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Новости
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Шевченковский райсуд Киева, где рассматривают дело об убийстве Шеремета, "заминировали"

Шевченковский райсуд Киева, где рассматривают дело об убийстве Шеремета,

В Шевченковском районном суде города Киева объявили перерыв в рассмотрении дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - поступило сообщение о минировании судебного учреждения.

Об этом сообщила председательствующая судья Оксана Голуб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Поскольку у нас (поступило сообщение о. - Ред.) заминировании, нам надо объявить перерыв, у нас эвакуация", - уточнила Голуб.

По ее словам, предварительно перерыв объявлен в час.

До этого суд исследовал ряд материалов дела, предоставленных прокурором, среди которых протокол по результатам проведения негласных поисково-следственных действий. Также в ходе заседания стороны процесса прослушали различные аудиозаписи по делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: Суд отказал потерпевшим в отводе всего состава суда

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

минирование (1446) суд (25093) Шеремет Павел (564)


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Баканов, це ти?
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29.06.2021 14:35 Ответить
Нет, это Рюкзакян
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29.06.2021 14:56 Ответить
Найдите им бункер .
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29.06.2021 14:37 Ответить
Шевченковский райсуд Киева, где рассматривают дело об убийстве Шеремета, "заминировали" - Цензор.НЕТ 6171
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29.06.2021 14:38 Ответить
Поки бубачька при владі, так і будуть минувати, аби на себе не вийти.
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29.06.2021 14:39 Ответить
Аваков лично высрался перед судом и на свою кучу говнища сказал, что это тротиловые шашки?
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29.06.2021 14:52 Ответить
Що, знову Кіля Бімба чудить?
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29.06.2021 15:46 Ответить
 
 