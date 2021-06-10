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Новини За кордоном
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Саакашвілі Міхеіл (2099) США (14537) Джуліані (119) Єрмак Андрій (1238)

Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час

Експрезидент Грузії, глава виконкому Наглядової ради реформ Міхеіл Саакашвілі прокоментував публікацію телефонної розмови Рудольфа Джуліані та Андрія Єрмака, що відбулася у червні 2019 року.

Свою позицію Саакашвілі озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він вважає, що Джуліані під час розмови "просто переходив усі рамки дозволеного".

"Судячи з того, як він тут поводився, зараз і сліду не залишилося від того Джуліані, яким він був у 90-х. Нахабно, необачно, необережно. І я думаю, що він швидко наближається до того, що в Америці проти нього будуть порушені кримінальні справи, і він може дуже погано закінчити", - написав Саакашвілі.

На думку експрезидента Грузії, в цій ситуації будь-якому українському чиновнику залишалося тільки одне - "вивертатися, вигравати час, намагатися заговорювати зуби і чекати, чекати і чекати".

Читайте також: Єрмак про публікацію розмови з Джуліані: Я діяв дуже виважено й обережно. Ми робили все правильно

"Це був єдиний можливий варіант. Тому все, що робив Єрмак, незалежно від того, хто як до нього ставиться, було просто damage control і єдиною можливою відповіддю на нечуване нахабство з боку представника мого старого друга Трампа", - вважає Саакашвілі.

Він додав, що Україна має піклуватися про свої інтереси. І що при спробі схилити країну в політичну корупцію слід бути вкрай обережними і маневрувати.

"Ті, хто хотіли б зараз заднім числом, щоб Єрмак обурився і послав представника Трампа, недооцінюють можливі збитки, до яких такий підхід міг би привести", - підкреслив Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про розмову Єрмака з Джуліані: "Він все правильно зробив"

Нагадаємо, 8 червня CNN опублікував запис телефонної розмови Єрмака, Джуліані та Волкера, що відбулася в червні 2019 року. Джуліані через Єрмака умовляв Зеленського повідомити про розслідування втручання попереднього керівництва України в президентські вибори у США в 2016 році на боці Клінтон. Єрмак погоджувався. В ОП вважають, що він "не перетнув межу між звичайною дипломатією і тіньовою політикою". Сам Єрмак вважає, що діяв дуже виважено та обережно, і все було зроблено правильно.

Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час 01
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Топ коментарі
+36
Миша, тебя что прессовать стали, что ты так вылизал Дерьмака?
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09.06.2021 18:23
+28
Он просто харчуется в Украине, гдето ж надо.
Украина богатая всех нахлебников прокормит...
И ничего что бабушки, которые строили эту страну последние копеечки слюнявят.
Лишь бы у Михо задница уже не стала
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09.06.2021 18:28
+18
ага, "прессанули"
Саакашвили: Джулиани перешел все границы, Ермак мог только пытаться выиграть время - Цензор.НЕТ 7941
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09.06.2021 18:32
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Миша, тебя что прессовать стали, что ты так вылизал Дерьмака?
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09.06.2021 18:23 Відповісти
ага, "прессанули"
Саакашвили: Джулиани перешел все границы, Ермак мог только пытаться выиграть время - Цензор.НЕТ 7941
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09.06.2021 18:32 Відповісти
Альо! Де ще одна пачка?
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09.06.2021 19:09 Відповісти
баба йуля фсё контроллирует Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час - Цензор.НЕТ 2092
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09.06.2021 20:19 Відповісти
Яка користь с з цього Саакашвілі Україні?
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09.06.2021 18:23 Відповісти
Он просто харчуется в Украине, гдето ж надо.
Украина богатая всех нахлебников прокормит...
И ничего что бабушки, которые строили эту страну последние копеечки слюнявят.
Лишь бы у Михо задница уже не стала
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09.06.2021 18:28 Відповісти
Лайно- не тоне! Це про Сааку! Так захищати інше зелене гівно - просто гидко!
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09.06.2021 19:03 Відповісти
Не тебе , Михуил , рассуждать о том , что наобещал дЕрмак Джулиани , так как ты такой же предатель на своей родине,
Грузии !
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09.06.2021 18:24 Відповісти
Михуил - обычный заурядный шакал, где можно подкормиться, там и он.
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09.06.2021 18:37 Відповісти
А вот и грузинский иксперд подтянулся))
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09.06.2021 18:24 Відповісти
Йому щедро платять за вилизування Зепи.
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09.06.2021 18:28 Відповісти
А у Сцикашвілі та зє сцикуна один наркодилер?
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09.06.2021 18:25 Відповісти
та ну )))) навряд ли ))))))) районы разные )))))))
Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час - Цензор.НЕТ 8958

..
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09.06.2021 18:53 Відповісти
А хіба Єрмак уповноважений вести такого роду перемовини із закордонними високопосадовцями ? Де такий пункт серед його обов'язків ?
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09.06.2021 18:27 Відповісти
Дурням закони не писані.
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09.06.2021 18:32 Відповісти
Чомусь вся закордонна політика в руках цього негідника.
Це взагалі вже..
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09.06.2021 18:53 Відповісти
Ермак не дурень , а куратор «скомороха» ! Успешно разваливают вместе Украину !
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10.06.2021 09:38 Відповісти
Адвокат будь-кого, навіть президента чи кандидата в президенти США - це не посадовець.
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09.06.2021 18:33 Відповісти
А Єрмак йому рівня ?
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09.06.2021 18:51 Відповісти
по должности и субординации - не ровня... по степени влияния на зенелоха - возможно!
вот это, наверное, и было главным, почему дерьмак..
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09.06.2021 18:59 Відповісти
Та це так. Але мене обурює, що такими важливими справами займаються мутні люди.
З яких потім і не спитаєш нічого, бо воно ж не уповноважене законом.
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09.06.2021 19:00 Відповісти
по суті...завгоспа й призвища ми не мали б пам"ятати...а воно ж перша леді людина в країні
Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час - Цензор.НЕТ 7134

...
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09.06.2021 19:03 Відповісти
А якби джуліані виловив якусь секретутку чи прибиральницю і почав вимагати відкриття справ проти Байдена ??
Ви хоч на хвилину замислились над абсурдністю ситуації ?
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09.06.2021 18:59 Відповісти
Карлсон отрабатывает свои 30 серебренников. Только вот обладателя, в свое время, этих серебрянников судьба не завидна, пусть помнит об этом.
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09.06.2021 18:35 Відповісти
Ермак как скромный завхоз должен был отказаться от встречи с Джулиани. Ведь у него нет никакого опыта переговоров с иностранцами. В то время как в стране есть куча людей, коорые общаются чаще с иностранцами и в частности с дипломатами, чем гражданами своей страны.
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09.06.2021 18:35 Відповісти
Чому цей ****** досі не в Грузії?! Або на даху?! Шо , взагалі, воно в Україні робить, крім отримання грошей українських платників податків за хрєнзнашо?! Чьому Україна годує цього зденервованого продажного кабана?! Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час - Цензор.НЕТ 5666
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09.06.2021 18:47 Відповісти
Він реформи генерує.
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09.06.2021 18:53 Відповісти
З завхоза намагаєшся зробити решалу, пісюн?
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09.06.2021 18:53 Відповісти
елдак не завхоз, а расейский шпиЁн-штирлиц...
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09.06.2021 18:56 Відповісти
Это ты - сракашвили-хитрожопый давно уже перешёл все границы...
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09.06.2021 18:53 Відповісти
как прижился в степях Украины этот горный казел...арел )))
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09.06.2021 18:54 Відповісти
хех!
Хто ще д'єрмака не відлизував? Чия черга за мегрелом?
Арестович, подляк вже були...
Може, сам бубочка на черзі?
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09.06.2021 18:55 Відповісти
"... моего старого друга Трампа". Так он "старого твоего друга" и представлял в Украине. Ж..па треснет в растяжке, Миша.
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09.06.2021 19:01 Відповісти
)))))вот шо ты несёшь -зекретины не выигрывали время,а выполнили все инструкции
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09.06.2021 19:04 Відповісти
Повна сторінка коментів хейтерів Саакі. І жодного схвального, або хочаб нейтрального. Чому? А тому, що це виключно тролі публікуються. Мародерські. Бо Саака назвав Пєцю баригою. Пєця дав відмашку ботофермі Сааку мочити. Тролі мочать. Це безвідносно до мого ставлення до Сааки. Моя думка, що Саака для України - не в коня корм. Він ліз в прези, хоч не мав ЖОДНОЇ конституційної підстави навіть зареєструватись на вибори. З своїм рейтингом у 1,5%. Навіщо Міхо варив воду? Чого він домагавсь?
Міхо, Міхо...
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09.06.2021 19:19 Відповісти
На графоманію пробило?
До речі, важливий симптом шизофренії.

Загострення, Ваню. Час на стаціонар лягати.
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09.06.2021 19:25 Відповісти
Щось твій Вовік за два роки так і не знайшов доказів існування ;порохоботів;
А знаєш чому?- Тому що ;порохоботи;- то справжні українці.
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09.06.2021 20:11 Відповісти
Шановний, що то за муйня? Слідкуйте за своїм чорним отим, бо тут без тебе дохріна більшпатріотів.
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09.06.2021 20:11 Відповісти
Повна сторінка коментів хейтерів Саакі. І жодного схвального, або хоча б нейтрального. Чому?

Тому, что он этого заслуживает.
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09.06.2021 20:59 Відповісти
Су … тупой , привёл иуд к власти
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10.06.2021 09:43 Відповісти
Іване, я вас розспамила.
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10.06.2021 07:08 Відповісти
Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час - Цензор.НЕТ 6422
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10.06.2021 07:08 Відповісти
Гордий грузінскій міхо, а ті нє знаєш что Єрмак ето агент Козирь?
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09.06.2021 19:58 Відповісти
постарел жучара-ловелас...чи лавелас? Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час - Цензор.НЕТ 1426
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09.06.2021 20:22 Відповісти
Ось це товстожопе падло ( саак):верещало, що "Україну реформує протягом 70 днів"...
За тринадцять місяців "плідної" роботи, Глава Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Ніколозович Саакашвілі отримав 7 085 000 гривень зарплати.
Ще раз - СІМ МІЛЬЙОНІВ гривень! 😏
За РІК!
P.S. А в результаті, створено величезне, красиве, надійне НІХ***Я.😀
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09.06.2021 20:23 Відповісти
Приживала
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09.06.2021 21:00 Відповісти
Чучало. Тьху.
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09.06.2021 20:41 Відповісти
Сявкошвили, на весь твой подобострасный спич скажу: А зачем послали дермака туда????

Там должен был быть граммотный дипломат, который бы намного лучше знал, что говорить! А когда Джулиани увидел перед собой эту непрофессиональную кучу дерьма, то и вел себя соответственно!
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09.06.2021 21:59 Відповісти
ПЛІВКИ БІГУСА.
1. Плівкач хоче показати зрадництво Порошенка і розказує, як цинічно він це робив після того, як Медведчук пообіцяв кремлю повернути колону на Ізварино. Та чомусь після того «розвороту за вказівкою Порошенка» насправді колона благополучно дісталась Ізварино і вивела з оточення прикордонників. А рейд 95 бригади ввійшов в історію військової справи як найдовший. Але це історія України, а в Бігуса інша історія.
2. Після того, як Медведчук чи Порошенко «перешкоджав» звільненню Рахмана з полону легендарний кіборг дивним чином був звільнений з полону. Це як? Потойбічні сили допомогли? А після такого перешкоджання Медведчука дивним чином було звільнено понад 3000 полонених. До порівняння - за 2 роки успішних обмінів Зеленського без першкоджання Медведчука в Україну повернуто трохи більше 100 громадян, велика частина яких таксисти або ж ті, хто катував наших полонених.
3. Після «договорняків» Порошенка і Медведчука про постачання вугілля з непідконтрольних територій, електроенергії в Крим, про які нам розказує Бігус, чомусь наші ТЕС почали переобладнувати таким чином, щоб вони могли працювати на вугіллі, яке виробляється в Україні, а ми відмовились від постачання не тільки електроенергії в Крим, але й води, а з раші перестали отримувати газ і зменшили об'єми торгівлі в 4 рази.
То чому ж вірити - тому, що хоче показати Бігус, чи тому, що є насправді?

ПЛІВКИ ЄРМАКА-ДЖУЛІАНІ.
Після розмови Єрмака з Джуліані про необхідність поновлення справи проти Байдена і все відбулось з точністю в 100%. Це співпадіння?
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10.06.2021 00:49 Відповісти
Карлсон стал выгораживать ермака. агента кремля и топить Джуллиани.
Но если бы Украине сдала коррупционера Байдена, то северный поток продолжал бы стоять, продолжало бы поступать летальное оружие и никто не лизал бы жопу хуълу
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10.06.2021 00:54 Відповісти
То что ЭТО становиться достоянием общественности уничтожает субьектность Украины почище любых публичных ГЛУПЫХ заявлений. НИ ОДИН ЛИДЕР НЕ будет больше говорить с украинскими чиновниками. Какая глупость обнародовать такие переговоры. Даже хуже,это преступление против Украины
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10.06.2021 09:32 Відповісти
"...моего старого друга Трампа", - считает Саакашвили.

Саакашвили на инаугурации Трампа:

Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час - Цензор.НЕТ 4285
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10.06.2021 09:50 Відповісти
Оце так лизнув єрмаку😀
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10.06.2021 09:53 Відповісти
Интересно, в Грузии он тоже на газоне парковался?

Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час - Цензор.НЕТ 3024

Судя по картинке, сажать коррупционеров собирается какой-то кугут без полномочий, по которому плачет протокол об административном правонарушении, а можно бы и с эвакуатором.
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10.06.2021 10:23 Відповісти
Міхо - бариГ'а в квадраті 😀
За що ми йому платимо кожного місяця по 600 000 грн , мені не зрозуміло !
Може Зепотерпіллєр нам дасть вичерпну відповідь ?
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10.06.2021 10:57 Відповісти
Для кого ще виняткова новина, що Саакашвілі - грузинський єврей?
Ну і як кажуть: " со всеми вьітекающими..."😁
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10.06.2021 12:22 Відповісти
 
 