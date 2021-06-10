Саакашвили: Джулиани перешел все границы, Ермак мог только пытаться выиграть время
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Экс-президент Грузии, глава исполкома Набсовета реформ Михеил Саакашвили прокомментировал публикацию телефонного разговора Рудольфа Джулиани и Андрея Ермака, состоявшегося в июне 2019 года.
Свою позицию Саакашвили озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Он считает, что Джулиани во время разговора "просто переходил все рамки дозволенного".
"Судя по тому, как он себя здесь вел, сейчас и следа не осталось от того Джулиани, которым он был в 90-х. Нагло, неосмотрительно, неосторожно. И я думаю, что он быстро приближается к тому, что в Америке против него будут возбуждены уголовные дела, и он может очень плохо закончить", - написал Саакашвили.
По мнению экс-президента Грузии, в этой ситуации любому украинскому чиновнику оставалось только одно - "выворачиваться, выигрывать время, пытаться заговаривать зубы и ждать, ждать и ждать".
"это был единственный возможный вариант. Поэтому все, что делал Ермак, независимо от того, кто как к нему относится, было просто damage control и единственным возможным ответом на неслыханную наглость со стороны представителя моего старого друга Трампа", - считает Саакашвили.
Он добавил, что Украина должна заботиться о своих интересах. И что при попытке вовлечь страну в политическую коррупцию следует быть крайне осторожными и маневрировать.
"Те, кто хотели бы сейчас задним числом, чтобы Ермак возмутился и послал представителя Трампа, недооценивают возможный ущерб, к которому такой подход мог бы привести", - подчеркнул Саакашвили.
Напомним, 8 июня CNN опубликовал запись телефонного разговора Ермака, Джулиани и Волкера, состоявшегося в июне 2019 года. Джулиани через Ермака уговаривал Зеленского сообщить о расследовании вмешательства предыдущего руководства Украины в президентские выборы в США в 2016 году на стороне Клинтон. Ермак соглашался. В ОП считают, что он " не пересек границу между обычной дипломатией и теневой политикой". Сам Ермак считает, что действовал очень взвешенно и осторожно, и все было сделано правильно.
Пожалуйста, подождите...
Украина богатая всех нахлебников прокормит...
И ничего что бабушки, которые строили эту страну последние копеечки слюнявят.
Лишь бы у Михо задница уже не стала
Грузии !
Саакашвілі: Трамп має підстави говорити про втручання з України у вибори у США
..
Це взагалі вже..
вот это, наверное, и было главным, почему дерьмак..
З яких потім і не спитаєш нічого, бо воно ж не уповноважене законом.
леділюдина в країні
...
Ви хоч на хвилину замислились над абсурдністю ситуації ?
казел...арел )))
Хто ще д'єрмака не відлизував? Чия черга за мегрелом?
Арестович, подляк вже були...
Може, сам бубочка на черзі?
Міхо, Міхо...
До речі, важливий симптом шизофренії.
Загострення, Ваню. Час на стаціонар лягати.
А знаєш чому?- Тому що ;порохоботи;- то справжні українці.
Тому, что он этого заслуживает.
За тринадцять місяців "плідної" роботи, Глава Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Ніколозович Саакашвілі отримав 7 085 000 гривень зарплати.
Ще раз - СІМ МІЛЬЙОНІВ гривень! 😏
За РІК!
P.S. А в результаті, створено величезне, красиве, надійне НІХ***Я.😀
Там должен был быть граммотный дипломат, который бы намного лучше знал, что говорить! А когда Джулиани увидел перед собой эту непрофессиональную кучу дерьма, то и вел себя соответственно!
1. Плівкач хоче показати зрадництво Порошенка і розказує, як цинічно він це робив після того, як Медведчук пообіцяв кремлю повернути колону на Ізварино. Та чомусь після того «розвороту за вказівкою Порошенка» насправді колона благополучно дісталась Ізварино і вивела з оточення прикордонників. А рейд 95 бригади ввійшов в історію військової справи як найдовший. Але це історія України, а в Бігуса інша історія.
2. Після того, як Медведчук чи Порошенко «перешкоджав» звільненню Рахмана з полону легендарний кіборг дивним чином був звільнений з полону. Це як? Потойбічні сили допомогли? А після такого перешкоджання Медведчука дивним чином було звільнено понад 3000 полонених. До порівняння - за 2 роки успішних обмінів Зеленського без першкоджання Медведчука в Україну повернуто трохи більше 100 громадян, велика частина яких таксисти або ж ті, хто катував наших полонених.
3. Після «договорняків» Порошенка і Медведчука про постачання вугілля з непідконтрольних територій, електроенергії в Крим, про які нам розказує Бігус, чомусь наші ТЕС почали переобладнувати таким чином, щоб вони могли працювати на вугіллі, яке виробляється в Україні, а ми відмовились від постачання не тільки електроенергії в Крим, але й води, а з раші перестали отримувати газ і зменшили об'єми торгівлі в 4 рази.
То чому ж вірити - тому, що хоче показати Бігус, чи тому, що є насправді?
ПЛІВКИ ЄРМАКА-ДЖУЛІАНІ.
Після розмови Єрмака з Джуліані про необхідність поновлення справи проти Байдена і все відбулось з точністю в 100%. Це співпадіння?
Но если бы Украине сдала коррупционера Байдена, то северный поток продолжал бы стоять, продолжало бы поступать летальное оружие и никто не лизал бы жопу хуълу
Саакашвили на инаугурации Трампа:
Судя по картинке, сажать коррупционеров собирается какой-то кугут без полномочий, по которому плачет протокол об административном правонарушении, а можно бы и с эвакуатором.
За що ми йому платимо кожного місяця по 600 000 грн , мені не зрозуміло !
Може Зепотерпіллєр нам дасть вичерпну відповідь ?
Ну і як кажуть: " со всеми вьітекающими..."😁