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Новости Выборы в США и Украина
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Суд отстранил Джулиани от адвокатской практики в штате Нью-Йорк

Суд отстранил Джулиани от адвокатской практики в штате Нью-Йорк

В США суд штата Нью-Йорк принял решение об отстранении бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани от адвокатской деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське радио, об этом сообщил американский телеканал CNN.

"Руди Джулиани, бывший личный адвокат экс-президента Дональда Трампа, который занимал одну из самых престижных должностей в юридической профессии, был отстранен в четверг от адвокатской деятельности в штате Нью-Йорк решением апелляционного суда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, судьи признали, что Джулиани делал "явно ложные и обманчивые заявления" относительно выборов 2020 года.

Суд пришел к выводу о наличии "неоспоримых доказательств", что Джулиани как адвокат Трампа делал заведомо ложные заявления судам, законодателям и широкой общественности.

"Поведение Джулиани непосредственно угрожает общественным интересам и требует временного отстранения его от адвокатской деятельности", - отметил суд.

Напомним, что Джулиани в течение нескольких лет был личным адвокатом Дональда Трампа. Он фигурировал в расследовании Конгресса США, а также правоохранительных органов в контексте его переговоров с сомнительными персонами и политическими деятелями в Украине. Тогда Джулиани ни были выдвинуты официальные обвинения. Сам он отрицал любые нарушения законов США.

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Автор: 

США (26583) Джулиани Руди (121)


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Еще один повод задуматься зеледенту перед визитом в США. Хотя о чем это я... Думать его самое слабое место...
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24.06.2021 23:51 Ответить
Можно каким то судебным решением освободить от президентской практики нашего гаранта ?
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24.06.2021 23:51 Ответить
Не можем. И это грустно. Я вообще смотрю что зеля в такой дикий разнос идиотских решений и высказываний пошел лишь для того чтобы тупин заявил на международном уровне: "вы посмотрите кого Украинцы выбрали президентом и за что вы меня гнобите с этой Украиной, а они же сами не знают чего хотят"
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25.06.2021 00:00 Ответить
на кол, кацапского холуя
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24.06.2021 23:59 Ответить
Луценко-Джулиани сладкая парочка.Ждем уголовное дело в Америке на Луценка.
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25.06.2021 00:21 Ответить
Неомарксисты пришли к власти путём неприкрытого мухлежа на выборах. Следующим номером - репрессии против оппозиции. У левых ничего нового, всё знакомо с нашей ещё истории...
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25.06.2021 00:23 Ответить
1. Зеленский - "Мы проявили субъектность в этом важном вопросе."
2. Зеленский - "Я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях."
3. США, суд штата Нью-Йорк - "Суд отстранил Джулиани от адвокатской практики."
Суд відсторонив Джуліані від адвокатської практики в штаті Нью-Йорк - Цензор.НЕТ 5162
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25.06.2021 00:58 Ответить
 
 