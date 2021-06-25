"ЄС" про звинувачення президента на адресу Порошенка: "Путін х**ло, а Зеленський брехло"
"ЄС" спростовує всі звинувачення, які президент Володимир Зеленський озвучив на каналі "1+1" на адресу свого попередника Петра Порошенка. У політсилі заявили, що лише президентський імунітет захищає Зеленського від кримінальної відповідальності.
Про це йдеться в заяві "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
"Як Путін х**ло, так Зеленський брехло. На цинічній брехні йшов на президентство. На такій же брехні намагається утримуватися при владі. І під час виборчої кампанії, і тепер головним його медійним інструментом залишається канал Коломойського-Медведчука, який власники здали в оренду Офісу Президента.
В четвер у сервільному інтерв’ю українській Скабєєвій-Мосейчук Зеленський вчергове допустив хамські випади на адресу лідера опозиції і п’ятого Президента і поширив російський наратив "війна тому, що на ній Порошенко заробляє".
Пане Зеленський, прокиньтеся, Порошенко вже понад два роки не Президент. Війна триває. Може, час у себе "заробітчан пошукати"?
Ваш час звинувачувати попередників канув в Лету. Давно настав час відповідати за власні недолугі дії і злочинну бездіяльність. За 150 тисяч померлих від коронавірусу, за даними Національної академії наук, бо МОЗ за вашої вказівки цю трагічну статистику занизив утричі.
За розграбований "антиковідний фонд" та велике крадівництво. За зруйновану міжнародну коаліцію на підтримку України.
За те, що "епоху бідності" ви перетворили на епоху злиднів, а замість обіцяного вами рік тому зниження тарифів на ЖКП удвічі Уряд сьогодні оприлюднив план їх постійного та невпинного збільшення.
За здачу росіянам спецоперації із затримання військових злочинців із банди Вагнера – ви фактично виступили із явкою з повинною. Cам подзвонив шістці Путіна Лукашенку і все розповів. В інтерв’ю ви багато говорили про державну зраду – і у цьому геніальному розслідуванні вийшли самі на себе. Як юрист-недоучка маєте знати, що чистосердечне зізнання пом’якшує відповідальність.
"Європейська Солідарність" офіційно заявляє, що всі звинувачення, які сьогодні Зеленський озвучив на каналі Коломойського-Медведчука, є неправдою від першого і до останнього слова, і лише президентський імунітет захищає його від кримінальної відповідальності", - заявили в "ЄС".
Будь ласка, зачекайте...
оба хороши.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/06/24/7124824/
Но в данном случае с ним трудно не согласитсья.
ЛЮБОЙ следующий президент ЛЮБОЙ политической окраски сможет его посадить за госизмену. Он потому что реально дурачок - взять и на камеру сказать что он сам слил международную операцию, которая готовилась спецслужбами союзников нескольких стран, у которых ты сегодня имеешь наглость требовать - а почему мы не в НАТО.
Идиот. Но не больше идиот чем те кто его выбирал и продолжает выбирать.
В истории было 2 президента Украины, которые
1. приняли ее с падающей промышленностью, и
2. сдали с растущей промышленностью.
Кучма и Порох.
Кучма стар, и от политики отошел.
Порох в отличной форме.
Пардон, а КТО "САМЫЙ ЛУЧШИЙ"???!
Может зелепень? - получивший профицитный бюджет и рост производства, отлаженные отношения с союзниками и МВФ - и все просравший за 4 месяца?
Или ябукевич с азировым?
Но и Барыга - не лучше...
Тут 2,5 года все гбры-сбу-гпу-мвд-набу и прочая и прочая искали хоть одну украденную копейку.
хер нашли.
Но у тебя полно фактов, наверное?
Мы тебя уважно слухаємо.
Надеюсь, единокровные Зебил и Барыга будут сидеть в одной камере.
А страной будут провить Патриоты, проверенные фронтом!
Пестун, трус и российский шпион
У "стовпчик" було незручно - багато місця займає! Мусив писать у рядочки - по буквах алфавіту!!!
Но не могу не добавить Порошенко - ракло.
Даже если Порохатый Барыга будет единственным кандидатом во Вселенной и всё человечество за него проголосует - и тогда не буду голосовать за Порохатого Шоколатье.
национальных лидеров этого времени ,это все равно что стрелять в ногу начинающему программисту осваиваемущему впервые C++ /
Про це у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2492958720838505?__cft__[0]=AZWw5cdZU7AH9UjukhPPDLkED3OarS8z2nfQMKrm3vKtR3b6EYYYHNqov60_frszjOWspuJeM1hqIteO-tX8oitYzJNxAQWrn_nG6RY_Zu1F9IV4P6bajPZnDbfeVbBUQP2znj7h-oldXAMgaEA5cYIZK9jrogh7I3eGVMNCl451_w&__tn__=%2CO%2CP-R відеозверненні сказав п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив - після низки самовикривальних одкровень Зеленського в інтерв'ю найбільшому олігархічному каналу країна потребує правди і відповідей.
«Йдеться про очевидні загрози національній безпеці і вже традиційну брехню першої особи. Про «вагнерівців» в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної спецоперації із затримання тридцяти трьох російських найманців, на руках яких - кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші», - нагадав Петро Порошенко.
«Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах», - констатує Петро Порошенко.
«Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-«вагнерівці» залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності», - зауважує п'ятий Президент.
Порошенко наголосив, що заяви і дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої команда п'ятого Президента витратила п'ять років.
«Зізнання» Зеленського лише підкреслили, наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він «попередив» Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду», - переконаний Порошенко.
«На відміну від Зеленського, я не дозволю собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді. Для цього потрібне неупереджене розслідування. І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, немає питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді «Європейська Солідарність» разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-«вагнерівців». І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення», - зауважив Порошенко.