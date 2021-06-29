Группу украинцев избили в Польше из-за разговора на украинском, - СМИ

В польском городе Познань на группу украинцев напал агрессивный мужчина, один из пострадавших от удара потерял сознание.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сообщает портал Epoznan.

Нападение произошло в районе Стшешинского озера на пляже.

"Неизвестный мужчина стал кричать группе украинцев, чтобы убирались, ударил одного из них ногой по голове так, что тот потерял сознание. После нападения "герой" стал убегать, но другим отдыхающим удалось его поймать", - рассказал один из очевидцев инцидента.

По его словам, агрессивный мужчина был пьян и искал повода, а когда услышал, что компания разговаривает на украинском, пристал к ним.

"Полицейские из водной полиции на лодке прибыли на место после сообщения от отдыхающих. Им показали место, где лежит без сознания избитый мужчина. Ему оказали медицинскую помощь. В какой-то момент он пришел в себя и объяснил, что на него напал мужчина, выкрикивая оскорбления на основе национальности", - рассказала Марта Мруз из полиции Познани.

Сейчас нападавший находится под стражей. В понедельник его должны были допросить и предъявить обвинение.

Пострадавшего гражданина Украины передали скорой помощи.

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