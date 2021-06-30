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Цензор.НЕТ і ще 26 сайтів блокують в окупованому Криму, - правозахисники

Цензор.НЕТ і ще 26 сайтів блокують в окупованому Криму, - правозахисники

Російські окупанти продовжують незаконне блокування українських незалежних інтернет-ресурсів на території Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайті Кримської правозахисної групи.

Як повідомляють правозахисники, на момент моніторингу в 12 населених пунктах повністю блокуються 18 українських сайтів. Ще 9 сайтів доступні тільки в деяких населених пунктах зі списку моніторингу.

Згідно з результатами дослідження, мінімум 12 провайдерів у 12 кримських населених пунктах повністю блокують сайти 13 українських медіа: Цензор.НЕТ, След.нет, Blackseanews, 112 телеканал, Главком, Головне, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Стрічка, Депо, РБК Україна, Дзеркало тижня, Херсон Daily.

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Також повністю заблоковано сайти Лінкедін, Меджлісу кримськотатарського народу, "Свідків Єгови", Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та організації Хізб ут-Тахрір.

Сайти QHA, Інформаційний спротив, UAinfo, Подробиці, ТонеТо, ТСН, Українська правда доступні тільки в одному населеному пункті з 12 перевірених. Сайти Укрінформ і Апостроф доступні в 3 населених пунктах зі списку.

Перевірку доступності сайтів монітори провели в червні 2021 року за допомогою мереж 12 різних провайдерів у 12 кримських населених пунктах, в т.ч. Алушта, Білогірськ, Севастополь, Сімферополь, Ялта, Бахчисарай, Керч, Красноперекопськ, Феодосія, Євпаторія.

Правозахисники підкреслюють, що постійне блокування провідних українських незалежних онлайн-медіа на території окупованого Криму порушує право мешканців півострова на доступ до інформації.
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Цензор.НЕТ и еще 26 сайтов блокируют в оккупированном Крыму, - правозащитники - Цензор.НЕТ 4559
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30.06.2021 22:27 Відповісти
Да куда ему до уровня петросяна и урганта.
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30.06.2021 22:34 Відповісти
...хорошо, что предупредил, вася, но я это по твоим "комментам" уже и так понял - сочувствую, а до Рыбникова тебе как до Пекина раком
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30.06.2021 22:39 Відповісти
В спам, кацапское животное.
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30.06.2021 22:32 Відповісти
Надо бы ещё сайт ув. Гордона заблокировать - судя по форумам, там беспрепятственно словопоносно испражняются вовсю всякие недоделанные парашинские зады.
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30.06.2021 22:34 Відповісти
это они зря...видать перепили... халявной воды...
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30.06.2021 22:39 Відповісти
Комменты не нравятся. Хйло пытался исправить ситуацию, но его забанили ))
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30.06.2021 22:43 Відповісти
Дэбилы ***!
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30.06.2021 22:51 Відповісти
Позитив - поменшає тут собакоїдних путлерноїдів, позитивний позитив - оккупант має подохнути!
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30.06.2021 22:57 Відповісти
"Не пущать" в наш час не працює.
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30.06.2021 23:17 Відповісти
Якщо окупанти їм дихати заборонять, вони і тоді слова не промукають. Бидло таке бидло.
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30.06.2021 23:29 Відповісти
Не розумію в чому новина? Сама окупація є незаконною тоді яких законім ви очікуєте від кацапів?
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01.07.2021 00:38 Відповісти
 
 