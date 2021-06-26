Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 180,4 млн осіб, - університет Гопкінса

Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 в світі на ранок суботи становить 180 млн 410 тис. 131 осіб.

Про це повідомив американський університет Джонса Хопкінса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Із початку поширення вірусу кількість жертв пов'язаних з COVID-19 захворювань досягла 3 млн 909 тис.

До числа країн з понад 15 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія та Бразилія.

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Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються США, де виявлено сумарно 33 млн 603 тис.193 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 603 тис. 527.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де число підтверджених випадків COVID-19 досягло 30 млн 183 тис.143, а померлих від наслідків зараження вірусом у країні 394 тис. 493.

На третій позиції в світі за кількістю інфікованих перебуває Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 18 млн 322 тис.760 хворих, померли 511 тис. 142 людини.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 503,6. У США на 1 млн жителів померли 1 тис.860 осіб, в Індії – 283, Бразилії – 2 тис. 389.