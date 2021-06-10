Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час
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Експрезидент Грузії, глава виконкому Наглядової ради реформ Міхеіл Саакашвілі прокоментував публікацію телефонної розмови Рудольфа Джуліані та Андрія Єрмака, що відбулася у червні 2019 року.
Свою позицію Саакашвілі озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він вважає, що Джуліані під час розмови "просто переходив усі рамки дозволеного".
"Судячи з того, як він тут поводився, зараз і сліду не залишилося від того Джуліані, яким він був у 90-х. Нахабно, необачно, необережно. І я думаю, що він швидко наближається до того, що в Америці проти нього будуть порушені кримінальні справи, і він може дуже погано закінчити", - написав Саакашвілі.
На думку експрезидента Грузії, в цій ситуації будь-якому українському чиновнику залишалося тільки одне - "вивертатися, вигравати час, намагатися заговорювати зуби і чекати, чекати і чекати".
"Це був єдиний можливий варіант. Тому все, що робив Єрмак, незалежно від того, хто як до нього ставиться, було просто damage control і єдиною можливою відповіддю на нечуване нахабство з боку представника мого старого друга Трампа", - вважає Саакашвілі.
Він додав, що Україна має піклуватися про свої інтереси. І що при спробі схилити країну в політичну корупцію слід бути вкрай обережними і маневрувати.
"Ті, хто хотіли б зараз заднім числом, щоб Єрмак обурився і послав представника Трампа, недооцінюють можливі збитки, до яких такий підхід міг би привести", - підкреслив Саакашвілі.
Нагадаємо, 8 червня CNN опублікував запис телефонної розмови Єрмака, Джуліані та Волкера, що відбулася в червні 2019 року. Джуліані через Єрмака умовляв Зеленського повідомити про розслідування втручання попереднього керівництва України в президентські вибори у США в 2016 році на боці Клінтон. Єрмак погоджувався. В ОП вважають, що він "не перетнув межу між звичайною дипломатією і тіньовою політикою". Сам Єрмак вважає, що діяв дуже виважено та обережно, і все було зроблено правильно.
Будь ласка, зачекайте...
Украина богатая всех нахлебников прокормит...
И ничего что бабушки, которые строили эту страну последние копеечки слюнявят.
Лишь бы у Михо задница уже не стала
Грузии !
Саакашвілі: Трамп має підстави говорити про втручання з України у вибори у США
..
Це взагалі вже..
вот это, наверное, и было главным, почему дерьмак..
З яких потім і не спитаєш нічого, бо воно ж не уповноважене законом.
леділюдина в країні
...
Ви хоч на хвилину замислились над абсурдністю ситуації ?
казел...арел )))
Хто ще д'єрмака не відлизував? Чия черга за мегрелом?
Арестович, подляк вже були...
Може, сам бубочка на черзі?
Міхо, Міхо...
До речі, важливий симптом шизофренії.
Загострення, Ваню. Час на стаціонар лягати.
А знаєш чому?- Тому що ;порохоботи;- то справжні українці.
Тому, что он этого заслуживает.
За тринадцять місяців "плідної" роботи, Глава Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Ніколозович Саакашвілі отримав 7 085 000 гривень зарплати.
Ще раз - СІМ МІЛЬЙОНІВ гривень! 😏
За РІК!
P.S. А в результаті, створено величезне, красиве, надійне НІХ***Я.😀
Там должен был быть граммотный дипломат, который бы намного лучше знал, что говорить! А когда Джулиани увидел перед собой эту непрофессиональную кучу дерьма, то и вел себя соответственно!
1. Плівкач хоче показати зрадництво Порошенка і розказує, як цинічно він це робив після того, як Медведчук пообіцяв кремлю повернути колону на Ізварино. Та чомусь після того «розвороту за вказівкою Порошенка» насправді колона благополучно дісталась Ізварино і вивела з оточення прикордонників. А рейд 95 бригади ввійшов в історію військової справи як найдовший. Але це історія України, а в Бігуса інша історія.
2. Після того, як Медведчук чи Порошенко «перешкоджав» звільненню Рахмана з полону легендарний кіборг дивним чином був звільнений з полону. Це як? Потойбічні сили допомогли? А після такого перешкоджання Медведчука дивним чином було звільнено понад 3000 полонених. До порівняння - за 2 роки успішних обмінів Зеленського без першкоджання Медведчука в Україну повернуто трохи більше 100 громадян, велика частина яких таксисти або ж ті, хто катував наших полонених.
3. Після «договорняків» Порошенка і Медведчука про постачання вугілля з непідконтрольних територій, електроенергії в Крим, про які нам розказує Бігус, чомусь наші ТЕС почали переобладнувати таким чином, щоб вони могли працювати на вугіллі, яке виробляється в Україні, а ми відмовились від постачання не тільки електроенергії в Крим, але й води, а з раші перестали отримувати газ і зменшили об'єми торгівлі в 4 рази.
То чому ж вірити - тому, що хоче показати Бігус, чи тому, що є насправді?
ПЛІВКИ ЄРМАКА-ДЖУЛІАНІ.
Після розмови Єрмака з Джуліані про необхідність поновлення справи проти Байдена і все відбулось з точністю в 100%. Це співпадіння?
Но если бы Украине сдала коррупционера Байдена, то северный поток продолжал бы стоять, продолжало бы поступать летальное оружие и никто не лизал бы жопу хуълу
Саакашвили на инаугурации Трампа:
Судя по картинке, сажать коррупционеров собирается какой-то кугут без полномочий, по которому плачет протокол об административном правонарушении, а можно бы и с эвакуатором.
За що ми йому платимо кожного місяця по 600 000 грн , мені не зрозуміло !
Може Зепотерпіллєр нам дасть вичерпну відповідь ?
Ну і як кажуть: " со всеми вьітекающими..."😁