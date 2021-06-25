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санкції (11279) СБУ (12497) РНБО (2242) Фірташ (891) Разумков Дмитро (1526)

СБУ має зайнятися екстрадицією Фірташа в Україну. Чекаємо їхньої реакції, - Разумков

СБУ має зайнятися екстрадицією Фірташа в Україну. Чекаємо їхньої реакції, - Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що Служба безпеки України повинна зайнятися екстрадицією українського бізнесмена Дмитра Фірташа для того, щоб притягнути його до відповідальності згідно з українським законодавством.

Про це спікер сказав під час пресконференції на тему: "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо людина фінансує російську армію, її забезпечує, те, про що говорилось, титановими сплавами для озброєння, то ми вже повинні звернутися до наших іноземних партнерів для того, щоб його (Фірташа – ред.) екстрадувати сюди і продовжувати в рамках діючого законодавства. Це буде абсолютно правильно, думаю, що Служба безпеки саме цим після введення санкцій повинна буде займатися. Чекаємо на реакцію від них", - заявив Разумков.

Відповідаючи на запитання, як вплине непідтримка ним рішення РНБО щодо санкцій проти олігархів на його роботу у команді влади, Разумков зазначив: "На мою роботу з командою – нормально, бо в кожної людини є своя позиція, головне її обгрунтувати, вона може не зовсім сподобатись, але ти сприймаєш її, якщо в ній є логіка, сподіваюся, що в моїх висловлюваннях і діях логіка є".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО стосовно Фірташа і Фукса

Також Разумков нагадав, що не підтримує санкції проти громадян України, бо вважає, що, згідно із законом про санкції, їх можна застосовувати до іноземних суб'єктів господарювання або іноземних громадян, кого не можна притягнути до вдповідальності через українське законодавство.

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Топ коментарі
+22
Чтобы понять и простить. Нет уж пусть лучше в США выдадут.
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25.06.2021 13:44
+15
Бєню сховали від правосуддя, тепер ще й Фірташа треба врятувати.
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25.06.2021 13:50
+11
Разумный , ты ничего не понял или прикидывашся шлангом ? 🧐
Фирташа уже несколько лет подряд просят американцы посетить их страну для выяснения очень интересных фактов его
деятельности !
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25.06.2021 13:50
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Чтобы понять и простить. Нет уж пусть лучше в США выдадут.
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25.06.2021 13:44 Відповісти
А ЗЕшобло як раз і намагається завадити екстрадиції в США, бо Фірташ багато цікавого і про них розкаже.
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25.06.2021 13:51 Відповісти
"Фірташ: Ми отримали Порошенка президентом, Кличка - мером, як і хотіли".
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25.06.2021 13:54 Відповісти
2019 рік.

Олігархів багато - президент один. Порошенко проти Коломойського, Фірташа і Льовочкіна

" ... Ще радикальніше проти чинного гаранта налаштований несподіваний "троїстий союз" Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна та… Ігоря Коломойського.

За 5 років президентства Порошенка розклад сил між фінансово-промисловими угрупуваннями справді відчутно змінився. Більшість "класичних" олігархічних груп втратили контроль над багатьма активами, а у декого, як, наприклад, в Ігоря Коломойського, активи взагалі були забрані чи арештовані.

"У Коломойського забрали "Приват". "Азотам" Фірташа (заводи з виготовлення азотних добрив - УП) і його газорозподільчим мережам перекрили кисень. Новинський ходить під справами в ГПУ. У Пінчука постійно збитки.", - скаржився на проблеми з новою владою один із членів "клубу олігархів" ще рік тому.

З наближенням виборів напруження у стосунках між Порошенком та іншими олігархами тільки посилилось. Мало кого з найбагатших українців тішить перспектива прожити ще 5 років правління Петра Олексійовича."
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25.06.2021 14:02 Відповісти
"Перемога Порошенка - це буде катастрофа для країни. Знаєте, мені якось старці на Афоні сказали, що найбільша біда України - Порошенко. Вони там без телевізора, без газет українських живуть, а все одно знають. Ми постараємось зробити все, щоб другого строку Порошенка не було", - запевнив у розмові з УП Новинський.

Ще радикальніше проти чинного гаранта налаштований несподіваний "троїстий союз" Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна та… Ігоря Коломойського.
Як розповідають джерела УП в оточенні Коломойського, це був не просто візит ввічливості. Льовочкін прилітав промацати ґрунт і з'ясувати, який вплив насправді має Ігор Валерійович на лідера президентської гонки Володимира Зеленського та чи можна якось "взяти участь" у цьому проекті.

Єдиний пункт, на якому Льовочкін, Фірташ і Коломойський точно сходяться - Порошенку не можна дати перемогти вдруге."



https://www.pravda.com.ua/articles/2019/03/19/7209543/


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25.06.2021 14:05 Відповісти
Жаль, что Вы привели эти выдержки без начального текста:

"Наприкінці березня 2014 року у Відні зібралося троє українських олігархів та один боксер-депутат-лідер опозиції. Розмова у них була довга і детальна. Одразу після неї Віталій Кличко відмовився балотуватись на президентських виборах і підтримав кандидатуру Петра Порошенка.Двоє олігархів, які були на тій зустрічі - Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін - через свої медійні ресурси донесли до виборців необхідність обрати Порошенка в першому турі.У ході тієї розмови були досить детально прописані сфери впливу, контроль над якими мав отримати кожен із учасників зустрічі. За свою першу п'ятирічну каденцію Порошенко зумів не виконати майже жодного пункту тієї угоди."Петро всіх "кинув". І Бог з ними з деталями. Глобально він обіцяв дві речі - закінчити війну і встановити однакові правила для всіх, щоб усе було по справедливості. А насправді усе вийшло в одну пащу", - розводить руками в розмові з УП очевидець віденських переговорів."
...
"Треба розуміти, що насправді у країні залишилось два олігархи. Людей, які мають системний доступ до державних ресурсів, є всього пара: Порошенко і Рінат Ахметов. Більше на країні не заробляє ніхто"
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25.06.2021 17:55 Відповісти
Я вам показала що в результаті президентства отримали олігархи, в тому числі і Фірташ.
До яких державних ресурсів має доступ Порошенко?
І ви не бачите на чому паразитує каломойський?
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25.06.2021 19:15 Відповісти
А чому ж другий раз Порошенка не зробив президентом, раз він був такий вигідний йому?
https://www.youtube.com/watch?v=S-6vb6D0EgI Кризи немає, вони просто п***ять наші гроші. Фірташ і газ, шокуючі подробиці.
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25.06.2021 14:05 Відповісти
Может потому, что были нарушены договоренности?
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25.06.2021 17:51 Відповісти
кнурМАН зараз при владі.
Хто ж його посадить, в нього всі свої в прокуратурі, ДБР, плюс ручний Окружний суд.
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25.06.2021 14:07 Відповісти
*Кнурман*- твой сожитель в теплотрассах чебоксар, рашкотварь...
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25.06.2021 16:04 Відповісти
Ага, бродить с пивасиком и браслетиком.
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25.06.2021 13:47 Відповісти
Зачем???, если можно к нему ездить!?))))
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25.06.2021 13:47 Відповісти
Разумный , ты ничего не понял или прикидывашся шлангом ? 🧐
Фирташа уже несколько лет подряд просят американцы посетить их страну для выяснения очень интересных фактов его
деятельности !
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25.06.2021 13:50 Відповісти
Он с зелей в чемпионате словоблудия участвует. Каков же приз за это будет?
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25.06.2021 13:55 Відповісти
Бєню сховали від правосуддя, тепер ще й Фірташа треба врятувати.
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25.06.2021 13:50 Відповісти
Ну пацаны, ну "ноль" лукавства. С тем дерьмом, что уже в Украине осело, разберитесь сначала. А Фирташу прямой путь за океан казенным рейсом.
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25.06.2021 13:50 Відповісти
Да-да, пусть займутся. С Чаусом уже обосрались, теперь давайте ещё с этим.
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25.06.2021 13:51 Відповісти
Куда?надеюсь амеры вас хорошо отп@здят
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25.06.2021 13:51 Відповісти
План зегеніальний - "як врятувати рядовго Фірташа")))
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25.06.2021 13:52 Відповісти
Нахер он в Украине нужен, пусть выдают в США, там точно посадят.Выдать в Украину - это всё равно, что отпустить.
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25.06.2021 13:53 Відповісти
Разумков,по ходу , на ФСБ работает. Фирташа надо ,как то, у американцев забрать и отпустить.
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25.06.2021 13:57 Відповісти
фірташ це тих часів, коли числився пожежником в Чернівцях а торгував яблуками в рейху, був молодший пайщиком Севи, або як його ще називають "коллеги" в рейху - ХИТРИЙ ДОН. ФБР оголосило хитрого дона у розшук, внесли в списки 10 злочинців, так що заарканити Фірташа їм дуже приємно. Австріякам не куди діватись, руді в штатах злетів з орбіти. так що одна надія на гнусавого.
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25.06.2021 16:40 Відповісти
Бугага, это для того чтобы дать в Срашку сбежать или оправдать с помощью самого гуманного украинского суда и еще компенсировать украинским газом моральные страдания и репутационные потери.
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25.06.2021 13:59 Відповісти
ви ще туди влізьте, краще вже нехай США його судять, ніж буде тут як Коломойський в маслі кататись.
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25.06.2021 14:03 Відповісти
Смешно. Украинская власть вся поголовно.. сделает все возможное и нее возможное, что бы Фирташа НЕ выдали Украине.. Не дай Бог , как говорится. Но болтать об этом будут еще долго.. Ну нужно же демонстрировать свою активность, государственность, борьбу с олигархами и т.д. Как это все наивно.. на кого это рассчитано. Ну разве что на полных идиотов.
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25.06.2021 14:06 Відповісти
а смысл? первый же суд, чемодан баксов и свободен. хоть одно дело довели до конца? ХОТЬ ОДНО????
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25.06.2021 14:12 Відповісти
Нехай це чмо спочатку відсидить, а потім "екстрадувати" в усі щілини.
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25.06.2021 14:12 Відповісти
..да не смешите...Ведь титановая руда,добытая в Иршанске,на Житомирщине,поступает на ГОК и "крымский титан",в Красноперекопске,принадлежащий "фирташу"...Далее..Строительство под.лодок в Северодвинске-немыслимо без титана,которого нет у "ху*ла"..."сталин"по-прежнему поставляет "гитлеру" стратегическое сырьё...
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25.06.2021 14:14 Відповісти
І не думай! Йому лише один шлях - в Штати.
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25.06.2021 14:14 Відповісти
Видимо зятек николаевского Баклана уже получил долю, раз пытается вытащить Фирташа из-под реальной угрозы американской тюрьмы где-нибудь в Айдахо.
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25.06.2021 14:19 Відповісти
Это наша корова, и мы ее доим! (с)
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25.06.2021 14:19 Відповісти
Привезти его в Украину - где он благополучно откупится. Лишить его гражданства и выдать в США. Вот тогда остальные хапуги, возомнившие себя богами, задумаются.
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25.06.2021 14:26 Відповісти
Т.е. Разумков озаботился спасением Фирташа от правосудия США.
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25.06.2021 14:34 Відповісти
Оскар Дойч - Жан Пьер Мог - Рабинович - Ермак - Разумков. Логическа цепочка возвращения блудного фирташа домой и посылания на##й США. Учитывая вчерашнее чистосердечное признание зеленского, он эту идею воспримет с восторгом. Только вот будет ли в восторге Байден(не тот, который подделал цифровую подпись от привата), а реальный, из Белого дома с лужайкой перед ним. Осень не будет томной, зебобики.
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25.06.2021 14:38 Відповісти
...
Разумков хочет спасти Фирташа от правосудия США?!!
...
СБУ має зайнятися екстрадицією Фірташа в Україну. Чекаємо їхньої реакції, - Разумков - Цензор.НЕТ 7070
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25.06.2021 14:50 Відповісти
Та давайте уже ,как с чаусом , просто украдите. Среди бела дня на посольских машинах 🙄🙄🙄
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25.06.2021 15:07 Відповісти
‎25.‎06.‎2021

Один из французских сенаторов посетивших Украину, а именно Jean-Pierre Moga, кроме встреч с представителями ОПЗЖ, по рекомендации глава еврейской общины в Австрии Oskar Deutsch,дважды встречался с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Речь шла о предъявлении Украиной требований к австрийскому правительству об экстрадиции Дмирия Фирташа на территорию Украины. Краткая предыстория этого проста, на экстрадицию Фирташа претендует США, структуры которого уже откровенно обвиняют Австрию в умышленном затягивании процесса экстрадиции. (мы писали Хроника 24.‎06.‎2021). Обращение Украины может дать Фирташу очень важную возможность вместо тюрьмы в США попасть в назад Украину . О том какие разрушительные последствия этого для украино-американских отношений это будет иметь все понимают, но дЕрьмаку нужны деньги...
Вот и все просто . Козырь , агент ***** гробит отношения ,Украины и США. Из- за выбора уставшего лохтората в 19 году.🙄🙄🙄
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25.06.2021 15:25 Відповісти
Деньги ему платит Пукин ,так что в деньгах эта падла не нуждается
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25.06.2021 15:59 Відповісти
Разумков наехал на клоуна?
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25.06.2021 18:27 Відповісти
ждите
ждите
а чукча в чуме ждет рассвета
а Света в Турции на заработках
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25.06.2021 19:52 Відповісти
 
 