Групу українців побили в Польщі через розмови українською
У польському місті Познань на групу українців напав агресивний чоловік, один з постраждалих від удару знепритомнів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомляє портал Epoznan.
Напад стався в районі Стшешинського озера на пляжі.
"Невідомий чоловік став кричати групі українців, щоб забиралися геть, вдарив одного з них ногою по голові так, що той знепритомнів. Після нападу "герой" став тікати, але іншим відпочивальникам його вдалося упіймати", - розповів один з очевидців інциденту.
За його словами, агресивний чоловік був п’яний і шукав приводу, а коли почув, що компанія розмовляє українською, причепився до них.
"Поліцейські з водної поліції, що рухалися на човні прибули на місце після повідомлення від відпочивальників. Їм показали місце, де лежить непритомний побитий чоловік. Йому надали медичну допомогу. У якийсь момент він опритомнів і пояснив, що на нього напав чоловік, вигукуючи гасла на основі національності", - розповіла Марта Мруз з поліції Познані.
Наразі нападник перебуває під вартою. В понеділок його мали допитати і висунути звинувачення.
Постраждалого громадянина України передали швидкій допомозі.
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- Я не хотел оскорбить украинцев и украинский язык,я приношу извинения!
Если рыло набьют простому смертному,то предполагаю что дело даже в реестр не внесут.
некоторые даже круассанами давятся. - а тут вы удивился шо может 100 кг. бык со всей дури приложился к 60кг. ничего не подозревавшему и тот отключился
ну просто удивительно как это так, не?
и потом - щас все любят Коннора Макгрегора и может растяжки делают так шо не странно даже если из тыщи хулиганов пять окажутся махунами с ногами то))
кстати вспомнился ролик про КоКопа - на бой с каким то вроде латиносом все ставили шо он его вырубит с хайкика, но вырубил его латинос, причем с правой ноги, тогда как "герой" ролика был левша - латинос сам чуть не обосрался от удачного удара и выиграл. там и комментаторы чуть не обосрались то)
так и тут - им выгодно шо туда едут работать? - так за год посадят хоть 2 сотни скинхэдов или национал-соционалов - государству убыток миллион евро, а прибыль от загробитчан - миллиардов 15. джаст бизнес, сер
вы неправильно понял.
Так что, правильно их наклепали. И это - не украинцы, а хохлы.
может 15%, не?
и да, Зеля говорил, ну, думаю о гос-ве, но еще мало сказал, но кривлялся перед русней, так шо я на выборы не ходил.
1 кандидат(во втором туре то, ибо было чет 35 их) меня называет хритоедом,
2 кандидат считает меня малороссом - я и не ходил голосовать