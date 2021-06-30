УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10883 відвідувача онлайн
Новини
1 777 13
Меркель (1138) путін (23325) Естонія (1546) Євросоюз (12772) Каллас Кая (172)

Прем'єр Естонії Каллас проти ідеї Меркель про саміт із Путіним

Прем'єр Естонії Каллас проти ідеї Меркель про саміт із Путіним

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас (Kaja Kallas) відкинула повторну пропозицію канцлерки ФРН Ангели Меркель про зустріч лідерів ЄС з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Лідери Європейського союзу вже прийняли нещодавно рішення, що вони не будуть зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним. Рішення Європейської ради було дуже чітким - такого саміту не проводити. З тієї причини, що в 2014 році були узгоджені умови, які повинні бути виконані, щоб саміт між лідерами Росії та ЄС відбувся", - зазначила вона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона вважає, що в підсумковому документі Європейської ради зафіксовано, що ЄС повторює свою готовність вибірково співпрацювати з РФ в цікавих для Євросоюзу сферах, а лідери ЄС уповноважують главу європейської дипломатії Жозепа Борреля надати в зв'язку з цим уточнений план дій.

"З Путіним могли б зустрітися голова Європейської ради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вони можуть це зробити, але це в жодному разі не було б зустріччю на рівні лідерів", - сказала прем'єр-міністр.

Раніше, виступаючи 28 червня на спільному засіданні німецького і французького парламентів, Меркель повторила свою висловлену минулого тижня позицію, що Європейському союзу слід безпосередньо говорити з Володимиром Путіним.

Також читайте: Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Путін, - Кулеба

"Відносини Європейського союзу і Росії зараз не в хорошому стані, але навіть під час Холодної війни люди говорили один з одним. Я думаю, що мовчання не сприяє вирішенню проблем", - вважає Меркель.

Вона заявила, що на Європейській раді були визначені теми, за якими лідери ЄС хотіли б говорити з Москвою, і надані інструкції чиновникам знайти форми і умови, в яких можна було б спілкуватися з Росією. "Це означає, що ми зробили крок вперед, але поки ще не прибули на місце", - сказала Меркель.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Прибалты дружат с головой и совестью а фрау с российскими деньгами.Не удивлюсь если ей уже Путин предложил тепленькое местечко в наблюдательном совете нового газопровода.
показати весь коментар
30.06.2021 16:43
+7
Редактор, а где фотография премьер министра Эстонии.?

ЗАЧЕМ ВЫ **** ПИАРИТЕ ?
показати весь коментар
30.06.2021 16:29
+5
Меркелядство ведёт Европу к большой войне.
показати весь коментар
30.06.2021 16:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Меркелядство ведёт Европу к большой войне.
показати весь коментар
30.06.2021 16:29 Відповісти
Редактор, а где фотография премьер министра Эстонии.?

ЗАЧЕМ ВЫ **** ПИАРИТЕ ?
показати весь коментар
30.06.2021 16:29 Відповісти
Прибалты понимают куда ведёт Европу фрау Риббентроп.
показати весь коментар
30.06.2021 16:38 Відповісти
Чего Меркель в ***** так вцепилась? Небось, ***** на нее компромат имеет. Может, Ангела в маразме какойто архиважный документ не в тот Шредер сунула?
показати весь коментар
30.06.2021 16:41 Відповісти
Прибалты дружат с головой и совестью а фрау с российскими деньгами.Не удивлюсь если ей уже Путин предложил тепленькое местечко в наблюдательном совете нового газопровода.
показати весь коментар
30.06.2021 16:43 Відповісти
Саммит с )(уйлом-это когда он пытается сам себе свой кончик
засунуть.. Вот такой "саммит" получается
показати весь коментар
30.06.2021 16:47 Відповісти
Бабця Мркл вже пнх, а також не в тому віці, щоб палати від сорому - гроші внє палітікі.
показати весь коментар
30.06.2021 17:09 Відповісти
Столь большую настойчивость Меркель в вопросе саммита с ****** могу обїяснить только одним : стремлением Германии к доступу к ядерному оружию.
показати весь коментар
30.06.2021 17:36 Відповісти
Ні, пояснити можливо тільки компроматом на гедеерівку Меркель та тиском на неї з боку кремляді.
показати весь коментар
30.06.2021 21:31 Відповісти
На Меркель в нынешнем статусе не сильно нажмешь, а вот четвертый Рейх остаётся мечтой многих немцев.
показати весь коментар
30.06.2021 23:49 Відповісти
Ага, и поэтому Германия с подачи агентов кремля позакрывала АЭС.
показати весь коментар
30.06.2021 21:32 Відповісти
Есть такая организация, незывается МАГАТЭ, она делает невозможным для Германии прямое владение ядерным оружием, а вот доступ - это другое дело, для ******** подруги в самый раз.
показати весь коментар
30.06.2021 23:55 Відповісти
Вот я умаю, что если бы не было Черчеля, а одни только Чемберлены, тогда не родился бы этот позор меркель и макрон, а ЕС представлял сейчас собой разветвленную сеть концлагерей.
показати весь коментар
30.06.2021 22:20 Відповісти
 
 