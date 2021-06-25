Скоро три місяці, як ввели санкції проти контрабандистів, а обіцяних СБУ проваджень все ще немає, - журналіст Плинський
Митниця, що відкрила десятки проваджень на своїх співробітників, була змушена їх закрити. Оскільки СБУ не надала фактів корупції.
Про це в Facebook повідомляє журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.
"Колеги тут повідомляють, що після рішення РНБО відсторонити сотні корумпованих митників всі вони повернулися на роботу, а дисциплінарні провадження щодо них були закриті. Але дивуватися цьому абсолютно очікуваного результату не варто", - йдеться в повідомленні.
За словами журналіста, ініціатором відсторонення виступала СБУ.
"... яка крім списку "корумпованих" співробітників митниці, не змогла надати на РНБО самі факти корупції цих людей. Це викликало невдоволення членів РНБО, на що Іван Баканов заявив, що все є і упродовж двох-трьох тижнів під кожне прізвище дадуть факти. Так і вирішили. РНБО зобов'язало митницю відкрити дисциплінарки і відсторонити цих людей. Але пройшло кілька місяців, обіцяних фактів Баканов так і не надав, а митниця відкрила десятки проваджень була змушена їх закрити. Така сама картина спостерігається і щодо самих контрабандистів. Скоро три місяці як почалися щодо них санкції, а кримінальних справ ми не бачимо і не чуємо. Зате бачимо факти того, як потоки, які відібрали в одних, осідлали ті, хто відбирав - СБУ", - додав Плинський
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"Молоде покоління Харкова вже не пам'ятає, що пов'язано з Жуковим: де там позитив і де там негатив. Для людей зрілих чи дорослих людей, чи для бабусь він був маршалом перемоги. Ну хай буде там ця вулиця", - https://www.youtube.com/watch?v=FixCRg1mNpg сказав Зеленський в етері від 24 червня.
Якими іменами називати вулиці, мають вирішувати самі регіони, вважає президент.
"Ви знаєте, по-перше, децентралізація - це філософія. Вона ж не тільки про те, що бюджети від держави пішли в місцеві органи влади. Це є рішення таких питань. Їм там на місцях зрозуміліше, як їм треба жити, по яких вулицях ходити", - сказав Зеленський.
"Вони самі там подорослішають, молодь виросте, прийде до мерії й скаже: "Так, у нас там Україна перемогла на Євро, давайте проспект того чи іншого називати проспект Шевченка Андрія". Мені здається, в цьому кайф, в цьому життя - дати можливість вибору. Це політичне питання. А я вважаю, що його просто треба перевести в питання еволюційне", - додав президент. Кому ще щось не зрозуміло???? https://suspilne.media/142193-na-miscah-zrozumilise-zelenskij-pro-prospekt-zukova-u-harkovi/