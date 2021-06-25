Громадянам, які служили комуністичному режиму, знижують пенсії в Словаччині
Влада Словаччини ухвалила рішення про зменшення пенсійних виплат громадянам, які були прихильниками комуністичного чехословацького режиму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал iDnes.
Зазначається, що такий закон ухвалено парламентом країни в середу, 23 червня.
Так, відповідно до цього нормативного акта, їхній трудовий стаж за роки правління комуністичного режиму не враховуватиметься.
У словацькому парламенті зазначили, що пенсійне забезпечення таких осіб значно вище середнього, тоді як у людей, що стали жертвами репресій тоталітарного режиму, навпаки, дуже низьке.
Список конкретних осіб - служителів комуністичного режиму, на яких поширюватиметься дія закону, має скласти Інститут пам'яті нації.
Очікується, що в нього потраплять приблизно 5 тисяч осіб.
Будь ласка, зачекайте...
все твои желания исполню!!!!
ДЕЛАЙ - ЫЫЫЫЫЫ!!!!!
(може, хіба що якісь найдрімучіші африканці 🐵🐵🐵 але це не точно)
Але у вступ на міжнародні відносини КДУ без партбілета якось не віриться.
До того комсоргом класса.
А спустя 30 лет оказался бандеровцем, майданутым кастрюлеголовым укрофашистом, да )))
И горжусь этим.
Спустя 25 лет гражданской жизни, стать воином - а еще забавно.. Советская Армия - это был полный п...ц. Это не служба. там не учили. Ничему. Единственное - каждый день драться. На убой. Либо ты забьешь в кровавое дерьмо тех, кто хочет тебя заставить работать за себя. Либо ты больше не человек.
было сложно.
И на Кубе проиграла.
Не нужно врать.
На Кубе выиграли все, иначе бы все проиграли.
Серед цих чинників неуставняк був не головним.
Потому ты и стал ... таким.
У нормальных людей жизнь сложилась по другому и они не стали ... такими, каким стал ты.
А выживешь ли не в тепличных условиях?
Сомневаюсь.
А це якраз той контингент, який має найбільші пенсії.