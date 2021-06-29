Окупанти підвищують на Луганщині вартість комунальних послуг

На окупованій частині Луганської області з 1 липня зростуть тарифи на комунальні послуги.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости Донбасса".

Відповідне рішення ухвалив окупаційний "уряд ЛНР".

На послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій тарифи зростуть на 33%; на послуги з утилізації твердих побутових відходів - на 50%; на послуги з централізованого опалення - на 16%; на централізоване постачання гарячої води - на 20%.

Водночас конкретні розміри тарифів на послуги з утримання житла для кожного будинку і з утилізації побутових відходів у другому півріччі 2021 року буде встановлюватися розпорядженнями окупаційних "адміністрацій" міст і районів.

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З 1 липня зміняться тарифи для населення і за спожиту електроенергію. Збільшення ціни на електроенергію в середньому становитиме від 12 до 21 копійки за 1 кВт/год залежно від обсягів її споживання.

Крім цього, на 4% підвищується ціна на газ для теплопостачальних підприємств, проте тарифи на природний газ для населення і суб'єктів господарювання залишаються незмінними.

Раніше про підвищення тарифів заявили і на окупованій частині Донецької області.