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США (14502) Кулеба Дмитро (3184) Джуліані (120) Єрмак Андрій (1230)

Кулеба про розмову Єрмака з Джуліані: "Він все правильно зробив"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Кулеба про розмову Єрмака з Джуліані:

Розмова Андрія Єрмака і Рудольфа Джуліані в червні 2019 року відбувалася в умовах "ідеального шторму".

Таку думку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дипломатія - річ нелінійна. Маневри в ній є річчю необхідною, якщо допомагають досягнути кінцевої мети - захистити національні інтереси", - написав Кулеба.

Він вважає, що в 2019 році Україну інтенсивно намагалися залучити у внутрішню політику США. І наше завдання тоді полягало в тому, щоб зберегти підтримку обох американських партій - Демократичної та Республіканської.

"Це була дипломатія в умовах ідеального шторму. Попри шалені загрози, Україні вдалося з ним справитися і пройти цей період гідно. Розмова Андрія Єрмака була частиною цієї складної дипломатичної гри. Він все правильно зробив, нормально утримав розмову в межах конструктивної дипломатії, хоча на нього тиснув Джуліані з його неперевіреними даними і чіткою метою втягнути Україну у внутрішню політику США", - підкреслив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джуліані і Волкер в 2019 через Єрмака переконували Зеленського звинуватити попереднє керівництво України у спробах перешкодити перемозі Трампа, - CNN

Кулеба вважає, що Зеленському та Єрмаку тоді вдалося не дати втягнути Україну у внутрішні американські розборки і при цьому "не побити горщики" з тодішньою американською адміністрацією.

"Саме ці маневри дозволили нам уникнути наслідків, з якими нашій країні було б дуже важко впоратися. І зовсім іншою була б зараз тональність та зміст нашого діалогу з США. А може його б і взагалі не було", - вважає Кулеба.

Також читайте: У США розслідують причетність українських чиновників до втручання в президентські вибори, у центрі уваги перебуває нардеп Деркач, - NYT

Нагадаємо, 8 червня CNN опублікував запис телефонної розмови Єрмака, Джуліані та Волкера, що відбулася в червні 2019 року. Джуліані через Єрмака умовляв Зеленського повідомити про розслідування втручання попереднього керівництва України в президентські вибори у США в 2016 році на боці Клінтон. Єрмак погоджувався. В ОП вважають, що він "не перетнув межу між звичайною дипломатією і тіньовою політикою".

Кулеба про розмову Єрмака з Джуліані: Він все правильно зробив 01Кулеба про розмову Єрмака з Джуліані: Він все правильно зробив 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 3621
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09.06.2021 05:26
+27
"Всё правильно"?? - ох уж эти зелёные уриноофтальмологи

Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 8680
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09.06.2021 05:22
+24
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!
С вами и так никто не хочет разговаривать потому что не слуги вы своего народа а чужого!
И не слуги а узурпаторы,ведущие Украину к тоталитаризму!
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09.06.2021 04:03
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чтобы сохранить поддержку обоих американских партий : обеих правильно
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09.06.2021 02:42 Відповісти
Это вы исправляете ошибки грамотеев на цензоре ?
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09.06.2021 03:50 Відповісти
так! не знають жодної мови достеменно
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09.06.2021 04:24 Відповісти
Если вдруг кто то не понял. То Кулеба про обои не писал , это цнзор так написал.
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09.06.2021 06:20 Відповісти
😀😀😀

Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 1708
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09.06.2021 06:27 Відповісти
да это я! надо слушать свий нарид!......кровасиси...
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09.06.2021 06:23 Відповісти
Ну да, обои на стенах.
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09.06.2021 05:45 Відповісти
Оцей жоповитирач ЗЕ і його команди- вже захитав!
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09.06.2021 02:43 Відповісти
Короче, все понятно. Ермак - великий стратег и дипломат. Бисмарк наших дней. Наш будущий президент. Всех переиграл.
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09.06.2021 03:32 Відповісти
Теперешний президент. Будущий, надеюсь, арестант.
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09.06.2021 09:21 Відповісти
Не думаю, что арестант. В Украине именно враги лучше всех себя чувствуют всегда.
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09.06.2021 11:44 Відповісти
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!
С вами и так никто не хочет разговаривать потому что не слуги вы своего народа а чужого!
И не слуги а узурпаторы,ведущие Украину к тоталитаризму!
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09.06.2021 04:03 Відповісти
согласен. всё верно.
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09.06.2021 04:13 Відповісти
"Всё правильно"?? - ох уж эти зелёные уриноофтальмологи

Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 8680
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09.06.2021 05:22 Відповісти
Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 3621
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09.06.2021 05:26 Відповісти
Ці "дерева" не висаджені, а посіяні, це вже з програми "Сіячі добра".
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09.06.2021 06:20 Відповісти
Так весна ж вже проминула, хто ж літом саджає!
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09.06.2021 06:17 Відповісти
Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 2628
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09.06.2021 06:30 Відповісти
Ахахаха))))и дело открыли ,и зедерьмо на своей прессухе пленки дерьмака рекламировало -теперь вся Украина за расплачивается из за зекретинов-дипломатов
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09.06.2021 05:36 Відповісти
Джуліані вимагав від Єрмака,щоб Україна відкрила справу проти Байдена.
Справа була відкрита.Куляба переконує,що все-норм,так і було задумано...
ДБР відкрило провадження про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна

В МВС пояснили збіг стосовно закриття справи Байдена в Україні незадовго після виборів у США

Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 8500
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09.06.2021 05:49 Відповісти
Звиздец 🤦🙄😡
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09.06.2021 05:49 Відповісти
Что правильно сделали? «Наехали» на Байденов? Так это вряд ли
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09.06.2021 06:01 Відповісти
Это мальчик по вызову у дзюдоиста Тедеева и кинопродюсер д'ерьмак "сложную политическую игру" вёл,что ли? Не смеши людей,Кулеба.
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09.06.2021 06:05 Відповісти
всё правильно сделали, я читал оригинал распечаток.
Трамп был фаворитом гонки.
Джулиани говорил, чего он хочет, Ермак поддакивал, никакой крамолы там нет и после этого тоже не было ничего предосудительного.
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09.06.2021 06:10 Відповісти
А морда у Ермака до неприличия зажравшаяся
Хоть бы на диету сел, дипломат зелёный 😀
Кулеба выглядит поприличнее .
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09.06.2021 06:36 Відповісти
Странная у нас страна. Этот Ермак сидеть должен за коррупцию,а нет,переговоры проводит...странная страна...
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09.06.2021 06:43 Відповісти
Руди могут упечь за решетку,будет напарником Пола Манафорта... Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 2963
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09.06.2021 06:47 Відповісти
Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 5201
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09.06.2021 07:01 Відповісти
Ще далі. Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 8224
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09.06.2021 07:09 Відповісти
КоЗЕл (КОманда ЗЕЛі, як тут хтось написав) все перетворює в балаган.
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09.06.2021 07:08 Відповісти
- Кулеба, ты обосрался. - То так было задумано.
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09.06.2021 07:15 Відповісти
Может Байден забыл, что Зекоманда открывала на него уголовные дела, а может и нет. Во всяком случае лучше не влезать вообще в эти истории - служить двум хозяинам одновременно чревато последствиями..
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09.06.2021 07:21 Відповісти
Из тех дипломатов, что я знал, ни кто из них, не полез бы защищать Ермака. Просто дипломатично промолчали бы. Это чисто ватная привычка- не беречь свою репутацию.
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09.06.2021 07:56 Відповісти
Это была дипломатия в условиях идеального шторма. Несмотря на огромные угрозы, Украине удалось с ним справиться и пройти этот период достойно. Разговор Андрея Ермака была частью сложной дипломатической игры. Источник: https://censor.net/ru/n3270258
Це Єрмак такий офігенний дипломат???

Нарешті вигадали легенду, але слухати таку ху..ню від Кулеби...

Іспанський сором...(((

В США вважають, що ФСБшна підстилка ваш Єрмак!
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09.06.2021 08:29 Відповісти
Дипломатія і шути,базіки,брехуни, недоучки---НЕ СУМІСНІ.
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09.06.2021 09:06 Відповісти
саша паламарчук Деги ,Деги ,це пастка 😊
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09.06.2021 09:12 Відповісти
тупенький кулеба!!! открою тебе Секрет, кремлевская Крыса ермак(козырь) отстаивает только интересы кремля и в Украине он с конкретной целью, контролировать малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата, замораживать отношения Украины с Евросоюзом и Штатами!!!
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09.06.2021 09:17 Відповісти
Кулеба про розмову Єрмака з Джуліані: "Він все правильно зробив" - Цензор.НЕТ 8090.
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09.06.2021 09:18 Відповісти
Кулеба про розмову Єрмака з Джуліані: "Він все правильно зробив" - Цензор.НЕТ 9130.
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09.06.2021 09:19 Відповісти
Кулеба, на якій пдіставі, НЕ держслужбовець, фсб- шний завхоз дерьмак, проводить подібні бесіди. І чому міністр МВС схвалює цей треш?
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09.06.2021 10:05 Відповісти
МЗС А НЕ МВС
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09.06.2021 14:23 Відповісти
Дякую
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09.06.2021 14:28 Відповісти
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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09.06.2021 10:47 Відповісти
То что на дип авто возят контрабанду и ценности тоже правильно?
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09.06.2021 13:51 Відповісти
Та то - мелочи!
Чауса с Молдовы вывезли! 😎
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09.06.2021 15:12 Відповісти
І цей - зсучився.
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09.06.2021 14:03 Відповісти
Брешуть,паплюжать,викручуються,тексти під себе правлять ,ПРИНИЖУЮТЬ Україну,а нам чомусь соромно...
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09.06.2021 14:25 Відповісти
Мені теж соромно за таких дипломатів , які курьожаться пепед потерпілим і дЄрмаком , як угрі на пательні , заради посади
І місця під сонцем !
А признати свою вину , дЄрмаку і Зеоманському слабо , та вибачитися перед США ?
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09.06.2021 14:38 Відповісти
Холуёк ...
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09.06.2021 15:07 Відповісти
 
 