СБУ має зайнятися екстрадицією Фірташа в Україну. Чекаємо їхньої реакції, - Разумков
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що Служба безпеки України повинна зайнятися екстрадицією українського бізнесмена Дмитра Фірташа для того, щоб притягнути його до відповідальності згідно з українським законодавством.
Про це спікер сказав під час пресконференції на тему: "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо людина фінансує російську армію, її забезпечує, те, про що говорилось, титановими сплавами для озброєння, то ми вже повинні звернутися до наших іноземних партнерів для того, щоб його (Фірташа – ред.) екстрадувати сюди і продовжувати в рамках діючого законодавства. Це буде абсолютно правильно, думаю, що Служба безпеки саме цим після введення санкцій повинна буде займатися. Чекаємо на реакцію від них", - заявив Разумков.
Відповідаючи на запитання, як вплине непідтримка ним рішення РНБО щодо санкцій проти олігархів на його роботу у команді влади, Разумков зазначив: "На мою роботу з командою – нормально, бо в кожної людини є своя позиція, головне її обгрунтувати, вона може не зовсім сподобатись, але ти сприймаєш її, якщо в ній є логіка, сподіваюся, що в моїх висловлюваннях і діях логіка є".
Також Разумков нагадав, що не підтримує санкції проти громадян України, бо вважає, що, згідно із законом про санкції, їх можна застосовувати до іноземних суб'єктів господарювання або іноземних громадян, кого не можна притягнути до вдповідальності через українське законодавство.
Будь ласка, зачекайте...
Олігархів багато - президент один. Порошенко проти Коломойського, Фірташа і Льовочкіна
" ... Ще радикальніше проти чинного гаранта налаштований несподіваний "троїстий союз" Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна та… Ігоря Коломойського.
За 5 років президентства Порошенка розклад сил між фінансово-промисловими угрупуваннями справді відчутно змінився. Більшість "класичних" олігархічних груп втратили контроль над багатьма активами, а у декого, як, наприклад, в Ігоря Коломойського, активи взагалі були забрані чи арештовані.
"У Коломойського забрали "Приват". "Азотам" Фірташа (заводи з виготовлення азотних добрив - УП) і його газорозподільчим мережам перекрили кисень. Новинський ходить під справами в ГПУ. У Пінчука постійно збитки.", - скаржився на проблеми з новою владою один із членів "клубу олігархів" ще рік тому.
З наближенням виборів напруження у стосунках між Порошенком та іншими олігархами тільки посилилось. Мало кого з найбагатших українців тішить перспектива прожити ще 5 років правління Петра Олексійовича."
Ще радикальніше проти чинного гаранта налаштований несподіваний "троїстий союз" Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна та… Ігоря Коломойського.
Як розповідають джерела УП в оточенні Коломойського, це був не просто візит ввічливості. Льовочкін прилітав промацати ґрунт і з'ясувати, який вплив насправді має Ігор Валерійович на лідера президентської гонки Володимира Зеленського та чи можна якось "взяти участь" у цьому проекті.
Єдиний пункт, на якому Льовочкін, Фірташ і Коломойський точно сходяться - Порошенку не можна дати перемогти вдруге."
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/03/19/7209543/
"Наприкінці березня 2014 року у Відні зібралося троє українських олігархів та один боксер-депутат-лідер опозиції. Розмова у них була довга і детальна. Одразу після неї Віталій Кличко відмовився балотуватись на президентських виборах і підтримав кандидатуру Петра Порошенка.Двоє олігархів, які були на тій зустрічі - Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін - через свої медійні ресурси донесли до виборців необхідність обрати Порошенка в першому турі.У ході тієї розмови були досить детально прописані сфери впливу, контроль над якими мав отримати кожен із учасників зустрічі. За свою першу п'ятирічну каденцію Порошенко зумів не виконати майже жодного пункту тієї угоди."Петро всіх "кинув". І Бог з ними з деталями. Глобально він обіцяв дві речі - закінчити війну і встановити однакові правила для всіх, щоб усе було по справедливості. А насправді усе вийшло в одну пащу", - розводить руками в розмові з УП очевидець віденських переговорів."
...
"Треба розуміти, що насправді у країні залишилось два олігархи. Людей, які мають системний доступ до державних ресурсів, є всього пара: Порошенко і Рінат Ахметов. Більше на країні не заробляє ніхто"
До яких державних ресурсів має доступ Порошенко?
І ви не бачите на чому паразитує каломойський?
https://www.youtube.com/watch?v=S-6vb6D0EgI Кризи немає, вони просто п***ять наші гроші. Фірташ і газ, шокуючі подробиці.
Хто ж його посадить, в нього всі свої в прокуратурі, ДБР, плюс ручний Окружний суд.
Фирташа уже несколько лет подряд просят американцы посетить их страну для выяснения очень интересных фактов его
деятельности !
Разумков хочет спасти Фирташа от правосудия США?!!
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Один из французских сенаторов посетивших Украину, а именно Jean-Pierre Moga, кроме встреч с представителями ОПЗЖ, по рекомендации глава еврейской общины в Австрии Oskar Deutsch,дважды встречался с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Речь шла о предъявлении Украиной требований к австрийскому правительству об экстрадиции Дмирия Фирташа на территорию Украины. Краткая предыстория этого проста, на экстрадицию Фирташа претендует США, структуры которого уже откровенно обвиняют Австрию в умышленном затягивании процесса экстрадиции. (мы писали Хроника 24.06.2021). Обращение Украины может дать Фирташу очень важную возможность вместо тюрьмы в США попасть в назад Украину . О том какие разрушительные последствия этого для украино-американских отношений это будет иметь все понимают, но дЕрьмаку нужны деньги...
Вот и все просто . Козырь , агент ***** гробит отношения ,Украины и США. Из- за выбора уставшего лохтората в 19 году.🙄🙄🙄
ждите
а чукча в чуме ждет рассвета
а Света в Турции на заработках