Зеленський про другий президентський термін: "У мене немає жодного конкурента". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про балотування на другий президентський термін залежить від "вибору людей".
Про це глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи хоче він бути президентом другий термін, Зеленський сказав, що насамперед це залежить від людей: "Не від мене залежить. Це - вибір людей".
Зеленський не бачить жодного політика, який міг би скласти йому конкуренцію на майбутніх президентських виборах.
"У мене немає жодного конкурента. Мої конкуренти - це інфраструктура, війна, бідність людей. Це найголовніше. Це те, що мене буде наздоганяти, бо я хочу це змінити", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання, чи може Віталій Кличко гіпотетично скласти йому конкуренцію на виборах, Зеленський порадив меру Києва зосередитися на вирішенні інфраструктурних проблем столиці.
Будь ласка, зачекайте...
1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою
ТЕПЕР ВИ РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ З Зе ПРЕЗИДЕНТА