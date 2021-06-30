Профільний комітет Ради підтримав проєкт закону про олігархів
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді прийняти в першому читанні ініційований президентом законопроєкт про деолігархізацію (№5599).
Відповідне рішення члени комітету прийняли на засіданні 30 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Крім того, комітет рекомендував відхилити три альтернативні законопроєкти.
Як повідомлялося, президент України на початку червня вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).
Згідно з документом, достатніми для включення Радою нацбезпеки та оборони особи до реєстру олігархів є будь-які три з чотирьох умов: значний вплив на ЗМІ, участь у політичному житті, бенефіціарне володіння компанією-монополістом і статки понад 1 млн прожиткових мінімумів (близько $83 млн за поточним курсом).
Будь ласка, зачекайте...
Все плохо закончится не для него, а для стаи клоунов, котрые таки доведут страну до ручки
"1. Проект не содержит предохранителей от возможного выборочного применения процедуры признания олигархом того или иного лица.
То есть ГНЭУ пишет, что "нелюбимого" олигарха Банковой по законопроекту можно признать олигархом, а "любимого" - нет. И это никоим образом не будет нарушать требований этого закона." Источник: https://censor.net/ru/n3274159
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Беня ж не олигарх, нє?
Не поможет недолугим клоунам никакой закон.
Ни водной стране нет такого идиотского закона, но живут же люди, и живут лучше нас.
Потому что у них нет столько зебилов.
Расее всех продаст - ну так за 2 с гаком года как-то не продал.
Что нас все бросят - конечно бросят, если не будем ничего делать с бардаком в стране, который развели за 30 лет "попередники"
То, что в стране экономика не растет уже два года, тебе мрази , на это насрать? Так это только малая часть моих претензий. Сколько всего исправлять после этого говна и после тебя придется. Вот еще задача, ты понял ?
Чи ти думаєш, що першим ділом після прийняття цього закону, у якому все вирішує лише РНБО у складі якого є один олігарх та ціла група впливу від щонайменше двох олігархів, вони візьмуться за Коломойського та Ахметова, а не за представників опозиції ?
Имя Петр означает "камень скала"
Плакать будете вы, любители клоунады. Зрелища закончатся, а "хлеба" отобраного у олигархов вам не дадут.
У бені накрадене там же. Ну і "слуги" з дерьмаками туди ж бюджетні гроші переводять.
А я про те, що американська Феміда бажає побачити за гратими олігархів фірташа та бабломойського і про те, як ВАЗеленський з ними "бореться".
Не буде він ні з ким боротися. Всі олігархи підтримували його на виборах, за свідченнями бабломойського.
Видимість санкцій проти фірташа, і списання йому ж , за рахунок "мудрого" наріду, МЛРД ДОЛАРІВ. І це при тому, що набирають кредити, під хрін знає які відсотки, які, знову таки, віддавати "мудрому" наріду. Завод фірташа продовжує працювати.
Поцікавстесь які статки у олігархів були при Порошенкові, при зростаючій економіці, і в скільки разів вони збільшились при ВАЗеленському, при її занепаді, щоб зрозуміти, що для боротьби з олігархами не потрібно влаштовувати шоу- закони і записувати відосіки- гундосіки, а потрібно робити справу.
Нету у бубочки времени - осень, а там платежки, а их на хлеб не намажешь.
Природой и судьбою кто обижен
Когда война объявлена дворцам,
Она дойдет чуть позже и до хижин. Севрус Э.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=72105&pf35401=550120
Впрочем Зеленского это не остановит, зато даст прекрасный повод отменить этот бред в суде.