Суд відсторонив Джуліані від адвокатської практики в штаті Нью-Йорк

У США суд штату Нью-Йорк ухвалив рішення про відсторонення колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані від адвокатської діяльності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це повідомив американський телеканал CNN.

"Руді Джуліані, колишній особистий адвокат експрезидента Дональда Трампа, який обіймав одну з найпрестижніших посад у юридичній професії, був відсторонений у четвер від адвокатської діяльності в штаті Нью-Йорк рішенням апеляційного суду", — сказано у повідомленні.

Як зазначається, судді визнали, що Джуліані робив "явно хибні та оманливі заяви" щодо виборів 2020 року.

Суд дійшов висновку про наявність "беззаперечних доказів", що Джуліані як адвокат Трампа робив завідомо неправдиві заяви судам, законодавцям та широкій громадськості.

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"Поведінка Джуліані безпосередньо загрожує суспільним інтересам та вимагає тимчасового відсторонення його від адвокатської діяльності", — зауважив суд.

Нагадаємо, що Джуліані впродовж кількох років був особистим адвокатом Дональда Трампа. Він фігурував у розслідуванні Конгресу США, а також правоохоронних органів у контексті його переговорів із сумнівними персонами та політичними діячами в Україні. Тоді Джуліані не були висунуті офіційні звинувачення. Сам він заперечував будь-які порушення законів США.