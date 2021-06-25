Гражданам, служившим коммунистическому режиму, снижают пенсии в Словакии
Власти Словакии приняли решение об уменьшении пенсионных выплат гражданам, которые были сторонниками коммунистического чехословацкого режима.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал iDnes.
Отмечается, что такой закон был принят парламентом страны в среду, 23 июня.
Так, в соответствии с этим нормативным актом, их трудовой стаж за годы правления коммунистического режима учитываться не будет.
В словацком парламенте отметили, что пенсионное обеспечение таких лиц значительно выше среднего, в то время как у людей, ставших жертвами репрессий тоталитарного режима, наоборот, очень низкое.
Список конкретных лиц - служителей коммунистического режима, на которых будет распространяться действие закона, должен составить Институт памяти нации.
Ожидается, что в него попадут около 5 тысяч человек.
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все твои желания исполню!!!!
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(може, хіба що якісь найдрімучіші африканці 🐵🐵🐵 але це не точно)
Але у вступ на міжнародні відносини КДУ без партбілета якось не віриться.
До того комсоргом класса.
А спустя 30 лет оказался бандеровцем, майданутым кастрюлеголовым укрофашистом, да )))
И горжусь этим.
Спустя 25 лет гражданской жизни, стать воином - а еще забавно.. Советская Армия - это был полный п...ц. Это не служба. там не учили. Ничему. Единственное - каждый день драться. На убой. Либо ты забьешь в кровавое дерьмо тех, кто хочет тебя заставить работать за себя. Либо ты больше не человек.
было сложно.
И на Кубе проиграла.
Не нужно врать.
На Кубе выиграли все, иначе бы все проиграли.
Серед цих чинників неуставняк був не головним.
Потому ты и стал ... таким.
У нормальных людей жизнь сложилась по другому и они не стали ... такими, каким стал ты.
А выживешь ли не в тепличных условиях?
Сомневаюсь.
А це якраз той контингент, який має найбільші пенсії.