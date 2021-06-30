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ВР (27371) законопроект (3202) олигарх (1012) Загребельская (102)

Оцените всю "глубину дна" антиолигархического законопроекта Зеленского, - Загребельская озвучила выводы ГНЭУ

Оцените всю

Главное научно-экспертное управление парламента представило выводы по антиолигархическому законопроекту президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом на своей странице в Facebook написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) и соучредитель проекта "Лига антитраста" Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"Читаю вывод ГНЭУ по антиолигархическому законопроекту Зеленского и перед глазами работники управления, которые плакали, нервно смеялись и говорили друг другу: "Казалось, что мы видели все. Однако снизу таки постучали".

У кого нет времени оценить терпение и толерантность Главного научно-экспертного управления парламента, которое вынужденно не просто читать этот трэш, но и давать на него свои выводы, приведу краткие тезисы, чтобы вы могли оценить "глубину дна"", - написала она.

Итак, Загребельская привела следующие тезисы из выводов ГНЭУ и пояснила, что все это значит на самом деле:

"1. Проект не содержит предохранителей от возможного выборочного применения процедуры признания олигархом того или иного лица.
То есть ГНЭУ пишет, что "нелюбимого" олигарха Банковой по законопроекту можно признать олигархом, а "любимого" - нет. И это никоим образом не будет нарушать требований этого закона.

2. Действие положений проекта потенциально может быть распространено на лиц, количество которых в десятки, а, возможно, и в сотни раз больше, чем круг лиц, которые сейчас ассоциируются в общественном мнении и в представлениях общества со словом "олигарх". По нашему мнению, объявление "олигархами" такого количества лиц не соответствует заявленной цели законопроекта.

То есть ГНЭУ говорит, что по этому закону олигархами в Украине могут стать тысячи. И среди них может не быть того, кого мы все считаем олигархом.

3. Установление запрета олигархам финансировать политические партии реально не устраняет рисков их финансирования олигархами через третьих лиц или подконтрольные юридические лица.

Здесь ГНЭУ кричит: "Зеленский, ты искренне веришь, что Коломойский финансирует "За майбутне" со своей банковской карты ?!"

4. Не понятно, почему не отнесены к категории контактов, о которых надо отчитываться, общение олигарха с чиновником, с помощью телефона или других средств электронной связи, поскольку сейчас это наиболее распространенные способы общения.

Ага, встречаться с олигархом без отчета нельзя, а вот звонить друг другу - охотно без ограничений.

5. Из законопроекта непонятно, несет ли ответственность публичный служащий за непредставление декларации о контактах в случае, если представитель олигарха не сообщила ему, что он представляет упомянутое лицо.

То есть, приходит к чиновнику "представитель Ахметова", не сообщает чиновника официально, что он именно его представитель и Ахметов олигарх - и все, можно не отчитываться.

6. В случае предоставления отдельным народным депутатам Украины статуса "олигарха", их коллеги по парламенту должны будут декларировать все встречи на заседании фракции, партийные встречи и даже беглые встречи в кулуарах.

Трудно далось ГНЭУ, пожалуй, написать этот комментарий, не прибегая к ненормативной лексике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 июня комитет Рады по нацбезопасности рассмотрит законопроект об олигархах, - Безуглая

7. Относительно отдельных служащих проектом не предусмотрено каких-либо мер воздействия за незадекларированные встречи с олигархами.

К ним, например, отнесены секретарь СНБО и его заместители и все руководство Антимонопольного комитета. Понимаете логику? Нет. ГНЭУ тоже не понятно, почему СНБО и АМКУ с олигархами могут беспрепятственно "тереть".

8. Олигархи не будут нести ни административной, ни уголовной ответственности за невыполнение требований закона и непредставление ежегодной декларации о своих финансах.

Представляете Ахметова или Коломойского, предоставляющих добровольно декларацию. ГНЭУ тоже представить, в отличие от Зеленского, этого не может.

9. Из содержания законопроекта непонятно, кто и как будет проверять, фиксировать и доказывать случаи контакта публичных служащих с олигархами. Без введения соответствующего механизма фиксирования и доведения контактов публичных служащих с олигархами указанное предписание будет иметь декларативный характер.

Здесь привет Mykhailo Tkach. Потому что по этому закону, даже если он зафиксирует визиты в "Миллениум" или в загородный дом олигарха - это не будет считаться достаточным доказательством контакта.

10. И наконец ГНЭУ напоминает, что бороться с олигархами нужно демонополизацией и созданием экономической конкуренции, а не этим вот непонятно чем".

"Там еще много страниц анализа президентского законодательного спама. Из хорошего только одно - хотя бы в ГНЭУ до сих пор остались вменяемые и профессиональные люди, хотя после этого вывода не удивлюсь, если и их Зеленский решит "пореформировать", как потерявших его доверие", - резюмировала Загребельская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о законопроекте об олигархах: "Сначала выстрел в воздух, а затем в тело"

Как известно, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет определять, кто в Украине является олигархом. Об этом говорится во внесенном в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским законопроекте "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".
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Топ комментарии
+37
Вавин закон.Оцініть усю "глибину дна" антиолігархічного законопроєкту Зеленського, - Загребельська озвучила висновки ГНЕУ - Цензор.НЕТ 3484
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30.06.2021 09:14
+30
Оцените всю "глубину дна" антиолигархического законопроекта Зеленского, - Загребельская озвучила выводы ГНЭУ - Цензор.НЕТ 8660
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30.06.2021 09:07
+28
Оцените всю "глубину дна" антиолигархического Зеленского.....
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30.06.2021 09:00
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Оцените всю "глубину дна" антиолигархического Зеленского.....
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30.06.2021 09:00 Ответить
Здесь ГНЭУ кричит: "Зеленский, ты искренне веришь, что Коломойский финансирует "За майбутне" со своей банковской карты ?!"

Здрасти-мордасти.
А СН конверты с баблом кто раздает за "правильные" голосования?
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30.06.2021 09:04 Ответить
"... ГНЭУ тоже не понятно, почему СНБО и АМКУ с олигархами могут беспрепятственно "тереть"
А вот мне понятно! Им "не нужно" отчитываться, потому, что списки олигархов, составляют именно они и как то, нехорошо будет выглядеть, когда после встречи СНБО с Коломойским он вдруг исчезнет из списка олигархов (пипл не одобрит). А так, типа встречи не было и исключили из списка, руководствуясь сугубо законом, а не принесенным в конверте баблом
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30.06.2021 11:09 Ответить
Оцените всю "глубину дна" антиолигархического законопроекта Зеленского, - Загребельская озвучила выводы ГНЭУ - Цензор.НЕТ 8660
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30.06.2021 09:07 Ответить
Судя по всему, законопроект разрабатывал широко известный в узких кругах так называемый "нардеп" Арахамия...
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30.06.2021 09:11 Ответить
Вавин закон.Оцініть усю "глибину дна" антиолігархічного законопроєкту Зеленського, - Загребельська озвучила висновки ГНЕУ - Цензор.НЕТ 3484
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30.06.2021 09:14 Ответить
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30.06.2021 09:47 Ответить
так его мама Рыма и выплюнула а не выродило а вы что не видите какой ценный спермопродукт выплюнувся аккурат под трамвай который в этот момент Вовочкиного вылета через форточку роддома и проезжал мимо тому Вовчик такой дегенеративный дегенерат...
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30.06.2021 10:07 Ответить
І що цікаво, слуга олігархів Зеля та його "бригада" Зовсім не зважають на думку людей. А це досить небезпечно ...
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30.06.2021 09:14 Ответить
а когда у нас власть зважала на думку людей?
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30.06.2021 10:38 Ответить
Порошенко, каким бы он ни был: хорошим, плохим, - ВЕЛИКИЙ человек, еще НИ РАЗУ в Украине не писали закон, что б отстранить от политической борьбы одного единственного человека. Зе - *****, лалалалалала
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30.06.2021 09:19 Ответить
Смотрите, ато и ***** обидится.
зЕлоху до *****, как и до клоуна!
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30.06.2021 10:54 Ответить
Порошенко - ВЕЛИКИЙ! Новий анекдот. Порохоботи, скромнішими треба бути.
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30.06.2021 11:37 Ответить
Це крайня міра, адже вони намагались посадити його по фальсифікованим справам, але так нічого і не вийшло, тому що він як на зло нічого не вкрав, от зараз доводиться писати закони, щоб заборонити йому діяльність у політиці.
Фактично це репресії, після успіху яких Порошенко можна буде зачислити до дисидентів і це буде цілком обґрунтовано
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30.06.2021 20:28 Ответить
Так ..чому всі *екси * стають такими зарозумними , коли отримують копняка !?
..А що робила та *губаста пані *коли була керівником Антимонопольного комітету !?
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30.06.2021 09:43 Ответить
по сути законопроекта гринпоца может порднешь че нибудь, что не так написано? Меня умиляют такие чуханы как ты, само жопу себе нормально подтереть не в состоянии а туда же критик(((
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30.06.2021 09:46 Ответить
И да, "губаста панти" тебе,птица, и пелотку полизать не даст , бо западло и сплошная антисанитария 😄
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30.06.2021 09:49 Ответить
Ты - идиот. Сперва читать научись, а потом трынди.
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30.06.2021 09:50 Ответить
Видать оно трускавецкие курсы заканчивало, ну не может чел таким тупорылым ублюдком быть с рождения
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30.06.2021 09:52 Ответить
а звідки ти взяв, що вона була керівником? Чи ти просто негратний?
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30.06.2021 09:54 Ответить
Так ..проста ПРибиральниця .
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30.06.2021 09:56 Ответить
Шо, чучело, комплекс неполноценности жить не дает? Не скиглы, сожми анус и вперед, волосы назад 😄
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30.06.2021 09:59 Ответить
Вона не була керівником АМКУ.
Але була чи не єдиною із порядних уповноважених АМКУ.
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30.06.2021 11:09 Ответить
Проходимцы и мошенники.
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30.06.2021 09:48 Ответить
а с виду ну такие ж милашки с народу...галабародьки...
(сарказм)
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30.06.2021 09:52 Ответить
Так і хочеться вкласти в руки автомат.
Чесно
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30.06.2021 09:58 Ответить
Анатолій Ткачук ризикує втратити роботу. Ну, нічо, в нього вже стаж для пенсії є.
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30.06.2021 09:49 Ответить
Читать "перлы' зебилов еще та нагрузка на сердце, здоровее будет
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30.06.2021 10:01 Ответить
Це закон філософський.... і має безліч трактувань.
Для своїх одні. Для чужих інші
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30.06.2021 10:00 Ответить
У нас по Конституции все имеют равные права. Если президент предлагает вести реестр олигархов, тогда надо заводить и другие реестры: артистов, вип-персон, журналистов и кого угодно. А смысл в чем? Отвлечь народ от реальных цифр по экономике? Может у нас на счету в Казначействе уже дырка, судя по тому, что денег на пенсионные доплаты с1 июля нет, растут долги по зарплате, тарифы коммунальные растут, при этом облгазам списываются долги за газ, кому-то можно без Прозорро освоить 100 млрд грн, а кто-то не может получить беби-бокс, потому что не проведен тендер и неизвестно когда будет. Короче, мое впечатление, что в стране раскручивается неконтролируемый хаос во всем.
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30.06.2021 10:04 Ответить
Сенс лише один. Прибрати Порошенка. І дерибанити державу з коломойшею, агмєтовим, пінчуком, тощо.
Зеля теж чохе мільяйрд !
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30.06.2021 10:08 Ответить
Нужно немного подкорректировать название закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (Клоунов)"
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30.06.2021 10:12 Ответить
чем сильнее зе-рагуль борется с олигархами, тем больше у ахметова и каломойше денег на счету. совпадение? не думаю!
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30.06.2021 10:19 Ответить
все бывшие гонят на нынешних. Так было, есть и будет.
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30.06.2021 10:36 Ответить
Насправді читати висновки експертного відділу ані депутати ані президенти ані журноляді так і не навчилися. Велика кількість законів які голосувалися зокрема закон про так звану децентралізацію взагалі мали б бути знятися з розгляду тому що найчастіше вони суперечать конституції, іншим законам, міжнародним документам які підписала Україна.
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30.06.2021 10:40 Ответить
ГАНЬБИЩЕ !!!! ДНО !! А ваті-73 -"какая разніца "
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30.06.2021 10:41 Ответить
У зЕлоха, что закон о неприкосновенности, закон есть а зЕбандюки воруют и грабят и лризЕдент на месте президента, что об олигархах, думаю что всякие бени, ахметы и прочие, отпраздную это, в "велюре", как знак благодарности!
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30.06.2021 11:03 Ответить
Сначала выстрел в воздух, затем опять в воздух...
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30.06.2021 11:42 Ответить
Конституция - основной Закон. А основная проблема Украины в том, что олигархатом и московией в кресло президента обманом катапультирован неуч, трус и лжец. Он-то понятия не имеет о разделении влстей. При нём - или наоборот - агент ФСБ России. А вокруг неспособные к извлечению уроков из истории и к логическому анализу гордоны, билецкие, друзенки и прочие. И интриганы.
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30.06.2021 17:47 Ответить
группу товарищей, которые писали этот закон, можно охарактеризовать так: долб.б на долбо.бе и долбо.бом поганяет.
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30.06.2021 18:19 Ответить
 
 