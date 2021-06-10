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Новости За рубежом
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Саакашвили (3299) США (23253) Джулиани (121) Ермак Андрей (1192)

Саакашвили: Джулиани перешел все границы, Ермак мог только пытаться выиграть время

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саакашвили: Джулиани перешел все границы, Ермак мог только пытаться выиграть время

Экс-президент Грузии, глава исполкома Набсовета реформ Михеил Саакашвили прокомментировал публикацию телефонного разговора Рудольфа Джулиани и Андрея Ермака, состоявшегося в июне 2019 года.

Свою позицию Саакашвили озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он считает, что Джулиани во время разговора "просто переходил все рамки дозволенного".

"Судя по тому, как он себя здесь вел, сейчас и следа не осталось от того Джулиани, которым он был в 90-х. Нагло, неосмотрительно, неосторожно. И я думаю, что он быстро приближается к тому, что в Америке против него будут возбуждены уголовные дела, и он может очень плохо закончить", - написал Саакашвили.

По мнению экс-президента Грузии, в этой ситуации любому украинскому чиновнику оставалось только одно - "выворачиваться, выигрывать время, пытаться заговаривать зубы и ждать, ждать и ждать".

Читайте: Ермак о публикации разговора с Джулиани: Я действовал очень взвешенно и осторожно. Мы делали все правильно

"это был единственный возможный вариант. Поэтому все, что делал Ермак, независимо от того, кто как к нему относится, было просто damage control и единственным возможным ответом на неслыханную наглость со стороны представителя моего старого друга Трампа", - считает Саакашвили.

Также читайте: Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал"

Он добавил, что Украина должна заботиться о своих интересах. И что при попытке вовлечь страну в политическую коррупцию следует быть крайне осторожными и маневрировать.

"Те, кто хотели бы сейчас задним числом, чтобы Ермак возмутился и послал представителя Трампа, недооценивают возможный ущерб, к которому такой подход мог бы привести", - подчеркнул Саакашвили.

Напомним, 8 июня CNN опубликовал запись телефонного разговора Ермака, Джулиани и Волкера, состоявшегося в июне 2019 года. Джулиани через Ермака уговаривал Зеленского сообщить о расследовании вмешательства предыдущего руководства Украины в президентские выборы в США в 2016 году на стороне Клинтон. Ермак соглашался. В ОП считают, что он " не пересек границу между обычной дипломатией и теневой политикой". Сам Ермак считает, что действовал очень взвешенно и осторожно, и все было сделано правильно

Саакашвили: Джулиани перешел все границы, Ермак мог только пытаться выиграть время 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
Миша, тебя что прессовать стали, что ты так вылизал Дерьмака?
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09.06.2021 18:23
+28
Он просто харчуется в Украине, гдето ж надо.
Украина богатая всех нахлебников прокормит...
И ничего что бабушки, которые строили эту страну последние копеечки слюнявят.
Лишь бы у Михо задница уже не стала
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09.06.2021 18:28
+18
ага, "прессанули"
Саакашвили: Джулиани перешел все границы, Ермак мог только пытаться выиграть время - Цензор.НЕТ 7941
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09.06.2021 18:32
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Правила форума Совет форумчан
Миша, тебя что прессовать стали, что ты так вылизал Дерьмака?
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09.06.2021 18:23 Ответить
ага, "прессанули"
Саакашвили: Джулиани перешел все границы, Ермак мог только пытаться выиграть время - Цензор.НЕТ 7941
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09.06.2021 18:32 Ответить
Альо! Де ще одна пачка?
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09.06.2021 19:09 Ответить
баба йуля фсё контроллирует Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час - Цензор.НЕТ 2092
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09.06.2021 20:19 Ответить
Яка користь с з цього Саакашвілі Україні?
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09.06.2021 18:23 Ответить
Он просто харчуется в Украине, гдето ж надо.
Украина богатая всех нахлебников прокормит...
И ничего что бабушки, которые строили эту страну последние копеечки слюнявят.
Лишь бы у Михо задница уже не стала
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09.06.2021 18:28 Ответить
Лайно- не тоне! Це про Сааку! Так захищати інше зелене гівно - просто гидко!
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09.06.2021 19:03 Ответить
Не тебе , Михуил , рассуждать о том , что наобещал дЕрмак Джулиани , так как ты такой же предатель на своей родине,
Грузии !
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09.06.2021 18:24 Ответить
Михуил - обычный заурядный шакал, где можно подкормиться, там и он.
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09.06.2021 18:37 Ответить
А вот и грузинский иксперд подтянулся))
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09.06.2021 18:24 Ответить
Йому щедро платять за вилизування Зепи.
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09.06.2021 18:28 Ответить
А у Сцикашвілі та зє сцикуна один наркодилер?
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09.06.2021 18:25 Ответить
та ну )))) навряд ли ))))))) районы разные )))))))
Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час - Цензор.НЕТ 8958

..
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09.06.2021 18:53 Ответить
А хіба Єрмак уповноважений вести такого роду перемовини із закордонними високопосадовцями ? Де такий пункт серед його обов'язків ?
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09.06.2021 18:27 Ответить
Дурням закони не писані.
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09.06.2021 18:32 Ответить
Чомусь вся закордонна політика в руках цього негідника.
Це взагалі вже..
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09.06.2021 18:53 Ответить
Ермак не дурень , а куратор «скомороха» ! Успешно разваливают вместе Украину !
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10.06.2021 09:38 Ответить
Адвокат будь-кого, навіть президента чи кандидата в президенти США - це не посадовець.
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09.06.2021 18:33 Ответить
А Єрмак йому рівня ?
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09.06.2021 18:51 Ответить
по должности и субординации - не ровня... по степени влияния на зенелоха - возможно!
вот это, наверное, и было главным, почему дерьмак..
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09.06.2021 18:59 Ответить
Та це так. Але мене обурює, що такими важливими справами займаються мутні люди.
З яких потім і не спитаєш нічого, бо воно ж не уповноважене законом.
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09.06.2021 19:00 Ответить
по суті...завгоспа й призвища ми не мали б пам"ятати...а воно ж перша леді людина в країні
Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час - Цензор.НЕТ 7134

...
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09.06.2021 19:03 Ответить
А якби джуліані виловив якусь секретутку чи прибиральницю і почав вимагати відкриття справ проти Байдена ??
Ви хоч на хвилину замислились над абсурдністю ситуації ?
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09.06.2021 18:59 Ответить
Карлсон отрабатывает свои 30 серебренников. Только вот обладателя, в свое время, этих серебрянников судьба не завидна, пусть помнит об этом.
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09.06.2021 18:35 Ответить
Ермак как скромный завхоз должен был отказаться от встречи с Джулиани. Ведь у него нет никакого опыта переговоров с иностранцами. В то время как в стране есть куча людей, коорые общаются чаще с иностранцами и в частности с дипломатами, чем гражданами своей страны.
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09.06.2021 18:35 Ответить
Чому цей ****** досі не в Грузії?! Або на даху?! Шо , взагалі, воно в Україні робить, крім отримання грошей українських платників податків за хрєнзнашо?! Чьому Україна годує цього зденервованого продажного кабана?! Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час - Цензор.НЕТ 5666
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09.06.2021 18:47 Ответить
Він реформи генерує.
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09.06.2021 18:53 Ответить
З завхоза намагаєшся зробити решалу, пісюн?
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09.06.2021 18:53 Ответить
елдак не завхоз, а расейский шпиЁн-штирлиц...
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09.06.2021 18:56 Ответить
Это ты - сракашвили-хитрожопый давно уже перешёл все границы...
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09.06.2021 18:53 Ответить
как прижился в степях Украины этот горный казел...арел )))
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09.06.2021 18:54 Ответить
хех!
Хто ще д'єрмака не відлизував? Чия черга за мегрелом?
Арестович, подляк вже були...
Може, сам бубочка на черзі?
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09.06.2021 18:55 Ответить
"... моего старого друга Трампа". Так он "старого твоего друга" и представлял в Украине. Ж..па треснет в растяжке, Миша.
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09.06.2021 19:01 Ответить
)))))вот шо ты несёшь -зекретины не выигрывали время,а выполнили все инструкции
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09.06.2021 19:04 Ответить
Повна сторінка коментів хейтерів Саакі. І жодного схвального, або хочаб нейтрального. Чому? А тому, що це виключно тролі публікуються. Мародерські. Бо Саака назвав Пєцю баригою. Пєця дав відмашку ботофермі Сааку мочити. Тролі мочать. Це безвідносно до мого ставлення до Сааки. Моя думка, що Саака для України - не в коня корм. Він ліз в прези, хоч не мав ЖОДНОЇ конституційної підстави навіть зареєструватись на вибори. З своїм рейтингом у 1,5%. Навіщо Міхо варив воду? Чого він домагавсь?
Міхо, Міхо...
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09.06.2021 19:19 Ответить
На графоманію пробило?
До речі, важливий симптом шизофренії.

Загострення, Ваню. Час на стаціонар лягати.
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09.06.2021 19:25 Ответить
Щось твій Вовік за два роки так і не знайшов доказів існування ;порохоботів;
А знаєш чому?- Тому що ;порохоботи;- то справжні українці.
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09.06.2021 20:11 Ответить
Шановний, що то за муйня? Слідкуйте за своїм чорним отим, бо тут без тебе дохріна більшпатріотів.
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09.06.2021 20:11 Ответить
Повна сторінка коментів хейтерів Саакі. І жодного схвального, або хоча б нейтрального. Чому?

Тому, что он этого заслуживает.
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09.06.2021 20:59 Ответить
Су … тупой , привёл иуд к власти
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10.06.2021 09:43 Ответить
Іване, я вас розспамила.
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10.06.2021 07:08 Ответить
Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час - Цензор.НЕТ 6422
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10.06.2021 07:08 Ответить
Гордий грузінскій міхо, а ті нє знаєш что Єрмак ето агент Козирь?
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09.06.2021 19:58 Ответить
постарел жучара-ловелас...чи лавелас? Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час - Цензор.НЕТ 1426
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09.06.2021 20:22 Ответить
Ось це товстожопе падло ( саак):верещало, що "Україну реформує протягом 70 днів"...
За тринадцять місяців "плідної" роботи, Глава Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Ніколозович Саакашвілі отримав 7 085 000 гривень зарплати.
Ще раз - СІМ МІЛЬЙОНІВ гривень! 😏
За РІК!
P.S. А в результаті, створено величезне, красиве, надійне НІХ***Я.😀
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09.06.2021 20:23 Ответить
Приживала
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09.06.2021 21:00 Ответить
Чучало. Тьху.
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09.06.2021 20:41 Ответить
Сявкошвили, на весь твой подобострасный спич скажу: А зачем послали дермака туда????

Там должен был быть граммотный дипломат, который бы намного лучше знал, что говорить! А когда Джулиани увидел перед собой эту непрофессиональную кучу дерьма, то и вел себя соответственно!
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09.06.2021 21:59 Ответить
ПЛІВКИ БІГУСА.
1. Плівкач хоче показати зрадництво Порошенка і розказує, як цинічно він це робив після того, як Медведчук пообіцяв кремлю повернути колону на Ізварино. Та чомусь після того «розвороту за вказівкою Порошенка» насправді колона благополучно дісталась Ізварино і вивела з оточення прикордонників. А рейд 95 бригади ввійшов в історію військової справи як найдовший. Але це історія України, а в Бігуса інша історія.
2. Після того, як Медведчук чи Порошенко «перешкоджав» звільненню Рахмана з полону легендарний кіборг дивним чином був звільнений з полону. Це як? Потойбічні сили допомогли? А після такого перешкоджання Медведчука дивним чином було звільнено понад 3000 полонених. До порівняння - за 2 роки успішних обмінів Зеленського без першкоджання Медведчука в Україну повернуто трохи більше 100 громадян, велика частина яких таксисти або ж ті, хто катував наших полонених.
3. Після «договорняків» Порошенка і Медведчука про постачання вугілля з непідконтрольних територій, електроенергії в Крим, про які нам розказує Бігус, чомусь наші ТЕС почали переобладнувати таким чином, щоб вони могли працювати на вугіллі, яке виробляється в Україні, а ми відмовились від постачання не тільки електроенергії в Крим, але й води, а з раші перестали отримувати газ і зменшили об'єми торгівлі в 4 рази.
То чому ж вірити - тому, що хоче показати Бігус, чи тому, що є насправді?

ПЛІВКИ ЄРМАКА-ДЖУЛІАНІ.
Після розмови Єрмака з Джуліані про необхідність поновлення справи проти Байдена і все відбулось з точністю в 100%. Це співпадіння?
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10.06.2021 00:49 Ответить
Карлсон стал выгораживать ермака. агента кремля и топить Джуллиани.
Но если бы Украине сдала коррупционера Байдена, то северный поток продолжал бы стоять, продолжало бы поступать летальное оружие и никто не лизал бы жопу хуълу
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10.06.2021 00:54 Ответить
То что ЭТО становиться достоянием общественности уничтожает субьектность Украины почище любых публичных ГЛУПЫХ заявлений. НИ ОДИН ЛИДЕР НЕ будет больше говорить с украинскими чиновниками. Какая глупость обнародовать такие переговоры. Даже хуже,это преступление против Украины
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10.06.2021 09:32 Ответить
"...моего старого друга Трампа", - считает Саакашвили.

Саакашвили на инаугурации Трампа:

Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час - Цензор.НЕТ 4285
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10.06.2021 09:50 Ответить
Оце так лизнув єрмаку😀
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10.06.2021 09:53 Ответить
Интересно, в Грузии он тоже на газоне парковался?

Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час - Цензор.НЕТ 3024

Судя по картинке, сажать коррупционеров собирается какой-то кугут без полномочий, по которому плачет протокол об административном правонарушении, а можно бы и с эвакуатором.
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10.06.2021 10:23 Ответить
Міхо - бариГ'а в квадраті 😀
За що ми йому платимо кожного місяця по 600 000 грн , мені не зрозуміло !
Може Зепотерпіллєр нам дасть вичерпну відповідь ?
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10.06.2021 10:57 Ответить
Для кого ще виняткова новина, що Саакашвілі - грузинський єврей?
Ну і як кажуть: " со всеми вьітекающими..."😁
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10.06.2021 12:22 Ответить
 
 