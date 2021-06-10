Саакашвілі: Джуліані перейшов усі межі, Єрмак міг тільки намагатися виграти час

Експрезидент Грузії, глава виконкому Наглядової ради реформ Міхеіл Саакашвілі прокоментував публікацію телефонної розмови Рудольфа Джуліані та Андрія Єрмака, що відбулася у червні 2019 року.

Свою позицію Саакашвілі озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він вважає, що Джуліані під час розмови "просто переходив усі рамки дозволеного".

"Судячи з того, як він тут поводився, зараз і сліду не залишилося від того Джуліані, яким він був у 90-х. Нахабно, необачно, необережно. І я думаю, що він швидко наближається до того, що в Америці проти нього будуть порушені кримінальні справи, і він може дуже погано закінчити", - написав Саакашвілі.

На думку експрезидента Грузії, в цій ситуації будь-якому українському чиновнику залишалося тільки одне - "вивертатися, вигравати час, намагатися заговорювати зуби і чекати, чекати і чекати".

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"Це був єдиний можливий варіант. Тому все, що робив Єрмак, незалежно від того, хто як до нього ставиться, було просто damage control і єдиною можливою відповіддю на нечуване нахабство з боку представника мого старого друга Трампа", - вважає Саакашвілі.

Він додав, що Україна має піклуватися про свої інтереси. І що при спробі схилити країну в політичну корупцію слід бути вкрай обережними і маневрувати.

"Ті, хто хотіли б зараз заднім числом, щоб Єрмак обурився і послав представника Трампа, недооцінюють можливі збитки, до яких такий підхід міг би привести", - підкреслив Саакашвілі.

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Нагадаємо, 8 червня CNN опублікував запис телефонної розмови Єрмака, Джуліані та Волкера, що відбулася в червні 2019 року. Джуліані через Єрмака умовляв Зеленського повідомити про розслідування втручання попереднього керівництва України в президентські вибори у США в 2016 році на боці Клінтон. Єрмак погоджувався. В ОП вважають, що він "не перетнув межу між звичайною дипломатією і тіньовою політикою". Сам Єрмак вважає, що діяв дуже виважено та обережно, і все було зроблено правильно.