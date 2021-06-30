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Премьер Эстонии Каллас против идеи Меркель о саммите с Путиным

Премьер Эстонии Каллас против идеи Меркель о саммите с Путиным

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) отвергла повторное предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель о встрече лидеров ЕС с президентом России Владимиром Путиным.

"Лидеры Европейского союза уже приняли недавно решение, что они не будут встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Решение Европейского совета было очень четким - такого саммита не проводить. По той причине, что в 2014 году были согласованы условия, которые должны быть выполнены, чтобы саммит между лидерами России и ЕС состоялся", - отметила она, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что в итоговом документе Европейского совета зафиксировано, что ЕС повторяет свою готовность выборочно сотрудничать с РФ в интересующих Евросоюз сферах, а лидеры ЕС уполномочивают главу европейской дипломатии Жозепа Борреля представить в связи с этим уточненный план действий.

"С Путиным могли бы встретиться председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они могут это сделать, но это в любом случае не было бы встречей на уровне лидеров", - сказала премьер-министр.

Ранее, выступая 28 июня на совместном заседании немецкого и французского парламентов, Меркель повторила свою высказанную на прошлой неделе позицию, что Европейскому союзу нужно напрямую говорить с Владимиром Путиным.

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"Отношения Европейского союза и России сейчас не находятся в хорошем состоянии, но даже во время Холодной войны люди говорили друг с другом. Я думаю, что молчание не способствует решению проблем", - считает Меркель. Она заявила, что на Европейском совете были определены темы, по которым лидеры ЕС хотели бы говорить с Москвой, и даны инструкции чиновникам найти формы и условия, в которых можно было бы общаться с Россией. "Это означает, что мы сделали шаг вперед, но пока еще не прибыли на место", - сказала Меркель.

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Топ комментарии
+8
Прибалты дружат с головой и совестью а фрау с российскими деньгами.Не удивлюсь если ей уже Путин предложил тепленькое местечко в наблюдательном совете нового газопровода.
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30.06.2021 16:43
+7
Редактор, а где фотография премьер министра Эстонии.?

ЗАЧЕМ ВЫ **** ПИАРИТЕ ?
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30.06.2021 16:29
+5
Меркелядство ведёт Европу к большой войне.
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30.06.2021 16:29
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Меркелядство ведёт Европу к большой войне.
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30.06.2021 16:29 Ответить
Редактор, а где фотография премьер министра Эстонии.?

ЗАЧЕМ ВЫ **** ПИАРИТЕ ?
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30.06.2021 16:29 Ответить
Прибалты понимают куда ведёт Европу фрау Риббентроп.
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30.06.2021 16:38 Ответить
Чего Меркель в ***** так вцепилась? Небось, ***** на нее компромат имеет. Может, Ангела в маразме какойто архиважный документ не в тот Шредер сунула?
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30.06.2021 16:41 Ответить
Прибалты дружат с головой и совестью а фрау с российскими деньгами.Не удивлюсь если ей уже Путин предложил тепленькое местечко в наблюдательном совете нового газопровода.
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30.06.2021 16:43 Ответить
Саммит с )(уйлом-это когда он пытается сам себе свой кончик
засунуть.. Вот такой "саммит" получается
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30.06.2021 16:47 Ответить
Бабця Мркл вже пнх, а також не в тому віці, щоб палати від сорому - гроші внє палітікі.
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30.06.2021 17:09 Ответить
Столь большую настойчивость Меркель в вопросе саммита с ****** могу обїяснить только одним : стремлением Германии к доступу к ядерному оружию.
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30.06.2021 17:36 Ответить
Ні, пояснити можливо тільки компроматом на гедеерівку Меркель та тиском на неї з боку кремляді.
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30.06.2021 21:31 Ответить
На Меркель в нынешнем статусе не сильно нажмешь, а вот четвертый Рейх остаётся мечтой многих немцев.
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30.06.2021 23:49 Ответить
Ага, и поэтому Германия с подачи агентов кремля позакрывала АЭС.
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30.06.2021 21:32 Ответить
Есть такая организация, незывается МАГАТЭ, она делает невозможным для Германии прямое владение ядерным оружием, а вот доступ - это другое дело, для ******** подруги в самый раз.
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30.06.2021 23:55 Ответить
Вот я умаю, что если бы не было Черчеля, а одни только Чемберлены, тогда не родился бы этот позор меркель и макрон, а ЕС представлял сейчас собой разветвленную сеть концлагерей.
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30.06.2021 22:20 Ответить
 
 