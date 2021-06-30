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ВР (27377) законопроект (3204) олигарх (1013)

Профильный комитет Рады поддержал проект закона об олигархах

Профильный комитет Рады поддержал проект закона об олигархах

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении инициированный президентом законопроект о деолигархизации (№5599).

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 30 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме того, комитет рекомендовал отклонить три альтернативных законопроекта.

Как сообщалось, президент Украины в начале июня внес в Верховную Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Читайте: Принятие закона об олигархах – это политическая маркировка, кто, с кем и когда, - "слуга народа" Арахамия

Согласно документу, достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

Также читайте: Оцените всю "глубину дна" антиолигархического законопроекта Зеленского, - Загребельская озвучила выводы ГНЭУ

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Топ комментарии
+19
Уже б назвали по чесному "Закон об Олигархе Порошенко"
Беня ж не олигарх, нє?
Не поможет недолугим клоунам никакой закон.
Ни водной стране нет такого идиотского закона, но живут же люди, и живут лучше нас.
Потому что у них нет столько зебилов.
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30.06.2021 18:18
+14
Потом зебилы примут закон о том, что что смотреть можно исключительно Г+Г.
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30.06.2021 18:20
+12
Всегда переживаю только за страну, из которой зюзи делают посмешище
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30.06.2021 18:26
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30.06.2021 18:09 Ответить
коло мойша
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30.06.2021 18:09 Ответить
Ні. Це законопроект проти Порошенка.
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30.06.2021 18:13 Ответить
А чого Петру боятись? Він же чесний.
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30.06.2021 18:36 Ответить
А кто сказал, что он боится?
Все плохо закончится не для него, а для стаи клоунов, котрые таки доведут страну до ручки
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30.06.2021 18:41 Ответить
"Оцените всю "глубину дна" антиолигархического законопроекта Зеленского, - Загребельская озвучила выводы ГНЭУ"

"1. Проект не содержит предохранителей от возможного выборочного применения процедуры признания олигархом того или иного лица.
То есть ГНЭУ пишет, что "нелюбимого" олигарха Банковой по законопроекту можно признать олигархом, а "любимого" - нет. И это никоим образом не будет нарушать требований этого закона." Источник: https://censor.net/ru/n3274159
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30.06.2021 18:41 Ответить
Так , нечестные, как раз против честных законы и придумывают. Ты не знал этого?
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30.06.2021 18:43 Ответить
Порошенко нічого боятись, а ось зеленському є чого боятись, це правди із його каналів Прямий та 5-й ) Саме для цього розробляється цей закон, щоб закрити неугодні канали )
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30.06.2021 19:58 Ответить
Порношут мечтает стать путлером №2 ! сЦарек буратино 🤥 🤢
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30.06.2021 20:31 Ответить
Профильный комитет Рады поддержал проект закона об олигархах - Цензор.НЕТ 1532
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30.06.2021 18:10 Ответить
Профильный комитет Рады поддержал проект закона об олигархах - Цензор.НЕТ 7334
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30.06.2021 18:11 Ответить
Коротше, усе для олігархів-благодійників. Останні труси, і за рояльом танцювати.
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30.06.2021 18:12 Ответить
У Верховній Раді збирають підписи на підтримку президентського законопроєкту про олігархів. Фото

Профильный комитет Рады поддержал проект закона об олигархах - Цензор.НЕТ 1420 Профильный комитет Рады поддержал проект закона об олигархах - Цензор.НЕТ 4792Профильный комитет Рады поддержал проект закона об олигархах - Цензор.НЕТ 722
...
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30.06.2021 18:17 Ответить
там столько всего, что даже вовк превратится в зайца. закон обречен изначально.
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30.06.2021 18:17 Ответить
Теперь в Украине олигархами назначать будут.(такого нет ни в одной стране мира).
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30.06.2021 18:18 Ответить
Уже б назвали по чесному "Закон об Олигархе Порошенко"
Беня ж не олигарх, нє?
Не поможет недолугим клоунам никакой закон.
Ни водной стране нет такого идиотского закона, но живут же люди, и живут лучше нас.
Потому что у них нет столько зебилов.
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30.06.2021 18:18 Ответить
Всегда переживаю только за страну, из которой зюзи делают посмешище
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30.06.2021 18:26 Ответить
А я за страну, в которой олигархи паразитируют 30 лет, из которой они сделали европейского лузера, которую они загонят в гроб
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30.06.2021 18:48 Ответить
Если бы ты за страну переживал, ты бы не голосовал за Зеленского и за него сейчас не топил
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30.06.2021 18:52 Ответить
А какие к нему претензии, что не любит Порошенко, так его 73% тоже не любит.
Расее всех продаст - ну так за 2 с гаком года как-то не продал.
Что нас все бросят - конечно бросят, если не будем ничего делать с бардаком в стране, который развели за 30 лет "попередники"
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30.06.2021 18:57 Ответить
То что он - лжец, преступник, лицемер, Тебя , п#дора, не беспокоит?
То, что в стране экономика не растет уже два года, тебе мрази , на это насрать? Так это только малая часть моих претензий. Сколько всего исправлять после этого говна и после тебя придется. Вот еще задача, ты понял ?
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30.06.2021 19:07 Ответить
Ти ж прочитав новину ? Альтернативні законопроекти у яких пропонувалось обмежувати вплив олігархів через незалежні органи відсторонили, залишився той, де будуть обмежувати вплив неугодних.
Чи ти думаєш, що першим ділом після прийняття цього закону, у якому все вирішує лише РНБО у складі якого є один олігарх та ціла група впливу від щонайменше двох олігархів, вони візьмуться за Коломойського та Ахметова, а не за представників опозиції ?
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30.06.2021 20:03 Ответить
Потом зебилы примут закон о том, что что смотреть можно исключительно Г+Г.
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30.06.2021 18:20 Ответить
и запретят жрать Рошен, а разрешат только Гордона в шоколаде и Гордона на палочке.
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30.06.2021 18:23 Ответить
А яйца Гондона тоже?
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30.06.2021 18:33 Ответить
То эксклюзивно для особо упоротых
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30.06.2021 18:44 Ответить
Для тебя, **********? Ой, вопросительный знак зря поставил, сотрешь, ладно?
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30.06.2021 19:33 Ответить
закон про гада парашенка і підбарижників які ваваі мєшают
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30.06.2021 18:22 Ответить
Им всегда будет кто-то мешать. Им мешают даже украинцы в Украине.
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30.06.2021 18:29 Ответить
Була глибока ніч, завивав вітер, раптом маленький Петрик прокинувася і голосно заплакав.
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30.06.2021 18:25 Ответить
Петрик не из тех, кто плачет.
Имя Петр означает "камень скала"
Плакать будете вы, любители клоунады. Зрелища закончатся, а "хлеба" отобраного у олигархов вам не дадут.
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30.06.2021 18:38 Ответить
Комітет, в якому майже всі "слуги" Бєні та Ахмєта.
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30.06.2021 18:26 Ответить
они все в офшорах сидят ... хотите бороться - бейте по офшорам , заставьте вернуть деньги в страну , и ...черезмерное влияние исчезнет само собой
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30.06.2021 18:29 Ответить
Так может лучше принимать такие законы, чтоб выгодно было работать на свою страну?
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30.06.2021 18:33 Ответить
Офшори вони не тронуть. Хіба що захистять. У Вави з його ЗеЛенкою, 6 офіційних офшорів.
У бені накрадене там же. Ну і "слуги" з дерьмаками туди ж бюджетні гроші переводять.
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30.06.2021 19:22 Ответить
Ты, что это на харанта наезжаешь? Хочешь что б он свое бабло с Грин-фемели , что на Кипре в Украину перевел, и налоги заплатил?
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30.06.2021 19:35 Ответить
Олигархи оформили себе в ВР карт-бланш. Могут теперь делать со страной что хотят.
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30.06.2021 18:30 Ответить
И шо , аллигаторхи , все в соплях , теперь побегут сдавать всё наворованное ?
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30.06.2021 18:31 Ответить
Так можно с офшорника ЗЄ и его друзей и начинать
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30.06.2021 18:31 Ответить
І хто ж там у нас олігарх?
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30.06.2021 18:35 Ответить
Форбс не бреше
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30.06.2021 18:36 Ответить
Зелебеня
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30.06.2021 18:43 Ответить
Він сам себе не призначить олігархом.
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30.06.2021 18:53 Ответить
Йому, як "велічайшому скроміку всесвіту", визнавати себе олігархом невдобНо.
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30.06.2021 19:19 Ответить
Подивимось як це буде працювати. Можу припустити, що ніяк.
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30.06.2021 18:41 Ответить
Что изначально придумано дебильным, хорошо не кончится
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30.06.2021 18:46 Ответить
"Еліта" не живе за законами. Там свої кодекси для обраних. А закони то для лохторату.
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30.06.2021 18:51 Ответить
Подивіться як це працює, прямо зараз, на фірташі і підсанкційному бабломойському.
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30.06.2021 19:17 Ответить
мертвяк теж під американськими санкціями з 2014 і відмінно себе увесь цей час чухав. до цього року. не певен, що сильно постраждає, але частини активів позбавлять. і заживе як і раніше.
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30.06.2021 20:19 Ответить
Ви про олігарха мертвячука? То він ним став лише зараз.
А я про те, що американська Феміда бажає побачити за гратими олігархів фірташа та бабломойського і про те, як ВАЗеленський з ними "бореться".
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30.06.2021 20:28 Ответить
взагалі то він став ним не сьогодні, але то таке...а от як бореться буде цікаво побачити. і ще з ахметом та новинським. буде показово.
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30.06.2021 20:33 Ответить
Та звісно ж не сьогодні. Вчора.
Не буде він ні з ким боротися. Всі олігархи підтримували його на виборах, за свідченнями бабломойського.
Видимість санкцій проти фірташа, і списання йому ж , за рахунок "мудрого" наріду, МЛРД ДОЛАРІВ. І це при тому, що набирають кредити, під хрін знає які відсотки, які, знову таки, віддавати "мудрому" наріду. Завод фірташа продовжує працювати.
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30.06.2021 20:39 Ответить
попереднику нічого не заважало позбавити країну впливу олігархів. мав і довіру піпла і силовий блок у своїх руках. але..............
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30.06.2021 22:26 Ответить
Силовий блок у своїх руках має кожен президент.
Поцікавстесь які статки у олігархів були при Порошенкові, при зростаючій економіці, і в скільки разів вони збільшились при ВАЗеленському, при її занепаді, щоб зрозуміти, що для боротьби з олігархами не потрібно влаштовувати шоу- закони і записувати відосіки- гундосіки, а потрібно робити справу.
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30.06.2021 23:54 Ответить
Я не мав ілюзій стосовно попередньої влади та не маю щодо теперішньої.
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01.07.2021 12:23 Ответить
Не удивлюсь, если со временем этот(!!!) закон будет предпринят в сторону только одного «олигарха»……
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30.06.2021 18:43 Ответить
Удивлюсь, если сразу такого не произойдет, а не со временем.
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30.06.2021 20:26 Ответить
Согласна с Вами, но думаю для «приличия» все таки со временем…….
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30.06.2021 20:36 Ответить
"Все на борьбу с олигархами! Включить турборежим!"
Нету у бубочки времени - осень, а там платежки, а их на хлеб не намажешь.
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30.06.2021 20:40 Ответить
Венеціанська комісія що сказала? Ааааа, на рецензію не посилали... https://censor.net/ru/news/3274159/otsenite_vsyu_glubinu_dna_antioligarhicheskogo_zakonoproekta_zelenskogo_zagrebelskaya_ozvuchila_vyvody
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30.06.2021 18:47 Ответить
Так уже ж никто и не удивляется. Все все понимают
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30.06.2021 18:47 Ответить
Да здравствуют наши юрысты-законники,а особливо самый знатный урыст в мире Вовочка Зеленский
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30.06.2021 18:50 Ответить
Неплохо б помнить прытким молодцам,
Природой и судьбою кто обижен
Когда война объявлена дворцам,
Она дойдет чуть позже и до хижин. Севрус Э.
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30.06.2021 19:02 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%bd%d0%b5.html Кучеренко: рост цен на газ и электроэнергию станет катастрофой для украинцев. Видео 30 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%bd%d0%b5.html#comments Комментарии: 4 https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%bd%d0%b5.html Профільний комітет Ради підтримав проєкт закону про олігархів - Цензор.НЕТ 6704 Сегодня никто не знает, какой будет платежка за коммунальные услуги с начала отопительного сезона. И выживать людям придется самостоятельно, потому что, к сожалению, ни Верховная Рада, ни правительство, ни президент нам в этой ситуации не помогут (укр.).https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%bd%d0%b5.html#more-136218 Читать далее
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30.06.2021 19:13 Ответить
З 17 членів комітету, 12 "слуги урода".
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30.06.2021 19:15 Ответить
На очереди закон об искоренении "кумовства". Всем приготовить выписки из церковных книг.
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30.06.2021 20:26 Ответить
Главное научно-экспертное управление опубликовало разгромный анализ "Проекту Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" Номер, дата реєстрації: 5599 від 02.06.2021
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30.06.2021 22:24 Ответить
Главное научно-экспертное управление опубликовало разгромный анализ "Проекту Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" Номер, дата реєстрації: 5599 від 02.06.2021
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=72105&pf35401=550120
Впрочем Зеленского это не остановит, зато даст прекрасный повод отменить этот бред в суде.
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30.06.2021 23:00 Ответить
 
 