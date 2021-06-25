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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо розвитку авіабудівної галузі

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо розвитку авіабудівної галузі

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про розвиток літакобудівної галузі України". Воно було прийнято 4 червня.

Указ опублікований на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Рішення РНБО передбачає, що Кабмін має актуалізувати у місячний строк план заходів щодо реалізації Стратегії відродження вітчизняного авіабудування на період до 2030 року. 

Також читайте: На засіданні РНБО прийнято рішення про розвиток авіабудівної галузі, - Данілов

Стратегія має забезпечувати:

  • розвиток виробничого, конструкторського, науково-дослідного і кадрового потенціалу, створення виробництва конкурентоспроможної авіаційної техніки, зокрема шляхом укладення угод про стратегічне співробітництво з іноземними партнерами у сфері авіабудування та вжиття інших заходів із просування продукції вітчизняної авіабудівної галузі на зовнішніх ринках;
  • удосконалення організаційної структури управління авіабудівною галуззю;
  • вжиття заходів з імпортозаміщення в літакобудівній та вертольотобудівній галузях.

Також, серед іншого, уряд має забезпечити підготовку у місячний строк законопроектів щодо підтримки авіабудівної галузі.

Крім того, Кабмін має прискорити впровадження моделі корпоративного управління шляхом акціонування державних підприємств авіабудівної галузі України.

Завдання також ставляться для Міноборони. Там мають опрацювати питання включення до Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки завдань з оновлення парку літаків і вертольотів, у тому числі бойових літаків, вертольотів, багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів, військово-транспортних літаків Ан-74 та Ан-178.

Також передбачаються завдання для МЗС, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Національної академії наук України.

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Топ коментарі
+5
Хана
авиастроительной отрасли
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25.06.2021 10:57
+5
Уже бы и ввели в действие решение СНБО по выходу Сборной Украины в финал Евро-2021.
Чтобы два раза не вставать
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25.06.2021 10:59
+4
квн по субботам, теперь называется снбо по пятнцам.
шуты должны выступать, ведь другого они ничего не умеют.
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25.06.2021 10:59
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Хана
авиастроительной отрасли
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25.06.2021 10:57 Відповісти
А до цього галузь процвітала? Просто користі ніякої не буде. Вихлоп.
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25.06.2021 10:59 Відповісти
я думаю на этом "выхлопе" несколько ярдов долларов найдут новых владельцев.

Государство не обеднеет)
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25.06.2021 11:13 Відповісти
Уже бы и ввели в действие решение СНБО по выходу Сборной Украины в финал Евро-2021.
Чтобы два раза не вставать
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25.06.2021 10:59 Відповісти
Как в Сев. Корее...назначить чемпионами!
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25.06.2021 11:09 Відповісти
квн по субботам, теперь называется снбо по пятнцам.
шуты должны выступать, ведь другого они ничего не умеют.
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25.06.2021 10:59 Відповісти
гнида
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25.06.2021 11:00 Відповісти
Дедам комунякам с Антонова опять дадут денег шоб они их героически просрали.
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25.06.2021 11:01 Відповісти
Ну може хоть как-то сдвинут с мёртвой точки...
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25.06.2021 11:02 Відповісти
имитация бурной деятельности под выходные ...и "смертельно уставший" на моря...
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25.06.2021 11:03 Відповісти
решение РНБО? Это КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ орган без Полномочий!!!
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25.06.2021 11:08 Відповісти
Дипломований "юрист", випускник Кавеенівського юридичного імені Маслякова, має іншу точку зору...
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25.06.2021 11:14 Відповісти
Що оначає "без полномочій"? А як же воно тоді санкції вводить? Ставить задачі МОЗу?
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26.06.2021 01:27 Відповісти
Вова! Зроби щось з температурою, бо спекотно так що капець!
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25.06.2021 11:13 Відповісти
Хооороший видать план ,забористый и на ХА-ХА пробивает ...
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25.06.2021 11:13 Відповісти
Ну теперь точно будет чем бамбить...литакы полэтять...😁
Как мобильный инет в моем селе...сразу после указа осла полетел с такой скоростью... что мой смартфон его поймать не может..
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25.06.2021 11:16 Відповісти
Кокой целеустремленный взгляд в небеса,авиатор хренов...
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25.06.2021 11:20 Відповісти
Сценарії Янелоху так і продовжує писати квартальний тамбовській вовк. Квартальний «гумор» так і прьот на радість зебілам.
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25.06.2021 11:22 Відповісти
Недавно было анонсировано заседание политбюро, пардон, СНБО, по вопросу изменений климата. Умоляю товарища президента поскорее ввести санкции против потепления! Жара просто писссдетссс!
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25.06.2021 14:06 Відповісти
 
 