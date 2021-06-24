Суд отстранил Джулиани от адвокатской практики в штате Нью-Йорк

В США суд штата Нью-Йорк принял решение об отстранении бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани от адвокатской деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське радио, об этом сообщил американский телеканал CNN.

"Руди Джулиани, бывший личный адвокат экс-президента Дональда Трампа, который занимал одну из самых престижных должностей в юридической профессии, был отстранен в четверг от адвокатской деятельности в штате Нью-Йорк решением апелляционного суда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, судьи признали, что Джулиани делал "явно ложные и обманчивые заявления" относительно выборов 2020 года.

Суд пришел к выводу о наличии "неоспоримых доказательств", что Джулиани как адвокат Трампа делал заведомо ложные заявления судам, законодателям и широкой общественности.

"Поведение Джулиани непосредственно угрожает общественным интересам и требует временного отстранения его от адвокатской деятельности", - отметил суд.

Напомним, что Джулиани в течение нескольких лет был личным адвокатом Дональда Трампа. Он фигурировал в расследовании Конгресса США, а также правоохранительных органов в контексте его переговоров с сомнительными персонами и политическими деятелями в Украине. Тогда Джулиани ни были выдвинуты официальные обвинения. Сам он отрицал любые нарушения законов США.

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