Кулеба о разговоре Ермака с Джулиани: "Он все правильно сделал"

Беседа Андрея Ермака и Рудольфа Джулиани в июне 2019 года происходила в условиях "идеального шторма".

Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дипломатия - вещь нелинейная. Маневры в ней является вещью необходимой, если помогают достичь конечной цели - защитить национальные интересы", - написал Кулеба.

Он считает, что в 2019 году Украину интенсивно пытались вовлечь во внутреннюю политику США. И наша задача тогда состояла в том, чтобы сохранить поддержку обоих американских партий - Демократической и Республиканской.

"Это была дипломатия в условиях идеального шторма. Несмотря на огромные угрозы, Украине удалось с ним справиться и пройти этот период достойно. Разговор Андрея Ермака была частью сложной дипломатической игры. Он все правильно сделал, нормально удержал разговор в пределах конструктивной дипломатии, хотя на него давил Джулиани с его непроверенными данными и четкой целью втянуть Украину во внутреннюю политику США", - подчеркнул Кулеба.

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Кулеба считает, что Зеленскому и Ермаку тогда удалось не дать вовлечь Украину во внутренние американские разборки и при этом "не побить горшки" с тогдашней американской администрацией.

"Именно эти маневры позволили нам избежать последствий, с которыми нашей стране было бы очень трудно справиться. И совсем другой была бы сейчас тональность и содержание нашего диалога с США. А может, его бы и вообще не было", - считает Кулеба.

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Напомним, 8 июня CNN опубликовал запись телефонного разговора Ермака, Джулиани и Волкера, состоявшегося в июне 2019 года. Джулиани через Ермака уговаривал Зеленского сообщить о расследовании вмешательства предыдущего руководства Украины в президентские выборы в США в 2016 году на стороне Клинтон. Ермак соглашался. В ОП считают, что он " не пересек границу между обычной дипломатией и теневой политикой".





