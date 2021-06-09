Кулеба про розмову Єрмака з Джуліані: "Він все правильно зробив"
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Розмова Андрія Єрмака і Рудольфа Джуліані в червні 2019 року відбувалася в умовах "ідеального шторму".
Таку думку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дипломатія - річ нелінійна. Маневри в ній є річчю необхідною, якщо допомагають досягнути кінцевої мети - захистити національні інтереси", - написав Кулеба.
Він вважає, що в 2019 році Україну інтенсивно намагалися залучити у внутрішню політику США. І наше завдання тоді полягало в тому, щоб зберегти підтримку обох американських партій - Демократичної та Республіканської.
"Це була дипломатія в умовах ідеального шторму. Попри шалені загрози, Україні вдалося з ним справитися і пройти цей період гідно. Розмова Андрія Єрмака була частиною цієї складної дипломатичної гри. Він все правильно зробив, нормально утримав розмову в межах конструктивної дипломатії, хоча на нього тиснув Джуліані з його неперевіреними даними і чіткою метою втягнути Україну у внутрішню політику США", - підкреслив Кулеба.
Кулеба вважає, що Зеленському та Єрмаку тоді вдалося не дати втягнути Україну у внутрішні американські розборки і при цьому "не побити горщики" з тодішньою американською адміністрацією.
"Саме ці маневри дозволили нам уникнути наслідків, з якими нашій країні було б дуже важко впоратися. І зовсім іншою була б зараз тональність та зміст нашого діалогу з США. А може його б і взагалі не було", - вважає Кулеба.
Нагадаємо, 8 червня CNN опублікував запис телефонної розмови Єрмака, Джуліані та Волкера, що відбулася в червні 2019 року. Джуліані через Єрмака умовляв Зеленського повідомити про розслідування втручання попереднього керівництва України в президентські вибори у США в 2016 році на боці Клінтон. Єрмак погоджувався. В ОП вважають, що він "не перетнув межу між звичайною дипломатією і тіньовою політикою".
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С вами и так никто не хочет разговаривать потому что не слуги вы своего народа а чужого!
И не слуги а узурпаторы,ведущие Украину к тоталитаризму!
Справа була відкрита.Куляба переконує,що все-норм,так і було задумано...
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Трамп был фаворитом гонки.
Джулиани говорил, чего он хочет, Ермак поддакивал, никакой крамолы там нет и после этого тоже не было ничего предосудительного.
Хоть бы на диету сел, дипломат зелёный 😀
Кулеба выглядит поприличнее .
Це Єрмак такий офігенний дипломат???
Нарешті вигадали легенду, але слухати таку ху..ню від Кулеби...
Іспанський сором...(((
В США вважають, що ФСБшна підстилка ваш Єрмак!
Чауса с Молдовы вывезли! 😎
І місця під сонцем !
А признати свою вину , дЄрмаку і Зеоманському слабо , та вибачитися перед США ?