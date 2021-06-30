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Оцініть усю "глибину дна" антиолігархічного законопроєкту Зеленського, - Загребельська озвучила висновки ГНЕУ

Оцініть усю

Головне науково-експертне управління парламенту представило висновки щодо антиолігархічного законопроєкту президента України Володимира Зеленського.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) і співзасновниця проєкту "Ліга антитрасту" Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ

"Читаю висновок ГНЕУ по антиолігархічному законопроєкту Зеленського і перед очами працівники управління, які плакали, нервово сміялися та говорили один одному: "Здавалося, що ми бачили все. Проте знизу таки постукали".

У кого немає часу оцінити терпіння та толерантність Головного науково-експертного управління парламенту, яке вимушено не просто читати цей треш, а й давати на нього свої висновки, наведу короткі тези, щоб ви могли оцінити "глибину дна"", - написала вона.

Отже, Загребельська навела такі тези з висновків ГНЕУ і пояснила, що все це означає насправді:

"1. Проєкт не містить запобіжників від можливого вибіркового застосування процедури визнання олігархом тієї чи іншої особи.

Тобто ГНЕУ пише, що "нелюбимого" олігарха Банкової за законопроєктом можна визнати олігархом, а "любимого" - ні. І це жодним чином не порушуватиме вимог цього закону.

2. Дія положень проєкту потенційно може бути поширена на осіб, кількість яких є в десятки, а, можливо, й у сотні разів більшою, аніж коло тих осіб, які нині асоціюються у громадський думці та в уявленнях суспільства зі словом "олігарх". На нашу думку, оголошення "олігархами" такої кількості осіб не відповідає задекларованій меті законопроєкту.

Тобто ГНЕУ каже, що за цим законом олігархами в Україні можуть стати тисячі. Та серед них може не бути того, кого ми всі вважаємо олігархом.

3. Встановлення заборони олігархам фінансувати політичні партії реально не усуває ризиків їх фінансування олігархами через третіх осіб або підконтрольні юридичні особи.

Тут ГНЕУ кричить: "Зеленський, ти щиро віриш, що Коломойський фінансує "За майбутнє" зі своєї банківської картки?!"

4. Не зрозуміло, чому не віднесено до категорії контактів, про які треба звітувати, спілкування олігарха з чиновником, за допомогою телефону чи інших засобів електронного зв’язку, адже нині це найбільш поширені способи спілкування.

Ага, зустрічатися з олігархом без звіту не можна, а ось телефонувати один одному - залюбки без обмежень.

5. З положень законопроєкту не зрозуміло, чи несе відповідальність публічний службовець за неподання декларації про контакти у разі, якщо представник олігарха не повідомив його, що він представляє згадану особу.

Тобто, приходить до чиновника "представник Ахметова", не повідомляє чиновника офіційно, що він саме його представник і що Ахметов олігарх - і все, можна не звітувати.

6. У разі надання окремим народним депутатам України статусу "олігарха", їх колеги по парламенту повинні будуть декларувати всі зустрічі на засіданні фракції, партійні зустрічі і навіть побіжні зустрічі у кулуарах.

Важко далось ГНЕУ, мабуть, написати цей коментар, не вдаючись до ненормативної лексики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 червня комітет Ради з нацбезпеки розгляне законопроєкт про олігархів, - Безугла

7. Стосовно окремих службовців проектом не передбачено будь-яких заходів впливу за незадекларовані зустрічі з олігархами.

До них, наприклад, віднесені секретар РНБО та його заступники і все керівництво Антимонопольного комітету. Розумієте логіку? Ні. ГНЕУ теж не зрозуміло, чому саме РНБО та АМКУ з олігархами можуть безперешкодно "терти".

8. Олігархи не будуть нести ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності за невиконання вимог закону та неподання щорічної декларації про свої фінанси.

Уявляєте Ахметова чи Коломойського, що подають добровільно декларацію? ГНЕУ теж уявити, на відміну від Зеленського, цього не може.

9. Зі змісту законопроєкту незрозуміло, хто і як буде перевіряти, фіксувати та доводити випадки контактування публічних службовців з олігархами. Без запровадження відповідного механізму фіксування та доведення контактів публічних службовців з олігархами вказаний припис матиме декларативний характер.

Тут привіт Mykhailo Tkach. Бо за цим законом, навіть якщо він зафіксує візити в Міленіум чи в заміський будинок олігарха - це не вважатиметься достатнім доказом контакту.

10. І на сам кінець ГНЕУ нагадує, що боротися з олігархами потрібно демонополізацією та створенням економічної конкуренції, а не оцим ось незрозуміло чим".

"Там ще багато сторінок аналізу президентского законодавчого спаму. З хорошого лише одне - хоча б в ГНЕУ досі залишилися притомні та фахові люди, хоча після цього висновку не здивуюся, якщо і їх Зеленський вирішить "пореформувати", як таких, що втратили його довіру", - резюмувала Загребельська.

Також читайте: Зеленський щодо законопроєкту про олігархів: "Спочатку постріл у повітря, а потім у тіло"

Як відомо, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) визначатиме, хто в Україні є олігархом. Про це йдеться у внесеному до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським законопроєкті "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

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Топ коментарі
+37
Вавин закон.Оцініть усю "глибину дна" антиолігархічного законопроєкту Зеленського, - Загребельська озвучила висновки ГНЕУ - Цензор.НЕТ 3484
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30.06.2021 09:14
+30
Оцените всю "глубину дна" антиолигархического законопроекта Зеленского, - Загребельская озвучила выводы ГНЭУ - Цензор.НЕТ 8660
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30.06.2021 09:07
+28
Оцените всю "глубину дна" антиолигархического Зеленского.....
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30.06.2021 09:00
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Оцените всю "глубину дна" антиолигархического Зеленского.....
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30.06.2021 09:00 Відповісти
Здесь ГНЭУ кричит: "Зеленский, ты искренне веришь, что Коломойский финансирует "За майбутне" со своей банковской карты ?!"

Здрасти-мордасти.
А СН конверты с баблом кто раздает за "правильные" голосования?
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30.06.2021 09:04 Відповісти
"... ГНЭУ тоже не понятно, почему СНБО и АМКУ с олигархами могут беспрепятственно "тереть"
А вот мне понятно! Им "не нужно" отчитываться, потому, что списки олигархов, составляют именно они и как то, нехорошо будет выглядеть, когда после встречи СНБО с Коломойским он вдруг исчезнет из списка олигархов (пипл не одобрит). А так, типа встречи не было и исключили из списка, руководствуясь сугубо законом, а не принесенным в конверте баблом
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30.06.2021 11:09 Відповісти
Оцените всю "глубину дна" антиолигархического законопроекта Зеленского, - Загребельская озвучила выводы ГНЭУ - Цензор.НЕТ 8660
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30.06.2021 09:07 Відповісти
Судя по всему, законопроект разрабатывал широко известный в узких кругах так называемый "нардеп" Арахамия...
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30.06.2021 09:11 Відповісти
Вавин закон.Оцініть усю "глибину дна" антиолігархічного законопроєкту Зеленського, - Загребельська озвучила висновки ГНЕУ - Цензор.НЕТ 3484
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30.06.2021 09:14 Відповісти
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30.06.2021 09:47 Відповісти
так его мама Рыма и выплюнула а не выродило а вы что не видите какой ценный спермопродукт выплюнувся аккурат под трамвай который в этот момент Вовочкиного вылета через форточку роддома и проезжал мимо тому Вовчик такой дегенеративный дегенерат...
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30.06.2021 10:07 Відповісти
І що цікаво, слуга олігархів Зеля та його "бригада" Зовсім не зважають на думку людей. А це досить небезпечно ...
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30.06.2021 09:14 Відповісти
а когда у нас власть зважала на думку людей?
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30.06.2021 10:38 Відповісти
Порошенко, каким бы он ни был: хорошим, плохим, - ВЕЛИКИЙ человек, еще НИ РАЗУ в Украине не писали закон, что б отстранить от политической борьбы одного единственного человека. Зе - *****, лалалалалала
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30.06.2021 09:19 Відповісти
Смотрите, ато и ***** обидится.
зЕлоху до *****, как и до клоуна!
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30.06.2021 10:54 Відповісти
Порошенко - ВЕЛИКИЙ! Новий анекдот. Порохоботи, скромнішими треба бути.
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30.06.2021 11:37 Відповісти
Це крайня міра, адже вони намагались посадити його по фальсифікованим справам, але так нічого і не вийшло, тому що він як на зло нічого не вкрав, от зараз доводиться писати закони, щоб заборонити йому діяльність у політиці.
Фактично це репресії, після успіху яких Порошенко можна буде зачислити до дисидентів і це буде цілком обґрунтовано
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30.06.2021 20:28 Відповісти
Так ..чому всі *екси * стають такими зарозумними , коли отримують копняка !?
..А що робила та *губаста пані *коли була керівником Антимонопольного комітету !?
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30.06.2021 09:43 Відповісти
по сути законопроекта гринпоца может порднешь че нибудь, что не так написано? Меня умиляют такие чуханы как ты, само жопу себе нормально подтереть не в состоянии а туда же критик(((
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30.06.2021 09:46 Відповісти
И да, "губаста панти" тебе,птица, и пелотку полизать не даст , бо западло и сплошная антисанитария 😄
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30.06.2021 09:49 Відповісти
Ты - идиот. Сперва читать научись, а потом трынди.
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30.06.2021 09:50 Відповісти
Видать оно трускавецкие курсы заканчивало, ну не может чел таким тупорылым ублюдком быть с рождения
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30.06.2021 09:52 Відповісти
а звідки ти взяв, що вона була керівником? Чи ти просто негратний?
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30.06.2021 09:54 Відповісти
Так ..проста ПРибиральниця .
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30.06.2021 09:56 Відповісти
Шо, чучело, комплекс неполноценности жить не дает? Не скиглы, сожми анус и вперед, волосы назад 😄
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30.06.2021 09:59 Відповісти
Вона не була керівником АМКУ.
Але була чи не єдиною із порядних уповноважених АМКУ.
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30.06.2021 11:09 Відповісти
Проходимцы и мошенники.
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30.06.2021 09:48 Відповісти
а с виду ну такие ж милашки с народу...галабародьки...
(сарказм)
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30.06.2021 09:52 Відповісти
Так і хочеться вкласти в руки автомат.
Чесно
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30.06.2021 09:58 Відповісти
Анатолій Ткачук ризикує втратити роботу. Ну, нічо, в нього вже стаж для пенсії є.
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30.06.2021 09:49 Відповісти
Читать "перлы' зебилов еще та нагрузка на сердце, здоровее будет
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30.06.2021 10:01 Відповісти
Це закон філософський.... і має безліч трактувань.
Для своїх одні. Для чужих інші
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30.06.2021 10:00 Відповісти
У нас по Конституции все имеют равные права. Если президент предлагает вести реестр олигархов, тогда надо заводить и другие реестры: артистов, вип-персон, журналистов и кого угодно. А смысл в чем? Отвлечь народ от реальных цифр по экономике? Может у нас на счету в Казначействе уже дырка, судя по тому, что денег на пенсионные доплаты с1 июля нет, растут долги по зарплате, тарифы коммунальные растут, при этом облгазам списываются долги за газ, кому-то можно без Прозорро освоить 100 млрд грн, а кто-то не может получить беби-бокс, потому что не проведен тендер и неизвестно когда будет. Короче, мое впечатление, что в стране раскручивается неконтролируемый хаос во всем.
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30.06.2021 10:04 Відповісти
Сенс лише один. Прибрати Порошенка. І дерибанити державу з коломойшею, агмєтовим, пінчуком, тощо.
Зеля теж чохе мільяйрд !
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30.06.2021 10:08 Відповісти
Нужно немного подкорректировать название закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (Клоунов)"
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30.06.2021 10:12 Відповісти
чем сильнее зе-рагуль борется с олигархами, тем больше у ахметова и каломойше денег на счету. совпадение? не думаю!
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30.06.2021 10:19 Відповісти
все бывшие гонят на нынешних. Так было, есть и будет.
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30.06.2021 10:36 Відповісти
Насправді читати висновки експертного відділу ані депутати ані президенти ані журноляді так і не навчилися. Велика кількість законів які голосувалися зокрема закон про так звану децентралізацію взагалі мали б бути знятися з розгляду тому що найчастіше вони суперечать конституції, іншим законам, міжнародним документам які підписала Україна.
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30.06.2021 10:40 Відповісти
ГАНЬБИЩЕ !!!! ДНО !! А ваті-73 -"какая разніца "
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30.06.2021 10:41 Відповісти
У зЕлоха, что закон о неприкосновенности, закон есть а зЕбандюки воруют и грабят и лризЕдент на месте президента, что об олигархах, думаю что всякие бени, ахметы и прочие, отпраздную это, в "велюре", как знак благодарности!
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30.06.2021 11:03 Відповісти
Сначала выстрел в воздух, затем опять в воздух...
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30.06.2021 11:42 Відповісти
Конституция - основной Закон. А основная проблема Украины в том, что олигархатом и московией в кресло президента обманом катапультирован неуч, трус и лжец. Он-то понятия не имеет о разделении влстей. При нём - или наоборот - агент ФСБ России. А вокруг неспособные к извлечению уроков из истории и к логическому анализу гордоны, билецкие, друзенки и прочие. И интриганы.
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30.06.2021 17:47 Відповісти
группу товарищей, которые писали этот закон, можно охарактеризовать так: долб.б на долбо.бе и долбо.бом поганяет.
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30.06.2021 18:19 Відповісти
 
 