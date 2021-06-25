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Громадянам, які служили комуністичному режиму, знижують пенсії в Словаччині

Громадянам, які служили комуністичному режиму, знижують пенсії в Словаччині

Влада Словаччини ухвалила рішення про зменшення пенсійних виплат громадянам, які були прихильниками комуністичного чехословацького режиму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал iDnes.

Зазначається, що такий закон ухвалено парламентом країни в середу, 23 червня.

Так, відповідно до цього нормативного акта, їхній трудовий стаж за роки правління комуністичного режиму не враховуватиметься.

У словацькому парламенті зазначили, що пенсійне забезпечення таких осіб значно вище середнього, тоді як у людей, що стали жертвами репресій тоталітарного режиму, навпаки, дуже низьке.

Список конкретних осіб - служителів комуністичного режиму, на яких поширюватиметься дія закону, має скласти Інститут пам'яті нації.

Очікується, що в нього потраплять приблизно 5 тисяч осіб.

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Топ коментарі
+29
Кака гарна идея. У нас бы ПФ стал бы самоокупаемым.
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25.06.2021 01:03
+11
Был кандидатом в члены КПСС (в СА).
До того комсоргом класса.
А спустя 30 лет оказался бандеровцем, майданутым кастрюлеголовым укрофашистом, да )))
И горжусь этим.
Спустя 25 лет гражданской жизни, стать воином - а еще забавно.. Советская Армия - это был полный п...ц. Это не служба. там не учили. Ничему. Единственное - каждый день драться. На убой. Либо ты забьешь в кровавое дерьмо тех, кто хочет тебя заставить работать за себя. Либо ты больше не человек.
было сложно.
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25.06.2021 01:57
+10
У нас совковый период смело можно продлить до 2014 года, с уменьшением пенсий до минимальной, всем причастным к доведению безопасности государства до полного дна и ПФ точно станет профицитным. Дарю бесплатно идею
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25.06.2021 01:22
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Кака гарна идея. У нас бы ПФ стал бы самоокупаемым.
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25.06.2021 01:03 Відповісти
голосуй а меня!!!!!
все твои желания исполню!!!!
ДЕЛАЙ - ЫЫЫЫЫЫ!!!!!
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25.06.2021 01:18 Відповісти
Делай Ку 2 раза. У меня желтые штаны есть.
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25.06.2021 01:22 Відповісти
не достоин, у меня красные.
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25.06.2021 01:51 Відповісти
У нас совковый период смело можно продлить до 2014 года, с уменьшением пенсий до минимальной, всем причастным к доведению безопасности государства до полного дна и ПФ точно станет профицитным. Дарю бесплатно идею
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25.06.2021 01:22 Відповісти
А что, после 2014 года настало процветание?
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25.06.2021 02:05 Відповісти
Ну да, даже солнце не всходило до этого, а вы разве не заметили?
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25.06.2021 07:37 Відповісти
👏👏👏
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25.06.2021 01:43 Відповісти
А ничего что Порох не был в коммунистической партии? Даже гадить надо в цель, а то будет как в срабсее - все в говне и лепят из него петухов как язычники.
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25.06.2021 01:21 Відповісти
От на язичників діжку котити не треба! Ідолів з лайна вони не робили
(може, хіба що якісь найдрімучіші африканці 🐵🐵🐵 але це не точно)
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25.06.2021 08:17 Відповісти
Сам Петя про членство у кпss мовчить.
Але у вступ на міжнародні відносини КДУ без партбілета якось не віриться.
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25.06.2021 11:02 Відповісти
То есть нигде в сети подтверждений нет, но должен быть коммунистом? Логично.
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25.06.2021 11:18 Відповісти
у нас вроде российским гражданам пенсию платят, а чё нет, у них же украинский паспорт есть.......
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25.06.2021 01:15 Відповісти
не по теме но...
Гражданам, служившим коммунистическому режиму, снижают пенсии в Словакии - Цензор.НЕТ 3186
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25.06.2021 01:18 Відповісти
почему Тимощук под шведским флагом?
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25.06.2021 01:21 Відповісти
👍👍👍
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25.06.2021 01:30 Відповісти
Был кандидатом в члены КПСС (в СА).
До того комсоргом класса.
А спустя 30 лет оказался бандеровцем, майданутым кастрюлеголовым укрофашистом, да )))
И горжусь этим.
Спустя 25 лет гражданской жизни, стать воином - а еще забавно.. Советская Армия - это был полный п...ц. Это не служба. там не учили. Ничему. Единственное - каждый день драться. На убой. Либо ты забьешь в кровавое дерьмо тех, кто хочет тебя заставить работать за себя. Либо ты больше не человек.
было сложно.
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25.06.2021 01:57 Відповісти
Это да, в советской армии было впечатление, что попал на зону беспредельного режима, хотя в киножурналах показывали красивые мифы.
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25.06.2021 02:18 Відповісти
Ну так эта армия и проиграла афганцам с позором.
И на Кубе проиграла.
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25.06.2021 04:22 Відповісти
Афганцев ещё никто не побеждал.
Не нужно врать.
На Кубе выиграли все, иначе бы все проиграли.
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25.06.2021 07:11 Відповісти
Там було багато чинників програшу.
Серед цих чинників неуставняк був не головним.
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25.06.2021 11:05 Відповісти
Не повезло тебе в жизни.
Потому ты и стал ... таким.
У нормальных людей жизнь сложилась по другому и они не стали ... такими, каким стал ты.
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25.06.2021 07:14 Відповісти
Ну да. Стали овцами. Такими как ты.
А выживешь ли не в тепличных условиях?
Сомневаюсь.
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25.06.2021 11:32 Відповісти
Молодцы какие, отличный пример для Украины.
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25.06.2021 02:16 Відповісти
Велике діло роблять. Але чому так довго треба чекати було?!!!!
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25.06.2021 02:32 Відповісти
Тим не менш, але вони мабуть перші.
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25.06.2021 05:29 Відповісти
у нас такой закон уже давно принят, бабулям и дедулям которые работали в колгоспах, на заводах при совке уже давно урезали пенсии. Правда оставили колишним партработникам Кравчук, Фарион и т.д
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25.06.2021 03:06 Відповісти
А как быть с теми кто состоял но не «служил режиму»? 😬
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25.06.2021 04:03 Відповісти
Пропускать через комиссии, как это было в Америке.
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25.06.2021 04:23 Відповісти
У нас судьи получают по 200 тысяч зарплаты, депутаты пенсию нехилую тоже получают и прочая шелупень которая не производит товара.
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25.06.2021 05:42 Відповісти
у нас наоборот , бывшие комуняки с большими пенсиями
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25.06.2021 06:17 Відповісти
Україна була нашпігована камуняками більше всіх республік сесере взятих разом.
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25.06.2021 07:34 Відповісти
ну шо респект уважуха
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25.06.2021 07:20 Відповісти
а мусорам там не скасували пенсії ?
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25.06.2021 09:58 Відповісти
то-то меркельша жопу рвет.... понимает, останется без пенсии....
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25.06.2021 10:00 Відповісти
Судді, прокурвори, мусора, гебня, різні парторги - усе, що рвало свої дупи на користь кривавого совка.
А це якраз той контингент, який має найбільші пенсії.
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25.06.2021 11:08 Відповісти
Учитывая то что каждый из нас до сих пор плотит налоги на немаленькие пенсии таким вот "ветеранам" которые стреляли в затылок тем кто просто был образован или не был лодырем...То закон апсолютно нужный. Словакию даже сами словаки считают селюками европы, но они часто оказываются наголову выше многих в своей простоте.
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25.06.2021 23:08 Відповісти
Это так чтоб понимали что ветеранов уже нет. Остались пртслужники комуняк : https://myrotvorets.news/rozstrilianoho-u-1989-mu-za-dva-roky-do-neza/
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25.06.2021 23:10 Відповісти
 
 