было террористическим актом, - суд Канады - Цензор.НЕТ 7291
показать весь комментарий
21.05.2021 09:29
+4
Бубочка бы простил бы Путлера и иранцев. Но на самолёте оказались канадские пассажиры.
показать весь комментарий
21.05.2021 09:52
+3
Интересно,а вчера об этом Зеля хоть словом обмолвился? Канаде понятно помнит..
показать весь комментарий
21.05.2021 09:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да какая разница? У нас вон от коронавируса зе-команда каждый день по боингу сбивает, а то и по два...
Крушение самолета МАУ в Иране было террористическим актом, - суд Канады - Цензор.НЕТ 7291
показать весь комментарий
21.05.2021 09:29 Ответить
Проте наш суд "самый гуманный суд в мире!" Катастрофа літака МАУ в Ірані була терористичним актом, - суд Канади - Цензор.НЕТ 846
показать весь комментарий
21.05.2021 09:29 Ответить
Не країна, а казна- що
показать весь комментарий
21.05.2021 09:30 Ответить
Интересно,а вчера об этом Зеля хоть словом обмолвился? Канаде понятно помнит..
показать весь комментарий
21.05.2021 09:30 Ответить
Нихрена: вчера, действовал запрет на неудобные вопросы, только «тёплая ванна» для ЗЕ. На все остальные вопросы он врал или мямлил всякую голимотью.
показать весь комментарий
21.05.2021 09:37 Ответить
Теракт ???
Т.е. государство Иран здесь не при чём.
Ахренеть какие умники.
показать весь комментарий
21.05.2021 09:32 Ответить
не, именно государство Иран здийснило терористичний АКТ!!!!!!!
показать весь комментарий
22.05.2021 05:42 Ответить
Суть терроризма - насилие с целью устрашения. Субъект террористического насилия - отдельные лица или неправительственные организации.
Государство не может быть террористом. В Иране есть общепринятые террористические организации.
показать весь комментарий
22.05.2021 10:10 Ответить
Государство еще как может быть террористом))) и в отношении своих граждан, и в отношении граждан других государств или лиц без гражданства! Или все вместе взятое. Государство - изначально - это аппарат насилия, а вот границы насилия, или что может это сдержать..... Вопрос....
показать весь комментарий
25.05.2021 20:43 Ответить
Мы можем иметь своё мнение какое угодно. Политики бросаются словами как хотят, доказывая свою невежественность.
Но есть международные законы и определения! Государство может быть агрессором, фашистским ... Теракт, это акт запугивания государственных органов внутри государства. И не обязательно с жертвами.
показать весь комментарий
26.05.2021 08:22 Ответить
паравоз - ты сам себе противоречишь! Как тебе живётся , когда часть тебя ломает вторую часть тебя?
Есть такие вещи - Государство - террорист!
и не спорь, башка взорвется
показать весь комментарий
27.05.2021 02:42 Ответить
Спорить? Катастрофа літака МАУ в Ірані була терористичним актом, - суд Канади - Цензор.НЕТ 6428
Есть международное право, есть ООН.

Можешь сам почитать.
Если диагноз поставлен неверно, выздоровления не наступит!
показать весь комментарий
27.05.2021 09:17 Ответить
можешь почитать и рассказать как сам понял термин - "государство-террорист"
Там же, кстати , где ты мне советовал.
"Спорить? Катастрофа літака МАУ в Ірані була терористичним актом, - суд Канади - Цензор.НЕТ 2826
Есть международное право, есть ООН." ))))))))))))))))))))))))
Вот там и почитай! Или подсказать, где читать?
показать весь комментарий
30.05.2021 02:47 Ответить
то есть -кацап - терракт в отношении своего населения таковым не является?
показать весь комментарий
27.05.2021 02:44 Ответить
А бубочка з каломийшою скажуть що терористам треба дати другий шанс.
показать весь комментарий
21.05.2021 09:32 Ответить
До речі: сайт "Рідні" показує в Україні 115 носіїв прізвища Білобаба... Катастрофа літака МАУ в Ірані була терористичним актом, - суд Канади - Цензор.НЕТ 2784
показать весь комментарий
21.05.2021 09:51 Ответить
Бубочка бы простил бы Путлера и иранцев. Но на самолёте оказались канадские пассажиры.
показать весь комментарий
21.05.2021 09:52 Ответить
Но самолет же был бабушки Бени. А такое не прощают!
показать весь комментарий
21.05.2021 10:07 Ответить
харе о себе рассказывать!
показать весь комментарий
22.05.2021 05:43 Ответить
Это Бубочку так уговаривали в Омане ! Я написал об этом ещё в одном из первых сообщений о крушении! А ещё сутки он не вылетал из Омана потому что был в ужасе что и его могут грохнуть также. А на чьём самолетике он прилетел?
показать весь комментарий
21.05.2021 10:34 Ответить
Команда сбить была из Москвы!
показать весь комментарий
21.05.2021 10:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UtCoMxMu9eU
показать весь комментарий
21.05.2021 10:45 Ответить
Зеленский,Патрушев,Медведчук были в Омане "случайно" и не встречались! Бред для идиотов!а Бубочка улетел на борту самолёта Патрушева из-за боязни быть сбитым!
показать весь комментарий
21.05.2021 10:53 Ответить
Тількино з'явилася ця страшна новина,подумав що лапами
іранців керували кацапи а може й вони самі скоїли це западло!
Бо досвід в них вже був з малазійським літаком! Рукожопа
провокація проплачена кремлівським ідіотом!!! Катастрофа літака МАУ в Ірані була терористичним актом, - суд Канади - Цензор.НЕТ 7297
показать весь комментарий
21.05.2021 11:00 Ответить
Зачем вообще пускать регулярный рейс в террористическую страну?
показать весь комментарий
21.05.2021 10:49 Ответить
Как теперь после этого, Байден, щенок путлера, будет снимать санкции с террористического Ирана?
показать весь комментарий
21.05.2021 11:33 Ответить
Крушение было актом внушения для презедента,
которому показывали все в режиме реального времени
Поэтому он и возвращался на самолёте Патрушева
Который случайно оказался вблизи катастрофы
показать весь комментарий
21.05.2021 12:29 Ответить
Шито белыми нитками
показать весь комментарий
21.05.2021 12:31 Ответить
А в Нидерландах сколько уже лет изображают правосудие...
показать весь комментарий
21.05.2021 13:00 Ответить
Ирану до лампочки решение этого суда, причём спорное. т.к. против него и так ввели все возможные санкции
показать весь комментарий
21.05.2021 13:17 Ответить
так и всему миру до лампочки тот галимый иран.... все - взаимно
показать весь комментарий
22.05.2021 05:44 Ответить
"На его месте должен был быть...."
показать весь комментарий
21.05.2021 13:25 Ответить
Канадский судья Эдвард Белобаба. А украинские судьи хоть и с фамилиями Шевченко все равно рабиновичи.
показать весь комментарий
21.05.2021 13:33 Ответить
 
 