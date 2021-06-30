Близько 100 протитанкових мін виявлено біля окупованої Веселогорівки, - СЦКК

Безпілотник СММ ОБСЄ малого радіусу дії вкотре зафіксував близько 100 протитанкових мін на двох полях поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Веселогорівка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС, про це свідчать дані СЦКК.

Крім того, 24 червня на околиці тимчасово окупованого населеного пункту Бетманове (23 км на північний схід від Донецька) СММ ОБСЄ виявлені 4 протитанкові міни.

На блокпості поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Стила (34 км на південь від Донецька) спостерігачі вперше виявили 6 нещодавно встановлених попереджувальних знаків про мінну небезпеку у полях на північно-західному і південно-східному краях автошляху Т0509.

"Наявність великої кількості мін та інших вибухонебезпечних предметів загрожує безпеці людей, що проживають на тимчасово окупованій території, а також створюють перешкоди для вільного та необмеженого пересування спостерігачів СММ ОБСЄ. Жахливими наслідками безконтрольних мінувань є часті факти загибелі та поранень цивільних мешканців. Розмінування місцевості залишається надзвичайно актуальним завданням", - йдеться в повідомленні.

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