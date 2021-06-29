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Новини Санкції проти Росії
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Упродовж найближчих місяців ЄС готуватиме нові санкції проти РФ, - Боррель

Упродовж найближчих місяців ЄС готуватиме нові санкції проти РФ, - Боррель

Європейська комісія і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на прохання Європейської Ради найближчими місяцями займатимуться підготовкою нових обмежувальних заходів проти Росії, які будуть готові на випадок, якщо Брюсселю буде потрібно їх швидко запровадити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні про відносини ЄС і Росії, опублікованому в блозі Борреля.

"Упродовж останніх років відносини з Росією різко погіршилися. Росія за президента Путіна дистанціювалася від Європи шляхом свідомого вибору політики як усередині країни, так і за кордоном. Ми хотіли б, щоб цей вибір був іншим, але ми маємо виходити з цієї реальності і можливості того, що відносини між ЄС і Росією можуть навіть погіршитися... Ми маємо стримувати спроби Росії підірвати ЄС", - зазначає Боррель.

"Протягом найближчих тижнів і місяців я просуватиму різні напрямки дій, які намітили лідери (...). Європейська Рада попросила Європейську комісію і мене представити варіанти додаткових обмежувальних заходів, які будуть готові на випадок, якщо Росія продовжить порушувати міжнародне право", - йдеться в повідомленні.

Однак, з іншого боку, Боррель зазначив, що також займеться розробкою варіантів взаємодії з Росією з низки питань.

Доручення зайнятися підготовкою подібних санкцій Боррель отримав за підсумками саміту глав держав і урядів ЄС у червні.

Також читайте: ЄС підтримуватиме білоруський народ попри вихід Білорусі із "Східного партнерства", - Боррель

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энергетическое эмбарго. германия выходит из нато. и замес. рашка распадается, мы признаем татарстан и якутию
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29.06.2021 12:05 Відповісти
Хоть что-то хорошее за последние два года....а второе хорошее это что пока против Украины санкции не вводят.Но время у бедового еще достаточно.А может и по второму кругу повеселит какаяразница мудрых скрыпиных и гардонов зебильных.Хотя здравые ставят на Разумкова...за гречку оно попривычней сериальчика даже.
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29.06.2021 12:12 Відповісти
Упродовж найближчих місяців ЄС готуватиме нові санкції проти РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 5404
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29.06.2021 12:22 Відповісти
пора вводить санкции в отношении зеленского и его дружка арохамии
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29.06.2021 12:27 Відповісти
Манька захерова не успевает "просыхать".
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29.06.2021 12:29 Відповісти
Сп- 2 остановят ? Только такие санкции эффективны ...
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29.06.2021 12:38 Відповісти
Упродовж найближчих місяців ЄС готуватиме нові санкції проти РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 4874
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29.06.2021 12:49 Відповісти
ИБД... Точней имитация противодействия людоедам.
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29.06.2021 12:56 Відповісти
Санкции жесткие ,типа эмбарго на жижу надо было вводить еще вчера (реально хотя бы 6 лет назад) и уже забыли бы про войну и оккупацию,да и на карте мира появились бы новые независимые республики,признанные мировым сообществом
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29.06.2021 13:13 Відповісти
 
 