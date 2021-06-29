Групу українців побили в Польщі через розмови українською

У польському місті Познань на групу українців напав агресивний чоловік, один з постраждалих від удару знепритомнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомляє портал Epoznan.

Напад стався в районі Стшешинського озера на пляжі.

"Невідомий чоловік став кричати групі українців, щоб забиралися геть, вдарив одного з них ногою по голові так, що той знепритомнів. Після нападу "герой" став тікати, але іншим відпочивальникам його вдалося упіймати", - розповів один з очевидців інциденту.

За його словами, агресивний чоловік був п’яний і шукав приводу, а коли почув, що компанія розмовляє українською, причепився до них.

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"Поліцейські з водної поліції, що рухалися на човні прибули на місце після повідомлення від відпочивальників. Їм показали місце, де лежить непритомний побитий чоловік. Йому надали медичну допомогу. У якийсь момент він опритомнів і пояснив, що на нього напав чоловік, вигукуючи гасла на основі національності", - розповіла Марта Мруз з поліції Познані.

Наразі нападник перебуває під вартою. В понеділок його мали допитати і висунути звинувачення.

Постраждалого громадянина України передали швидкій допомозі.