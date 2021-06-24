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Новини Вибори в США і Україна
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Суд відсторонив Джуліані від адвокатської практики в штаті Нью-Йорк

Суд відсторонив Джуліані від адвокатської практики в штаті Нью-Йорк

У США суд штату Нью-Йорк ухвалив рішення про відсторонення колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані від адвокатської діяльності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це повідомив американський телеканал CNN.

"Руді Джуліані, колишній особистий адвокат експрезидента Дональда Трампа, який обіймав одну з найпрестижніших посад у юридичній професії, був відсторонений у четвер від адвокатської діяльності в штаті Нью-Йорк рішенням апеляційного суду", — сказано у повідомленні.

Як зазначається, судді визнали, що Джуліані робив "явно хибні та оманливі заяви" щодо виборів 2020 року.

Суд дійшов висновку про наявність "беззаперечних доказів", що Джуліані як адвокат Трампа робив завідомо неправдиві заяви судам, законодавцям та широкій громадськості.

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"Поведінка Джуліані безпосередньо загрожує суспільним інтересам та вимагає тимчасового відсторонення його від адвокатської діяльності", — зауважив суд.

Нагадаємо, що Джуліані впродовж кількох років був особистим адвокатом Дональда Трампа. Він фігурував у розслідуванні Конгресу США, а також правоохоронних органів у контексті його переговорів із сумнівними персонами та політичними діячами в Україні. Тоді Джуліані не були висунуті офіційні звинувачення. Сам він заперечував будь-які порушення законів США.

Автор: 

США (22737) Джуліані Руді (126)


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Еще один повод задуматься зеледенту перед визитом в США. Хотя о чем это я... Думать его самое слабое место...
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24.06.2021 23:51 Відповісти
Можно каким то судебным решением освободить от президентской практики нашего гаранта ?
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24.06.2021 23:51 Відповісти
Не можем. И это грустно. Я вообще смотрю что зеля в такой дикий разнос идиотских решений и высказываний пошел лишь для того чтобы тупин заявил на международном уровне: "вы посмотрите кого Украинцы выбрали президентом и за что вы меня гнобите с этой Украиной, а они же сами не знают чего хотят"
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25.06.2021 00:00 Відповісти
на кол, кацапского холуя
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24.06.2021 23:59 Відповісти
Луценко-Джулиани сладкая парочка.Ждем уголовное дело в Америке на Луценка.
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25.06.2021 00:21 Відповісти
Неомарксисты пришли к власти путём неприкрытого мухлежа на выборах. Следующим номером - репрессии против оппозиции. У левых ничего нового, всё знакомо с нашей ещё истории...
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25.06.2021 00:23 Відповісти
1. Зеленский - "Мы проявили субъектность в этом важном вопросе."
2. Зеленский - "Я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях."
3. США, суд штата Нью-Йорк - "Суд отстранил Джулиани от адвокатской практики."
Суд відсторонив Джуліані від адвокатської практики в штаті Нью-Йорк - Цензор.НЕТ 5162
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25.06.2021 00:58 Відповісти
 
 