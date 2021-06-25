Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию авиастроительной отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О развитии авиастроительной отрасли Украины". Оно было принято 4 июня.

Указ опубликован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

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Решение СНБО предусматривает, что Кабмин должен актуализировать в месячный срок план мероприятий по реализации Стратегии возрождения отечественного авиастроения на период до 2030 года.

Стратегия должна обеспечивать:

развитие производственного, конструкторского, научно-исследовательского и кадрового потенциала, создание производства конкурентоспособной авиационной техники, в частности путем заключения соглашений о стратегическом сотрудничестве с иностранными партнерами в сфере авиастроения и других средств по продвижению продукции отечественной авиастроительной отрасли на внешних рынках;

совершенствование организационной структуры управления авиастроительной отраслью;

принятие мер по импортозамещению в самолетостроительной и вертолетостроительное отраслях.

Также, среди прочего, правительство должно обеспечить подготовку в месячный срок законопроектов по поддержке авиастроительной отрасли.

Кроме того, Кабмин ускорить внедрение модели корпоративного управления путем акционирования государственных предприятий авиастроительной отрасли Украины.

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Задачи также есть и для Минобороны. Там должны проработать вопрос включения в Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники задач по обновлению парка самолетов и вертолетов, в том числе боевых самолетов, вертолетов, многоцелевых беспилотных авиационных комплексов, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178.

Также предусматриваются задачи для МИД, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Национальной Академией наук Украины.