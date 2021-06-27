Усіх пацієнтів із коронавірусом у Литві тестуватимуть на штам Delta
У Литві всіх пацієнтів з COVID-19 будуть перевіряти на штам Delta.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на національне Литовське телебачення і радіо.
Таке рішення ухвалили в Міністерстві охорони здоров'я в рамках зусиль з контролю над розповсюдженням небезпечного штаму, вперше виявленого в Індії. Відомо, що в країні зареєстровано вже 6 випадків коронавірусу Delta.
Спочатку для виявлення небезпечного штаму в Литві йшло близько двох тижнів. Тепер же результати додаткового тестування повертаються протягом 24 годин, що дозволяє відповідальним органам діяти швидко.
Також, посилені заходи з контролю за небезпечним штамом вірусу включають тестування контактів з низьким рівнем ризику. Також литовців тестуватимуть на робочих місцях, в школах або в громадах.
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Це вже п'ятий рекордний показник смертності у Москві за червень.
У країні стрімко поширюється дельта-варіант коронавірусу. - https://www.dw.com/uk/spalakh-koronavirusu-v-rosii-v-moskvi-novyi-rekord-smertnosti-za-dobu/a-58063944?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml