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Новини Коронавірус і карантин
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Усіх пацієнтів із коронавірусом у Литві тестуватимуть на штам Delta

Усіх пацієнтів із коронавірусом у Литві тестуватимуть на штам Delta

У Литві всіх пацієнтів з COVID-19 будуть перевіряти на штам Delta.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на національне Литовське телебачення і радіо.

Таке рішення ухвалили в Міністерстві охорони здоров'я в рамках зусиль з контролю над розповсюдженням небезпечного штаму, вперше виявленого в Індії. Відомо, що в країні зареєстровано вже 6 випадків коронавірусу Delta.

Спочатку для виявлення небезпечного штаму в Литві йшло близько двох тижнів. Тепер же результати додаткового тестування повертаються протягом 24 годин, що дозволяє відповідальним органам діяти швидко.

Також, посилені заходи з контролю за небезпечним штамом вірусу включають тестування контактів з низьким рівнем ризику. Також литовців тестуватимуть на робочих місцях, в школах або в громадах.

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за добу в ре фе понад 21 тис випадків корони - рекорд
https://www.youtube.com/watch?v=ciCZniRwF90&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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27.06.2021 13:26 Відповісти
Всех выявленный поймать и посадить на иглу ...
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27.06.2021 13:29 Відповісти
Треба було тварин з кліток(паРАШІ) на чемпіонат в ЄС не випускати... от і маєте чергову хвилю сказу...
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27.06.2021 13:39 Відповісти
У столиці Росії за добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 114 людей.
Це вже п'ятий рекордний показник смертності у Москві за червень.
У країні стрімко поширюється дельта-варіант коронавірусу. - https://www.dw.com/uk/spalakh-koronavirusu-v-rosii-v-moskvi-novyi-rekord-smertnosti-za-dobu/a-58063944?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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27.06.2021 14:27 Відповісти
где дурачек-эфиоп со своими бреднями о штаммах?
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28.06.2021 09:32 Відповісти
 
 