Упродовж найближчих місяців ЄС готуватиме нові санкції проти РФ, - Боррель

Європейська комісія і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на прохання Європейської Ради найближчими місяцями займатимуться підготовкою нових обмежувальних заходів проти Росії, які будуть готові на випадок, якщо Брюсселю буде потрібно їх швидко запровадити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні про відносини ЄС і Росії, опублікованому в блозі Борреля.

"Упродовж останніх років відносини з Росією різко погіршилися. Росія за президента Путіна дистанціювалася від Європи шляхом свідомого вибору політики як усередині країни, так і за кордоном. Ми хотіли б, щоб цей вибір був іншим, але ми маємо виходити з цієї реальності і можливості того, що відносини між ЄС і Росією можуть навіть погіршитися... Ми маємо стримувати спроби Росії підірвати ЄС", - зазначає Боррель.

"Протягом найближчих тижнів і місяців я просуватиму різні напрямки дій, які намітили лідери (...). Європейська Рада попросила Європейську комісію і мене представити варіанти додаткових обмежувальних заходів, які будуть готові на випадок, якщо Росія продовжить порушувати міжнародне право", - йдеться в повідомленні.

Однак, з іншого боку, Боррель зазначив, що також займеться розробкою варіантів взаємодії з Росією з низки питань.

Доручення зайнятися підготовкою подібних санкцій Боррель отримав за підсумками саміту глав держав і урядів ЄС у червні.

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