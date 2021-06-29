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Вакцина Moderna ефективна від "дельта"-штаму COVID-19, - виробник

Вакцина Moderna ефективна від

Компанія Moderna повідомила, що її вакцина від COVID-19 ефективна проти варіантів коронавірусу, зокрема проти більш контагіозного штаму "дельта".

Про це сказано в пресрелізі, опублікованому на сайті компанії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Внаслідок вакцинації препаратом від COVID-19 компанії Moderna виробляються нейтралізують титри антитіл проти всіх варіантів, зокрема і проти варіанту "дельта"", - сказано в повідомленні.

Таким чином, відповідно до проведеного аналізу, щодо варіанту "дельта" спостерігається лише "незначне скорочення нейтралізуючих титрів", що виробляються вакциною. Подібним чином вакцина проявляє себе і в ситуації з іншими індійськими штамами, а також із варіантом "дельта".

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"Нові дані радують і підсилюють нашу віру в те, що вакцина від COVID-19 компанії Moderna захищатиме від нових виявлених варіантів", - наводять у документі слова глави компанії Стефана Банселя.

"Ці цифри свідчать про важливість продовження вакцинації населення", - підкреслив Бансель.

У компанії також повідомили, що у вівторок в Індії, де вперше було виявлено варіант "дельта", схвалили екстрене застосування вакцини Moderna для жителів віком від 18 років.
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Топ коментарі
+5
Швеция - Украина 0 : 1
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29.06.2021 22:29
+4
А если уколоть сразу - Модерну, Астру и кацапо-спутник с индийско-китайским шмурдяком - то будет эффективно на 100 % и от жизни !!!
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29.06.2021 22:24
+3
у нас по микрорайону так орали с балконов мужики, когда вколотили победный...что спать было невозможно!!! ))))) и потом вообще не захотелось ))))))
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30.06.2021 07:49
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А если уколоть сразу - Модерну, Астру и кацапо-спутник с индийско-китайским шмурдяком - то будет эффективно на 100 % и от жизни !!!
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29.06.2021 22:24 Відповісти
Швеция - Украина 0 : 1
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29.06.2021 22:29 Відповісти
Украинцы выиграли 2:1
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30.06.2021 00:58 Відповісти
красавцы!!!!!
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30.06.2021 07:49 Відповісти
Ефективність у 3% теж є ефективністю. Пфайзер, наче, заяву робив про ефективність проти "дельти" в 90%. А тут скільки? Чи "вірте нам на слово"? З такими заявами і шмурдяк з московії стане ефективним...
Але особливо важливим критерієм "ефективності" є те, що Індія є одним з лідерів по захворюваності та смертності від ковіду в світі.
Читайте, аналізуйте, розмірковуйте, панове. А вже потім вирішуйте чим і як колотися.
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29.06.2021 22:30 Відповісти
Зачем нам это знать если этой вакцины вообще нет в Украине? Так для информации?
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29.06.2021 22:35 Відповісти
1 : 1
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29.06.2021 22:43 Відповісти
все! завтра расскажите
(корвалол и валидол закончились)
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29.06.2021 22:44 Відповісти
😂
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29.06.2021 22:55 Відповісти
у нас по микрорайону так орали с балконов мужики, когда вколотили победный...что спать было невозможно!!! ))))) и потом вообще не захотелось ))))))
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30.06.2021 07:49 Відповісти
Немцы пролетели……поэтому сегодня на работе меня (как украинку) поздравили с выходом Украины в 1/4……..🙂и пожелали команде удачи в субботу……
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30.06.2021 18:08 Відповісти
їх слова та Богу у вуха!
(дякуйте їм)
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30.06.2021 18:10 Відповісти
Гоооооол!!!!!!!!
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30.06.2021 00:30 Відповісти
Чудово, та на жаль, нам ця вакцина не світить.
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29.06.2021 23:04 Відповісти
На тот свет захотел?
Читай! http://svsobor.com/moderna-pryznalas-my-ne-vaktsynyruem-liudei-my-ykh-chypyruem/ Материал взят с публичного сайта https://www.modernatx.com
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30.06.2021 12:36 Відповісти
Огласите весь список штаммов, пжлста и сколько раз от них придется уколоться
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30.06.2021 00:00 Відповісти
Огласите весь список штаммов, пжлста.

Вакцина Moderna ефективна від "дельта"-штаму COVID-19, - виробник - Цензор.НЕТ 5650
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30.06.2021 12:39 Відповісти
 
 