Шевченковский райсуд Киева, где рассматривают дело об убийстве Шеремета, "заминировали"

В Шевченковском районном суде города Киева объявили перерыв в рассмотрении дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - поступило сообщение о минировании судебного учреждения.

Об этом сообщила председательствующая судья Оксана Голуб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Поскольку у нас (поступило сообщение о. - Ред.) заминировании, нам надо объявить перерыв, у нас эвакуация", - уточнила Голуб.

По ее словам, предварительно перерыв объявлен в час.

До этого суд исследовал ряд материалов дела, предоставленных прокурором, среди которых протокол по результатам проведения негласных поисково-следственных действий. Также в ходе заседания стороны процесса прослушали различные аудиозаписи по делу.

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Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".