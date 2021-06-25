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Крим не обговорюємо, а Донбас - це "внутрішньоукраїнська проблема", - Пєсков

Крим не обговорюємо, а Донбас - це

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вкотре назвав війну на Донбасі "внутрішньоукраїнською проблемою", яку Москва нібито намагається допомогти вирішити в рамках багатостороннього нормандського формату і заявив, що переглядати в цьому форматі врегулювання нічого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА "Новости".

Представника Кремля в п'ятницю запитали, чи розглядає Росія можливість коригування своєї позиції щодо України.

"Що таке українське питання? Це Донбас. Україна вважає, що це Донбас і Крим. Але Крим не обговорюється з боку Росії, тут нічого ні переглядати, ні обговорювати, ні говорити. Донбас - це внутрішньоукраїнська проблема. І Росія бере участь в форматі, який працює з метою допомогти Україні вирішити цю внутрішньоукраїнську проблему. Тому тут теж особливо переглядати нічого", - відповів Пєсков.

Прессекретар президента РФ також зазначив, що цей формат врегулювання "ґрунтується на мінському комплексі заходів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нормандський формат потребує нової динаміки, - глава МЗС Німеччини Маас

"За загальним міжнародним визнанням, цей мінський комплекс заходів є єдиним можливим механізмом для врегулювання. Це визнають і всі учасники формату, ну, може, за винятком самої України, яка останнім часом виступає з низкою суперечливих заяв з цього приводу", - заявив він.

Нагадаємо, попередній саміт Нормандського формату пройшов в Парижі 9 грудня 2019 року. Останнім часом сторони на різних рівнях обговорюють перспективи взаємодії в цьому форматі.

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Топ коментарі
+12
Роздача кацапських аусвайсів каже що це не "внутрішньоукраїнський конфлікт", навіть якщо не брати до уваги х..ловських іхтамнєтов.
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25.06.2021 13:09
+12
Тварь Фашистская!!!! Паспорта ваши тоже внутреняя проблемма!!!!
Не вижу смысла разговаривать с кремлевским быдлом!!! Просто ох......вшие мрази!!!
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25.06.2021 13:10
+12
Крым не обсуждаем, а Донбасс - это "внутриукраинская проблема", - Песков - Цензор.НЕТ 2946
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25.06.2021 13:12
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Тоді на путіна вас.
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25.06.2021 13:07 Відповісти
"І я не я, і дупа не моя."
Пуйло.
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25.06.2021 13:08 Відповісти
Я не я а все одно сдохну даже закусив сразу 200-300 украденных мною милиардов долларов... Вова твой рак твоя внутренняя проблема.... а как тебя повесить или расстрелять наша внутри украинская..акценты правильно надо расставлять....
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25.06.2021 13:14 Відповісти
Песков хотів сказати, щоб ми атакували Донбас військовим наступом, як вони -- Ічкерію.
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25.06.2021 15:05 Відповісти
Роздача кацапських аусвайсів каже що це не "внутрішньоукраїнський конфлікт", навіть якщо не брати до уваги х..ловських іхтамнєтов.
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25.06.2021 13:09 Відповісти
Ну нет так нет. Развал засрашки продолжается. Здесь пересматривать нечего.
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25.06.2021 13:10 Відповісти
Тварь Фашистская!!!! Паспорта ваши тоже внутреняя проблемма!!!!
Не вижу смысла разговаривать с кремлевским быдлом!!! Просто ох......вшие мрази!!!
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25.06.2021 13:10 Відповісти
А ми обсуждаем і болт на вас.
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25.06.2021 13:11 Відповісти
Крым не обсуждаем, а Донбасс - это "внутриукраинская проблема", - Песков - Цензор.НЕТ 6953
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25.06.2021 13:11 Відповісти
Прикольно про Донбасс...правда трупы на паРашку едут с донбасса....
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25.06.2021 13:11 Відповісти
Крым не обсуждаем, а Донбасс - это "внутриукраинская проблема", - Песков - Цензор.НЕТ 2946
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25.06.2021 13:12 Відповісти
Кремль готов обсуждать только ОДИН ВОПРОС:
"Как тщательно и как глубоко вы готовы вылизывать УЙЛУ?"
...
Меркель и Макрон уже согласились на обсуждение данного вопроса.
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25.06.2021 13:20 Відповісти
Этому козлу даже некому ответить. Засранец Зеленский даже не знает, что на такое хамство нужно отвечать его прес-секретарю, а пока его нет, то Ермаку.
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25.06.2021 13:26 Відповісти
Ермак вообще-то просто завхоз, его дело порядок в офисе, чистота, туалетная бумага, скрепки.
С какой радости он должен что-то отвечать Пескову.
Он вообще никакой государственной должности не имеет.
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25.06.2021 13:32 Відповісти
Зате крутить ним, як циган п...ою.
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25.06.2021 15:07 Відповісти
вор должен сидеть в...Гааге!....
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25.06.2021 13:27 Відповісти
Бо Україна незрозуміло сором'язлива в питанні кацапстану взагалі і питаннях окупації зокрема. Якби ті відосіки не на повне одуріння населення України, а на розпалювання внутрішніх кацапських питань направлялись, піськов триндів би не так нахабно давно, не до того кацапні було б.
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25.06.2021 13:31 Відповісти
Якби, якби.. і так всю історію...
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25.06.2021 15:09 Відповісти
Ну вот как на белое говорить черное??? Это вся такая политика прорасейская... Это не мы, это не наше, "новичек" в магазине можно купит за углом, военную форму в любом военторге и т.д.!!! Слушаешь песькова, лаварова и уже "бульбашного батька" и иже сними и диву даешься, КАК ТАК ВРАТЬ (****...ТЬ) МОЖНО??? Доктор Гебельс бы вами гордился!!!
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25.06.2021 13:39 Відповісти
это очень хорошее заявление: очень четкий и понятный сигнал - с пуйлом говорить не о чем. посмотрим как Зеленский среагирует.
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25.06.2021 13:40 Відповісти
А вона в нього та реакція є?
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25.06.2021 13:54 Відповісти
А знаєте як Зеленський зреагує? "Вот паеду в Маскву ,пасматрю в глазки путинские,
пацалую путинскую попку и в Украине наступит мир и всеобщее счастье".
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25.06.2021 15:19 Відповісти
ну хоч пару серіалів може тоді купите?
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25.06.2021 14:08 Відповісти
...Зеленского "ху8ло" "президентом "назначил в Украине???Или "лугандон"-"вяликая дяржава"???
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25.06.2021 14:21 Відповісти
Ну и о чем тогда с вами говорить. Если и говорить, то о полной деоккупации Крыма, Севастополя , ( с ликвидацией базы ВМФ РФ) ОРДЛО, акватории Азовского и Черного морей,Абхазии, Юж. Осетии, Приднестровья, Карабаха, отторгнутых в 1939 году территориях Латвии , Эстонии, Финляндии, в 1945 г у Японии Курильских остовах, о фактической аннексии Арктики. темы в общем найдутся. Если нет желание это обсуждать. Тогда какие темы для разговоров. Их нет.
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25.06.2021 14:27 Відповісти
Хотелось бы поинтересоваться у Пескова, как он себе может ответить на вопрос "Если ... внутриукраинский вопрос, то как они украинскую границу (с этой стороны) могут держать по своим чоботом и РФия не возмущается тем, что ОБСЕ не может попасть, куда нужно, совсем не по вине Киева?" Этим всем кремлевским мечтателям-миротворцам нужно разобраться в своих мозгах, которые уже доведены до автоматического 180град переворачивания инфо, что особенно ярко проявляется у его шефа, любой посыл которого соответствует зеркальному отображению истины.. Конечно, остается надежда на то, что делается это умышленно, но опять же, многократно проверенная на практике теза " можно обманывать кого-то очень долго, но обманывать всех и всегда никому не удается" попросту игнорируется чильниками РФ. Риторический вопрос "Почему?, На что надеются?" наверное, тоже потерял актуальность в "зазеркалье". Кстати, в 2014 звучало "В соответствии с исторической справедливостью"! Значит, на словах верят в такую науку, как ИСТОРИЯ, которая должна подсказать, что объективно, у государства есть как расцвет так и занепад. Если верящие в науку ИСТОРИЯ из РФ не хотят замечать стремительно прогрессирующего ЗАНЕПАДА на своей территории, то они, похоже, сами усугубляют положение своего государства, своими собственными действиями, а не потому, что какие-то там "пиндосы" или укропы не хотят исполнять их забаганки, которые и есть движущей силой этого самого прогрессирующего ЗАНЕПАДА. Удачи вам в том, что вызывает ваш же занепад.
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25.06.2021 17:36 Відповісти
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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25.06.2021 17:48 Відповісти
 
 