Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию авиастроительной отрасли
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О развитии авиастроительной отрасли Украины". Оно было принято 4 июня.
Указ опубликован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Решение СНБО предусматривает, что Кабмин должен актуализировать в месячный срок план мероприятий по реализации Стратегии возрождения отечественного авиастроения на период до 2030 года.
Стратегия должна обеспечивать:
- развитие производственного, конструкторского, научно-исследовательского и кадрового потенциала, создание производства конкурентоспособной авиационной техники, в частности путем заключения соглашений о стратегическом сотрудничестве с иностранными партнерами в сфере авиастроения и других средств по продвижению продукции отечественной авиастроительной отрасли на внешних рынках;
- совершенствование организационной структуры управления авиастроительной отраслью;
- принятие мер по импортозамещению в самолетостроительной и вертолетостроительное отраслях.
Также, среди прочего, правительство должно обеспечить подготовку в месячный срок законопроектов по поддержке авиастроительной отрасли.
Кроме того, Кабмин ускорить внедрение модели корпоративного управления путем акционирования государственных предприятий авиастроительной отрасли Украины.
Задачи также есть и для Минобороны. Там должны проработать вопрос включения в Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники задач по обновлению парка самолетов и вертолетов, в том числе боевых самолетов, вертолетов, многоцелевых беспилотных авиационных комплексов, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178.
Также предусматриваются задачи для МИД, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Национальной Академией наук Украины.
Пожалуйста, подождите...
авиастроительной отрасли
Государство не обеднеет)
Чтобы два раза не вставать
шуты должны выступать, ведь другого они ничего не умеют.
Как мобильный инет в моем селе...сразу после указа осла полетел с такой скоростью... что мой смартфон его поймать не может..