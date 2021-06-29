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Зеленський (22389) Сюмар (270) ПВК Вагнер (1534) Офіс Президента (1997)

В Офісі Зеленського так бояться справи "вагнерівців", що вже склепали чергові "плівки", - нардепка "ЄС" Сюмар

В Офісі Зеленського так бояться справи

В Офісі Зеленського настільки бояться відповідальності за зрив спецоперації із затримання бойовиків з ПВК Вагнера, що готові вдатися до "анекдотичних" заходів.

Про це на брифінгу у Верховній Раді повідомила народна депутатка з "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми багато спостерігали рухів довкола цієї теми і побачили дуже багато брехні довкола неї. У своїх спробах приховати свою у зриві спецоперації по затриманню "вагнерівців" Банкова і влада дійшли до певної анекдотичності. По нашій інформації станом на зараз вже змонтовані якісь чергові нові "плівки". Розмови, що нібито про "вагнерівців" Лукашенку розказав Петро Порошенко. Петро Порошенко багато говорив про "вагнерівців" не коли був на посаді президента, не з Лукашенком, а вже зараз. Ці цитати наскубли, нарізали. Ми знаємо, хто це робив, навіщо. І зараз ці нові чергові "плівки" – змонтовані, абсолютно фейкові – намагаються розмістити в різних Інтернет ЗМІ для того, аби відвести увагу від організації зливу цієї спецоперації нинішніми керманичами вулиці Банкової", – повідомила Сюмар.

"Нічого,крім усмішки, такі фейки викликати не можуть, хоча зрозуміла мета – розмити тему, посіяти якісь нові підозри. Так багато брехні навколо цієї теми, що влада ризикує в ній вже утонути", – іронізує Сюмар.

Також читайте: У разі маніпуляції справою "вагнерівців" депутати опозиції вийдуть зі складу парламентської ТСК, - заява "ЄС", "Голосу" і "Батьківщини"

"Правду і державну зраду будуть доводити відповідні органи, і вона буде звучати. А от брехню ви викрили – і не один раз – самі, коли казали, що спецоперації не було, потім сказали, що вона була, але добре, що вона була зірвана. Саме це ми почули від президента Зеленського. А зараз відповідальність знову вкотре намагаються перекласти на опозицію", – зазначає Вікторія Сюмар.

"В цьому питанні доведеться говорити правду – рано чи пізно", – переконана Сюмар.

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Топ коментарі
+33
ЗеЛю и его банду ждет тюряга.дело времени
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29.06.2021 16:54
+30
Так операции же не было! Ермак зуб давал.
Но Порошенко ее все равно слил
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29.06.2021 17:01
+23
В Офисе Зеленского так боятся дела "вагнеровцев", что уже склепали очередные "пленки", - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 5256
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29.06.2021 17:00
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29.06.2021 16:53 Відповісти
Сюмар найкраща
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30.06.2021 01:52 Відповісти
ЗеЛю и его банду ждет тюряга.дело времени
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29.06.2021 16:54 Відповісти
сядуть хіба , що шістки ... а так гвалтівники сидять в Раді.
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29.06.2021 16:56 Відповісти
Та какая тюряга???О том вы говорите??? Вчера акцию проводили. Как всегда. Покричали и разошлись. Я то наивный думал. Вот, наконец, Майдан собирается, клоуна с Банковой выкидывать будем. Билет в Киев заказал. А оно как всегда. Кончилось очередным пшиком. Какое то потешное подозрение составили. Даже народ подписал. А клоун зеля этим подозрением просто подтерся. А вы говорите тюряга. О чем вы????
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29.06.2021 17:55 Відповісти
Всему свое время...
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29.06.2021 18:53 Відповісти
я думаю, убьют зелю. сбу баканова а спишут на фсб

Аваков-то на такое не пойдет

Зеленскому (читай УДО) нужно усилить охрану в разы. Сейчас очень политически выгодный момент для русских убить Зеленского
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30.06.2021 01:58 Відповісти
Не сядут. Картавая обрезь очень хорошо закрепилась в высших эшелонах власти, а к концу президентского срока Зебли еще больше закрепится. У кАломойши своя маленькая армия в Украине. Самых активных купят, запугают, будут шантажировать компроматами и даже уничтожат. Эта обрезанная шваль хорошо усвоила ошибки Яныка, рыгов и паРаши, и так как они поступать не будут. Наш народ история не учит. Украинцев у нас мало, хохлов много. Малоросская хохлядь голосует по приколу и выбирает собою править украинофобов, а потом верещит о зраде, когда очередной эшелон инородцев с награбленным убегает в Израиль, Рашку или Европу.
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29.06.2021 18:01 Відповісти
как раз таки зеЛя и его дружки с 95 квартала и будут 'крайними' и будут за все отвечать.
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29.06.2021 18:18 Відповісти
Зеля еврей, а топ воры евреи в Украине в тюрьме не сидят. Они в Израилях или Европах награбленное у украинского народа тратят на элитных шлюх и пятидесятилетний вискарик. И еще в доказательство моего первого сообщения скажу, что только при Зелибобе топ воровская обрезь, сидевшая по норам, стала возвращаться в Украину не только не боясь правосудия, а наоборот для того чтобы воровать еще больше.
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30.06.2021 09:16 Відповісти
Но чем скорее, тем конечно лучше.
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29.06.2021 20:57 Відповісти
Вот видосиков от 95-го квартала насмотримся, пока импичмент проведём. Это поинтереснее чем парнуха и садо-мазо от Матиоса на батальон "Торнадо". Такие таланты! Президент Трамп плачет в сторонке.
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29.06.2021 16:55 Відповісти
Ипичмент при нынешнем составе парламента нереален, нового состава не будет пока не будет выборов, а выборов тоже не будет - их отменят или как минимум диджитализируют так, что там зелени с величайшим будет 74%.
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29.06.2021 18:25 Відповісти
ниче так баба! и котелок варит и интерфейс пользовательский отличный! в раде таких очень мало!
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29.06.2021 16:55 Відповісти
Мели Емеля,твоя неделя
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29.06.2021 16:57 Відповісти
сценаристы-куплетисты режиссеры-монтажеры...включились в работу... шоубиз он такой )))
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29.06.2021 16:59 Відповісти
атож, у ******** війні воюють не генерали і сержанти, а сценаристи й продюсери...

В Офісі Зеленського так бояться справи "вагнерівців", що вже склепали чергові "плівки", - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 481
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29.06.2021 19:17 Відповісти
В Офисе Зеленского так боятся дела "вагнеровцев", что уже склепали очередные "пленки", - нардеп "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 5256
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29.06.2021 17:00 Відповісти
Так, Сергійко, ти ж хотів 'абинепорошенко'! Жери, не обляпайся!)
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29.06.2021 17:21 Відповісти
Так операции же не было! Ермак зуб давал.
Но Порошенко ее все равно слил
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29.06.2021 17:01 Відповісти
Дом зеленского - тюрьма. Его пасодют. И не только за вагнеровцев. Злоупотребление властью таково, что его уже не могут не посадить. Будет веселить публику не отходя от параши.
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29.06.2021 17:03 Відповісти
Дурять народ. Але ж ми знаємо- плівки , то одна кримінальна справа двох олігархів. А справа вагнерівців, то інше. І по обом кожний з учасників має сидіти. Добре, що учасники різні і не треба плюсувати статті.))))
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29.06.2021 17:07 Відповісти
Сценарій не міняється два роки.
1. "Переможний" рейтинг зЕзідента.
2. Державна зрада ( зашквар) зЕзідента.
3. "Плівки ... " проти Порошенка.
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29.06.2021 17:07 Відповісти
Как они раньше до этого не додумались? Может, не могли найти того суицидника, который бы подвизался монтировать эту ересь? Теперь клоун всё испоганил, сам признался, но его дебилы всё равно пытаются телегу впереди лошади поставить)
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29.06.2021 17:08 Відповісти
В Офісі Зеленського так бояться справи "вагнерівців", що вже склепали чергові "плівки", - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 9495. .
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29.06.2021 17:13 Відповісти
Своїх свинарчуків вже пересаджав?
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29.06.2021 18:25 Відповісти
За що .? ..
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29.06.2021 18:43 Відповісти
Петька тужиться-тужиться, а зрада не вилазить )))
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29.06.2021 17:15 Відповісти
эт точно.
После откровенного предательства членограя зраду уже ни на кого не повесить...
Сам сказал.
Сам признался.
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29.06.2021 17:22 Відповісти
а шнурочок в"ється, в"ється....
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29.06.2021 17:17 Відповісти
тема "вагнеровцев" уже поднята настолько,что просто перекидкой комментариев вряд ли обойдётся.всей правды.конечно,раскрывать будет нельзя-есть же гос. тайна..Но вот многое из сказанного-сделанного что со стороны власти.что со стороны порошенко или иных обладателей информации по готовящейся операции.следствию изучать будет нужно .тут уж и порошенко должен быть "исследован".поскольку при нём эта операция готовилась и он ЗНАЛ тоже о её начале.И представители нынешней и прошлой власти обязательно должны быть доследованы.
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29.06.2021 17:20 Відповісти
...А сейчас ответственность опять в который раз пытаются переложить на оппозицию", - отмечает Виктория Сюмар. Источник: https://censor.net/ru/n3274063
Не рви пупа ,, ніх в тебе всеодно не вийде . ..
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29.06.2021 17:25 Відповісти
даже не собирался рвать пуп ни за какого проходимца во власти )) пусть следствие само ищет виновного и.ЕСЛИ МОЖЕТ,наказывает виновного...что хотелось бы мне и чего ради я стал бы "рвать пуп".так это для преобразование Украины из страны-попрошайки в страну .имеющую ОЧЕНЬ БОГАТЫЙ перечень полезных ископаемых.богатейшую страну по энергетическим запасам..ведь на выходе из СССР в 92 году мы были "выше" таких себе австрий-даний...Могли бы "повторить" при НАЦИОНАЛЬНОМ ЕДИНСТВЕ и страмлении.
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29.06.2021 18:38 Відповісти
Якщо - нє собірался , то навіщо зашквар - Зе , пробуєш перекласти на Порошенка .? .

Хіба ж Порошенко цілий рік брехав країні і світу , що справи вагнерівців не існувало взагалі . ?? От навіщо ви видумуєте ці - безглузді ,шпигунські теорії змови Порошенка , кого хочете пошити в дурні .?? Все і так же ясно - як Божий день .! Зе само сказало , і його за язик ніхто не тягнув , що - він особисто телефонував лукі , з приводу вагнерівців ,, це чула вся країна , увесь світ .!! То -до чого тут Порошенко взагалі ??? .
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29.06.2021 19:03 Відповісти
зебилятко, ну не позорься так, а?

ну нечего очи в Сирка позычать, ну не смеши.
1. зебилы сами сказали (куча цитат), что никакой операции не было
2. а потом членограй сам сказал (куча цитат), что операция была, и слил ее он лично.

Ну мож хватит уже уши на голову натягивать?
Уж слишком простая ситуация...
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29.06.2021 17:26 Відповісти
Была бы ситуация такой простой,не было бы такой возни.Я абсолютно не защищаю в этой ситуации Зеленского и ТИПА КАК ЗНАТОК этой ситуации не перекидываю вину на конкретно Порошенко...Я предлагаю ВСЕСТОРОННЕЕ расследование.что касается ситуации "заблудившийся врун".то она тоже должна иметь своё отражение в ИТОГАХ..
Так что.поросятко.ты или читай внимательно или брось выдавать желаемое за действительное...правда интересна всем
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29.06.2021 17:33 Відповісти
Зебильное, ситуация там проста, как единственная извилина в мозгах членограя.

Проще не бывает.
Членограй прогорел.

И у вас теперь одна задача - раз клоун все равно ко дну идет, то прицепить к нему Пороха.
Членограя россияне вообще только для того и ставили, что Пороха сбить.
Членограй ихм нах не нужен, он расходный материал - им нужно, чтоб Порох им поперек дороги не стоЯл.

Чуть раньше эта комбинация была с Медведчуком. В кремле решили Левочкина двигать, а Медведчука урыть, но чтоб "не пропадать добру", то наняли бигуса, чтоб тот прицепил к фамилии "Медведчук" фамилию Порошенко.

А теперь тонет сраный клоун - ну так опять "не пропадать же добру".
Все слишком очевидно.
Сливайте воду.
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29.06.2021 18:18 Відповісти
прочёл..щзахотелось не тоглько слить воду.но и вымыть руки с мылом...Уж так хочется держаться подальше от стада поросят и не зашквариться с "пианистами". *вымываю руки*
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29.06.2021 18:26 Відповісти
все, заношу твого опонента https://censor.net/ru/user/342542 до штатних подлякових ботів. Надоїв вже.
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29.06.2021 17:49 Відповісти
я должен заплакать ? Мне обязательно нужно выбирать то ли поросяткое стадо.то ли мутное болотце нынешних? ))
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29.06.2021 18:21 Відповісти
Згоден, шо поросяче стадо шоколадних свинарчуків, шо нинішнє зелене шобло людиноподібних мавп - всі вони однакові...
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29.06.2021 18:28 Відповісти
Зрадник буде сидіти в клітці ,, рано чи пізно , але всеодно БУДЕ !! .
В Офісі Зеленського так бояться справи "вагнерівців", що вже склепали чергові "плівки", - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 2030 .
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29.06.2021 17:21 Відповісти
Все развивается по классическому сценарию проффесора Януковича.
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29.06.2021 17:22 Відповісти
Повні та достатні матеріальні докази були депутатом Арьєвим надані майжке зразу після провалу операціїЇх можна легко знайти на цьому ж сайті.
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29.06.2021 18:01 Відповісти
В Офісі Зеленського так бояться справи "вагнерівців", що вже склепали чергові "плівки", - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 3277. .
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29.06.2021 17:36 Відповісти
офис перЗедента совершенно серьёзно обсуждает сейчас выпуск книжки-раскраски "Как Порошенко убил брата".. по замыслу Подоляка, маленькие дети должны проникнутся ненавистью к Порошенко..
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29.06.2021 17:36 Відповісти
Чесно сказати, думаю що різні 'зливи' можуть підкатувати навіть від американців. Зелох настільки похерює все, що так складно будувалося, що думаю навіть США нас підстраховує від цього дебіла.
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29.06.2021 17:47 Відповісти
Чё то он очкует.... кто ? Догадайтесь сами.
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29.06.2021 18:08 Відповісти
Когда пять лет из телевизора рассказываешь одно, а в высоких кабинетах делаешь совсем другое, как тут не очковать после потери власти? Рукописи ведь не горят.)) Жму руку, обнимаю это скорее всего самое безобидное из того, что вышло наружу.
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29.06.2021 18:42 Відповісти
Зебеня і його команда захоПили владу викоритовуючи тотальну брехню. Вони заставили брехнею 57% виборців зневіритись у сПраведливості.
Висновки зроблено. вухаті не можуть керувати !!!!!!!! не сПроможні.
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29.06.2021 18:39 Відповісти
Очень интересно,кто подсказал Порошенко проводить операцию в пассажирском самолёте.
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29.06.2021 18:46 Відповісти
Хочу согласиться с ув.Викторией (о тлетворном влиянии гнилостного ветерка с востока, который не способен пригнуть "к скалам отары"). С досадой недавно подумалось в связи с "комплексным вопросом" зе кандидатам на победу в Германии и не только, по причине т.с. этической, но в связи со "смотри, кому это выгодно", а выгодоотрымувач в предвыборный период оказывается (кто бы мог подумать!) РФ, потому что ее целенаправленные действия требуют в этот период коррекции для повышения эффективности. Можно на это сказать "бред" или патология, но нужно признать, что продемонстрированный "креатив" на грани фола, особенно, если принять во внимание "церимониальную" роль МЗС для зе.
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29.06.2021 19:54 Відповісти
ермак-Козырь, его подельник Зе, а так же подельники 2-го плана портнов-татаров будут седеть в тюрьме.
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29.06.2021 20:39 Відповісти
Стаття КК України 111

В Офісі Зеленського так бояться справи "вагнерівців", що вже склепали чергові "плівки", - нардепка "ЄС" Сюмар - Цензор.НЕТ 3651
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29.06.2021 21:35 Відповісти
брехня, как всегда.
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30.06.2021 12:52 Відповісти
самое интересное, что https://fix.in.ua/product-category/ipad/ https://fix.kiev.ua/ пленки пленками , а правду знают очень мало людей
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06.08.2021 21:44 Відповісти
 
 