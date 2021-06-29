Вакцина Moderna ефективна від "дельта"-штаму COVID-19, - виробник

Компанія Moderna повідомила, що її вакцина від COVID-19 ефективна проти варіантів коронавірусу, зокрема проти більш контагіозного штаму "дельта".

Про це сказано в пресрелізі, опублікованому на сайті компанії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Внаслідок вакцинації препаратом від COVID-19 компанії Moderna виробляються нейтралізують титри антитіл проти всіх варіантів, зокрема і проти варіанту "дельта"", - сказано в повідомленні.

Таким чином, відповідно до проведеного аналізу, щодо варіанту "дельта" спостерігається лише "незначне скорочення нейтралізуючих титрів", що виробляються вакциною. Подібним чином вакцина проявляє себе і в ситуації з іншими індійськими штамами, а також із варіантом "дельта".

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"Нові дані радують і підсилюють нашу віру в те, що вакцина від COVID-19 компанії Moderna захищатиме від нових виявлених варіантів", - наводять у документі слова глави компанії Стефана Банселя.

"Ці цифри свідчать про важливість продовження вакцинації населення", - підкреслив Бансель.

У компанії також повідомили, що у вівторок в Індії, де вперше було виявлено варіант "дельта", схвалили екстрене застосування вакцини Moderna для жителів віком від 18 років.