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Новини За кордоном Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Катастрофа літака МАУ в Ірані була терористичним актом, - суд Канади

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Катастрофа літака МАУ в Ірані була терористичним актом, - суд Канади

Суд Канади визнав аварію літака МАУ в Ірані терористичним актом. Іран отримав судові папери, але не захищався в судовому процесі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Global News, таке рішення виніс Верховний суд Онтаріо.

Суддя Едвард Білобаба встановив "на основі балансу ймовірностей, що ракетні удари по рейсу 752 були навмисними".

"Позивачі встановили, що збивання відповідачами рейсу 752 було терористичним актом і являє собою "терористичну діяльність", - додав суддя.

У своєму рішенні суддя спирався на думки двох експертів, один з яких прийшов до висновку, що Стражі ісламської революції "знали, що рейс PS 752 був цивільним літаком, і навмисно збили його з метою знищити".

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Суддя виніс рішення проти Ірану за цивільним позовом, поданим чотирма родинами загиблих на борту рейсу МАУ.

Зазначається, що Іран отримав судові папери, але не захищався в судовому процесі.

У справі фігурують, серед іншого, Іран, Стражі ісламської революції, Іранські збройні сили і верховний лідер Алі Хаменеї.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Да какая разница? У нас вон от коронавируса зе-команда каждый день по боингу сбивает, а то и по два...
Крушение самолета МАУ в Иране было террористическим актом, - суд Канады - Цензор.НЕТ 7291
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21.05.2021 09:29
+4
Бубочка бы простил бы Путлера и иранцев. Но на самолёте оказались канадские пассажиры.
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21.05.2021 09:52
+3
Интересно,а вчера об этом Зеля хоть словом обмолвился? Канаде понятно помнит..
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21.05.2021 09:30
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Да какая разница? У нас вон от коронавируса зе-команда каждый день по боингу сбивает, а то и по два...
Крушение самолета МАУ в Иране было террористическим актом, - суд Канады - Цензор.НЕТ 7291
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21.05.2021 09:29 Відповісти
Проте наш суд "самый гуманный суд в мире!" Катастрофа літака МАУ в Ірані була терористичним актом, - суд Канади - Цензор.НЕТ 846
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21.05.2021 09:29 Відповісти
Не країна, а казна- що
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21.05.2021 09:30 Відповісти
Интересно,а вчера об этом Зеля хоть словом обмолвился? Канаде понятно помнит..
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21.05.2021 09:30 Відповісти
Нихрена: вчера, действовал запрет на неудобные вопросы, только «тёплая ванна» для ЗЕ. На все остальные вопросы он врал или мямлил всякую голимотью.
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21.05.2021 09:37 Відповісти
Теракт ???
Т.е. государство Иран здесь не при чём.
Ахренеть какие умники.
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21.05.2021 09:32 Відповісти
не, именно государство Иран здийснило терористичний АКТ!!!!!!!
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22.05.2021 05:42 Відповісти
Суть терроризма - насилие с целью устрашения. Субъект террористического насилия - отдельные лица или неправительственные организации.
Государство не может быть террористом. В Иране есть общепринятые террористические организации.
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22.05.2021 10:10 Відповісти
Государство еще как может быть террористом))) и в отношении своих граждан, и в отношении граждан других государств или лиц без гражданства! Или все вместе взятое. Государство - изначально - это аппарат насилия, а вот границы насилия, или что может это сдержать..... Вопрос....
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25.05.2021 20:43 Відповісти
Мы можем иметь своё мнение какое угодно. Политики бросаются словами как хотят, доказывая свою невежественность.
Но есть международные законы и определения! Государство может быть агрессором, фашистским ... Теракт, это акт запугивания государственных органов внутри государства. И не обязательно с жертвами.
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26.05.2021 08:22 Відповісти
паравоз - ты сам себе противоречишь! Как тебе живётся , когда часть тебя ломает вторую часть тебя?
Есть такие вещи - Государство - террорист!
и не спорь, башка взорвется
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27.05.2021 02:42 Відповісти
Спорить? Катастрофа літака МАУ в Ірані була терористичним актом, - суд Канади - Цензор.НЕТ 6428
Есть международное право, есть ООН.

Можешь сам почитать.
Если диагноз поставлен неверно, выздоровления не наступит!
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27.05.2021 09:17 Відповісти
можешь почитать и рассказать как сам понял термин - "государство-террорист"
Там же, кстати , где ты мне советовал.
"Спорить? Катастрофа літака МАУ в Ірані була терористичним актом, - суд Канади - Цензор.НЕТ 2826
Есть международное право, есть ООН." ))))))))))))))))))))))))
Вот там и почитай! Или подсказать, где читать?
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30.05.2021 02:47 Відповісти
то есть -кацап - терракт в отношении своего населения таковым не является?
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27.05.2021 02:44 Відповісти
А бубочка з каломийшою скажуть що терористам треба дати другий шанс.
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21.05.2021 09:32 Відповісти
До речі: сайт "Рідні" показує в Україні 115 носіїв прізвища Білобаба... Катастрофа літака МАУ в Ірані була терористичним актом, - суд Канади - Цензор.НЕТ 2784
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21.05.2021 09:51 Відповісти
Бубочка бы простил бы Путлера и иранцев. Но на самолёте оказались канадские пассажиры.
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21.05.2021 09:52 Відповісти
Но самолет же был бабушки Бени. А такое не прощают!
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21.05.2021 10:07 Відповісти
харе о себе рассказывать!
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22.05.2021 05:43 Відповісти
Это Бубочку так уговаривали в Омане ! Я написал об этом ещё в одном из первых сообщений о крушении! А ещё сутки он не вылетал из Омана потому что был в ужасе что и его могут грохнуть также. А на чьём самолетике он прилетел?
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21.05.2021 10:34 Відповісти
Команда сбить была из Москвы!
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21.05.2021 10:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UtCoMxMu9eU
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21.05.2021 10:45 Відповісти
Зеленский,Патрушев,Медведчук были в Омане "случайно" и не встречались! Бред для идиотов!а Бубочка улетел на борту самолёта Патрушева из-за боязни быть сбитым!
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21.05.2021 10:53 Відповісти
Тількино з'явилася ця страшна новина,подумав що лапами
іранців керували кацапи а може й вони самі скоїли це западло!
Бо досвід в них вже був з малазійським літаком! Рукожопа
провокація проплачена кремлівським ідіотом!!! Катастрофа літака МАУ в Ірані була терористичним актом, - суд Канади - Цензор.НЕТ 7297
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21.05.2021 11:00 Відповісти
Зачем вообще пускать регулярный рейс в террористическую страну?
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21.05.2021 10:49 Відповісти
Как теперь после этого, Байден, щенок путлера, будет снимать санкции с террористического Ирана?
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21.05.2021 11:33 Відповісти
Крушение было актом внушения для презедента,
которому показывали все в режиме реального времени
Поэтому он и возвращался на самолёте Патрушева
Который случайно оказался вблизи катастрофы
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21.05.2021 12:29 Відповісти
Шито белыми нитками
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21.05.2021 12:31 Відповісти
А в Нидерландах сколько уже лет изображают правосудие...
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21.05.2021 13:00 Відповісти
Ирану до лампочки решение этого суда, причём спорное. т.к. против него и так ввели все возможные санкции
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21.05.2021 13:17 Відповісти
так и всему миру до лампочки тот галимый иран.... все - взаимно
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22.05.2021 05:44 Відповісти
"На его месте должен был быть...."
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21.05.2021 13:25 Відповісти
Канадский судья Эдвард Белобаба. А украинские судьи хоть и с фамилиями Шевченко все равно рабиновичи.
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21.05.2021 13:33 Відповісти
 
 