Захисника України поранено біля Новотошківського, - ОТГ "Північ"

Військовослужбовець Збройних сил України в понеділок увечері дістав кульове поранення в результаті обстрілу з боку російських найманців у районі Новотошківського на Донбасі.

Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 28 червня близко 20.30, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотошківське. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав кульове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан військовослужбовця – середньої тяжкості", - сказано на сторінці ОТГ.

Зазначається, що на місці події працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

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Раніше в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил повідомили, що російські найманці не порушували у понеділок, 28 червня режим припинення вогню на Донбасі.