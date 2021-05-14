Канада предоставит статус постоянных жителей родственникам жертв катастрофы МАУ в Иране
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Родственники жертв катастроф самолетов МАУ в Тегеране и Эфиопских авиалиний вблизи Аддис-Абебы смогут претендовать на статус постоянных жителей Канады.
Об этом во время пресс-конференции в Оттаве объявил министр иммиграции Канады Марко Мендичино, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мое министерство создало программу, которая предоставит путь к получению статуса постоянных жителей Канады родственникам канадских жертв авиакатастроф PS752 и ET302, которые уже находятся в Канаде", - сказал Мендичино.
По его словам, воспользоваться новой программой смогут все люди, чьи близкие родственники погибли в этих двух авиакатастрофах и имели или канадское гражданство, или статус постоянных жителей страны, или получили положительное решение относительно своей заявки на иммиграцию.
Мендичино отметил, что новая программа будет действовать до 11 мая следующего года. "Эта программа создаст путь к получению статуса постоянных жителей группе людей, чьи близкие сделали эту страну своим домом до того, как их жизни внезапно и жестоко оборвались", - подчеркнул министр.
Как сообщалось, на постоянных жителей Канады распространяются все права и обязанности канадских граждан, кроме избирательного права. Они также не могут занимать некоторые должности в государственном секторе и служить в Вооруженных силах.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.
В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.
Пожалуйста, подождите...