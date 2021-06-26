Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 180,4 млн осіб, - університет Гопкінса
Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 в світі на ранок суботи становить 180 млн 410 тис. 131 осіб.
Про це повідомив американський університет Джонса Хопкінса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Із початку поширення вірусу кількість жертв пов'язаних з COVID-19 захворювань досягла 3 млн 909 тис.
До числа країн з понад 15 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія та Бразилія.
Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються США, де виявлено сумарно 33 млн 603 тис.193 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 603 тис. 527.
Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де число підтверджених випадків COVID-19 досягло 30 млн 183 тис.143, а померлих від наслідків зараження вірусом у країні 394 тис. 493.
На третій позиції в світі за кількістю інфікованих перебуває Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 18 млн 322 тис.760 хворих, померли 511 тис. 142 людини.
За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 503,6. У США на 1 млн жителів померли 1 тис.860 осіб, в Індії – 283, Бразилії – 2 тис. 389.
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Может уже хорош жульничать?
чому немає вибуху інформаційного простору по зраді ЗЕОПУЄРМАКЗЕЛЕНСЬКИ!?
"Зізнання у державній зраді та пряма обіцянка не здати російську агентуру у своєму оточенні - залишаться зафіксовані назавжди. Надто ж в головах уже 70% українців, які не підтримують Зеленського, згідно з соціологічними опитуваннями.
Володимир Зеленський підписав собі вирок. Своєю тупістю, невіглаством та невмінням обирати команду. І це - добре. Чому? Вперше в історії комік став президентом. Що ж. Здається, не меншим сюрпризом стане те, що Шостий має всі шанси стати першим президентом, який реально поїде на тюрячку. Олігархи, яких так хоче розвести на "десятину" ОПУ, поможуть. Коломойський уже влаштував публічний допит."