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Новини Агресія Росії проти України Російські терористи збили Боїнг
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Україна, Нідерланди, Бельгія, Австралія і Малайзія об'єдналися, щоб домогтися притягнення Росії до відповідальності у справі МН17, - посол Ченцов

Україна, Нідерланди, Бельгія, Австралія і Малайзія об'єдналися, щоб домогтися притягнення Росії до відповідальності у справі МН17, - посол Ченцов

П'ять країн-учасниць групи з розслідування падіння "Боїнга" рейсу MH17 в 2014 році на Донбасі наполягають не тільки на притягненні до відповідальності винних фізичних осіб, а й Російської Федерації як держави.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив надзвичайний та повноважний посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що з 2014 року найбільш активно ведуть розслідування п'ять країн — Україна, Нідерланди, Бельгія, Австралія і Малайзія, вони створили спільну групу з розслідування.

"Вони відпрацьовували різні опції, як забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг". І перша опція — створити спеціальний трибунал під егідою Ради безпеки ООН, і була підготовлена відповідна резолюція, і вона отримала загальне схвалення. Єдина країна, яка ветувала цю резолюцію, була Російська Федерація", — розповів Ченцов.

Після цього країни сконцентрувалися на двох варіантах розгляду справи.

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"Створення гібридного трибуналу цими п'ятьма країнами (такі прецеденти були в історії) або передача справи в національну юрисдикцію. Врешті, визначили, що під час цих переговорів буде застосовуватися національна юрисдикція Нідерландів", — додав посол.

Тема збитого "Боїнга" рейсу MH17 фігурує в кейсах кількох судових процесів. Наприклад, справа розглядається Окружним судом Гааги, і його мета — встановити винних у трагедії саме фізичних осіб.

"Що є предметом розгляду суду в Нідерландах — це залучення до відповідальності осіб, винних за збиття MH17, фізичних осіб", — сказав Ченцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів. ВIДЕО

Але крім цього в Нідерландах Україна переслідує Російську Федерацію як державу в Міжнародному суді ООН на підставі відповідної міжнародної Конвенції щодо запобігання фінансування тероризму, додав посол.

"Крім того, є судовий процес в Страсбурзі, й дві справи, які були ініційовані Україною і Нідерландами, вони зараз об'єднані в одну", — продовжив він.

Ченцов акцентував, що в Нідерландах і влада, і громадськість приділяють велику увагу розслідуванню і судовим процесам у справі про збитий "Боїнг".

"Безумовно, це одне з найважливіших питань на порядку денному в Нідерландах. І не тільки раз на рік в липні проводяться заходи, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Це питання постійно на порядку денному і парламенту, і уряду, дуже інтенсивно ведеться міжнародне співробітництво", — констатував посол.

"Крім цих п'яти країн, які я вже згадав, всі країни, громадяни яких загинули в катастрофі, усі беруть активну участь. Зокрема, фінансова участь в розслідуванні теж забезпечується цими країнами. Тобто це — глобальні заходи щодо притягнення до відповідальності як фізичних осіб, так і Російської Федерації як держави", — резюмував Ченцов.
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Топ коментарі
+4
Тут бы не пойманные "вагнеровцы" пригодились, но наш ссыкливый Гундосик, в ответственный момент испугался - "как бы чего не вышло".
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29.06.2021 23:24
+3
Повезло что немцев с французами нет в списке - те бы за кацапов топили на суде
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29.06.2021 23:19
+2
Серийный убийца, одуревший от крови людской и безнаказанности, перешел к системным угрозам цивилизованным странам. Мира уже не будет! Цивилизацию спасет только внезапный упреждающий сокрушительный удар по орде. Возможно пакетом летальных санкций. Так будет гуманней.(с)
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30.06.2021 00:11
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Повезло что немцев с французами нет в списке - те бы за кацапов топили на суде
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29.06.2021 23:19 Відповісти
Там малайзійців вистачає......
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30.06.2021 05:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/489493 Да, премьер Малайзии, уже заявил, что результаты расследования, они, не признают
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01.07.2021 12:07 Відповісти
Тут бы не пойманные "вагнеровцы" пригодились, но наш ссыкливый Гундосик, в ответственный момент испугался - "как бы чего не вышло".
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29.06.2021 23:24 Відповісти
Серийный убийца, одуревший от крови людской и безнаказанности, перешел к системным угрозам цивилизованным странам. Мира уже не будет! Цивилизацию спасет только внезапный упреждающий сокрушительный удар по орде. Возможно пакетом летальных санкций. Так будет гуманней.(с)
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30.06.2021 00:11 Відповісти
Нечего там добиваться
Команду на спецоперацию дал главнокомандующий,это не худ самодеятельность
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30.06.2021 00:25 Відповісти
Только максимальные финансовые санкции с конфискацией активов по всему миру, где не поклоняются людоедам из снигерии, и обрезание торговли до уровня нефть/газ/сырье в обмен на продовольствие могут как-то повлиять на внутренние процессы у гафнаедов. Но это увы, маловероятно. А наказание гиркиных-могилкиных ужастными санкциями что даст?
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30.06.2021 01:46 Відповісти
А неужели в мире нет спецов , которые уложат это ху*ло в ящик? Может это дешевле, быстрее и практичней?
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30.06.2021 02:16 Відповісти
Як можна не розуміти, що ху**лів в Рашці повно, і на заміну прийде якесь шойгу чи жиріновське чи ще якесь подібне? Такої швалі там тисячі, а охороняють їх сотні тисяч прикормлених шавок, з ядерною зброєю в руках.
Рашка має вибухнути зсередини, і треба дуже міцно думати, як це здійснити так, щоб це було надійно і цього разу назавжди.
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30.06.2021 03:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/228197 Украинцам надо думать как бы себя, окончательно, не угробить, а не уповать на то, что Раша развалится. Не развалится Раша, нет для распада никаких оснований. 1000 лет валится и подыхает, и что? Стали 1/8 частью суши, и захапали 40% природных ископаемых, причем накопили силенок, чтобы все это охранять, и посылать всех.... В общем о себе думать надо.
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30.06.2021 10:18 Відповісти
Совок побольше был. И суши было больше, и боеголовок 27 тысяч. И где он? На свалке истории. Там будет и Рашка. Останутся свободные суверенные Якутия, Сибирь, Уральская республика, Дальневосточная республика, Республика Татарстан, и так далее. Штук 30-40 независимых демократических стран, которые будут думать о людях, а не о "приращении".
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30.06.2021 13:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/228197 В Раше 90% регионов, на дотациях, та же Якутия берет в два раза больше, чем дает, у Чечни там вообще караул, у Татарстана, нет внешних границ, какое отсоединится? Лет 5-ть назад, был громко анонсирован марш "За Уральскую республику", пришли 20 человек.
https://censor.net/ru/user/228197 Украина гораздо быстрее валится, не видишь? Вот об этом и надо думать.
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01.07.2021 11:36 Відповісти
Я це розумію , але яка дестабілізація буде і які гонки на престол!
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30.06.2021 12:08 Відповісти
Это конечно хорошо, если бы зелёный зрадник не отдал всех свидетелей (Дубинского и вагнеровцев) Ху@лу
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30.06.2021 10:46 Відповісти
Ну да, ну да... Нидерланды это еще те "союзники" Украины, достаточно вспомнить факт , что Украина не может вернуть восьмой год свое музейное золото которое выставлялось для показа в Голландии.
Посол Ченцов, пристыдите голландцев в намерение прикарманить украинское золото!
Ведь они не просто "не возвращают его Украине", они при этом не рассматривают вопрос возврата ценностей и в музеи Крыма!
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30.06.2021 10:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/228197 СССР не развалился, его развалил, нет, не Буш старший, а Ельцин, и это пожалуй единственное, за что я ему благодарен. Я помню те события, т. к. пережил их лично, а не по википедии. Для развала СССР Ельцин встретился с Шушкевичем, и начали вытаскивать в Беловежье Кравчука, тот сутки прятался, говорил, что сильно болеет, за незалежнiсть боровся))) Когда стало ясно, что Ельцин, Горбача "на лопатки положил", приехал, получил независимость))) Знаешь, что первым делом сказал Кравчук Ельцину? "Что с Крымом делать будем?". "Не до Крыма, потом разберемся", ответил Ельцин. (воспоминания нач охраны Коржакова)
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30.06.2021 16:39 Відповісти
 
 