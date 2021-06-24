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вибори (6589) Зеленський (22389)

Зеленський про другий президентський термін: "У мене немає жодного конкурента". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про балотування на другий президентський термін залежить від "вибору людей".

Про це глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи хоче він бути президентом другий термін, Зеленський сказав, що насамперед це залежить від людей: "Не від мене залежить. Це - вибір людей".

Зеленський не бачить жодного політика, який міг би скласти йому конкуренцію на майбутніх президентських виборах.

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"У мене немає жодного конкурента. Мої конкуренти - це інфраструктура, війна, бідність людей. Це найголовніше. Це те, що мене буде наздоганяти, бо я хочу це змінити", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи може Віталій Кличко гіпотетично скласти йому конкуренцію на виборах, Зеленський порадив меру Києва зосередитися на вирішенні інфраструктурних проблем столиці.
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Топ коментарі
+124
Зеленский о втором президентском сроке: "У меня нет ни одного конкурента" - Цензор.НЕТ 9223
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24.06.2021 23:50
+88
Этого подонка зЕленого ждет тюряга
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24.06.2021 23:45
+88
"У меня нет ни одного конкурента.

*****, а с мозгами у пациента все даже гораздо хуже. чем казалось...
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24.06.2021 23:51
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Наркоман.
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26.06.2021 00:29 Відповісти
***** номер два...
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26.06.2021 08:00 Відповісти
У ЧОМУ СИЛА КЛОУНА ?

1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою

ТЕПЕР ВИ РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ З Зе ПРЕЗИДЕНТА
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26.06.2021 23:16 Відповісти
Нікчема.
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10.11.2021 10:48 Відповісти
це навіть не гумор.......в шоколаді теж так заявляв
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27.11.2021 22:22 Відповісти
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