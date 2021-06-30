УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10704 відвідувача онлайн
Новини
2 051 75
ВР (14824) законопроєкт (3552) олігарх (920)

Профільний комітет Ради підтримав проєкт закону про олігархів

Профільний комітет Ради підтримав проєкт закону про олігархів

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді прийняти в першому читанні ініційований президентом законопроєкт про деолігархізацію (№5599).

Відповідне рішення члени комітету прийняли на засіданні 30 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Крім того, комітет рекомендував відхилити три альтернативні законопроєкти.

Як повідомлялося, президент України на початку червня вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Згідно з документом, достатніми для включення Радою нацбезпеки та оборони особи до реєстру олігархів є будь-які три з чотирьох умов: значний вплив на ЗМІ, участь у політичному житті, бенефіціарне володіння компанією-монополістом і статки понад 1 млн прожиткових мінімумів (близько $83 млн за поточним курсом).

Читайте також: Триває опитування серед депутатів "СН" щодо підтримки законопроєкту про деолігархізацію, - Кравчук
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Уже б назвали по чесному "Закон об Олигархе Порошенко"
Беня ж не олигарх, нє?
Не поможет недолугим клоунам никакой закон.
Ни водной стране нет такого идиотского закона, но живут же люди, и живут лучше нас.
Потому что у них нет столько зебилов.
показати весь коментар
30.06.2021 18:18
+14
Потом зебилы примут закон о том, что что смотреть можно исключительно Г+Г.
показати весь коментар
30.06.2021 18:20
+12
Всегда переживаю только за страну, из которой зюзи делают посмешище
показати весь коментар
30.06.2021 18:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
))
показати весь коментар
30.06.2021 18:09 Відповісти
коло мойша
показати весь коментар
30.06.2021 18:09 Відповісти
Ні. Це законопроект проти Порошенка.
показати весь коментар
30.06.2021 18:13 Відповісти
А чого Петру боятись? Він же чесний.
показати весь коментар
30.06.2021 18:36 Відповісти
А кто сказал, что он боится?
Все плохо закончится не для него, а для стаи клоунов, котрые таки доведут страну до ручки
показати весь коментар
30.06.2021 18:41 Відповісти
"Оцените всю "глубину дна" антиолигархического законопроекта Зеленского, - Загребельская озвучила выводы ГНЭУ"

"1. Проект не содержит предохранителей от возможного выборочного применения процедуры признания олигархом того или иного лица.
То есть ГНЭУ пишет, что "нелюбимого" олигарха Банковой по законопроекту можно признать олигархом, а "любимого" - нет. И это никоим образом не будет нарушать требований этого закона." Источник: https://censor.net/ru/n3274159
показати весь коментар
30.06.2021 18:41 Відповісти
Так , нечестные, как раз против честных законы и придумывают. Ты не знал этого?
показати весь коментар
30.06.2021 18:43 Відповісти
Порошенко нічого боятись, а ось зеленському є чого боятись, це правди із його каналів Прямий та 5-й ) Саме для цього розробляється цей закон, щоб закрити неугодні канали )
показати весь коментар
30.06.2021 19:58 Відповісти
Порношут мечтает стать путлером №2 ! сЦарек буратино 🤥 🤢
показати весь коментар
30.06.2021 20:31 Відповісти
Профильный комитет Рады поддержал проект закона об олигархах - Цензор.НЕТ 1532
показати весь коментар
30.06.2021 18:10 Відповісти
Профильный комитет Рады поддержал проект закона об олигархах - Цензор.НЕТ 7334
показати весь коментар
30.06.2021 18:11 Відповісти
Коротше, усе для олігархів-благодійників. Останні труси, і за рояльом танцювати.
показати весь коментар
30.06.2021 18:12 Відповісти
У Верховній Раді збирають підписи на підтримку президентського законопроєкту про олігархів. Фото

Профильный комитет Рады поддержал проект закона об олигархах - Цензор.НЕТ 1420 Профильный комитет Рады поддержал проект закона об олигархах - Цензор.НЕТ 4792Профильный комитет Рады поддержал проект закона об олигархах - Цензор.НЕТ 722
...
показати весь коментар
30.06.2021 18:17 Відповісти
там столько всего, что даже вовк превратится в зайца. закон обречен изначально.
показати весь коментар
30.06.2021 18:17 Відповісти
Теперь в Украине олигархами назначать будут.(такого нет ни в одной стране мира).
показати весь коментар
30.06.2021 18:18 Відповісти
Уже б назвали по чесному "Закон об Олигархе Порошенко"
Беня ж не олигарх, нє?
Не поможет недолугим клоунам никакой закон.
Ни водной стране нет такого идиотского закона, но живут же люди, и живут лучше нас.
Потому что у них нет столько зебилов.
показати весь коментар
30.06.2021 18:18 Відповісти
Всегда переживаю только за страну, из которой зюзи делают посмешище
показати весь коментар
30.06.2021 18:26 Відповісти
А я за страну, в которой олигархи паразитируют 30 лет, из которой они сделали европейского лузера, которую они загонят в гроб
показати весь коментар
30.06.2021 18:48 Відповісти
Если бы ты за страну переживал, ты бы не голосовал за Зеленского и за него сейчас не топил
показати весь коментар
30.06.2021 18:52 Відповісти
А какие к нему претензии, что не любит Порошенко, так его 73% тоже не любит.
Расее всех продаст - ну так за 2 с гаком года как-то не продал.
Что нас все бросят - конечно бросят, если не будем ничего делать с бардаком в стране, который развели за 30 лет "попередники"
показати весь коментар
30.06.2021 18:57 Відповісти
То что он - лжец, преступник, лицемер, Тебя , п#дора, не беспокоит?
То, что в стране экономика не растет уже два года, тебе мрази , на это насрать? Так это только малая часть моих претензий. Сколько всего исправлять после этого говна и после тебя придется. Вот еще задача, ты понял ?
показати весь коментар
30.06.2021 19:07 Відповісти
Ти ж прочитав новину ? Альтернативні законопроекти у яких пропонувалось обмежувати вплив олігархів через незалежні органи відсторонили, залишився той, де будуть обмежувати вплив неугодних.
Чи ти думаєш, що першим ділом після прийняття цього закону, у якому все вирішує лише РНБО у складі якого є один олігарх та ціла група впливу від щонайменше двох олігархів, вони візьмуться за Коломойського та Ахметова, а не за представників опозиції ?
показати весь коментар
30.06.2021 20:03 Відповісти
Потом зебилы примут закон о том, что что смотреть можно исключительно Г+Г.
показати весь коментар
30.06.2021 18:20 Відповісти
и запретят жрать Рошен, а разрешат только Гордона в шоколаде и Гордона на палочке.
показати весь коментар
30.06.2021 18:23 Відповісти
А яйца Гондона тоже?
показати весь коментар
30.06.2021 18:33 Відповісти
То эксклюзивно для особо упоротых
показати весь коментар
30.06.2021 18:44 Відповісти
Для тебя, **********? Ой, вопросительный знак зря поставил, сотрешь, ладно?
показати весь коментар
30.06.2021 19:33 Відповісти
закон про гада парашенка і підбарижників які ваваі мєшают
показати весь коментар
30.06.2021 18:22 Відповісти
Им всегда будет кто-то мешать. Им мешают даже украинцы в Украине.
показати весь коментар
30.06.2021 18:29 Відповісти
Була глибока ніч, завивав вітер, раптом маленький Петрик прокинувася і голосно заплакав.
показати весь коментар
30.06.2021 18:25 Відповісти
Петрик не из тех, кто плачет.
Имя Петр означает "камень скала"
Плакать будете вы, любители клоунады. Зрелища закончатся, а "хлеба" отобраного у олигархов вам не дадут.
показати весь коментар
30.06.2021 18:38 Відповісти
Комітет, в якому майже всі "слуги" Бєні та Ахмєта.
показати весь коментар
30.06.2021 18:26 Відповісти
они все в офшорах сидят ... хотите бороться - бейте по офшорам , заставьте вернуть деньги в страну , и ...черезмерное влияние исчезнет само собой
показати весь коментар
30.06.2021 18:29 Відповісти
Так может лучше принимать такие законы, чтоб выгодно было работать на свою страну?
показати весь коментар
30.06.2021 18:33 Відповісти
Офшори вони не тронуть. Хіба що захистять. У Вави з його ЗеЛенкою, 6 офіційних офшорів.
У бені накрадене там же. Ну і "слуги" з дерьмаками туди ж бюджетні гроші переводять.
показати весь коментар
30.06.2021 19:22 Відповісти
Ты, что это на харанта наезжаешь? Хочешь что б он свое бабло с Грин-фемели , что на Кипре в Украину перевел, и налоги заплатил?
показати весь коментар
30.06.2021 19:35 Відповісти
Олигархи оформили себе в ВР карт-бланш. Могут теперь делать со страной что хотят.
показати весь коментар
30.06.2021 18:30 Відповісти
И шо , аллигаторхи , все в соплях , теперь побегут сдавать всё наворованное ?
показати весь коментар
30.06.2021 18:31 Відповісти
Так можно с офшорника ЗЄ и его друзей и начинать
показати весь коментар
30.06.2021 18:31 Відповісти
І хто ж там у нас олігарх?
показати весь коментар
30.06.2021 18:35 Відповісти
Форбс не бреше
показати весь коментар
30.06.2021 18:36 Відповісти
Зелебеня
показати весь коментар
30.06.2021 18:43 Відповісти
Він сам себе не призначить олігархом.
показати весь коментар
30.06.2021 18:53 Відповісти
Йому, як "велічайшому скроміку всесвіту", визнавати себе олігархом невдобНо.
показати весь коментар
30.06.2021 19:19 Відповісти
Подивимось як це буде працювати. Можу припустити, що ніяк.
показати весь коментар
30.06.2021 18:41 Відповісти
Что изначально придумано дебильным, хорошо не кончится
показати весь коментар
30.06.2021 18:46 Відповісти
"Еліта" не живе за законами. Там свої кодекси для обраних. А закони то для лохторату.
показати весь коментар
30.06.2021 18:51 Відповісти
Подивіться як це працює, прямо зараз, на фірташі і підсанкційному бабломойському.
показати весь коментар
30.06.2021 19:17 Відповісти
мертвяк теж під американськими санкціями з 2014 і відмінно себе увесь цей час чухав. до цього року. не певен, що сильно постраждає, але частини активів позбавлять. і заживе як і раніше.
показати весь коментар
30.06.2021 20:19 Відповісти
Ви про олігарха мертвячука? То він ним став лише зараз.
А я про те, що американська Феміда бажає побачити за гратими олігархів фірташа та бабломойського і про те, як ВАЗеленський з ними "бореться".
показати весь коментар
30.06.2021 20:28 Відповісти
взагалі то він став ним не сьогодні, але то таке...а от як бореться буде цікаво побачити. і ще з ахметом та новинським. буде показово.
показати весь коментар
30.06.2021 20:33 Відповісти
Та звісно ж не сьогодні. Вчора.
Не буде він ні з ким боротися. Всі олігархи підтримували його на виборах, за свідченнями бабломойського.
Видимість санкцій проти фірташа, і списання йому ж , за рахунок "мудрого" наріду, МЛРД ДОЛАРІВ. І це при тому, що набирають кредити, під хрін знає які відсотки, які, знову таки, віддавати "мудрому" наріду. Завод фірташа продовжує працювати.
показати весь коментар
30.06.2021 20:39 Відповісти
попереднику нічого не заважало позбавити країну впливу олігархів. мав і довіру піпла і силовий блок у своїх руках. але..............
показати весь коментар
30.06.2021 22:26 Відповісти
Силовий блок у своїх руках має кожен президент.
Поцікавстесь які статки у олігархів були при Порошенкові, при зростаючій економіці, і в скільки разів вони збільшились при ВАЗеленському, при її занепаді, щоб зрозуміти, що для боротьби з олігархами не потрібно влаштовувати шоу- закони і записувати відосіки- гундосіки, а потрібно робити справу.
показати весь коментар
30.06.2021 23:54 Відповісти
Я не мав ілюзій стосовно попередньої влади та не маю щодо теперішньої.
показати весь коментар
01.07.2021 12:23 Відповісти
Не удивлюсь, если со временем этот(!!!) закон будет предпринят в сторону только одного «олигарха»……
показати весь коментар
30.06.2021 18:43 Відповісти
Удивлюсь, если сразу такого не произойдет, а не со временем.
показати весь коментар
30.06.2021 20:26 Відповісти
Согласна с Вами, но думаю для «приличия» все таки со временем…….
показати весь коментар
30.06.2021 20:36 Відповісти
"Все на борьбу с олигархами! Включить турборежим!"
Нету у бубочки времени - осень, а там платежки, а их на хлеб не намажешь.
показати весь коментар
30.06.2021 20:40 Відповісти
Венеціанська комісія що сказала? Ааааа, на рецензію не посилали... https://censor.net/ru/news/3274159/otsenite_vsyu_glubinu_dna_antioligarhicheskogo_zakonoproekta_zelenskogo_zagrebelskaya_ozvuchila_vyvody
показати весь коментар
30.06.2021 18:47 Відповісти
Так уже ж никто и не удивляется. Все все понимают
показати весь коментар
30.06.2021 18:47 Відповісти
Да здравствуют наши юрысты-законники,а особливо самый знатный урыст в мире Вовочка Зеленский
показати весь коментар
30.06.2021 18:50 Відповісти
Неплохо б помнить прытким молодцам,
Природой и судьбою кто обижен
Когда война объявлена дворцам,
Она дойдет чуть позже и до хижин. Севрус Э.
показати весь коментар
30.06.2021 19:02 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%bd%d0%b5.html Кучеренко: рост цен на газ и электроэнергию станет катастрофой для украинцев. Видео 30 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%bd%d0%b5.html#comments Комментарии: 4 https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%bd%d0%b5.html Профільний комітет Ради підтримав проєкт закону про олігархів - Цензор.НЕТ 6704 Сегодня никто не знает, какой будет платежка за коммунальные услуги с начала отопительного сезона. И выживать людям придется самостоятельно, потому что, к сожалению, ни Верховная Рада, ни правительство, ни президент нам в этой ситуации не помогут (укр.).https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%bd%d0%b5.html#more-136218 Читать далее
показати весь коментар
30.06.2021 19:13 Відповісти
З 17 членів комітету, 12 "слуги урода".
показати весь коментар
30.06.2021 19:15 Відповісти
На очереди закон об искоренении "кумовства". Всем приготовить выписки из церковных книг.
показати весь коментар
30.06.2021 20:26 Відповісти
Главное научно-экспертное управление опубликовало разгромный анализ "Проекту Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" Номер, дата реєстрації: 5599 від 02.06.2021
показати весь коментар
30.06.2021 22:24 Відповісти
Главное научно-экспертное управление опубликовало разгромный анализ "Проекту Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" Номер, дата реєстрації: 5599 від 02.06.2021
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=72105&pf35401=550120
Впрочем Зеленского это не остановит, зато даст прекрасный повод отменить этот бред в суде.
показати весь коментар
30.06.2021 23:00 Відповісти
 
 