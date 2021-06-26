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Число заражений COVID-19 в мире превысило 180,4 млн человек, - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 180,4 млн человек, - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 180 млн 410 тыс. 131 человек.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 909 тыс. 437 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 35 человек, зафиксированы 756 новых случаев заражения, 526 человек госпитализированы

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 603 тыс. 193 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 603 тыс. 527.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 млн 183 тыс. 143, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 394 тыс. 493.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 млн 322 тыс. 760 заболевших, умерли 511 тыс. 142 человека.

Также читайте: За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 97 130, - Минздрав

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 503,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 860 человек, в Индии - 283, Бразилии - 2 тыс. 389.
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Германия останавливает авиасообщение с Россией из-за волны заболеваний ковид, которая накрыла Российскую Федерацию.
Россия вошла в топ 4 стран по заболеваемости и в топ 3 стран по кол-ву смертей
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26.06.2021 11:45 Ответить
Дело, конечно, не в "ковиде", а в том что там баланс власти складывается не в пользу Хозяев Лёхи.
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26.06.2021 13:04 Ответить
Да както не впечатляет уже даже если нарастающим итогом считать.
Может уже хорош жульничать?
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26.06.2021 11:48 Ответить
Явка з повинною. На скільки років наговорив Зеленський в інтерв'ю 1+1? https://espreso.tv/yavka-z-povinnoyu-na-skilki-rokiv-nagovoriv-zelenskiy-v-intervyu-11

чому немає вибуху інформаційного простору по зраді ЗЕОПУЄРМАКЗЕЛЕНСЬКИ!?
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26.06.2021 12:01 Ответить
Цитата з посилання вище
"Зізнання у державній зраді та пряма обіцянка не здати російську агентуру у своєму оточенні - залишаться зафіксовані назавжди. Надто ж в головах уже 70% українців, які не підтримують Зеленського, згідно з соціологічними опитуваннями.

Володимир Зеленський підписав собі вирок. Своєю тупістю, невіглаством та невмінням обирати команду. І це - добре. Чому? Вперше в історії комік став президентом. Що ж. Здається, не меншим сюрпризом стане те, що Шостий має всі шанси стати першим президентом, який реально поїде на тюрячку. Олігархи, яких так хоче розвести на "десятину" ОПУ, поможуть. Коломойський уже влаштував публічний допит."
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26.06.2021 12:02 Ответить
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26.06.2021 12:04 Ответить
Шли б вы на ***, фейкомёты.
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26.06.2021 13:03 Ответить
А "испанкой" за два года заболело порядка 550 миллионов...и закончилась та эпидемия безо всяких вакцин...и истерии...
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26.06.2021 14:03 Ответить
Какой смыл говорить о том сколько заболело, если важна только цифра реально болеющих на данный момент. Это 11.5 миллиона человек по всему миру при населении 7.8 миллиарда людей.
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26.06.2021 15:09 Ответить
 
 