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Группу украинцев избили в Польше из-за разговора на украинском, - СМИ

Группу украинцев избили в Польше из-за разговора на украинском, - СМИ

В польском городе Познань на группу украинцев напал агрессивный мужчина, один из пострадавших от удара потерял сознание.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сообщает портал Epoznan.

Нападение произошло в районе Стшешинского озера на пляже.

"Неизвестный мужчина стал кричать группе украинцев, чтобы убирались, ударил одного из них ногой по голове так, что тот потерял сознание. После нападения "герой" стал убегать, но другим отдыхающим удалось его поймать", - рассказал один из очевидцев инцидента.

По его словам, агрессивный мужчина был пьян и искал повода, а когда услышал, что компания разговаривает на украинском, пристал к ним.

"Полицейские из водной полиции на лодке прибыли на место после сообщения от отдыхающих. Им показали место, где лежит без сознания избитый мужчина. Ему оказали медицинскую помощь. В какой-то момент он пришел в себя и объяснил, что на него напал мужчина, выкрикивая оскорбления на основе национальности", - рассказала Марта Мруз из полиции Познани.

Сейчас нападавший находится под стражей. В понедельник его должны были допросить и предъявить обвинение.

Пострадавшего гражданина Украины передали скорой помощи.

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Автор: 

избиение (9797) Польша (8409) украинский язык (1189)


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Топ комментарии
+22
Там дадут,а у нас после оскорблений достаточно выпустить видео на ютуб типа:
- Я не хотел оскорбить украинцев и украинский язык,я приношу извинения!
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29.06.2021 11:19
+21
Реакція влади була адекватною, а дурнів скрізь вистачає.
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29.06.2021 11:09
+9
Заголовок рассчитан на тех, кто дальше написанное не читает?
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29.06.2021 11:15
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пять лет дадут
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29.06.2021 11:08 Ответить
Там дадут,а у нас после оскорблений достаточно выпустить видео на ютуб типа:
- Я не хотел оскорбить украинцев и украинский язык,я приношу извинения!
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29.06.2021 11:19 Ответить
оскорбление и нападение вещи немножко разные. и у нас дадут. гемора в суде больше только будет.
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29.06.2021 11:47 Ответить
Ну да,вспоминаю как банобаки набили Наему морду на Бесарабке, и какие огромные им дали сроки,учитывая что он был нар.депутатом.
Если рыло набьют простому смертному,то предполагаю что дело даже в реестр не внесут.
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29.06.2021 12:02 Ответить
а в тюрьмах кто сидит тогда?
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29.06.2021 12:03 Ответить
Тут ещё вопрос на какой высоте находилась голова. Может он на песочке загорал.
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29.06.2021 11:18 Ответить
вы идивишься, но десятки тыс. человек гибнут за год после того как неудачно встали с кровати.
некоторые даже круассанами давятся. - а тут вы удивился шо может 100 кг. бык со всей дури приложился к 60кг. ничего не подозревавшему и тот отключился
ну просто удивительно как это так, не?
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29.06.2021 11:22 Ответить
скорее тут удивление было, что бык смог достать ногой до головы. Обычный, среднестатистический человек, который не делает растяжку и не занимается единоборствами, на уровень своей головы ногу обычно не задерёт (да ещё так, чтоб не просто задрать, а и сильно ударить). Так что вопрос, на какой уровень надо было задирать ногу, чтоб попасть в голову, остаётся открытым.
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29.06.2021 12:23 Ответить
так ты же выше написал - на каком уровне - к тому же может маховик ногами на пенек запрыгнул, а потерпевший был ростом с Путина.
и потом - щас все любят Коннора Макгрегора и может растяжки делают так шо не странно даже если из тыщи хулиганов пять окажутся махунами с ногами то))
кстати вспомнился ролик про КоКопа - на бой с каким то вроде латиносом все ставили шо он его вырубит с хайкика, но вырубил его латинос, причем с правой ноги, тогда как "герой" ролика был левша - латинос сам чуть не обосрался от удачного удара и выиграл. там и комментаторы чуть не обосрались то)
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29.06.2021 12:35 Ответить
Реакція влади була адекватною, а дурнів скрізь вистачає.
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29.06.2021 11:09 Ответить
Заголовок рассчитан на тех, кто дальше написанное не читает?
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29.06.2021 11:15 Ответить
русский стиль. може один із двох рабів пише?
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29.06.2021 11:35 Ответить
не, надо: нейтральной нации пан в нейтральной стране напал на группу нейтралов за то шо они базарили на нейтральном языке, в общем, нейтральная ситуация
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29.06.2021 11:51 Ответить
..так Админ тупо заблокировал людей..что высказали претензии к тупому заголовку! И принципиально не изменил его. Цензор всё ближе и ближе стараниями тупых АДМИНОВ скатывается в помойку. Уже о безграмотности можно не говорить. Сплошь и рядом!
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29.06.2021 13:32 Ответить
В данном случае тут претензии больше к редакторам вёрстки. Хотя и модерирование тоже желает лучшего.
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29.06.2021 13:47 Ответить
В данном случае Админ тупо заблокировал. Крестики снизу тому пример! Это реакция не совсем далёкого человечка на критику безграмотности! Наличие таких индивидуумов и опускает сайт на дно.
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29.06.2021 13:53 Ответить
Скорее модераторы, но это положение вещей не меняет.
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29.06.2021 14:02 Ответить
везде есть идиоты, наверное ясновельможный пан перебрал водочки и возомнил себя потомком Вишневецкого..надеюсь проведёт следующие 5 лет на "курорте"
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29.06.2021 11:17 Ответить
Яре́ма-Миха́йло Вишневе́цький (Єремі́я-Миха́йло Корибут-Вишневе́цький, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Jeremi Michał Wiśniowiecki; https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 17 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1612 1612 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8 Лубни - https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 20 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1651 1651 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87 Паволоч ) - державний та військовий діяч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Речі Посполитої з литовсько-руського роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96 Вишневецьких , князь та магнат.
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29.06.2021 12:11 Ответить
Ну так всё сходится. По паспорту - поляк, по поведению - кацап.
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29.06.2021 12:24 Ответить
Поведение типичного рашиста, бессмысленное и беспощадное.
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29.06.2021 11:18 Ответить
Сейчас на сессии голосуется судебная реформа. Единственная фракция, которая бьется против этой "псевдореформы", которая антиконституционно и в разрез с рекомендациями Венецианки делает судейский корпус полностью зависимым от Зеленского, является Батькивщина. И ЕС и ГОЛОС голосуют в унисон со слугами! Я прошу сторонников этих двух партий объяснить мне происходящее.
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29.06.2021 11:19 Ответить
Куплены еврейскими партиями с потрохами. Это их подстилки. За воровство земли то же голосовали вместе. Мародёры, как и все остальные с ЕС. Проститутки политические.
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29.06.2021 11:24 Ответить
Сумна новина(факт) в кожному суспільтві > 70% насіленія посередності і дебіли, але в суспільствах з кризою Україна, відсоток розумних ще менше - бо вони мігрують в інші країни....
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29.06.2021 11:21 Ответить
бытовуха
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29.06.2021 11:23 Ответить
За рюске язык вообще бы убили
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29.06.2021 11:26 Ответить
Заголовок прям шедевральний.
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29.06.2021 11:27 Ответить
видно один із рабів пише за рабовласника.
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29.06.2021 11:39 Ответить
коцап и там коцап
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29.06.2021 11:27 Ответить
Можливо , поляк почув російську мову , а не українську і в нього дах поїхав , тому що украінська не сильно відрізняється від польської 😟
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29.06.2021 11:31 Ответить
Что бы ни говорили, а польская власть всегда жестко реагирует на проявления агрессивной ксенофобии в отношении украинцев.
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29.06.2021 11:42 Ответить
так любой хозяин корову чешет, моет и кормит(и бабло на ней имеет)
так и тут - им выгодно шо туда едут работать? - так за год посадят хоть 2 сотни скинхэдов или национал-соционалов - государству убыток миллион евро, а прибыль от загробитчан - миллиардов 15. джаст бизнес, сер
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29.06.2021 11:54 Ответить
В мордоре еще больше украинцев работает, но что-то не слышал я о том, чтоб за такие проявления вражды на национальной почве против украинцев там кого-то сажали. Тем более, когда по телевизору льется поток грязи об Украине. Так что бывают бизнес и государство цивилизованные, а бывают таежные, сер.
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29.06.2021 12:30 Ответить
не слышал - не значит шо нету
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29.06.2021 12:55 Ответить
Статистику в студию. Иначе все это пустой треп.
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29.06.2021 19:28 Ответить
так я за мордор и написал, а не за Польшу то.
вы неправильно понял.
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29.06.2021 19:36 Ответить
Так и я о нем. То, что выходцам из Украины там лучше было не светить свое происхождение - факт. А после 2014 года даже переселенцы из ОРДЛО, включая тетку, придумавшую распятого мальчика, жалуются, что их и их детей там унижают, называют хохлами, избивают и т.п. У меня знакомая возила в Москву своего талантливого сына, чтобы он поступил в Гнесинку и он реально прошел конкурс. Их поселили в общежитии, но они там смогли выдержать полгода и вернулись в Киев. Не потому что мальчик не потянул учебу, а по тому что затравили. И вот я не вспомню, чтобы где-то в СМИ была новость о том, что поймали и наказали кого-то в России за травлю, унижение или избиение украинцев на почве национальной вражды. Если есть такие случаи - хотелось бы убедиться.
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29.06.2021 19:42 Ответить
И да - за два года моей жизни в Польше у меня ни разу не было проблем из-за того, что я украинец. За несколько часов, проведенных в Москве еще в 80е - были.
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29.06.2021 19:30 Ответить
Можливо, щоб у поляків було більше поваги, прийшов час їм зеркально відповісти тим полякам, які в Україні спілкуються польською!
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29.06.2021 12:33 Ответить
И чтобы власти и другие украинцы, так же отреагировали, как поляки, которые его поймали и передали в полицию. Вот только в Украине это не получится. Потому что там у каждого "моя хата с краю". Будут рядом убивать, но 90% украинцев сделают вид что ничего не происходит и они не видят и не слышат.
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29.06.2021 13:37 Ответить
"Украинцев", не "украинок"? То есть, в то время, когда все мужчины в Украине либо на фронте, либо последнее фронту отдают, эти сцуки поехали в Польшу себе на карман работать? Ведь налоги на армию они не заплатят.
Так что, правильно их наклепали. И это - не украинцы, а хохлы.
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29.06.2021 12:44 Ответить
"Нормальные" украинцы думают об Украине, а не выбирают клоуна, который их называл хохлами а Украину порноактрисой. Отсюда вывод, что "нормальных" украинцев только около 25%
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29.06.2021 13:41 Ответить
ты с сайта Антиколорадоса?
может 15%, не?
и да, Зеля говорил, ну, думаю о гос-ве, но еще мало сказал, но кривлялся перед русней, так шо я на выборы не ходил.
1 кандидат(во втором туре то, ибо было чет 35 их) меня называет хритоедом,
2 кандидат считает меня малороссом - я и не ходил голосовать
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29.06.2021 13:56 Ответить
Виходь з бункеру, синку. Москалі вже скінчилися на лугандоні.
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29.06.2021 13:29 Ответить
Не бреди. Никто не отдаёт последнее. Даже в горячие 2015-16 годах при возможности многие драпали на заработки, вплоть до Рашки. Поезд Львов-Москва в то время был переполнен заробытчанами.
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29.06.2021 13:38 Ответить
Для таких бухих неадекватов все равно что станет формальной причиной для того, чтоб придраться! Нельзя всем давать РАВНЫЕ ПРАВА, ибо люди НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ не могут отчечать за свои поступки и должны быть серьезно ограничены в свободах!
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29.06.2021 13:08 Ответить
Поляк пояснив та наочно показав чому УПА вступилася за украйінців у 1941-1945 роках.
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29.06.2021 13:14 Ответить
Кацап-зверюга пьяный и дурной, как всегда?
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29.06.2021 13:30 Ответить
Типа в Польше своих религиозных праваков-упорышей недостаточно?) эти ****** там и против лгбт выступают, и против украинцев, и против здравого смысла, и против абортов..
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29.06.2021 15:17 Ответить
В Познані українську почуєш чи не частіше ніж польську.
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29.06.2021 13:42 Ответить
Во Вроцлаве каждый второй местный житель расскажет, как его (пра)бабушка эмигрировала из Украины.
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29.06.2021 19:33 Ответить
НЕОБХОДИМО УКРАИНЦАМ ДАВАТЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЛАДЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ ПРИ ВЫЕЗДЕ ЗА ГРАНИЦУ !!!
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29.06.2021 15:51 Ответить
А точнее - за поребрик.
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29.06.2021 19:35 Ответить
 
 