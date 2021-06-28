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Саммит с Путиным мог бы быть полезен по ряду вопросов, - Меркель

Саммит с Путиным мог бы быть полезен по ряду вопросов, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры Европейского союза с Россией были бы полезными по ряду вопросов. Она считает, что президенту России Владимиру Путину стоит прямо сказать, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений.

Об этом Меркель заявила 28 июня, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Reuters.

"Здесь я считаю, что лучше не только поговорить между собой, но и поставить перед российским президентом эти вещи и сказать "на такой основе плодотворное сотрудничество не может происходить ", - сказала Меркель немецким и французским законодателям.

В пятницу лидеры Европейского Союза отклонили франко-немецкое предложение провести саммит с Россией после того, как Польша и страны Балтии выступили против.

Меркель заявила, что лидеры ЕС определили проблемы, которые они хотят решить с Россией, и поручили чиновникам ознакомиться с форматами и условиями, при которых могут продолжаться переговоры с Москвой.

"Это означает, что мы сделали шаг вперед, но мы еще не достигли своей цели", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель "немного грустно", что партнеры по ЕС не поддержали идею саммита с Путиным

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.

Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.

МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.

Позже стало известно, что лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным.

Меркель Ангела (2125) путин владимир (31252) саммит (1170)


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Топ комментарии
+37
"...мог бы быть полезен по ряду вопросов", например обеспечения безбедной старости одной престарелой проститутки комсомолки
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28.06.2021 14:54
+22
шредера подсиживает
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28.06.2021 14:56
+17
Да понятно. Пенсия от газпрома сама себя не заработает!
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28.06.2021 14:56
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"...мог бы быть полезен по ряду вопросов", например обеспечения безбедной старости одной престарелой проститутки комсомолки
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28.06.2021 14:54 Ответить
шредера подсиживает
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28.06.2021 14:56 Ответить
Шредер уже устал жевать ценные бумаги Газпрома...
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28.06.2021 16:06 Ответить
)))) та да бабка метит в наблюдательный совет пердёжпрома))) вся европейская шваль мечтает (понаблюдать) на пенсии
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28.06.2021 16:18 Ответить
Бабушка, иди уже на пенсию, к дедушке
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28.06.2021 16:39 Ответить
Не, у России ещё Роснефть есть...места всем хватит.
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28.06.2021 19:17 Ответить
делай с ним сама свой саммит один на один. Вы оба никому не нужны
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28.06.2021 14:56 Ответить
Саммит с Путиным мог бы быть полезен по ряду вопросов, - Меркель

===============================
так усамітнюйся з )(уйлом і рєшай ряди вапросов.
Згадався анекдот...
Кума,у мене до тебе два питання....
-кажу зразу-в дупу не дам...
Ну...тоді одне...
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28.06.2021 18:16 Ответить
ну и что для этого встречаться с этим ублюдком ? он им свои майские указы зачитает...
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28.06.2021 14:56 Ответить
По жодному питанню, цей саміт не повинен був даже розмовляти з цим ублюдком!!!!!
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28.06.2021 14:56 Ответить
навіть
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28.06.2021 16:47 Ответить
Да понятно. Пенсия от газпрома сама себя не заработает!
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28.06.2021 14:56 Ответить
Фрау Риббентроп никак успокоится не может.
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28.06.2021 14:57 Ответить
Саммит с Путиным мог бы быть полезен по ряду вопросов, - Меркель - Цензор.НЕТ 4552
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28.06.2021 14:57 Ответить
Шоб сказать ху-лу шо воно ху-ло необов'язково його запрошувати, можна по телефону сказати, або лист написати. Але із-за того що на футболі за ла-ла-ла-ла був великий кіпіш, то значить ху-ло сповістили що воно ху-ло.
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28.06.2021 14:58 Ответить
Саммит с Путиным мог бы быть полезен по ряду вопросов, - Меркель

Так есть телефон, вайбер, скайп, зоом.
Связывайся и саммитируй с ху№лом сколько хочешь.
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28.06.2021 15:00 Ответить
G-3
ФРГ, северная корея, московия.
я бы еще дал статус наблюдателя Зимбабве
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28.06.2021 15:01 Ответить
Камсосомолка...
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28.06.2021 15:04 Ответить
А мог бы быть бесполезен. И очень вероятно вреден. И даже катастрофичен.
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28.06.2021 15:07 Ответить
Это ее когда-то у пуйла на даче собака укусила? Наверное заразной оказалась.
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28.06.2021 15:08 Ответить
" Пенсія близенько, "газпром" пАмАгі", - меркель.
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28.06.2021 15:09 Ответить
Предварительными условиями встречи с Путиным должны быть 1) прекращение оккупации Крыма, Севастополя , ОРДЛО акватории Азовского и Черного морей, с полной передачей под военно- политический и экономический контроль Украины 2) прекращение оккупации Абхазии и Юж. Осетии с передачей их Грузии 3) прекращение оккупации Приднестровья с передачей его Молдове. 4) возвращение не законно отторгнутых у Японии Курильских островов ( всех) Японии 5) возвращение незаконно отторгнутых в результате агрессии в 1939 году территорий Латвии, Эстонии и Финляндии.6) вывод войск из Карабаха и передача его под контроль Азербайджана. После этого можно встречаться и решать вопросу о компенсации за понесенный ущерб, наказание военных преступников, выдача изменников и предателей.. Ну и прочие текущие вопросы.
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28.06.2021 15:10 Ответить
Цивилизованному сообществу уже пора забить на бредни старой ЖАБЫ, так как уже и ленивому понятно, что старая дойчен-шлюхен облизывается с ****** и сидит на его бабках
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28.06.2021 15:12 Ответить
Главный вопрос это газпромовская пенсия бабушке Меркель.
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28.06.2021 15:13 Ответить
Саммит с Путиным мог бы быть полезен по ряду вопросов, - Меркель - Цензор.НЕТ 4663

...
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28.06.2021 15:19 Ответить
Шото исчо на коленках напісять??
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28.06.2021 15:20 Ответить
Это было только этого и ждет. Оно обожает, когда его упрашивают о встрече. А тем более, если это саммит, где оно будет себя считать равным среди равных. Ну и понты, конечно. Приехать с самым длинным лимузином, прилететь с самым большим количеством челяди, остановиться в самом дорогом отеле и т.д. и т.п. А, ну и потом с важным видом порассуждать о сокращении ядерных вооружений. Оно от этого просто оргазм получает

А вы, евродурики, зазывайте, зазывайте его в гости. Может еще добазаритесь до СП3?
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28.06.2021 15:20 Ответить
До WW3
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28.06.2021 15:25 Ответить
Грёбная путлеровская консерва всё не уймётся!
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28.06.2021 15:21 Ответить
А вона йому цього сама в віччі заявити не може? Чи хоча би по телефону?
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28.06.2021 15:25 Ответить
Фрау Риббентроп,иди уже на пенЗию,не волнуйся тебе выдадут секатор,лейку и будешь вместе со шРЁДЕРОМ и этой австрийской лошадью с которой пУТИН танцевал(не помню как там её)за цветочками ухаживать в хасссспромовском садике за несколько млн.евро!!!
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28.06.2021 15:49 Ответить
..."комсомольский "югенд" штази"-боком вылазит....Особенно-сейчас..
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28.06.2021 16:04 Ответить
похоже расейский сутенер Меркель ,принуждает ее во что бы то не стало организовать его встречу с гейропейскими толерастами ,для обсуждени не оккупации Украины и войны ,которую ведет рашист ,а по3,14стякать о кибер угроза.Отрежте на,,уй рашиста от платежных мировых систем .перестаньте членососить строительством газовых труб ,предоставте Украине оружи и ПДЧ и все обязательно станет на то место на котором ,раго или поздно , но так будет .Лучше рано ,ибо война убивает украинский народ
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28.06.2021 16:15 Ответить
Та йди вже на пенсію,стара калоша!
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28.06.2021 16:16 Ответить
Старуха шапокляк старается нагадить Украине и Европе по максимуму.
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28.06.2021 16:50 Ответить
>|<опа ты анхела
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28.06.2021 17:32 Ответить
если это полезно для Германии и Франции,то есть индивидуальные "гостевые визиты".меркель настойчиво продолжает подменять понятия 2выгодно ЕС " и "выгодно Германии". сама пусть туда к путину хоть с ночёвками ездит и так же индивидуально приглашет его.а ЕС втягивать ей не дают и это хорошо
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28.06.2021 18:17 Ответить
Сотрудничество в какой сфере? Пакостничество по всему миру?
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28.06.2021 19:13 Ответить
"... Владимиру Путину стоит прямо сказать, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений." - ув. канцлер Меркель очень умудренная политическим (и не только) опытом и видела, слышала, "получала отклик" на многие свои инициативы от многих визави и вряд ли, думается, может надеяться, что подобные вопросы и в такой форме могут иметь положительное влияние на того, который воспринимает только собственный вариант решения. Или есть симметричный ответ недавнему путинскому (возможно, ложному) аргументу? Есть мнение неслучайных в политике людей, которые считают, что "санитарная временная" изоляция подобных миротворцев более эффективна, чем лезть "нарожон" с фразами, не имеющие свойства и силу рашпиля. Ваш г-н Боррель, вероятно, не полюбил специфический "русский юмор" (типовую уважительную, в духе взаимопонимания манеру поведения представителя русского мира), способный нормальное представление мира сделать перевернутым надолго..- мысли дилетанта, пардон, не сдержался, не имея сравнимого с Вашим дипломатического опыта..
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28.06.2021 19:29 Ответить
"Здесь я считаю, что лучше не только поговорить между собой, но и поставить перед российским президентом эти вещи и сказать "на такой основе плодотворное сотрудничество не может происходить ", - сказала Меркель

------------
Плодотворное сотрудничество между агентом Штази и подполковником КГБ .

..
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28.06.2021 20:24 Ответить
Она считает, что президенту России Владимиру Путину стоит прямо сказать, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений.(c)
------------------------------------------
Байден тоже привез путину список американских организаций корорые нельзя киберотаковать. Вы там чем все болеете в верхах? Прогрессирующей деменцией или идиотией ?
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28.06.2021 20:30 Ответить
дайте это старой дешевке - селёдку....
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29.06.2021 12:48 Ответить
 
 