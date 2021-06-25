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Новости Декоммунизация
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Гражданам, служившим коммунистическому режиму, снижают пенсии в Словакии

Гражданам, служившим коммунистическому режиму, снижают пенсии в Словакии

Власти Словакии приняли решение об уменьшении пенсионных выплат гражданам, которые были сторонниками коммунистического чехословацкого режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал iDnes.

Отмечается, что такой закон был принят парламентом страны в среду, 23 июня.

Так, в соответствии с этим нормативным актом, их трудовой стаж за годы правления коммунистического режима учитываться не будет.

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В словацком парламенте отметили, что пенсионное обеспечение таких лиц значительно выше среднего, в то время как у людей, ставших жертвами репрессий тоталитарного режима, наоборот, очень низкое.

Список конкретных лиц - служителей коммунистического режима, на которых будет распространяться действие закона, должен составить Институт памяти нации.

Ожидается, что в него попадут около 5 тысяч человек.

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Автор: 

коммунизм (287) пенсия (2161) Словакия (981) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+29
Кака гарна идея. У нас бы ПФ стал бы самоокупаемым.
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25.06.2021 01:03
+11
Был кандидатом в члены КПСС (в СА).
До того комсоргом класса.
А спустя 30 лет оказался бандеровцем, майданутым кастрюлеголовым укрофашистом, да )))
И горжусь этим.
Спустя 25 лет гражданской жизни, стать воином - а еще забавно.. Советская Армия - это был полный п...ц. Это не служба. там не учили. Ничему. Единственное - каждый день драться. На убой. Либо ты забьешь в кровавое дерьмо тех, кто хочет тебя заставить работать за себя. Либо ты больше не человек.
было сложно.
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25.06.2021 01:57
+10
У нас совковый период смело можно продлить до 2014 года, с уменьшением пенсий до минимальной, всем причастным к доведению безопасности государства до полного дна и ПФ точно станет профицитным. Дарю бесплатно идею
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25.06.2021 01:22
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Правила форума Совет форумчан
Кака гарна идея. У нас бы ПФ стал бы самоокупаемым.
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25.06.2021 01:03 Ответить
голосуй а меня!!!!!
все твои желания исполню!!!!
ДЕЛАЙ - ЫЫЫЫЫЫ!!!!!
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25.06.2021 01:18 Ответить
Делай Ку 2 раза. У меня желтые штаны есть.
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25.06.2021 01:22 Ответить
не достоин, у меня красные.
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25.06.2021 01:51 Ответить
У нас совковый период смело можно продлить до 2014 года, с уменьшением пенсий до минимальной, всем причастным к доведению безопасности государства до полного дна и ПФ точно станет профицитным. Дарю бесплатно идею
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25.06.2021 01:22 Ответить
А что, после 2014 года настало процветание?
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25.06.2021 02:05 Ответить
Ну да, даже солнце не всходило до этого, а вы разве не заметили?
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25.06.2021 07:37 Ответить
👏👏👏
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25.06.2021 01:43 Ответить
А ничего что Порох не был в коммунистической партии? Даже гадить надо в цель, а то будет как в срабсее - все в говне и лепят из него петухов как язычники.
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25.06.2021 01:21 Ответить
От на язичників діжку котити не треба! Ідолів з лайна вони не робили
(може, хіба що якісь найдрімучіші африканці 🐵🐵🐵 але це не точно)
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25.06.2021 08:17 Ответить
Сам Петя про членство у кпss мовчить.
Але у вступ на міжнародні відносини КДУ без партбілета якось не віриться.
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25.06.2021 11:02 Ответить
То есть нигде в сети подтверждений нет, но должен быть коммунистом? Логично.
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25.06.2021 11:18 Ответить
у нас вроде российским гражданам пенсию платят, а чё нет, у них же украинский паспорт есть.......
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25.06.2021 01:15 Ответить
не по теме но...
Гражданам, служившим коммунистическому режиму, снижают пенсии в Словакии - Цензор.НЕТ 3186
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25.06.2021 01:18 Ответить
почему Тимощук под шведским флагом?
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25.06.2021 01:21 Ответить
👍👍👍
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25.06.2021 01:30 Ответить
Был кандидатом в члены КПСС (в СА).
До того комсоргом класса.
А спустя 30 лет оказался бандеровцем, майданутым кастрюлеголовым укрофашистом, да )))
И горжусь этим.
Спустя 25 лет гражданской жизни, стать воином - а еще забавно.. Советская Армия - это был полный п...ц. Это не служба. там не учили. Ничему. Единственное - каждый день драться. На убой. Либо ты забьешь в кровавое дерьмо тех, кто хочет тебя заставить работать за себя. Либо ты больше не человек.
было сложно.
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25.06.2021 01:57 Ответить
Это да, в советской армии было впечатление, что попал на зону беспредельного режима, хотя в киножурналах показывали красивые мифы.
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25.06.2021 02:18 Ответить
Ну так эта армия и проиграла афганцам с позором.
И на Кубе проиграла.
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25.06.2021 04:22 Ответить
Афганцев ещё никто не побеждал.
Не нужно врать.
На Кубе выиграли все, иначе бы все проиграли.
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25.06.2021 07:11 Ответить
Там було багато чинників програшу.
Серед цих чинників неуставняк був не головним.
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25.06.2021 11:05 Ответить
Не повезло тебе в жизни.
Потому ты и стал ... таким.
У нормальных людей жизнь сложилась по другому и они не стали ... такими, каким стал ты.
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25.06.2021 07:14 Ответить
Ну да. Стали овцами. Такими как ты.
А выживешь ли не в тепличных условиях?
Сомневаюсь.
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25.06.2021 11:32 Ответить
Молодцы какие, отличный пример для Украины.
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25.06.2021 02:16 Ответить
Велике діло роблять. Але чому так довго треба чекати було?!!!!
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25.06.2021 02:32 Ответить
Тим не менш, але вони мабуть перші.
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25.06.2021 05:29 Ответить
у нас такой закон уже давно принят, бабулям и дедулям которые работали в колгоспах, на заводах при совке уже давно урезали пенсии. Правда оставили колишним партработникам Кравчук, Фарион и т.д
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25.06.2021 03:06 Ответить
А как быть с теми кто состоял но не «служил режиму»? 😬
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25.06.2021 04:03 Ответить
Пропускать через комиссии, как это было в Америке.
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25.06.2021 04:23 Ответить
У нас судьи получают по 200 тысяч зарплаты, депутаты пенсию нехилую тоже получают и прочая шелупень которая не производит товара.
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25.06.2021 05:42 Ответить
у нас наоборот , бывшие комуняки с большими пенсиями
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25.06.2021 06:17 Ответить
Україна була нашпігована камуняками більше всіх республік сесере взятих разом.
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25.06.2021 07:34 Ответить
ну шо респект уважуха
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25.06.2021 07:20 Ответить
а мусорам там не скасували пенсії ?
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25.06.2021 09:58 Ответить
то-то меркельша жопу рвет.... понимает, останется без пенсии....
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25.06.2021 10:00 Ответить
Судді, прокурвори, мусора, гебня, різні парторги - усе, що рвало свої дупи на користь кривавого совка.
А це якраз той контингент, який має найбільші пенсії.
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25.06.2021 11:08 Ответить
Учитывая то что каждый из нас до сих пор плотит налоги на немаленькие пенсии таким вот "ветеранам" которые стреляли в затылок тем кто просто был образован или не был лодырем...То закон апсолютно нужный. Словакию даже сами словаки считают селюками европы, но они часто оказываются наголову выше многих в своей простоте.
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25.06.2021 23:08 Ответить
Это так чтоб понимали что ветеранов уже нет. Остались пртслужники комуняк : https://myrotvorets.news/rozstrilianoho-u-1989-mu-za-dva-roky-do-neza/
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25.06.2021 23:10 Ответить
 
 