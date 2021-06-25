Крым не обсуждаем, а Донбасс - это "внутриукраинская проблема", - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз назвал войну на Донбассе "внутриукраинской проблемой", которую Москва якобы пытается помочь решить в рамках многостороннего нормандского формата и заявил, что пересматривать в этом формате урегулирования нечего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

Представителя Кремля в пятницу спросили, рассматривает ли Россия возможность корректировки своей позиции по Украине.

"Что такое украинский вопрос? Это Донбасс. Украина считает, что это Донбасс и Крым. Но Крым не обсуждается со стороны России, здесь нечего ни пересматривать, ни обсуждать, ни говорить. Донбасс - это внутриукраинская проблема. И Россия участвует в формате, который работает с целью помочь Украине решить эту внутриукраинскую проблему. Поэтому здесь тоже особо пересматривать нечего", - ответил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что этот формат урегулирования "зиждется на минском комплексе мер".

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"По общему международному признанию, этот минский комплекс мер является единственным возможным механизмом для урегулирования. Это признают и все участники формата, ну, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет", - заключил он.

Напомним, предыдущий саммит Нормандского формата прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.