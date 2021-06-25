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Зеленський (22389) Порошенко (15078) 1+1 (171) Мосійчук (227) Європейська Солідарність (1068)

"ЄС" про звинувачення президента на адресу Порошенка: "Путін х**ло, а Зеленський брехло"

"ЄС" спростовує всі звинувачення, які президент Володимир Зеленський озвучив на каналі "1+1" на адресу свого попередника Петра Порошенка. У політсилі заявили, що лише президентський імунітет захищає Зеленського від кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в заяві "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Як Путін х**ло, так Зеленський брехло. На цинічній брехні йшов на президентство. На такій же брехні намагається утримуватися при владі. І під час виборчої кампанії, і тепер головним його медійним інструментом залишається канал Коломойського-Медведчука, який власники здали в оренду Офісу Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський впевнений, що Медведчук і Порошенко разом заробляли на війні

В четвер у сервільному інтерв’ю українській Скабєєвій-Мосейчук Зеленський вчергове допустив хамські випади на адресу лідера опозиції і п’ятого Президента і поширив російський наратив "війна тому, що на ній Порошенко заробляє".

Пане Зеленський, прокиньтеся, Порошенко вже понад два роки не Президент. Війна триває. Може, час у себе "заробітчан пошукати"?

Ваш час звинувачувати попередників канув в Лету. Давно настав час відповідати за власні недолугі дії і злочинну бездіяльність. За 150 тисяч померлих від коронавірусу, за даними Національної академії наук, бо МОЗ за вашої вказівки цю трагічну статистику занизив утричі.

За розграбований "антиковідний фонд" та велике крадівництво. За зруйновану міжнародну коаліцію на підтримку України.

За те, що "епоху бідності" ви перетворили на епоху злиднів, а замість обіцяного вами рік тому зниження тарифів на ЖКП удвічі Уряд сьогодні оприлюднив план їх постійного та невпинного збільшення.

За здачу росіянам спецоперації із затримання військових злочинців із банди Вагнера –  ви фактично виступили із явкою з повинною. Cам подзвонив шістці Путіна Лукашенку і все розповів. В інтерв’ю ви багато говорили про державну зраду – і у цьому геніальному розслідуванні вийшли самі на себе. Як юрист-недоучка маєте знати, що чистосердечне зізнання пом’якшує відповідальність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його. ВIДЕО

"Європейська Солідарність" офіційно заявляє, що всі звинувачення, які сьогодні Зеленський озвучив на каналі Коломойського-Медведчука, є неправдою від першого і до останнього слова, і лише президентський імунітет захищає його від кримінальної відповідальності", - заявили в "ЄС".

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Топ коментарі
+61
так и зеленский - *****. брехло - это в нагрузку
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25.06.2021 09:44
+58
Тут и до слива по Вангеровцам было понятно, что зеленский *****. Другой вопрос как объяснить это 73 % зебилов
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25.06.2021 09:46
+50
Заметь тонкость.От Пороха ОДИНАКОВО срутся лаптеногие рашисты и предатели Украины....просто ФАКТ.
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25.06.2021 09:57
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Оба хороши!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.06.2021 10:07 Відповісти
ну это как кто-то тебя оббрехал, а потом сам обосрался.
оба хороши.
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25.06.2021 10:23 Відповісти
Зеля - БРЕХЛО! Ла-ла-ла-ла!
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25.06.2021 10:09 Відповісти
Оманське брехло.
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25.06.2021 10:11 Відповісти
Существо, делающее вид, что оно сейчас президент, несёт подобный бред специально для неполноценных, которые за оно голосовали... Они такое употребляют аж причмакивают...
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25.06.2021 10:11 Відповісти
ЗЕ - лживый лицемер !
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25.06.2021 10:12 Відповісти
Сцыкливый лицемер.
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25.06.2021 14:07 Відповісти
зеленский шмыга бульбенфюрера и охметова
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25.06.2021 10:15 Відповісти
почитайте очень интересную статью о том как кацапы пытались в прошлом году двинуть додона повторно в президенты Молдовы. оцените суммы и направления работы

https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/06/24/7124824/
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25.06.2021 10:18 Відповісти
«Обманывание в довольстве - преступнее лганья от нужды, и лживость в королях гаже, чем в нищих».© Уильям Шекспир
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25.06.2021 10:22 Відповісти
не считаю Порошенко идеальным президентом и самым лучшим и т.д. и т.п., хотя я тут и прослыл порохоботом.
Но в данном случае с ним трудно не согласитсья.

ЛЮБОЙ следующий президент ЛЮБОЙ политической окраски сможет его посадить за госизмену. Он потому что реально дурачок - взять и на камеру сказать что он сам слил международную операцию, которая готовилась спецслужбами союзников нескольких стран, у которых ты сегодня имеешь наглость требовать - а почему мы не в НАТО.

Идиот. Но не больше идиот чем те кто его выбирал и продолжает выбирать.
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25.06.2021 10:24 Відповісти
на самом деле там ситуация немного другая. подоляк-дерьмак-татаров ломают голову как уменьшить имиджевую катастрофу преЗЕка с выходом фильма о вагнеровцах. ведь ни для кого не секрет, что ми-6 и американцы держат фильм на полке с целью уничтожить рейтинг преЗЕрватива в случае перехода ним красных линий. вчерашним "признанием", преЗЕрвативы хотят уменьшить имиджевый провал в будущем. но тупоголовые квартальные клоуны не понимают главного, что у американцев и британцев так много компромата за зеленого мародера, что фильм про вагнеровцам будет детским лепетом.
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25.06.2021 10:36 Відповісти
А вот тут не понял.
В истории было 2 президента Украины, которые
1. приняли ее с падающей промышленностью, и
2. сдали с растущей промышленностью.

Кучма и Порох.
Кучма стар, и от политики отошел.
Порох в отличной форме.

Пардон, а КТО "САМЫЙ ЛУЧШИЙ"???!
Может зелепень? - получивший профицитный бюджет и рост производства, отлаженные отношения с союзниками и МВФ - и все просравший за 4 месяца?
Или ябукевич с азировым?
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25.06.2021 10:47 Відповісти
Про Зебила - правильно.
Но и Барыга - не лучше...
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25.06.2021 10:28 Відповісти
Та, да он вед. жонку твою чпокнул, и брата убил. Или то не все правда!
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25.06.2021 10:41 Відповісти
Молодца! Цукерку можешь получить у Пеци)))
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25.06.2021 11:32 Відповісти
и чего ж Порох набарыжыл, дядя?
Тут 2,5 года все гбры-сбу-гпу-мвд-набу и прочая и прочая искали хоть одну украденную копейку.
хер нашли.

Но у тебя полно фактов, наверное?
Мы тебя уважно слухаємо.
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25.06.2021 10:43 Відповісти
Все нашли. Но никто пока не наказал. Понял, петешлюх?
Надеюсь, единокровные Зебил и Барыга будут сидеть в одной камере.
А страной будут провить Патриоты, проверенные фронтом!
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25.06.2021 11:32 Відповісти
Да мы видели как нашли. Порох за Венекдитовой бегал, чтоб подозрение подписала как положено. Так фиг догонишь. А знаешь почему ? потому что прошлый зелин прокурор , Рябошапка, сказал , что если это подписать, то судить будут не Пороха, потому что не за что, а того, кто подписала, за злоупотребление служебным положением. Но он не дурак, тоже поэтому бегал от Пороха Венекдитова продолжила славную традицию - бояться Пороха
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25.06.2021 14:48 Відповісти
Та є факти. " Найвеличніший лідер **********" заявив, що Порошенко і Медведчук наживалися на війні наДонбасі.
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25.06.2021 11:37 Відповісти
нє, не каєшся... Будеш в мене в кондуїті жирним тупоголовим зебілом
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25.06.2021 10:46 Відповісти
Барижні цукеркові повії дуже живучі. Чи не так, Мурчику)))?
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25.06.2021 11:37 Відповісти
гомосятина сволотна, сиди на пляшці рівно
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25.06.2021 13:19 Відповісти
Істерика - ознака слабкості. Чи не так, барижна повіє?
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25.06.2021 14:52 Відповісти
Топишь за вагнерцев?
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25.06.2021 10:56 Відповісти
Все правильно ответили.
Пестун, трус и российский шпион
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25.06.2021 10:40 Відповісти
БРАВО!... подпишусь под всеми словами этого текста....
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25.06.2021 10:48 Відповісти
Добре, батько, добре!
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25.06.2021 11:34 Відповісти
Т а це вони ще мягко висловилися, назвали одне з більш ніж кілька десятків "милозвучних" прізьвиськ.
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25.06.2021 11:45 Відповісти
Я наколекціонував уже 226 штук!!!
У "стовпчик" було незручно - багато місця займає! Мусив писать у рядочки - по буквах алфавіту!!!
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25.06.2021 13:30 Відповісти
Так справа може дійти і до кількатомних книг, як свого роду "Історія України", ще три роки попереду, так що може бути мінімум 5-томне видання. Персонаж не підведе.
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25.06.2021 15:04 Відповісти
Ну на кількатомники не знаю а от збірник анекдотів та віршиків про "Блазня" і його поплічників вже налічує 61 сторінку!
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25.06.2021 15:28 Відповісти
Правильно, хватит уже подбирать слова, нужно называть вещи своими именами, Зеленский такое же ***** как и путлер
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25.06.2021 10:53 Відповісти
ЗАШКВАР!!!! ЗЕ в черговий раз ЗАБРЕХАВСЯ та ОБІ...СЬ , А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ .. ІМПІЧМЕНТ ЗРАДНИКУ !!!!
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25.06.2021 11:07 Відповісти
Лохорату у него осталось 19%. Поэтому ЗЕбилы сц...ть проводить какой-либо референдум.
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25.06.2021 11:13 Відповісти
Вчера у Скубейчук собралось концентрированное стадо говноедов,которые ни слова не сказали про факап с вагнеровцами,а всю передачу занимались риммингом зеленоно очка.
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25.06.2021 11:35 Відповісти
Всё верно и точно описали...особенно про тарифы...Раньше ЗЕскот визжал про тарифный геноцид ат бариги мародьора..а сейчас когда тарифы и кстати ещё и проезд поднимают то ЗЕскот такой -- для ЗЕбубачки ничего не жалко, можем и больше платить...
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25.06.2021 12:21 Відповісти
Мне нравится ЕС. Только пусть ключевые фигуры этой партийки выразят свое личное мнение обо всем !В том числе и лидер ! Эдак 3-4 часа перекрестного обвинения!Именно обвинения. Я хочу знать ,что из себя представляют люди которых мое с детства украинское мнение не выбирало и не выдвигало никуда.но они тем не менее представляют меня как украинца. И как они в этой партии называющей себя проукраинской оказались,кроме как по должостной объязанности. Я к стати себя украинцем чувствовал с 5 лет как мин. но почему то меня ни одна так называемая проукраинская партия не попросила влиться в свои ряды. Я безресурсный.И моя политическая альтернатива- пойти на войну в 60 лет и всем показать свой уровень приемлемого украинского свободомыслия. Т.э слиться как можно быстрее от ранений ,десятка болезней которыми я обзавелся за время тяжелого труда на благо подлецов с украинофильским лицом или украинофобским....,безразницы. или альтернативного время повреждения проведенного за компьютером в угоду лайковым украинофилам. Хер вам.Большой и толстый ХЕР.
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25.06.2021 14:23 Відповісти
Шо за маячня, діду?
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26.06.2021 01:31 Відповісти
Сам ты дид! Мой возрост и моя гражданская позиция не делают меня долбнем или чмом. Мне нравится Украина. Нет не так .Я люблю Украину ,хотя ее жители не раз доводили меня до истерики.ненависти ,презрения ...Но я пока в Украине и украинцах не разочаровался.
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28.06.2021 10:47 Відповісти
Вот абсолютно согласен: "Путин х**ло, а Зеленский брехло".
Но не могу не добавить Порошенко - ракло.
Даже если Порохатый Барыга будет единственным кандидатом во Вселенной и всё человечество за него проголосует - и тогда не буду голосовать за Порохатого Шоколатье.
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25.06.2021 15:00 Відповісти
Я горжусь ,что голосовал за Пороха! И ни капельки не согласен с избранием Зеленского. Но за Пороха ,я не проголосую больше НИКОГДА И НИ ЗА ЧТО!. Не потому ,что он плох ,а потому ,что он еще одно СЕРЪЕЗНОЕ препятствие на пути к развитию моей страны.
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25.06.2021 15:44 Відповісти
А самое большое говнище в ватной куртуазности.
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26.06.2021 16:47 Відповісти
скорее всего голосовал ты за путина , а тут подрабатываешь троллем .
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25.06.2021 21:12 Відповісти
Зеленского нельзя посадить на 100500 лет . Это крайняя глупость внедренная не знаю кем в наши мозги! надо не садить дебилов ,а зрело отвечать за свой ВЗРОСЛОГО уровня ,выбор. И эта зрелость у нас с вами не за горами.Я думаю ,что мы все что только можно цивилизационного -просрем!затем -профукаем ,затем -про.****. У нас нет -АЛЬТЕРНАТИВЫ!. Так как мы не видели лучшего !НИКОГДА!!! Каждый наш шаг -абсолютно для нас внове.И напрягать наш народ какой то долбонутой сумятицей в головах наших

национальных лидеров этого времени ,это все равно что стрелять в ногу начинающему программисту осваиваемущему впервые C++ /
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25.06.2021 15:39 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/25/yevropejska-solidarnist-vymagaye-vyklykaty-zelenskogo-na-zasidannya-tsk-u-spravi-vagnerivcziv-petro-poroshenko/ Партія і фракція в ВР «Європейська Солідарність» вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі «вагнерівців» - відео "Викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі «вагнерівців»".
Про це у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2492958720838505?__cft__[0]=AZWw5cdZU7AH9UjukhPPDLkED3OarS8z2nfQMKrm3vKtR3b6EYYYHNqov60_frszjOWspuJeM1hqIteO-tX8oitYzJNxAQWrn_nG6RY_Zu1F9IV4P6bajPZnDbfeVbBUQP2znj7h-oldXAMgaEA5cYIZK9jrogh7I3eGVMNCl451_w&__tn__=%2CO%2CP-R відеозверненні сказав п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив - після низки самовикривальних одкровень Зеленського в інтерв'ю найбільшому олігархічному каналу країна потребує правди і відповідей.
«Йдеться про очевидні загрози національній безпеці і вже традиційну брехню першої особи. Про «вагнерівців» в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної спецоперації із затримання тридцяти трьох російських найманців, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші», - нагадав Петро Порошенко.
«Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах», - констатує Петро Порошенко.
«Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-«вагнерівці» залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності», - зауважує п'ятий Президент.
Порошенко наголосив, що заяви і дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої команда п'ятого Президента витратила п'ять років.
«Зізнання» Зеленського лише підкреслили, наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він «попередив» Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду», - переконаний Порошенко.
«На відміну від Зеленського, я не дозволю собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді. Для цього потрібне неупереджене розслідування. І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, немає питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді «Європейська Солідарність» разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-«вагнерівців». І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення», - зауважив Порошенко.
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25.06.2021 17:30 Відповісти
Головне - щоб у залі, де буде засідать комісія, був широкий стіл - щоб було де Зеленського мордою повозить!
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25.06.2021 17:35 Відповісти
Нелох - 2в1
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25.06.2021 19:47 Відповісти
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