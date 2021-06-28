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Новини Агресія Росії проти України
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Захисника України поранено біля Новотошківського, - ОТГ "Північ"

Захисника України поранено біля Новотошківського, - ОТГ

Військовослужбовець Збройних сил України в понеділок увечері дістав кульове поранення в результаті обстрілу з боку російських найманців у районі Новотошківського на Донбасі.

Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 28 червня близко 20.30, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотошківське. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав кульове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан військовослужбовця – середньої тяжкості", - сказано на сторінці ОТГ.

Зазначається, що на місці події працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

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Раніше в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил повідомили, що російські найманці не порушували у понеділок, 28 червня режим припинення вогню на Донбасі.

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обстріл (28435) поранення (2801) Донбас (22355)


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Швидкого одужання нашому захиснику.
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28.06.2021 23:46 Відповісти
Нужна проста пєрєстать стрелять...
Філя прієзжай...
Росія агресор? Ні не чули.
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28.06.2021 23:47 Відповісти
Нужна проста перестать платить в ордло Украинские пенсии . Со своими нищенскими им не выгодно будет даже переходить блок посты .
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29.06.2021 00:21 Відповісти
Швидкого та повного одужання пораненому захиснику.
Горіть у пеклі russische schweine!
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28.06.2021 23:53 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!

Захисника України поранено біля Новотошківського, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 1684
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29.06.2021 11:35 Відповісти
 
 