Закликаємо Росію поважати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей і вимагаємо припинення окупації Криму, - посольство США
У День кримськотатарського прапора 26 червня посольство США в Україні закликало Росію поважати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей і припинити окупацію Криму.
Про це йдеться в повідомленні посольства в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"У День кримськотатарського прапора ми вшановуємо кримськотатарський народ. Ми закликаємо Росію поважати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями та вимагаємо припинення окупації Криму", - сказано в повідомленні посольства.
День кримськотатарського прапора відзначається 26 червня. Вперше кримськотатарський прапор був прийнятий першим Курултаєм кримських татар в 1917 році. Відновлено 30 червня 1991 Другим Курултаєм.
В Україні це свято відзначається на офіційному рівні з 2010 року
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И Великобританию в лице эсминца дефендер тоже храни!
И дай нам, Боже, мудрого, честного и смелого главнокомандующего-патриота.
Пошли детишки: Раззява, Разыня,
Оболтус, Балбес, Обалдуй, Обормот.
Вот так и возник «великий» народ.»
(авт. неизвестен).
С московско-азиатской федерации…
Ведёт себя везде, как одичавший скот,
А мнит себя, как «Центр цивилизации»…
ты смотри,в такую жару воспламененный пердак-источник опасности
там кокс аргентинский заходит в ноздрю ...
потом он заходит в остаток мозжечка ,
и хутин - не монстр, а ... полчеловечка !
"не лучше ль на себя,кума,оборотиться"?