Защитник Украины ранен у Новотошковского, - ОТГ "Север"

Военнослужащий Вооруженных сил Украины в понедельник вечером получил пулевое ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе Новотошковского на Донбассе.

Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Север", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 28 июня, около 20:30 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи военного транспортировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего - средней тяжести", – сказано на странице ОТГ.

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Отмечается, что на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что российские наемники не нарушали в понедельник, 28 июня режим прекращения огня на Донбассе.