Джулиани и Волкер в 2019 через Ермака убеждали Зеленского обвинить предыдущее руководство Украины в попытках помешать победе Трампа, - CNN

Американский телеканал CNN получил запись телефонного разговора Андрея Ермака с бывшим адвокатом экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани и американским дипломатом Куртом Волкером. Беседа состоялась в июне 2019 года. Ермак тогда занимал должность советника президента.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Телефонный звонок, по данным телеканала, длился 40 минут. Говорил в основном Джулиани. Волкер - поддакивал, Ермак - соглашался.

Адвокат Трампа озвучил Ермаку ряд теорий заговора, согласно которым предыдущее украинское руководство в 2016 году вмешалось в ход выборов президента США с целью не дать победить Трампу.

Джулиани настаивал, что Зеленский должен должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине. "Все, что нам нужно от президента (Зеленского. - Ред.) - это сказать: я поставлю честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства, которые сейчас существуют, и есть ли другие доказательства причастности к выборам 2016 года, а затем дело о Байдене должна быть прекращено... Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно".

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Он обещал, что если Зеленский сделает подобное заявление, отношения между Украиной и США значительно улучшатся. Ермак соглашался. "Я абсолютно уверен, что как только будут утверждены даты предстоящего визита президента Зеленского в США, я готов лично взять на себя контроль над подготовкой. И, конечно, я буду готов приехать, и мы можем лично сесть и детально обсудить все вопросы, все это расследование, которое вы перечислили в нашей беседе", - сказал Ермак.

"Я уверен, что Зеленский это скажет", - добавил Ермак, имея в виду просьбу Джулиани и Волкера о том, чтобы Зеленский упомянул расследования во время его предстоящего разговора с Трампом.

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В Офисе Президента считают, что Ермак в разговоре с Джулиани не пересек границу дипломатии, - об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Андрей Борисович вел себя абсолютно достойно, прекрасно понимая, какие риски для страны несет поведение отдельных политиков и ситуация в целом. Главной целью Ермака в этом разговоре стала попытка вернуть Джулиани в плоскость традиционной конструктивной дипломатии. Вернуть его из конспирологического мира. Но даже замечания Волкера о том, что Джулиани пользуется "украинскими источниками", которые явно не заслуживают доверия, не смогли остановить намерения Джулиани. Однако, Ермаку удалось выдержать линию разговора таким образом, что Украина не пересекла границу между обычной дипломатией и теневой политикой, в которую нас пытались втянуть", - отметил Подоляк.