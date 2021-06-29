Группу украинцев избили в Польше из-за разговора на украинском, - СМИ
В польском городе Познань на группу украинцев напал агрессивный мужчина, один из пострадавших от удара потерял сознание.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сообщает портал Epoznan.
Нападение произошло в районе Стшешинского озера на пляже.
"Неизвестный мужчина стал кричать группе украинцев, чтобы убирались, ударил одного из них ногой по голове так, что тот потерял сознание. После нападения "герой" стал убегать, но другим отдыхающим удалось его поймать", - рассказал один из очевидцев инцидента.
По его словам, агрессивный мужчина был пьян и искал повода, а когда услышал, что компания разговаривает на украинском, пристал к ним.
"Полицейские из водной полиции на лодке прибыли на место после сообщения от отдыхающих. Им показали место, где лежит без сознания избитый мужчина. Ему оказали медицинскую помощь. В какой-то момент он пришел в себя и объяснил, что на него напал мужчина, выкрикивая оскорбления на основе национальности", - рассказала Марта Мруз из полиции Познани.
Сейчас нападавший находится под стражей. В понедельник его должны были допросить и предъявить обвинение.
Пострадавшего гражданина Украины передали скорой помощи.
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- Я не хотел оскорбить украинцев и украинский язык,я приношу извинения!
Если рыло набьют простому смертному,то предполагаю что дело даже в реестр не внесут.
некоторые даже круассанами давятся. - а тут вы удивился шо может 100 кг. бык со всей дури приложился к 60кг. ничего не подозревавшему и тот отключился
ну просто удивительно как это так, не?
и потом - щас все любят Коннора Макгрегора и может растяжки делают так шо не странно даже если из тыщи хулиганов пять окажутся махунами с ногами то))
кстати вспомнился ролик про КоКопа - на бой с каким то вроде латиносом все ставили шо он его вырубит с хайкика, но вырубил его латинос, причем с правой ноги, тогда как "герой" ролика был левша - латинос сам чуть не обосрался от удачного удара и выиграл. там и комментаторы чуть не обосрались то)
так и тут - им выгодно шо туда едут работать? - так за год посадят хоть 2 сотни скинхэдов или национал-соционалов - государству убыток миллион евро, а прибыль от загробитчан - миллиардов 15. джаст бизнес, сер
вы неправильно понял.
Так что, правильно их наклепали. И это - не украинцы, а хохлы.
может 15%, не?
и да, Зеля говорил, ну, думаю о гос-ве, но еще мало сказал, но кривлялся перед русней, так шо я на выборы не ходил.
1 кандидат(во втором туре то, ибо было чет 35 их) меня называет хритоедом,
2 кандидат считает меня малороссом - я и не ходил голосовать