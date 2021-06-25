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авиация (2701) Зеленский (19005) СНБО (4227) авиакосмическая отрасль (72)

Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию авиастроительной отрасли

Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию авиастроительной отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О развитии авиастроительной отрасли Украины". Оно было принято 4 июня.

Указ опубликован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

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Решение СНБО предусматривает, что Кабмин должен актуализировать в месячный срок план мероприятий по реализации Стратегии возрождения отечественного авиастроения на период до 2030 года.

Стратегия должна обеспечивать:

  • развитие производственного, конструкторского, научно-исследовательского и кадрового потенциала, создание производства конкурентоспособной авиационной техники, в частности путем заключения соглашений о стратегическом сотрудничестве с иностранными партнерами в сфере авиастроения и других средств по продвижению продукции отечественной авиастроительной отрасли на внешних рынках;
  • совершенствование организационной структуры управления авиастроительной отраслью;
  • принятие мер по импортозамещению в самолетостроительной и вертолетостроительное отраслях.

Также, среди прочего, правительство должно обеспечить подготовку в месячный срок законопроектов по поддержке авиастроительной отрасли.

Кроме того, Кабмин ускорить внедрение модели корпоративного управления путем акционирования государственных предприятий авиастроительной отрасли Украины.

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Задачи также есть и для Минобороны. Там должны проработать вопрос включения в Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники задач по обновлению парка самолетов и вертолетов, в том числе боевых самолетов, вертолетов, многоцелевых беспилотных авиационных комплексов, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178.

Также предусматриваются задачи для МИД, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Национальной Академией наук Украины.

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Топ комментарии
+5
Хана
авиастроительной отрасли
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25.06.2021 10:57
+5
Уже бы и ввели в действие решение СНБО по выходу Сборной Украины в финал Евро-2021.
Чтобы два раза не вставать
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25.06.2021 10:59
+4
квн по субботам, теперь называется снбо по пятнцам.
шуты должны выступать, ведь другого они ничего не умеют.
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25.06.2021 10:59
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Хана
авиастроительной отрасли
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25.06.2021 10:57 Ответить
А до цього галузь процвітала? Просто користі ніякої не буде. Вихлоп.
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25.06.2021 10:59 Ответить
я думаю на этом "выхлопе" несколько ярдов долларов найдут новых владельцев.

Государство не обеднеет)
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25.06.2021 11:13 Ответить
Уже бы и ввели в действие решение СНБО по выходу Сборной Украины в финал Евро-2021.
Чтобы два раза не вставать
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25.06.2021 10:59 Ответить
Как в Сев. Корее...назначить чемпионами!
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25.06.2021 11:09 Ответить
квн по субботам, теперь называется снбо по пятнцам.
шуты должны выступать, ведь другого они ничего не умеют.
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25.06.2021 10:59 Ответить
гнида
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25.06.2021 11:00 Ответить
Дедам комунякам с Антонова опять дадут денег шоб они их героически просрали.
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25.06.2021 11:01 Ответить
Ну може хоть как-то сдвинут с мёртвой точки...
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25.06.2021 11:02 Ответить
имитация бурной деятельности под выходные ...и "смертельно уставший" на моря...
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25.06.2021 11:03 Ответить
решение РНБО? Это КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ орган без Полномочий!!!
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25.06.2021 11:08 Ответить
Дипломований "юрист", випускник Кавеенівського юридичного імені Маслякова, має іншу точку зору...
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25.06.2021 11:14 Ответить
Що оначає "без полномочій"? А як же воно тоді санкції вводить? Ставить задачі МОЗу?
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26.06.2021 01:27 Ответить
Вова! Зроби щось з температурою, бо спекотно так що капець!
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25.06.2021 11:13 Ответить
Хооороший видать план ,забористый и на ХА-ХА пробивает ...
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25.06.2021 11:13 Ответить
Ну теперь точно будет чем бамбить...литакы полэтять...😁
Как мобильный инет в моем селе...сразу после указа осла полетел с такой скоростью... что мой смартфон его поймать не может..
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25.06.2021 11:16 Ответить
Кокой целеустремленный взгляд в небеса,авиатор хренов...
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25.06.2021 11:20 Ответить
Сценарії Янелоху так і продовжує писати квартальний тамбовській вовк. Квартальний «гумор» так і прьот на радість зебілам.
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25.06.2021 11:22 Ответить
Недавно было анонсировано заседание политбюро, пардон, СНБО, по вопросу изменений климата. Умоляю товарища президента поскорее ввести санкции против потепления! Жара просто писссдетссс!
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25.06.2021 14:06 Ответить
 
 