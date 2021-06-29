В Офісі Зеленського так бояться справи "вагнерівців", що вже склепали чергові "плівки", - нардепка "ЄС" Сюмар

В Офісі Зеленського настільки бояться відповідальності за зрив спецоперації із затримання бойовиків з ПВК Вагнера, що готові вдатися до "анекдотичних" заходів.

Про це на брифінгу у Верховній Раді повідомила народна депутатка з "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми багато спостерігали рухів довкола цієї теми і побачили дуже багато брехні довкола неї. У своїх спробах приховати свою у зриві спецоперації по затриманню "вагнерівців" Банкова і влада дійшли до певної анекдотичності. По нашій інформації станом на зараз вже змонтовані якісь чергові нові "плівки". Розмови, що нібито про "вагнерівців" Лукашенку розказав Петро Порошенко. Петро Порошенко багато говорив про "вагнерівців" не коли був на посаді президента, не з Лукашенком, а вже зараз. Ці цитати наскубли, нарізали. Ми знаємо, хто це робив, навіщо. І зараз ці нові чергові "плівки" – змонтовані, абсолютно фейкові – намагаються розмістити в різних Інтернет ЗМІ для того, аби відвести увагу від організації зливу цієї спецоперації нинішніми керманичами вулиці Банкової", – повідомила Сюмар.

"Нічого,крім усмішки, такі фейки викликати не можуть, хоча зрозуміла мета – розмити тему, посіяти якісь нові підозри. Так багато брехні навколо цієї теми, що влада ризикує в ній вже утонути", – іронізує Сюмар.

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"Правду і державну зраду будуть доводити відповідні органи, і вона буде звучати. А от брехню ви викрили – і не один раз – самі, коли казали, що спецоперації не було, потім сказали, що вона була, але добре, що вона була зірвана. Саме це ми почули від президента Зеленського. А зараз відповідальність знову вкотре намагаються перекласти на опозицію", – зазначає Вікторія Сюмар.

"В цьому питанні доведеться говорити правду – рано чи пізно", – переконана Сюмар.