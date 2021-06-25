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санкції (11279) РНБО (2242) митниця (1849) Плінський Євген (37)

Скоро три місяці, як ввели санкції проти контрабандистів, а обіцяних СБУ проваджень все ще немає, - журналіст Плинський

Скоро три місяці, як ввели санкції проти контрабандистів, а обіцяних СБУ проваджень все ще немає, - журналіст Плинський

Митниця, що відкрила десятки проваджень на своїх співробітників, була змушена їх закрити. Оскільки СБУ не надала фактів корупції.

Про це в Facebook повідомляє журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Колеги тут повідомляють, що після рішення РНБО відсторонити сотні корумпованих митників всі вони повернулися на роботу, а дисциплінарні провадження щодо них були закриті. Але дивуватися цьому абсолютно очікуваного результату не варто", - йдеться в повідомленні.

За словами журналіста, ініціатором відсторонення виступала СБУ.

"... яка крім списку "корумпованих" співробітників митниці, не змогла надати на РНБО самі факти корупції цих людей. Це викликало невдоволення членів РНБО, на що Іван Баканов заявив, що все є і упродовж двох-трьох тижнів під кожне прізвище дадуть факти. Так і вирішили. РНБО зобов'язало митницю відкрити дисциплінарки і відсторонити цих людей. Але пройшло кілька місяців, обіцяних фактів Баканов так і не надав, а митниця відкрила десятки проваджень була змушена їх закрити. Така сама картина спостерігається і щодо самих контрабандистів. Скоро три місяці як почалися щодо них санкції, а кримінальних справ ми не бачимо і не чуємо. Зате бачимо факти того, як потоки, які відібрали в одних, осідлали ті, хто відбирав - СБУ", - додав Плинський

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсторонених після рішення РНБО львівських митників повернули на посади: не знайшли порушень

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Топ коментарі
+1
Как и все предыдущие таможенники, на которых пиарился преЗЕдент...
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25.06.2021 09:10
+1
для дружбана баканова ну ничего не жалко...
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25.06.2021 09:13
+1
Киздіти - не мішки ворочать.
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25.06.2021 09:14
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Как и все предыдущие таможенники, на которых пиарился преЗЕдент...
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25.06.2021 09:10 Відповісти
для дружбана баканова ну ничего не жалко...
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25.06.2021 09:13 Відповісти
Киздіти - не мішки ворочать.
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25.06.2021 09:14 Відповісти
Гыгыгыгы. Борьба с коррупцией в разгаре
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25.06.2021 09:14 Відповісти
пук, пшик. бульбашка...пиар для лохтората.
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25.06.2021 09:14 Відповісти
Сплошные фейки, фуфло и пускание пыли в глаза. Зекоманда працює.
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25.06.2021 09:15 Відповісти
Вернули всех в зад. А вообще, если бубобчка что-то обещает полезное, не верь, а то козленочком станешь. Или зебилом(уж не знаю, что лучше). Если обещает н@ср@ть, можешь в этом не сомневаться. По-другому он не умеет.
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25.06.2021 09:17 Відповісти
Так оно и против банков рашки санкции ввело ,т к продлило санкции Порошенко
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25.06.2021 09:17 Відповісти
Це вже нагадує колишній процес люстрації.
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25.06.2021 09:20 Відповісти
Никогда и никто не поломает систему! Кум на куме, мент на менте. Это сейчас они у себя хлопают лишних и слабых чтобы сохранить сам муравейник. Возглавляющий полицию Харькова, не стесняясь говорит: "Сегодня нужно выступить на похоронах. Очередного "нацика" убили". Это так они говорят за убитых героев. А вся прокуратура и менты города Дергачи (Харьков) - слушают в телефонах "Вставай страна огромная" и в кабинетах смотрят Российские каналы ТВ. Они не скрывают от прокурора до рядового мента, что ждут Рашистов. А СБУ и ДБР знают и только ловят партизан с оружием, которые готовятся дать отпор если что и садят их в тюрьмы. И все это знает Зеленский и Аваков. Никогда и никто не сломит их муравейник! Никто и никогда не примет нас в Европу, но будут помогать и контролировать, чтобы мы были как буфер между западом и востоком.
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25.06.2021 09:35 Відповісти
Это слова президента:
"Молоде покоління Харкова вже не пам'ятає, що пов'язано з Жуковим: де там позитив і де там негатив. Для людей зрілих чи дорослих людей, чи для бабусь він був маршалом перемоги. Ну хай буде там ця вулиця", - https://www.youtube.com/watch?v=FixCRg1mNpg сказав Зеленський в етері від 24 червня.
Якими іменами називати вулиці, мають вирішувати самі регіони, вважає президент.
"Ви знаєте, по-перше, децентралізація - це філософія. Вона ж не тільки про те, що бюджети від держави пішли в місцеві органи влади. Це є рішення таких питань. Їм там на місцях зрозуміліше, як їм треба жити, по яких вулицях ходити", - сказав Зеленський.
"Вони самі там подорослішають, молодь виросте, прийде до мерії й скаже: "Так, у нас там Україна перемогла на Євро, давайте проспект того чи іншого називати проспект Шевченка Андрія". Мені здається, в цьому кайф, в цьому життя - дати можливість вибору. Це політичне питання. А я вважаю, що його просто треба перевести в питання еволюційне", - додав президент. Кому ще щось не зрозуміло???? https://suspilne.media/142193-na-miscah-zrozumilise-zelenskij-pro-prospekt-zukova-u-harkovi/
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25.06.2021 10:05 Відповісти
По-моему это касается не только контрабандистов, много шума а на выходе тишина, они забыли что они не на сцене 95 квартала.
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25.06.2021 10:05 Відповісти
Як сбу буде проти себе відкривати справи?
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25.06.2021 10:29 Відповісти
 
 