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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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посольство (939) росія (63574) США (20990) прапор (472)

Закликаємо Росію поважати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей і вимагаємо припинення окупації Криму, - посольство США

Закликаємо Росію поважати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей і вимагаємо припинення окупації Криму, - посольство США

У День кримськотатарського прапора 26 червня посольство США в Україні закликало Росію поважати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей і припинити окупацію Криму.

Про це йдеться в повідомленні посольства в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"У День кримськотатарського прапора ми вшановуємо кримськотатарський народ. Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями та вимагаємо припинення окупації Криму", - сказано в повідомленні посольства.

Також читайте: Кримськотатарський прапор - наш спільний символ боротьби за повернення Криму додому - в Україну, - Офіс Президента. ФОТО

День кримськотатарського прапора відзначається 26 червня. Вперше кримськотатарський прапор був прийнятий першим Курултаєм кримських татар в 1917 році. Відновлено 30 червня 1991 Другим Курултаєм.

В Україні це свято відзначається на офіційному рівні з 2010 року
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Топ коментарі
+20
Боже, храни Америку!
И Великобританию в лице эсминца дефендер тоже храни!
И дай нам, Боже, мудрого, честного и смелого главнокомандующего-патриота.
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26.06.2021 12:55
+9
Обязательства РФ недорого стОят, как и всегда. Там для начала нужно определить и согласовать терминологию, единицы измерения и базовые понятия - что такое "хорошо" и что такое "плохо". А прежде чем что-то согласовывать и к чему-то призывать, необходимо провести массовую принудительную психиатрическую экспертизу лишнехромосомных...
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26.06.2021 12:57
+9
Дякуємо Вам за підтримку, найкращі наші друзі!
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26.06.2021 12:57
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Боже, храни Америку!
И Великобританию в лице эсминца дефендер тоже храни!
И дай нам, Боже, мудрого, честного и смелого главнокомандующего-патриота.
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26.06.2021 12:55 Відповісти
Якого заслуговуєте, такого і маєте.
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26.06.2021 13:05 Відповісти
В том-то и дело. Потому и просим. И ты попроси, а то что-то заговариваться начинаешь.
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26.06.2021 13:07 Відповісти
Закликаємо Росію поважати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей і вимагаємо припинення окупації Криму, - посольство США - Цензор.НЕТ 6287
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26.06.2021 13:18 Відповісти
А я и не учу. За учебу я с таких как ты деньги беру. Откуда у тебя деньги?
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26.06.2021 13:20 Відповісти
«Женился Орясина на Образине.
Пошли детишки: Раззява, Разыня,
Оболтус, Балбес, Обалдуй, Обормот.
Вот так и возник «великий» народ.»
(авт. неизвестен).
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26.06.2021 13:25 Відповісти
«Нет, не понять далёкий тот народ
С московско-азиатской федерации…
Ведёт себя везде, как одичавший скот,
А мнит себя, как «Центр цивилизации»…
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26.06.2021 13:26 Відповісти
🤢🤡 «будем всех бомбить» может только памперсы менять !
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26.06.2021 13:24 Відповісти
В. Бурба підходить на цю роль
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26.06.2021 15:00 Відповісти
Обязательства РФ недорого стОят, как и всегда. Там для начала нужно определить и согласовать терминологию, единицы измерения и базовые понятия - что такое "хорошо" и что такое "плохо". А прежде чем что-то согласовывать и к чему-то призывать, необходимо провести массовую принудительную психиатрическую экспертизу лишнехромосомных...
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26.06.2021 12:57 Відповісти
Дякуємо Вам за підтримку, найкращі наші друзі!
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26.06.2021 12:57 Відповісти
Заклик в порожнечу.
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26.06.2021 12:58 Відповісти
Это да, но он должен быть.
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26.06.2021 13:04 Відповісти
Это ещё нахера? Для галочки? Так это глупейшая причина.
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26.06.2021 13:06 Відповісти
Это как при несении службы часовым, необходимый пункт перед дальнейшими действиями.
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26.06.2021 13:09 Відповісти
Халва-халва-халва...
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26.06.2021 13:17 Відповісти
шо опять штатовские 3,14стаболы возбудились призывами.как и все семь лет оккупации украинского Крыма рашистом?
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26.06.2021 13:05 Відповісти
та я смотрю ольгинские 3,14стаболы перевозбужились...
ты смотри,в такую жару воспламененный пердак-источник опасности
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26.06.2021 13:09 Відповісти
лучше б Ты присмотрелся на воспламененные пердаки тех,кто подписывал Будапештскую бумагу и которые обтерли этой бумагой воспламененные...
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26.06.2021 13:14 Відповісти
кацапа,а шо нащот договора с расеей о дружбе и взаимном признании границ?нигде не жмёт?
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26.06.2021 13:16 Відповісти
щось ти ліпиш одне на друге? Ти вже із Будапештським смердючим папірцем розібрався.кацапа,? так що скажеш на рахунок туалетного паперу ,на якому поставили підписи "високоповажні" світові авантюристи обіцяючи Україні недоторканість границь і не використовувати військову силу для цього?
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26.06.2021 13:26 Відповісти
так ты,ольгинский гордишься,шо твоя раха не выполнила будапештского меморандума?и шо туда же отправила большой договор с Украиной?
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26.06.2021 13:30 Відповісти
снова Ты юлишь ольгинский.Бумагу не выполнили все подписанты в том числе и раха и США .Давай замполит ,проходи ,истина- не есть гордость.Рашист оккупировал украинскую территорию ,но 7 лет войны указывает на то,что подписанты бумаги не сделали для безопасности и защиты украинской территории ничего
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26.06.2021 13:39 Відповісти
ты халявщик что ли?почему тебе должны все все делать,а ты только брюзжать?
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26.06.2021 13:44 Відповісти
а в миде паРаши лишь слышно "хрю -хрю",
там кокс аргентинский заходит в ноздрю ...
потом он заходит в остаток мозжечка ,
и хутин - не монстр, а ... полчеловечка !
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26.06.2021 13:05 Відповісти
Согласно переписи 2010 г. коренное население США (индейцы, эскимосы Аляски и коренные жители Гавайских островов) составляют 1,6% от общей численности жителей страны. Федеральным правительством официально признаны 573 племени. 78% их представителей живут вне резерваций. Самые «индейские» штаты - Нью-Мексико (9,4%), Южная Дакота (8,8%), Оклахома (8,6%). В тройку самых многочисленных племён входят чероки, навахо, чокто.
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26.06.2021 13:06 Відповісти
ну так хоть составляют...а сколько составляют коренные жители сибири?
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26.06.2021 13:10 Відповісти
и эти поцы считают возможным учить другие государства бережному отношению к коренному населению
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26.06.2021 13:11 Відповісти
ну,нащот глупцов-
"не лучше ль на себя,кума,оборотиться"?
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26.06.2021 13:18 Відповісти
Призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма, - посольство США - Цензор.НЕТ 1800
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26.06.2021 13:14 Відповісти
Зеленский - кремлядьский отброс
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26.06.2021 14:28 Відповісти
Лапотники понимают только подсрачники...
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26.06.2021 14:36 Відповісти
Сильное заявление - Путин обкакался.
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26.06.2021 14:42 Відповісти
Какие смешные ребята, вы хотя-бы сделайте официальное заявление, что ***** агрессор и сторона конфликта, оформите его документально, распространите в ООН и ЕС, уведомьте об этом кацапию, ОФИЦИАЛЬНО, .... а всё бла-бла на конференциях, форумах и прочей фигне , абсолютное фуфло, и всякие Грызловы и Козаки этим фуфлом пользуются
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26.06.2021 15:02 Відповісти
Да эту войну в один день можно закончить, просто заблокировать счета и конфисковать деньги русских чиновников и друзей Путина за рубежом.
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26.06.2021 16:44 Відповісти
 
 