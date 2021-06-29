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Групу українців побили в Польщі через розмови українською

Групу українців побили в Польщі через розмови українською

У польському місті Познань на групу українців напав агресивний чоловік, один з постраждалих від удару знепритомнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомляє портал Epoznan.

Напад стався в районі Стшешинського озера на пляжі.

"Невідомий чоловік став кричати групі українців, щоб забиралися геть, вдарив одного з них ногою по голові так, що той знепритомнів. Після нападу "герой" став тікати, але іншим відпочивальникам його вдалося упіймати", - розповів один з очевидців інциденту.

За його словами, агресивний чоловік був п’яний і шукав приводу, а коли почув, що компанія розмовляє українською, причепився до них.

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"Поліцейські з водної поліції, що рухалися на човні прибули на місце після повідомлення від відпочивальників. Їм показали місце, де лежить непритомний побитий чоловік. Йому надали медичну допомогу. У якийсь момент він опритомнів і пояснив, що на нього напав чоловік, вигукуючи гасла на основі національності", - розповіла Марта Мруз з поліції Познані.

Наразі нападник перебуває під вартою. В понеділок його мали допитати і висунути звинувачення.

Постраждалого громадянина України передали швидкій допомозі.

Автор: 

побиття (934) Польща (8496) українська мова (833)


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Топ коментарі
+22
Там дадут,а у нас после оскорблений достаточно выпустить видео на ютуб типа:
- Я не хотел оскорбить украинцев и украинский язык,я приношу извинения!
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29.06.2021 11:19
+21
Реакція влади була адекватною, а дурнів скрізь вистачає.
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29.06.2021 11:09
+9
Заголовок рассчитан на тех, кто дальше написанное не читает?
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29.06.2021 11:15
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пять лет дадут
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29.06.2021 11:08 Відповісти
Там дадут,а у нас после оскорблений достаточно выпустить видео на ютуб типа:
- Я не хотел оскорбить украинцев и украинский язык,я приношу извинения!
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29.06.2021 11:19 Відповісти
оскорбление и нападение вещи немножко разные. и у нас дадут. гемора в суде больше только будет.
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29.06.2021 11:47 Відповісти
Ну да,вспоминаю как банобаки набили Наему морду на Бесарабке, и какие огромные им дали сроки,учитывая что он был нар.депутатом.
Если рыло набьют простому смертному,то предполагаю что дело даже в реестр не внесут.
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29.06.2021 12:02 Відповісти
а в тюрьмах кто сидит тогда?
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29.06.2021 12:03 Відповісти
Тут ещё вопрос на какой высоте находилась голова. Может он на песочке загорал.
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29.06.2021 11:18 Відповісти
вы идивишься, но десятки тыс. человек гибнут за год после того как неудачно встали с кровати.
некоторые даже круассанами давятся. - а тут вы удивился шо может 100 кг. бык со всей дури приложился к 60кг. ничего не подозревавшему и тот отключился
ну просто удивительно как это так, не?
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29.06.2021 11:22 Відповісти
скорее тут удивление было, что бык смог достать ногой до головы. Обычный, среднестатистический человек, который не делает растяжку и не занимается единоборствами, на уровень своей головы ногу обычно не задерёт (да ещё так, чтоб не просто задрать, а и сильно ударить). Так что вопрос, на какой уровень надо было задирать ногу, чтоб попасть в голову, остаётся открытым.
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29.06.2021 12:23 Відповісти
так ты же выше написал - на каком уровне - к тому же может маховик ногами на пенек запрыгнул, а потерпевший был ростом с Путина.
и потом - щас все любят Коннора Макгрегора и может растяжки делают так шо не странно даже если из тыщи хулиганов пять окажутся махунами с ногами то))
кстати вспомнился ролик про КоКопа - на бой с каким то вроде латиносом все ставили шо он его вырубит с хайкика, но вырубил его латинос, причем с правой ноги, тогда как "герой" ролика был левша - латинос сам чуть не обосрался от удачного удара и выиграл. там и комментаторы чуть не обосрались то)
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29.06.2021 12:35 Відповісти
Реакція влади була адекватною, а дурнів скрізь вистачає.
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29.06.2021 11:09 Відповісти
Заголовок рассчитан на тех, кто дальше написанное не читает?
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29.06.2021 11:15 Відповісти
русский стиль. може один із двох рабів пише?
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29.06.2021 11:35 Відповісти
не, надо: нейтральной нации пан в нейтральной стране напал на группу нейтралов за то шо они базарили на нейтральном языке, в общем, нейтральная ситуация
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29.06.2021 11:51 Відповісти
..так Админ тупо заблокировал людей..что высказали претензии к тупому заголовку! И принципиально не изменил его. Цензор всё ближе и ближе стараниями тупых АДМИНОВ скатывается в помойку. Уже о безграмотности можно не говорить. Сплошь и рядом!
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29.06.2021 13:32 Відповісти
В данном случае тут претензии больше к редакторам вёрстки. Хотя и модерирование тоже желает лучшего.
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29.06.2021 13:47 Відповісти
В данном случае Админ тупо заблокировал. Крестики снизу тому пример! Это реакция не совсем далёкого человечка на критику безграмотности! Наличие таких индивидуумов и опускает сайт на дно.
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29.06.2021 13:53 Відповісти
Скорее модераторы, но это положение вещей не меняет.
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29.06.2021 14:02 Відповісти
везде есть идиоты, наверное ясновельможный пан перебрал водочки и возомнил себя потомком Вишневецкого..надеюсь проведёт следующие 5 лет на "курорте"
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29.06.2021 11:17 Відповісти
Яре́ма-Миха́йло Вишневе́цький (Єремі́я-Миха́йло Корибут-Вишневе́цький, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Jeremi Michał Wiśniowiecki; https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 17 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1612 1612 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8 Лубни - https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 20 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1651 1651 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87 Паволоч ) - державний та військовий діяч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Речі Посполитої з литовсько-руського роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96 Вишневецьких , князь та магнат.
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29.06.2021 12:11 Відповісти
Ну так всё сходится. По паспорту - поляк, по поведению - кацап.
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29.06.2021 12:24 Відповісти
Поведение типичного рашиста, бессмысленное и беспощадное.
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29.06.2021 11:18 Відповісти
Сейчас на сессии голосуется судебная реформа. Единственная фракция, которая бьется против этой "псевдореформы", которая антиконституционно и в разрез с рекомендациями Венецианки делает судейский корпус полностью зависимым от Зеленского, является Батькивщина. И ЕС и ГОЛОС голосуют в унисон со слугами! Я прошу сторонников этих двух партий объяснить мне происходящее.
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29.06.2021 11:19 Відповісти
Куплены еврейскими партиями с потрохами. Это их подстилки. За воровство земли то же голосовали вместе. Мародёры, как и все остальные с ЕС. Проститутки политические.
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29.06.2021 11:24 Відповісти
Сумна новина(факт) в кожному суспільтві > 70% насіленія посередності і дебіли, але в суспільствах з кризою Україна, відсоток розумних ще менше - бо вони мігрують в інші країни....
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29.06.2021 11:21 Відповісти
бытовуха
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29.06.2021 11:23 Відповісти
За рюске язык вообще бы убили
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29.06.2021 11:26 Відповісти
Заголовок прям шедевральний.
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29.06.2021 11:27 Відповісти
видно один із рабів пише за рабовласника.
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29.06.2021 11:39 Відповісти
коцап и там коцап
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29.06.2021 11:27 Відповісти
Можливо , поляк почув російську мову , а не українську і в нього дах поїхав , тому що украінська не сильно відрізняється від польської 😟
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29.06.2021 11:31 Відповісти
Что бы ни говорили, а польская власть всегда жестко реагирует на проявления агрессивной ксенофобии в отношении украинцев.
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29.06.2021 11:42 Відповісти
так любой хозяин корову чешет, моет и кормит(и бабло на ней имеет)
так и тут - им выгодно шо туда едут работать? - так за год посадят хоть 2 сотни скинхэдов или национал-соционалов - государству убыток миллион евро, а прибыль от загробитчан - миллиардов 15. джаст бизнес, сер
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29.06.2021 11:54 Відповісти
В мордоре еще больше украинцев работает, но что-то не слышал я о том, чтоб за такие проявления вражды на национальной почве против украинцев там кого-то сажали. Тем более, когда по телевизору льется поток грязи об Украине. Так что бывают бизнес и государство цивилизованные, а бывают таежные, сер.
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29.06.2021 12:30 Відповісти
не слышал - не значит шо нету
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29.06.2021 12:55 Відповісти
Статистику в студию. Иначе все это пустой треп.
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29.06.2021 19:28 Відповісти
так я за мордор и написал, а не за Польшу то.
вы неправильно понял.
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29.06.2021 19:36 Відповісти
Так и я о нем. То, что выходцам из Украины там лучше было не светить свое происхождение - факт. А после 2014 года даже переселенцы из ОРДЛО, включая тетку, придумавшую распятого мальчика, жалуются, что их и их детей там унижают, называют хохлами, избивают и т.п. У меня знакомая возила в Москву своего талантливого сына, чтобы он поступил в Гнесинку и он реально прошел конкурс. Их поселили в общежитии, но они там смогли выдержать полгода и вернулись в Киев. Не потому что мальчик не потянул учебу, а по тому что затравили. И вот я не вспомню, чтобы где-то в СМИ была новость о том, что поймали и наказали кого-то в России за травлю, унижение или избиение украинцев на почве национальной вражды. Если есть такие случаи - хотелось бы убедиться.
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29.06.2021 19:42 Відповісти
И да - за два года моей жизни в Польше у меня ни разу не было проблем из-за того, что я украинец. За несколько часов, проведенных в Москве еще в 80е - были.
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29.06.2021 19:30 Відповісти
Можливо, щоб у поляків було більше поваги, прийшов час їм зеркально відповісти тим полякам, які в Україні спілкуються польською!
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29.06.2021 12:33 Відповісти
И чтобы власти и другие украинцы, так же отреагировали, как поляки, которые его поймали и передали в полицию. Вот только в Украине это не получится. Потому что там у каждого "моя хата с краю". Будут рядом убивать, но 90% украинцев сделают вид что ничего не происходит и они не видят и не слышат.
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29.06.2021 13:37 Відповісти
"Украинцев", не "украинок"? То есть, в то время, когда все мужчины в Украине либо на фронте, либо последнее фронту отдают, эти сцуки поехали в Польшу себе на карман работать? Ведь налоги на армию они не заплатят.
Так что, правильно их наклепали. И это - не украинцы, а хохлы.
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29.06.2021 12:44 Відповісти
"Нормальные" украинцы думают об Украине, а не выбирают клоуна, который их называл хохлами а Украину порноактрисой. Отсюда вывод, что "нормальных" украинцев только около 25%
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29.06.2021 13:41 Відповісти
ты с сайта Антиколорадоса?
может 15%, не?
и да, Зеля говорил, ну, думаю о гос-ве, но еще мало сказал, но кривлялся перед русней, так шо я на выборы не ходил.
1 кандидат(во втором туре то, ибо было чет 35 их) меня называет хритоедом,
2 кандидат считает меня малороссом - я и не ходил голосовать
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29.06.2021 13:56 Відповісти
Виходь з бункеру, синку. Москалі вже скінчилися на лугандоні.
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29.06.2021 13:29 Відповісти
Не бреди. Никто не отдаёт последнее. Даже в горячие 2015-16 годах при возможности многие драпали на заработки, вплоть до Рашки. Поезд Львов-Москва в то время был переполнен заробытчанами.
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29.06.2021 13:38 Відповісти
Для таких бухих неадекватов все равно что станет формальной причиной для того, чтоб придраться! Нельзя всем давать РАВНЫЕ ПРАВА, ибо люди НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ не могут отчечать за свои поступки и должны быть серьезно ограничены в свободах!
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29.06.2021 13:08 Відповісти
Поляк пояснив та наочно показав чому УПА вступилася за украйінців у 1941-1945 роках.
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29.06.2021 13:14 Відповісти
Кацап-зверюга пьяный и дурной, как всегда?
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29.06.2021 13:30 Відповісти
Типа в Польше своих религиозных праваков-упорышей недостаточно?) эти ****** там и против лгбт выступают, и против украинцев, и против здравого смысла, и против абортов..
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29.06.2021 15:17 Відповісти
В Познані українську почуєш чи не частіше ніж польську.
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29.06.2021 13:42 Відповісти
Во Вроцлаве каждый второй местный житель расскажет, как его (пра)бабушка эмигрировала из Украины.
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29.06.2021 19:33 Відповісти
НЕОБХОДИМО УКРАИНЦАМ ДАВАТЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЛАДЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ ПРИ ВЫЕЗДЕ ЗА ГРАНИЦУ !!!
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29.06.2021 15:51 Відповісти
А точнее - за поребрик.
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29.06.2021 19:35 Відповісти
 
 