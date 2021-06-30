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дороги (3033) Луганщина (4812) міст (1220) Велике будівництво (741)

Ремонт відразу трьох мостів завершать на Луганщині в липні, - ОДА

Ремонт відразу трьох мостів завершать на Луганщині в липні, - ОДА

На трасі Р-66 КПП "Деміно-Олександрівка" - Сватове - Лисичанськ - Луганськ оновлюють відразу три мости.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА, завершити роботи планують у липні.

На першому з об'єктів, розташованому на км 182 + 93, роботи з демонтажу почалися 17 червня. Там уже зробили тимчасову об'їзну дорогу, встановили відповідні дорожні знаки. Об'їзд створено поруч з існуючим мостом на відстані 100 метрів.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" планують повністю замінити мостове полотно, укласти монолітну залізобетонну плиту проїжджої частини, зробити гідроізоляцію, укласти захисний шар асфальтобетону та верхній шар асфальтобетону.

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На двох інших об'єктах - мосту через річку Біленька (Гірське) на км 188 + 578 та шляхопроводі на км 192 + 862 - добігає кінця капітальний ремонт.

Раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що за президентською програмою в 2021 році здадуть рекордні 6500 км доріг європейської якості і 150 мостів.

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відремонтують 3 сільських моста. Якраз новина для районної газети.
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30.06.2021 16:44 Відповісти
Новына для газеты это то что ты зебил
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30.06.2021 16:56 Відповісти
вари пиво, дурко, й не верзи дурниць
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30.06.2021 16:59 Відповісти
Чтобы русским фашистам было легче наступать??
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30.06.2021 16:55 Відповісти
 
 