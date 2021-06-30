Около 100 противотанковых мин обнаружены возле оккупированной Веселогоровки, - СЦКК

Беспилотник СММ ОБСЕ малого радиуса действия в который раз зафиксировал около 100 противотанковых мин на двух полях вблизи временно оккупированного населенного пункта Веселогоровка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС, об этом свидетельствуют данные СЦКК.

Кроме того, 24 июня на окраине временно оккупированного населенного пункта Бетманово (23 км северо-восточнее Донецка) СММ ОБСЕ выявлены 4 противотанковые мины.

На блокпосту вблизи временно оккупированного населенного пункта Стыла (34 км к югу от Донецка) наблюдатели впервые обнаружили 6 недавно установленных предупредительных знаков о минной опасности в полях на северо-западном и юго-восточном краях автодороги Т0509.

"Наличие большого количества мин и других взрывоопасных предметов угрожает безопасности людей, проживающих на временно оккупированной территории, а также создает препятствия для свободного и неограниченного передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ. Ужасными последствиями бесконтрольных минирований являются частые факты гибели и ранений гражданских жителей. Разминирование местности остается чрезвычайно актуальной задачей", - говорится в сообщении.

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