Вакцина Moderna ефективна від "дельта"-штаму COVID-19, - виробник
Компанія Moderna повідомила, що її вакцина від COVID-19 ефективна проти варіантів коронавірусу, зокрема проти більш контагіозного штаму "дельта".
Про це сказано в пресрелізі, опублікованому на сайті компанії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Внаслідок вакцинації препаратом від COVID-19 компанії Moderna виробляються нейтралізують титри антитіл проти всіх варіантів, зокрема і проти варіанту "дельта"", - сказано в повідомленні.
Таким чином, відповідно до проведеного аналізу, щодо варіанту "дельта" спостерігається лише "незначне скорочення нейтралізуючих титрів", що виробляються вакциною. Подібним чином вакцина проявляє себе і в ситуації з іншими індійськими штамами, а також із варіантом "дельта".
"Нові дані радують і підсилюють нашу віру в те, що вакцина від COVID-19 компанії Moderna захищатиме від нових виявлених варіантів", - наводять у документі слова глави компанії Стефана Банселя.
"Ці цифри свідчать про важливість продовження вакцинації населення", - підкреслив Бансель.
У компанії також повідомили, що у вівторок в Індії, де вперше було виявлено варіант "дельта", схвалили екстрене застосування вакцини Moderna для жителів віком від 18 років.
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Але особливо важливим критерієм "ефективності" є те, що Індія є одним з лідерів по захворюваності та смертності від ковіду в світі.
Читайте, аналізуйте, розмірковуйте, панове. А вже потім вирішуйте чим і як колотися.
(корвалол и валидол закончились)
(дякуйте їм)
Читай! http://svsobor.com/moderna-pryznalas-my-ne-vaktsynyruem-liudei-my-ykh-chypyruem/ Материал взят с публичного сайта https://www.modernatx.com