Канада надасть статус постійних жителів родичам жертв катастрофи МАУ в Ірані

Родичі жертв катастроф літаків МАУ в Тегерані і Ефіопських авіаліній поблизу Аддіс-Абеби зможуть претендувати на статус постійних жителів Канади.

Про це під час пресконференції в Оттаві оголосив міністр імміграції Канади Марко Мендічіно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Моє міністерство створило програму, яка надасть шлях до отримання статусу постійних мешканців Канади родичам канадських жертв авіакатастроф PS752 та ET302, які вже перебувають у Канаді", - сказав Мендічіно.

За його словами, скористатися новою програмою зможуть усі люди, чиї близькі родичі загинули в цих двох авіакатастрофах і мали або канадське громадянство, або статус постійних мешканців країни, або отримали позитивне рішення стосовно своєї заявки на імміграцію.

Мендічіно зазначив, що нова програма діятиме до 11 травня наступного року. "Ця програма створить шлях до набуття статусу постійних мешканців групі людей, чиї близькі зробили цю країну своїм домом до того, як їх життя раптово та жорстоко обірвалися", - наголосив міністр.

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Як повідомлялося, на постійних жителів Канади поширюються всі права і обов'язки канадських громадян, крім виборчого права. Вони також не можуть займати деякі посади в державному секторі і служити в Збройних силах.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.