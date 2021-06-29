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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Луганщина (6429) тарифы (1790) коммунальные услуги (349)

Оккупанты повышают на Луганщине стоимость коммунальных услуг

Оккупанты повышают на Луганщине стоимость коммунальных услуг

На оккупированной части Луганской области с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".

Соответствующее решение приняло оккупационное "правительство ЛНР".

На услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий тарифы вырастут на 33%; на услуги по обращению с бытовыми отходами — на 50%; на услуги по централизованному отоплению — на 16%; на централизованное снабжение горячей водой — на 20%.

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В тоже время конкретные размеры тарифов на услуги по содержанию жилья для каждого дома и по обращению с бытовыми отходами во втором полугодии 2021 года будут устанавливаться распоряжениями оккупационных "администраций" городов и районов.

С 1 июля изменятся тарифы для населения и за потребленную электроэнергию. Увеличение цены на электроэнергию в среднем составит от 12 до 21 копейки за 1 кВт/час в зависимости от объемов ее потребления.

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Кроме этого, на 4% повышается цена на газ для теплоснабжающих предприятий, однако тарифы на природный газ для населения и субъектов хозяйствования остаются неизменными.

Ранее о повышении тарифов заявили и на оккупированной части Донецкой области.

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Топ комментарии
+26
И у нас "оккупанты"повышают😁😁😁😁
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29.06.2021 20:06
+16
Оккупанты повышают на Луганщине стоимость коммунальных услуг - Цензор.НЕТ 4163
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29.06.2021 20:19
+8
Тем оккупантам до наших оккупантов кажется далеко....
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29.06.2021 20:21
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И у нас "оккупанты"повышают😁😁😁😁
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29.06.2021 20:06 Ответить
У нас - "евроинтеграторы", правда только по ценам.
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29.06.2021 20:13 Ответить
А когда они успели "евроинтеграторами" стать?
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29.06.2021 20:23 Ответить
Но почему оккупанты? Ахметов там свой и тут не чужой. Какой же он оккупант?
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30.06.2021 00:22 Ответить
Ну наконец наши коррупционеры за поребрик добрались, теперь им точно хана.
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29.06.2021 20:07 Ответить
а то не наши там шустрят
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29.06.2021 20:08 Ответить
Так Ротердам злочинній біл для Каломойского! Теперь Каломойский покупает дешевле себестоимости поскольку Ротердама нет! А кстати в США сколько киловат стоит?
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29.06.2021 20:19 Ответить
"А кстати в США сколько киловат стоит?" - 0,0028% от средней зарплаты. В Украине 0,0124% от средней зарплаты. Насколько это дороже обходится для бюджета украинца сможете посчитать?
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30.06.2021 11:24 Ответить
прочесть внимательно не судьба? повышение на 21 копейку, а не 21 копейка. ну и делить на 2.7 нужно
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29.06.2021 20:19 Ответить
а еще у них зп 100 баксов. хочешь за 100 баксов работать?
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29.06.2021 20:20 Ответить
100 баксов это в шахте! А так если в ЖКХ то 50баксов. Как раз на комуналку!
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29.06.2021 20:23 Ответить
Оккупанты повышают на Луганщине стоимость коммунальных услуг - Цензор.НЕТ 688
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29.06.2021 20:11 Ответить
А шо до повышения туда очередь не стояла? Или ждали, когда повысят и ломанутся?
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29.06.2021 20:14 Ответить
Кстати у меня есть трешка в Донецке. Не хочешь махнутся?
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29.06.2021 20:20 Ответить
***** на ту епоху матаролера
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29.06.2021 20:16 Ответить
Оккупанты повышают на Луганщине стоимость коммунальных услуг - Цензор.НЕТ 4163
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29.06.2021 20:19 Ответить
все старе як і сам світ-нічого нового кацапи не вигадали.-divide et impera
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29.06.2021 23:15 Ответить
Тем оккупантам до наших оккупантов кажется далеко....
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29.06.2021 20:21 Ответить
ПО ТАРИФАХ ВОНИ САЛАГИ.
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29.06.2021 20:36 Ответить
Когда вышвернем кацапов с Донбаса и поднимем цены с 21 копейки до наших 1.68 грн автор статьи, какой заголовок для статьи напишет ?
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29.06.2021 20:23 Ответить
Там сейчас 1.50 на наши деньги так что не особо там дешевле! А зарплата в 100 баксов считаеться счастьем!
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29.06.2021 20:24 Ответить
1.04 рубля до 150 кВт/час
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29.06.2021 20:45 Ответить
150 киловат в месяц это лампочка в прихожей и туалете если не ЛЭД!
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29.06.2021 21:37 Ответить
Кстати меняю твою квартиру в Германии на трешку в Донецке!
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29.06.2021 21:38 Ответить
Если с утра до вечера ваньку дома валять - то да, а если вечером пришел с работы туда -сюда и спатки, то совсем другая история , кстати не верь флажкам и у меня тоже трёшка в Донецке
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29.06.2021 21:55 Ответить
Повышающие для меня тарифы тоже оккупанты!
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29.06.2021 20:36 Ответить
С наших уродцев берут пример
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29.06.2021 20:37 Ответить
павтарухи-мухи! )))))
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29.06.2021 20:41 Ответить
не долго музыка играла
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29.06.2021 20:45 Ответить
Было 1,09 руб а стало получается 1,30 руб, это при большом потреблении. На гривны это меньше 50 копеек.
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29.06.2021 20:45 Ответить
А в Украине с 1 августа свет подорожает до 3 грн 50 копеек, что в 7 раз выше чем у оккупантов. Цена на газ в трёх областях уже превышает 13 грн!!!!
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30.06.2021 09:58 Ответить
Это не справедливо!Это генацид донецкого народа!Народ выйдет на улицу и снесет днровскую власть!Шахтеры там вообще звери!Они ходили в Киев и касками стучали.И сейчас все выйдут)))
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29.06.2021 21:04 Ответить
Трусливей и мелочней народишка чем шахтеры я не видел. Вот интересно или туда идут с таким складом характера или их профессия так ломает!?
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29.06.2021 21:43 Ответить
Ми всі глибоко засмучені та неймовірно занепокоєні . Це неподобство . Який жах . Бідні колоради .
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29.06.2021 22:41 Ответить
Ахах. Слабаки сопливые. Наши ЗЕ-окупанты сразу в 2-3 раза тарифы повышают. И ето не смотря на то что у нас и так в 3 раза тарифы уже были выше.
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29.06.2021 22:52 Ответить
Зе-окупанти слабаки, при Пороху ціна на газ піднялася у 12 разів, з 0,70 грн до 8 грн 69 копійок. СЛАВА УКРАЇНІ
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30.06.2021 09:57 Ответить
А на території України - що тарифи не ростуть
Навіть за за домофон - було 48 грн/квартал - новий рахунок - 60 грн
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30.06.2021 01:32 Ответить
Сьогодні, оккупанти в Україні підвищили ціни на газ до 13,5 грн за куб у Херсонській, Житомирській та Чернівецькій області. ЗА ЩО СТОЯВ МАЙДАН?
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30.06.2021 09:56 Ответить
Для населения ДНР тариф на водоснабжение составит 21,20 руб./куб. (действующий тариф - 12,72 руб.), на отопление - 12,51 руб./кв. метр в месяц на протяжении всего года (сейчас - 9,2 руб.), на электрическую энергию - 1,20 руб. в случае потребления до 150 кВт⋅ч, от 150 до 800 кВт⋅ч - 1,63 руб. (сейчас - 1,04 и 1,42 руб. соответственно); на услуги горячего водоснабжения составит 65,82 руб./куб (сейчас - 53,21 руб. ). Переведите в гривны. А через пару месяцев в Украине еще подымут тарифы. Так зачем писать об увеличении тарифов у них, если мы платим гораздо больше. Это провокация или реклама их платежеспособности?!
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30.06.2021 10:03 Ответить
- Хорошо, что у нас не повышают!
- Где это у Вас?
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30.06.2021 11:18 Ответить
 
 