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Новости Агрессия России против Украины
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Защитник Украины ранен у Новотошковского, - ОТГ "Север"

Защитник Украины ранен у Новотошковского, - ОТГ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины в понедельник вечером получил пулевое ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе Новотошковского на Донбассе.

Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Север", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 28 июня, около 20:30 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи военного транспортировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего - средней тяжести", – сказано на странице ОТГ.

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Отмечается, что на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что российские наемники не нарушали в понедельник, 28 июня режим прекращения огня на Донбассе.

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Швидкого одужання нашому захиснику.
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28.06.2021 23:46 Ответить
Нужна проста пєрєстать стрелять...
Філя прієзжай...
Росія агресор? Ні не чули.
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28.06.2021 23:47 Ответить
Нужна проста перестать платить в ордло Украинские пенсии . Со своими нищенскими им не выгодно будет даже переходить блок посты .
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29.06.2021 00:21 Ответить
Швидкого та повного одужання пораненому захиснику.
Горіть у пеклі russische schweine!
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28.06.2021 23:53 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!

Захисника України поранено біля Новотошківського, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 1684
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29.06.2021 11:35 Ответить
 
 