Катастрофа літака МАУ в Ірані була терористичним актом, - суд Канади
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Суд Канади визнав аварію літака МАУ в Ірані терористичним актом. Іран отримав судові папери, але не захищався в судовому процесі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Global News, таке рішення виніс Верховний суд Онтаріо.
Суддя Едвард Білобаба встановив "на основі балансу ймовірностей, що ракетні удари по рейсу 752 були навмисними".
"Позивачі встановили, що збивання відповідачами рейсу 752 було терористичним актом і являє собою "терористичну діяльність", - додав суддя.
У своєму рішенні суддя спирався на думки двох експертів, один з яких прийшов до висновку, що Стражі ісламської революції "знали, що рейс PS 752 був цивільним літаком, і навмисно збили його з метою знищити".
Суддя виніс рішення проти Ірану за цивільним позовом, поданим чотирма родинами загиблих на борту рейсу МАУ.
Зазначається, що Іран отримав судові папери, але не захищався в судовому процесі.
У справі фігурують, серед іншого, Іран, Стражі ісламської революції, Іранські збройні сили і верховний лідер Алі Хаменеї.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.
В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.
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Т.е. государство Иран здесь не при чём.
Ахренеть какие умники.
Государство не может быть террористом. В Иране есть общепринятые террористические организации.
Но есть международные законы и определения! Государство может быть агрессором, фашистским ... Теракт, это акт запугивания государственных органов внутри государства. И не обязательно с жертвами.
Есть такие вещи - Государство - террорист!
и не спорь, башка взорвется
Есть международное право, есть ООН.
Можешь сам почитать.
Если диагноз поставлен неверно, выздоровления не наступит!
Там же, кстати , где ты мне советовал.
"Спорить?
Есть международное право, есть ООН." ))))))))))))))))))))))))
Вот там и почитай! Или подсказать, где читать?
іранців керували кацапи а може й вони самі скоїли це западло!
Бо досвід в них вже був з малазійським літаком! Рукожопа
провокація проплачена кремлівським ідіотом!!!
которому показывали все в режиме реального времени
Поэтому он и возвращался на самолёте Патрушева
Который случайно оказался вблизи катастрофы