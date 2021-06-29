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Вакцина Moderna эффективна от "дельта"-штамма COVID-19, - производитель

Вакцина Moderna эффективна от

Компания Moderna сообщила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна против вариантов коронавируса, в том числа против более контагиозного штамма "дельта".

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В результате вакцинации препаратом от COVID-19 компании Moderna вырабатываются нейтрализующие титры антител против всех вариантов, в том числе и против варианта "дельта"", - сказано в сообщении.

Таким образом, согласно проведенному анализу, в отношении варианта "дельта" наблюдается лишь "незначительное сокращение нейтрализующих титров", вырабатываемых вакциной. Подобным образом вакцина проявляет себя и в ситуации с другими индийскими штаммами, а также с бразильским вариантом "дельта".

Читайте: Сочетание вакцин Pfizer и Moderna создает долговременный иммунитет, - исследование

"Новые данные радуют и усиливают нашу веру в то, что вакцина от COVID-19 компании Moderna будет защищать от новых выявляемых вариантов", - приводят в документе слова главы компании Стефана Банселя.

"Это данные подчеркивают важность продолжения вакцинации населения", - подчеркнул Бансель.

В компании также сообщили, что во вторник в Индии, где впервые был обнаружен вариант "дельта", одобрили экстренное применение вакцины Moderna для жителей в возрасте старше 18 лет.

Также читайте: Moderna переименовала свою вакцину от COVID-19

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Топ комментарии
+5
Швеция - Украина 0 : 1
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29.06.2021 22:29
+4
А если уколоть сразу - Модерну, Астру и кацапо-спутник с индийско-китайским шмурдяком - то будет эффективно на 100 % и от жизни !!!
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29.06.2021 22:24
+3
у нас по микрорайону так орали с балконов мужики, когда вколотили победный...что спать было невозможно!!! ))))) и потом вообще не захотелось ))))))
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30.06.2021 07:49
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А если уколоть сразу - Модерну, Астру и кацапо-спутник с индийско-китайским шмурдяком - то будет эффективно на 100 % и от жизни !!!
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29.06.2021 22:24 Ответить
Швеция - Украина 0 : 1
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29.06.2021 22:29 Ответить
Украинцы выиграли 2:1
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30.06.2021 00:58 Ответить
красавцы!!!!!
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30.06.2021 07:49 Ответить
Ефективність у 3% теж є ефективністю. Пфайзер, наче, заяву робив про ефективність проти "дельти" в 90%. А тут скільки? Чи "вірте нам на слово"? З такими заявами і шмурдяк з московії стане ефективним...
Але особливо важливим критерієм "ефективності" є те, що Індія є одним з лідерів по захворюваності та смертності від ковіду в світі.
Читайте, аналізуйте, розмірковуйте, панове. А вже потім вирішуйте чим і як колотися.
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29.06.2021 22:30 Ответить
Зачем нам это знать если этой вакцины вообще нет в Украине? Так для информации?
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29.06.2021 22:35 Ответить
1 : 1
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29.06.2021 22:43 Ответить
все! завтра расскажите
(корвалол и валидол закончились)
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29.06.2021 22:44 Ответить
😂
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29.06.2021 22:55 Ответить
у нас по микрорайону так орали с балконов мужики, когда вколотили победный...что спать было невозможно!!! ))))) и потом вообще не захотелось ))))))
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30.06.2021 07:49 Ответить
Немцы пролетели……поэтому сегодня на работе меня (как украинку) поздравили с выходом Украины в 1/4……..🙂и пожелали команде удачи в субботу……
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30.06.2021 18:08 Ответить
їх слова та Богу у вуха!
(дякуйте їм)
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30.06.2021 18:10 Ответить
Гоооооол!!!!!!!!
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30.06.2021 00:30 Ответить
Чудово, та на жаль, нам ця вакцина не світить.
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29.06.2021 23:04 Ответить
На тот свет захотел?
Читай! http://svsobor.com/moderna-pryznalas-my-ne-vaktsynyruem-liudei-my-ykh-chypyruem/ Материал взят с публичного сайта https://www.modernatx.com
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30.06.2021 12:36 Ответить
Огласите весь список штаммов, пжлста и сколько раз от них придется уколоться
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30.06.2021 00:00 Ответить
Огласите весь список штаммов, пжлста.

Вакцина Moderna ефективна від "дельта"-штаму COVID-19, - виробник - Цензор.НЕТ 5650
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30.06.2021 12:39 Ответить
 
 