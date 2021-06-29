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Шевченківський райсуд Києва, де розглядають справу про вбивство Шеремета, "замінували"

Шевченківський райсуд Києва, де розглядають справу про вбивство Шеремета,

У Шевченківському районному суді міста Києва оголосили перерву в розгляді справи про вбивство журналіста Павла Шеремета - надійшло повідомлення про мінування судової установи.

Про це повідомила головуюча суддя Оксана Голуб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Оскільки у нас (надійшло повідомлення про. — Ред.) замінування, нам треба оголосити перерву, у нас евакуація", - уточнила Голуб.

За її словами, попередньо перерва оголошена на годину.

До цього суд дослідив низку матеріалів справи, наданих прокурором, серед яких протокол за результатами проведення негласних розшуково-слідчих дій. Також під час засідання сторони процесу прослухали різноманітні аудіозаписи у справі.

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Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. На початку слідство заявило, що крім них, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
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Баканов, це ти?
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29.06.2021 14:35 Відповісти
Нет, это Рюкзакян
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29.06.2021 14:56 Відповісти
Найдите им бункер .
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29.06.2021 14:37 Відповісти
Шевченковский райсуд Киева, где рассматривают дело об убийстве Шеремета, "заминировали" - Цензор.НЕТ 6171
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29.06.2021 14:38 Відповісти
Поки бубачька при владі, так і будуть минувати, аби на себе не вийти.
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29.06.2021 14:39 Відповісти
Аваков лично высрался перед судом и на свою кучу говнища сказал, что это тротиловые шашки?
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29.06.2021 14:52 Відповісти
Що, знову Кіля Бімба чудить?
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29.06.2021 15:46 Відповісти
 
 