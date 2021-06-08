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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Вмешательство в выборы в США
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США (23212) Волкер Курт (611) Джулиани (121) Ермак Андрей (1187) Офис Президента (1695) Подоляк Михаил (243)

Джулиани и Волкер в 2019 через Ермака убеждали Зеленского обвинить предыдущее руководство Украины в попытках помешать победе Трампа, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Джулиани и Волкер в 2019 через Ермака убеждали Зеленского обвинить предыдущее руководство Украины в попытках помешать победе Трампа, - CNN

Американский телеканал CNN получил запись телефонного разговора Андрея Ермака с бывшим адвокатом экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани и американским дипломатом Куртом Волкером. Беседа состоялась в июне 2019 года. Ермак тогда занимал должность советника президента.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Телефонный звонок, по данным телеканала, длился 40 минут. Говорил в основном Джулиани. Волкер - поддакивал, Ермак - соглашался.

Адвокат Трампа озвучил Ермаку ряд теорий заговора, согласно которым предыдущее украинское руководство в 2016 году вмешалось в ход выборов президента США с целью не дать победить Трампу.

Джулиани настаивал, что Зеленский должен должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине. "Все, что нам нужно от президента (Зеленского. - Ред.) - это сказать: я поставлю честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства, которые сейчас существуют, и есть ли другие доказательства причастности к выборам 2016 года, а затем дело о Байдене должна быть прекращено... Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно".

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Он обещал, что если Зеленский сделает подобное заявление, отношения между Украиной и США значительно улучшатся. Ермак соглашался. "Я абсолютно уверен, что как только будут утверждены даты предстоящего визита президента Зеленского в США, я готов лично взять на себя контроль над подготовкой. И, конечно, я буду готов приехать, и мы можем лично сесть и детально обсудить все вопросы, все это расследование, которое вы перечислили в нашей беседе", - сказал Ермак.

"Я уверен, что Зеленский это скажет", - добавил Ермак, имея в виду просьбу Джулиани и Волкера о том, чтобы Зеленский упомянул расследования во время его предстоящего разговора с Трампом.

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В Офисе Президента считают, что Ермак в разговоре с Джулиани не пересек границу дипломатии, - об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Андрей Борисович вел себя абсолютно достойно, прекрасно понимая, какие риски для страны несет поведение отдельных политиков и ситуация в целом. Главной целью Ермака в этом разговоре стала попытка вернуть Джулиани в плоскость традиционной конструктивной дипломатии. Вернуть его из конспирологического мира. Но даже замечания Волкера о том, что Джулиани пользуется "украинскими источниками", которые явно не заслуживают доверия, не смогли остановить намерения Джулиани. Однако, Ермаку удалось выдержать линию разговора таким образом, что Украина не пересекла границу между обычной дипломатией и теневой политикой, в которую нас пытались втянуть", - отметил Подоляк.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
Розкривають світу оченятка про обдолбиша та його "наставника-завхоза"
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08.06.2021 20:08
+23
Не существует такой ситуации в которой зеко ***** не облажалась.
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08.06.2021 20:09
+21
зели еще за Антоненка надо всыпать по самые помидоры
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08.06.2021 20:41
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создают фон накануне встречи Байдена с ******?
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08.06.2021 20:02 Ответить
Розкривають світу оченятка про обдолбиша та його "наставника-завхоза"
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08.06.2021 20:08 Ответить
Волкер з Джуліані правильно робили, а тепер прийшов демократ Байден і путін добудував газопровід і нас навіть на поріг НАТО не допускають. При Трампі такого б не було!
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08.06.2021 20:31 Ответить
нікада ісчо Байден не біл такім плахім прізідентам України!!!
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08.06.2021 20:40 Ответить
Відкрию секрет: північний потік-2 почали будувати при Трампі і 90% його збудували при Трампі... А будувати припинили не через Трампа, а через рішення Данії, яка заборонила!
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08.06.2021 20:43 Ответить
Яке НАТО?! Зеленський згорнув програми озброєння ЗСУ, ввів штрафи за відкриття вогню; купує електроенергію у агресора. Поряд з ним - фсбшні криси типу дєрьмака, смірнова, татарова. НАТО не збирається видати Московії секретні данні та зразки озброєння. При віслюку - ніякого НАТО не буде, однозначно.
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08.06.2021 20:55 Ответить
Ні, створюють фон перед поїздкою в США. Зеленский: Благодарю Байдена за приглашение посетить Вашингтон в июле
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08.06.2021 20:09 Ответить
особливо "потішить" адміністрацію Байдена заява подляка, наведена в останньому абзаці цієї інфи....
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08.06.2021 21:14 Ответить
Напомню если кто забыл

Джулиани и Волкер в 2019 через Ермака убеждали Зеленского обвинить предыдущее руководство Украины в попытках помешать победе Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 8095
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08.06.2021 20:08 Ответить
Єтот фсбешний ***** конституцию читал? Когда уже наріт України прозреет, сколько можно пялится квартал и пить водяру! Страна идиотов.
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09.06.2021 01:26 Ответить
Єрмак виклянчував зустріч для Зеленського в обмін на "розслідування" проти Байдена.

Єрмак "... дав сигнал американцям, що буде працювати, щоб просунутися в «розслідуваннях».
«Я абсолютно впевнений, що як тільки будуть затверджені дати майбутнього візиту президента Зеленського в США, я готовий особисто взяти на себе контроль над підготовкою», - сказав Єрмак, як передає телеканал з посиланням на запис."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-dzhuliani-volker-yermak-cnn/31295803.html
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08.06.2021 20:09 Ответить
Таки да

Джулиани и Волкер в 2019 через Ермака убеждали Зеленского обвинить предыдущее руководство Украины в попытках помешать победе Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 8140
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08.06.2021 20:16 Ответить
"И, конечно, я буду готов приехать, и мы можем лично сесть и детально обсудить все вопросы, все это расследование, которое вы перечислили в нашей беседе", - сказал Ермак.

"Я уверен, что Зеленский это скажет", - добавил Ермак, имея в виду просьбу Джулиани и Волкера о том, чтобы Зеленский упомянул расследования во время его предстоящего разговора с Трампом."

Источник: https://censor.net/ru/n3270223
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08.06.2021 20:16 Ответить
Не существует такой ситуации в которой зеко ***** не облажалась.
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08.06.2021 20:09 Ответить
А в чем облажались?Тут скорей Пэтя облажался,если "друг" Волкер просил Зелю его топить
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08.06.2021 23:18 Ответить
Джулиани и Волкер в 2019 через Ермака убеждали Зеленского обвинить предыдущее руководство Украины в попытках помешать победе Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 5777
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08.06.2021 20:14 Ответить
Ну так Бенедиктовна и начала расследовать.
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08.06.2021 20:24 Ответить
Таки да

Джуліані і Волкер в 2019 через Єрмака переконували Зеленського звинуватити попереднє керівництво України у спробах перешкодити перемозі Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 928
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08.06.2021 20:30 Ответить
КОмандаЗЕЛенского...
Цим все сказано.
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08.06.2021 20:15 Ответить
Старая схема - "вали все на Порошенко" дала сбой, печалька)))))
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08.06.2021 20:18 Ответить
Так, і в чому зрада?
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08.06.2021 20:19 Ответить
В том, что трамп еще одно *****!
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08.06.2021 20:25 Ответить
Вова, бить будут не по Ермаку, а по наглой еврейской морде=)
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08.06.2021 20:19 Ответить
Джуліані і Волкер в 2019 через Єрмака переконували Зеленського звинуватити попереднє керівництво України у спробах перешкодити перемозі Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 522
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08.06.2021 20:29 Ответить
зели еще за Антоненка надо всыпать по самые помидоры
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08.06.2021 20:41 Ответить
і нашо ми у ту заворуху взагалі полізли?
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08.06.2021 20:23 Ответить
не "ми" а "ви"
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08.06.2021 20:28 Ответить
у Подоляка язык длинный, шершавый, упругий и може доставать любой каловый камешек, из жопы начальника.. нет цены ему в офисе преЗедента!
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08.06.2021 20:25 Ответить
Дерьмак надежнейший источник. Ну ни капли рабсиянскую пропаганду не напоминает.
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08.06.2021 20:25 Ответить
Какие мудаки начиная от джулиани с трампоном, заканчивая ермаком с нашим янелохом!
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08.06.2021 20:29 Ответить
оценки подоляка особенно ценны)
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08.06.2021 20:29 Ответить
Да уж лучше бы Трамп победил , а не это убожество целующее путину зад и снявшее санкции на СП2 .
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08.06.2021 20:43 Ответить
А причем тут Трамп, если президент Украины - доплеп?!
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08.06.2021 20:45 Ответить
ЗеЛю и ермака ждет тюряга
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08.06.2021 21:06 Ответить
добро би в Гуантанамо....
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08.06.2021 21:15 Ответить
Такое впечатление, что нелох - полный лох!
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08.06.2021 21:11 Ответить
Подивіться "Смотрящій" Єрмак. Як РНБО зачищає конкурентів Великого будівництва. Авторська програма "ПРЯМИМ ТЕКСТОМ" Юрія Луценка #13
Там, на початку, хвилин десять Луценко розповідає про цей епізод.
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08.06.2021 21:11 Ответить
Вся твоя никчемная жизнь тупого бота - фейк
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08.06.2021 23:12 Ответить
Соглашаться в разговоре можно, но дела показали обратное.
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08.06.2021 21:36 Ответить
Чего,зесрань?))))твое зедерьмо и дело на Байдена открыло и на своей прессухе пленки дерьмака рекламировало -теперь вся Украина за это расплачивается
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09.06.2021 05:32 Ответить
CNN це fake news.
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08.06.2021 22:04 Ответить
Просто ржу нимагу)))) как эти новостники обрывали звонками департамент полиции и звали на помощь тех против кого сами выступали))))))когда их «любимые» «Лайфметтеры» разбомбили их главный офис)))) бугагагага
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09.06.2021 02:29 Ответить
Ни дня без залёта!!!
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08.06.2021 22:17 Ответить
повезло Зеленскому с союзниками ....
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08.06.2021 22:42 Ответить
Зебуїни не тільки шкодять Україні зсередини, але і позорять країну на міжнародній арені
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08.06.2021 23:01 Ответить
ну ось бачите! Зелений - "Нє уіНоУат"! Його дєрмак і жулікані підбили на ту розмову.
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09.06.2021 01:37 Ответить
я читал распечатки. ничего такого там нет,
CNN -fake news, они постоянно брехали и брешут на Трампа и его окружение.
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09.06.2021 04:03 Ответить
Может и убеждали только,не убедили.
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09.06.2021 07:42 Ответить
Получается Заленский спас Порошенко? А зря...
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09.06.2021 09:10 Ответить
Ну прямо великий дипломат єрмак. Ну прям Данте, Петрарка, Бокаччо в одному флаконі. А він знає закони Ману ? Це я вичитала в Вікіпедії. Цікаво. Прочитала про людей цієї професії і порівняла. Сумно
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09.06.2021 09:28 Ответить
Данте, Петрарка, Бокаччо были дипломатами? Джуліані і Волкер в 2019 через Єрмака переконували Зеленського звинуватити попереднє керівництво України у спробах перешкодити перемозі Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 288
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09.06.2021 09:33 Ответить
І дипломатами також.
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09.06.2021 10:21 Ответить
Джуліані і Волкер в 2019 через Єрмака переконували Зеленського звинуватити попереднє керівництво України у спробах перешкодити перемозі Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 7792
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09.06.2021 10:27 Ответить
Навсегда покинув это место в начале 1350-ых годов, Франческо решил поселиться в Милане, хотя ему предлагали работу на кафедре во Флоренции. Обосновавшись при дворе Висконти, он занялся исполнением дипломатических миссий. Помер в 1374р.В 1349 году Боккаччо окончательно поселился во Флоренции и неоднократно был избираем своими согражданами для дипломатических поручений. Вячеслав Ціватий ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПОРТРЕТ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ (1265-1321 РР.): ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР У статті проаналізовано основні напрямки політичної, дипломатичної та літературної діяльності видатного ********* доби Відродження - Данте Аліг'єрі, оскільки його практичний досвід і літературно-поетична спадщина не втратили своєї актуальності й до сьогодні, а його ім'я й творчість міцно пов'язують Італію та Україну через віки й тисячоліття європейської історії.
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09.06.2021 10:43 Ответить
ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПОРТРЕТ можно написать на кого угодно! Джуліані і Волкер в 2019 через Єрмака переконували Зеленського звинуватити попереднє керівництво України у спробах перешкодити перемозі Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 1480 Джуліані і Волкер в 2019 через Єрмака переконували Зеленського звинуватити попереднє керівництво України у спробах перешкодити перемозі Трампа, - CNN - Цензор.НЕТ 1480
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09.06.2021 10:53 Ответить
Саакашвили был прав, Ермак оказался порядочным.
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09.06.2021 14:34 Ответить
Очень удивлен всем этим сливом. Судя по всему, надо признать честно, Ермак спас всю ситуацию. Теперь можно выйти и сказать - некие силы нас пытались втянуть в политическую борьбу, но мы устояли на тропе демократии. Зеля мог обвинить Порошенко, но не стал и правильно сделал. Это бы ударило по Украине.
А по факту - это всё компромат на трампа. А мы таки прошли по узкому мостику.

Теперь на Ермака смотрю другими глазами
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10.06.2021 03:06 Ответить
 
 