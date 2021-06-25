СБУ має зайнятися екстрадицією Фірташа в Україну. Чекаємо їхньої реакції, - Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що Служба безпеки України повинна зайнятися екстрадицією українського бізнесмена Дмитра Фірташа для того, щоб притягнути його до відповідальності згідно з українським законодавством.

Про це спікер сказав під час пресконференції на тему: "Парламентаризм. Конституція. Незалежність", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо людина фінансує російську армію, її забезпечує, те, про що говорилось, титановими сплавами для озброєння, то ми вже повинні звернутися до наших іноземних партнерів для того, щоб його (Фірташа – ред.) екстрадувати сюди і продовжувати в рамках діючого законодавства. Це буде абсолютно правильно, думаю, що Служба безпеки саме цим після введення санкцій повинна буде займатися. Чекаємо на реакцію від них", - заявив Разумков.

Відповідаючи на запитання, як вплине непідтримка ним рішення РНБО щодо санкцій проти олігархів на його роботу у команді влади, Разумков зазначив: "На мою роботу з командою – нормально, бо в кожної людини є своя позиція, головне її обгрунтувати, вона може не зовсім сподобатись, але ти сприймаєш її, якщо в ній є логіка, сподіваюся, що в моїх висловлюваннях і діях логіка є".

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Також Разумков нагадав, що не підтримує санкції проти громадян України, бо вважає, що, згідно із законом про санкції, їх можна застосовувати до іноземних суб'єктів господарювання або іноземних громадян, кого не можна притягнути до вдповідальності через українське законодавство.