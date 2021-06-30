Премьер Эстонии Каллас против идеи Меркель о саммите с Путиным

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) отвергла повторное предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель о встрече лидеров ЕС с президентом России Владимиром Путиным.

"Лидеры Европейского союза уже приняли недавно решение, что они не будут встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Решение Европейского совета было очень четким - такого саммита не проводить. По той причине, что в 2014 году были согласованы условия, которые должны быть выполнены, чтобы саммит между лидерами России и ЕС состоялся", - отметила она, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что в итоговом документе Европейского совета зафиксировано, что ЕС повторяет свою готовность выборочно сотрудничать с РФ в интересующих Евросоюз сферах, а лидеры ЕС уполномочивают главу европейской дипломатии Жозепа Борреля представить в связи с этим уточненный план действий.

"С Путиным могли бы встретиться председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они могут это сделать, но это в любом случае не было бы встречей на уровне лидеров", - сказала премьер-министр.

Ранее, выступая 28 июня на совместном заседании немецкого и французского парламентов, Меркель повторила свою высказанную на прошлой неделе позицию, что Европейскому союзу нужно напрямую говорить с Владимиром Путиным.

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"Отношения Европейского союза и России сейчас не находятся в хорошем состоянии, но даже во время Холодной войны люди говорили друг с другом. Я думаю, что молчание не способствует решению проблем", - считает Меркель. Она заявила, что на Европейском совете были определены темы, по которым лидеры ЕС хотели бы говорить с Москвой, и даны инструкции чиновникам найти формы и условия, в которых можно было бы общаться с Россией. "Это означает, что мы сделали шаг вперед, но пока еще не прибыли на место", - сказала Меркель.