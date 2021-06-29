В Офісі Зеленського так бояться справи "вагнерівців", що вже склепали чергові "плівки", - нардепка "ЄС" Сюмар
В Офісі Зеленського настільки бояться відповідальності за зрив спецоперації із затримання бойовиків з ПВК Вагнера, що готові вдатися до "анекдотичних" заходів.
Про це на брифінгу у Верховній Раді повідомила народна депутатка з "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Ми багато спостерігали рухів довкола цієї теми і побачили дуже багато брехні довкола неї. У своїх спробах приховати свою у зриві спецоперації по затриманню "вагнерівців" Банкова і влада дійшли до певної анекдотичності. По нашій інформації станом на зараз вже змонтовані якісь чергові нові "плівки". Розмови, що нібито про "вагнерівців" Лукашенку розказав Петро Порошенко. Петро Порошенко багато говорив про "вагнерівців" не коли був на посаді президента, не з Лукашенком, а вже зараз. Ці цитати наскубли, нарізали. Ми знаємо, хто це робив, навіщо. І зараз ці нові чергові "плівки" – змонтовані, абсолютно фейкові – намагаються розмістити в різних Інтернет ЗМІ для того, аби відвести увагу від організації зливу цієї спецоперації нинішніми керманичами вулиці Банкової", – повідомила Сюмар.
"Нічого,крім усмішки, такі фейки викликати не можуть, хоча зрозуміла мета – розмити тему, посіяти якісь нові підозри. Так багато брехні навколо цієї теми, що влада ризикує в ній вже утонути", – іронізує Сюмар.
"Правду і державну зраду будуть доводити відповідні органи, і вона буде звучати. А от брехню ви викрили – і не один раз – самі, коли казали, що спецоперації не було, потім сказали, що вона була, але добре, що вона була зірвана. Саме це ми почули від президента Зеленського. А зараз відповідальність знову вкотре намагаються перекласти на опозицію", – зазначає Вікторія Сюмар.
"В цьому питанні доведеться говорити правду – рано чи пізно", – переконана Сюмар.
Будь ласка, зачекайте...
Аваков-то на такое не пойдет
Зеленскому (читай УДО) нужно усилить охрану в разы. Сейчас очень политически выгодный момент для русских убить Зеленского
Но Порошенко ее все равно слил
1. "Переможний" рейтинг зЕзідента.
2. Державна зрада ( зашквар) зЕзідента.
3. "Плівки ... " проти Порошенка.
После откровенного предательства членограя зраду уже ни на кого не повесить...
Сам сказал.
Сам признался.
Не рви пупа ,, ніх в тебе всеодно не вийде . ..
Хіба ж Порошенко цілий рік брехав країні і світу , що справи вагнерівців не існувало взагалі . ?? От навіщо ви видумуєте ці - безглузді ,шпигунські теорії змови Порошенка , кого хочете пошити в дурні .?? Все і так же ясно - як Божий день .! Зе само сказало , і його за язик ніхто не тягнув , що - він особисто телефонував лукі , з приводу вагнерівців ,, це чула вся країна , увесь світ .!! То -до чого тут Порошенко взагалі ??? .
ну нечего очи в Сирка позычать, ну не смеши.
1. зебилы сами сказали (куча цитат), что никакой операции не было
2. а потом членограй сам сказал (куча цитат), что операция была, и слил ее он лично.
Ну мож хватит уже уши на голову натягивать?
Уж слишком простая ситуация...
Так что.поросятко.ты или читай внимательно или брось выдавать желаемое за действительное...правда интересна всем
Проще не бывает.
Членограй прогорел.
И у вас теперь одна задача - раз клоун все равно ко дну идет, то прицепить к нему Пороха.
Членограя россияне вообще только для того и ставили, что Пороха сбить.
Членограй ихм нах не нужен, он расходный материал - им нужно, чтоб Порох им поперек дороги не стоЯл.
Чуть раньше эта комбинация была с Медведчуком. В кремле решили Левочкина двигать, а Медведчука урыть, но чтоб "не пропадать добру", то наняли бигуса, чтоб тот прицепил к фамилии "Медведчук" фамилию Порошенко.
А теперь тонет сраный клоун - ну так опять "не пропадать же добру".
Все слишком очевидно.
Сливайте воду.
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Висновки зроблено. вухаті не можуть керувати !!!!!!!! не сПроможні.