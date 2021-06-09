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США (23212) Кулеба Дмитрий (2646) Джулиани (121) Ермак Андрей (1187)

Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани:

Беседа Андрея Ермака и Рудольфа Джулиани в июне 2019 года происходила в условиях "идеального шторма".

Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дипломатия - вещь нелинейная. Маневры в ней является вещью необходимой, если помогают достичь конечной цели - защитить национальные интересы", - написал Кулеба.

Он считает, что в 2019 году Украину интенсивно пытались вовлечь во внутреннюю политику США. И наша задача тогда состояла в том, чтобы сохранить поддержку обоих американских партий - Демократической и Республиканской.

"Это была дипломатия в условиях идеального шторма. Несмотря на огромные угрозы, Украине удалось с ним справиться и пройти этот период достойно. Разговор Андрея Ермака была частью сложной дипломатической игры. Он все правильно сделал, нормально удержал разговор в пределах конструктивной дипломатии, хотя на него давил Джулиани с его непроверенными данными и четкой целью втянуть Украину во внутреннюю политику США", - подчеркнул Кулеба.

Читайте: Джулиани и Волкер в 2019 через Ермака убеждали Зеленского обвинить предыдущее руководство Украины в попытках помешать победе Трампа, - CNN

Кулеба считает, что Зеленскому и Ермаку тогда удалось не дать вовлечь Украину во внутренние американские разборки и при этом "не побить горшки" с тогдашней американской администрацией.

"Именно эти маневры позволили нам избежать последствий, с которыми нашей стране было бы очень трудно справиться. И совсем другой была бы сейчас тональность и содержание нашего диалога с США. А может, его бы и вообще не было", - считает Кулеба.

Также читайте: В США расследуют причастность украинских чиновников к вмешательству в президентские выборы, в центре внимания находится нардеп Деркач, - NYT

Напомним, 8 июня CNN опубликовал запись телефонного разговора Ермака, Джулиани и Волкера, состоявшегося в июне 2019 года. Джулиани через Ермака уговаривал Зеленского сообщить о расследовании вмешательства предыдущего руководства Украины в президентские выборы в США в 2016 году на стороне Клинтон. Ермак соглашался. В ОП считают, что он " не пересек границу между обычной дипломатией и теневой политикой".

Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: Он все правильно сделал 01Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: Он все правильно сделал 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+32
Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 3621
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09.06.2021 05:26
+27
"Всё правильно"?? - ох уж эти зелёные уриноофтальмологи

Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 8680
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09.06.2021 05:22
+24
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!
С вами и так никто не хочет разговаривать потому что не слуги вы своего народа а чужого!
И не слуги а узурпаторы,ведущие Украину к тоталитаризму!
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09.06.2021 04:03
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Правила форума Совет форумчан
чтобы сохранить поддержку обоих американских партий : обеих правильно
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09.06.2021 02:42 Ответить
Это вы исправляете ошибки грамотеев на цензоре ?
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09.06.2021 03:50 Ответить
так! не знають жодної мови достеменно
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09.06.2021 04:24 Ответить
Если вдруг кто то не понял. То Кулеба про обои не писал , это цнзор так написал.
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09.06.2021 06:20 Ответить
😀😀😀

Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 1708
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09.06.2021 06:27 Ответить
да это я! надо слушать свий нарид!......кровасиси...
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09.06.2021 06:23 Ответить
Ну да, обои на стенах.
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09.06.2021 05:45 Ответить
Оцей жоповитирач ЗЕ і його команди- вже захитав!
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09.06.2021 02:43 Ответить
Короче, все понятно. Ермак - великий стратег и дипломат. Бисмарк наших дней. Наш будущий президент. Всех переиграл.
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09.06.2021 03:32 Ответить
Теперешний президент. Будущий, надеюсь, арестант.
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09.06.2021 09:21 Ответить
Не думаю, что арестант. В Украине именно враги лучше всех себя чувствуют всегда.
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09.06.2021 11:44 Ответить
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!
С вами и так никто не хочет разговаривать потому что не слуги вы своего народа а чужого!
И не слуги а узурпаторы,ведущие Украину к тоталитаризму!
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09.06.2021 04:03 Ответить
согласен. всё верно.
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09.06.2021 04:13 Ответить
"Всё правильно"?? - ох уж эти зелёные уриноофтальмологи

Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 8680
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09.06.2021 05:22 Ответить
Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 3621
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09.06.2021 05:26 Ответить
Ці "дерева" не висаджені, а посіяні, це вже з програми "Сіячі добра".
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09.06.2021 06:20 Ответить
Так весна ж вже проминула, хто ж літом саджає!
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09.06.2021 06:17 Ответить
Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 2628
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09.06.2021 06:30 Ответить
Ахахаха))))и дело открыли ,и зедерьмо на своей прессухе пленки дерьмака рекламировало -теперь вся Украина за расплачивается из за зекретинов-дипломатов
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09.06.2021 05:36 Ответить
Джуліані вимагав від Єрмака,щоб Україна відкрила справу проти Байдена.
Справа була відкрита.Куляба переконує,що все-норм,так і було задумано...
ДБР відкрило провадження про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна

В МВС пояснили збіг стосовно закриття справи Байдена в Україні незадовго після виборів у США

Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 8500
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09.06.2021 05:49 Ответить
Звиздец 🤦🙄😡
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09.06.2021 05:49 Ответить
Что правильно сделали? «Наехали» на Байденов? Так это вряд ли
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09.06.2021 06:01 Ответить
Это мальчик по вызову у дзюдоиста Тедеева и кинопродюсер д'ерьмак "сложную политическую игру" вёл,что ли? Не смеши людей,Кулеба.
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09.06.2021 06:05 Ответить
всё правильно сделали, я читал оригинал распечаток.
Трамп был фаворитом гонки.
Джулиани говорил, чего он хочет, Ермак поддакивал, никакой крамолы там нет и после этого тоже не было ничего предосудительного.
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09.06.2021 06:10 Ответить
А морда у Ермака до неприличия зажравшаяся
Хоть бы на диету сел, дипломат зелёный 😀
Кулеба выглядит поприличнее .
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09.06.2021 06:36 Ответить
Странная у нас страна. Этот Ермак сидеть должен за коррупцию,а нет,переговоры проводит...странная страна...
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09.06.2021 06:43 Ответить
Руди могут упечь за решетку,будет напарником Пола Манафорта... Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 2963
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09.06.2021 06:47 Ответить
Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 5201
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09.06.2021 07:01 Ответить
Ще далі. Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал" - Цензор.НЕТ 8224
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09.06.2021 07:09 Ответить
КоЗЕл (КОманда ЗЕЛі, як тут хтось написав) все перетворює в балаган.
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09.06.2021 07:08 Ответить
- Кулеба, ты обосрался. - То так было задумано.
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09.06.2021 07:15 Ответить
Может Байден забыл, что Зекоманда открывала на него уголовные дела, а может и нет. Во всяком случае лучше не влезать вообще в эти истории - служить двум хозяинам одновременно чревато последствиями..
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09.06.2021 07:21 Ответить
Из тех дипломатов, что я знал, ни кто из них, не полез бы защищать Ермака. Просто дипломатично промолчали бы. Это чисто ватная привычка- не беречь свою репутацию.
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09.06.2021 07:56 Ответить
Это была дипломатия в условиях идеального шторма. Несмотря на огромные угрозы, Украине удалось с ним справиться и пройти этот период достойно. Разговор Андрея Ермака была частью сложной дипломатической игры. Источник: https://censor.net/ru/n3270258
Це Єрмак такий офігенний дипломат???

Нарешті вигадали легенду, але слухати таку ху..ню від Кулеби...

Іспанський сором...(((

В США вважають, що ФСБшна підстилка ваш Єрмак!
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09.06.2021 08:29 Ответить
Дипломатія і шути,базіки,брехуни, недоучки---НЕ СУМІСНІ.
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09.06.2021 09:06 Ответить
саша паламарчук Деги ,Деги ,це пастка 😊
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09.06.2021 09:12 Ответить
тупенький кулеба!!! открою тебе Секрет, кремлевская Крыса ермак(козырь) отстаивает только интересы кремля и в Украине он с конкретной целью, контролировать малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата, замораживать отношения Украины с Евросоюзом и Штатами!!!
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09.06.2021 09:17 Ответить
Кулеба про розмову Єрмака з Джуліані: "Він все правильно зробив" - Цензор.НЕТ 8090.
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09.06.2021 09:18 Ответить
Кулеба про розмову Єрмака з Джуліані: "Він все правильно зробив" - Цензор.НЕТ 9130.
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09.06.2021 09:19 Ответить
Кулеба, на якій пдіставі, НЕ держслужбовець, фсб- шний завхоз дерьмак, проводить подібні бесіди. І чому міністр МВС схвалює цей треш?
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09.06.2021 10:05 Ответить
МЗС А НЕ МВС
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09.06.2021 14:23 Ответить
Дякую
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09.06.2021 14:28 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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09.06.2021 10:47 Ответить
То что на дип авто возят контрабанду и ценности тоже правильно?
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09.06.2021 13:51 Ответить
Та то - мелочи!
Чауса с Молдовы вывезли! 😎
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09.06.2021 15:12 Ответить
І цей - зсучився.
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09.06.2021 14:03 Ответить
Брешуть,паплюжать,викручуються,тексти під себе правлять ,ПРИНИЖУЮТЬ Україну,а нам чомусь соромно...
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09.06.2021 14:25 Ответить
Мені теж соромно за таких дипломатів , які курьожаться пепед потерпілим і дЄрмаком , як угрі на пательні , заради посади
І місця під сонцем !
А признати свою вину , дЄрмаку і Зеоманському слабо , та вибачитися перед США ?
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09.06.2021 14:38 Ответить
Холуёк ...
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09.06.2021 15:07 Ответить
 
 