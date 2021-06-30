Прем'єр Естонії Каллас проти ідеї Меркель про саміт із Путіним

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас (Kaja Kallas) відкинула повторну пропозицію канцлерки ФРН Ангели Меркель про зустріч лідерів ЄС з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Лідери Європейського союзу вже прийняли нещодавно рішення, що вони не будуть зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним. Рішення Європейської ради було дуже чітким - такого саміту не проводити. З тієї причини, що в 2014 році були узгоджені умови, які повинні бути виконані, щоб саміт між лідерами Росії та ЄС відбувся", - зазначила вона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона вважає, що в підсумковому документі Європейської ради зафіксовано, що ЄС повторює свою готовність вибірково співпрацювати з РФ в цікавих для Євросоюзу сферах, а лідери ЄС уповноважують главу європейської дипломатії Жозепа Борреля надати в зв'язку з цим уточнений план дій.

"З Путіним могли б зустрітися голова Європейської ради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вони можуть це зробити, але це в жодному разі не було б зустріччю на рівні лідерів", - сказала прем'єр-міністр.

Раніше, виступаючи 28 червня на спільному засіданні німецького і французького парламентів, Меркель повторила свою висловлену минулого тижня позицію, що Європейському союзу слід безпосередньо говорити з Володимиром Путіним.

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"Відносини Європейського союзу і Росії зараз не в хорошому стані, але навіть під час Холодної війни люди говорили один з одним. Я думаю, що мовчання не сприяє вирішенню проблем", - вважає Меркель.

Вона заявила, що на Європейській раді були визначені теми, за якими лідери ЄС хотіли б говорити з Москвою, і надані інструкції чиновникам знайти форми і умови, в яких можна було б спілкуватися з Росією. "Це означає, що ми зробили крок вперед, але поки ще не прибули на місце", - сказала Меркель.